L'usine 02.20 BMW de Dingolfing assure la production de pièces pour chaînes de transmission électriques

Depuis la mise en service des premières lignes de production il y a dix ans, l'En dix ans, l'usine de composants de Dingolfing a fabriqué plus de 1,5 million de moteurs électriques, un million de batteries haute tension et dix millions de modules de batterie.En activité depuis plus d'un demi-siècle, l'usine 02.20 est un exemple de transformation réussie.Pendant de nombreuses années, elle a abrité l'entrepôt central de pièces détachées du groupe BMW.Au début des années 2010, la logistique après-vente a été délocalisée pour faire place à l'électromobilité.Au départ, environ 200 employés produisaient des moteurs électriques et des batteries haute tension pour les premiers véhicules hybrides rechargeables du groupe BMW et, plus tard, pour ses véhicules électriques.La génération actuelle (la cinquième génération) de moteurs électriques et de batteries haute tension a commencé à sortir des chaînes de production en 2020.Depuis 2015, BMW a investi plus d'un milliard d'euros dans la transformation de l'usine 02.20 en son « cœur » et en son centre de compétences pour la production de moteurs électriques, en mettant en place une quinzaine de lignes de production pour les modules de batterie, les moteurs électriques et les batteries haute tension.Au fil du temps, le nombre d'employés a progressivement augmenté et les volumes de production se sont accrus.Aujourd'hui, plus de 2 500 personnes travaillent à la production de moteurs électriques à l'usine BMW de Dingolfing.Il y a dix ans, Markus Fallböhmer, actuel Senior Vice President Battery Production chez BMW Group, était responsable de la planification et de la production des systèmes de propulsion électrique à Dingolfing et Landshut. « La reconception et la transformation de l'usine 02.20 à ce rythme record ont été un véritable exploit », se souvient-il. « Nous avons géré les travaux de construction, la mise en service des systèmes et la production en série pratiquement simultanément. Cela nous a permis de répondre à la demande croissante de modèles électrifiés et de mettre en œuvre avec succès la transition vers l'e-mobilité. »« Dingolfing est le cœur de l'e-drive chez BMW Group », déclare Klaus von Moltke, Senior Vice President Engine Production chez BMW Group. « Environ 80 % de tous nos moteurs électriques sont actuellement produits à Dingolfing. Pour les batteries haute tension, le chiffre est d'environ 60 %. »