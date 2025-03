Skoda ouvre une usine d'assemblage au Vietnam pour les Kushaq et Slavia

lance l'au Vietnam des Kushaq et Slavia. Les véhicules sont assemblés à partir de kits entièrement démontés (CKD) préparés au centre logistique Skoda de Pune, en IndeL'usine d'assemblage, située dans la province de Quang Ninh, a été construite en partenariat avec l'investisseur local et investisseur Thanh Cong Group.Située dans la province de Quang Ninh, l'usine est équipée d'un, d'uneet d'uneL'installation est équipée de technologies de pointe pour les processus de fabrication, tels que la, ainsi que pour les techniques de production, incluant une application sophistiquée de peinture en quatre couches et un traitement à la cire anti-corrosion pour les cavités de la carrosserie.La ligne d'assemblage constitue la plus grande section de l'usine, qui abrite également un atelier de soudure et un atelier de peinture.Le site dispose d'un centre de contrôle qualité, d'une installation de mesure de précision, et d'une piste d'essai de près de deux kilomètres de long, conçue pour reproduire diverses conditions routières locales.Pour garantir la qualité des véhicules, Skoda soumet tous les modèles assemblés localement à des tests rigoureux dans des conditions réelles avant la production en série.Le Skoda Kushaq a parcouru plus de 330 000 kilomètres sur diverses routes vietnamiennes et a subi des tests climatiques approfondis, incluant des essais à des températures variant de moins 10 °C à plus 42 °C, avec un taux d'humidité élevé.Il s'agit d'une étape clé dans la stratégie d'internationalisation de la marque tchèque, au-delà du marché européen.En important des kits CKD du SUV Kushaq depuis l'Inde pour un assemblage local, Skoda tire parti des synergies géographiques.L'emplacement de l'usine, à proximité de l'un des plus grands et modernes ports du Vietnam, garantit une chaîne d'approvisionnement efficace.Skoda a lancé ses activités au Vietnam en septembre 2023. Depuis son entrée sur le marché vietnamien, Skoda a ouvert 15 concessions. Le réseau de distribution de Skoda devrait s'étendre à 32 points de vente d'ici 2025. Le Vietnam est l'un des marchés les plus dynamiques de l'ASEAN, une région à fort potentiel de croissance, et constitue une porte d'entrée vers la région indo-pacifique.Le Vietnam est actuellement le quatrième plus grand marché automobile de l'Asie du Sud-Est. Avec seulement 34 véhicules particuliers pour 1 000 habitants dans un pays d'environ 100 millions d'habitants, le Vietnam présente le plus fort potentiel de croissance projeté dans la région.Klaus Zellmer, PDG de Skoda Auto , explique : « L'ouverture de cette nouvelle chaine d'assemblage marque une étape clé dans notre expansion sur le marché vietnamien en pleine croissance et renforce notre position dans la région de l'ASEAN. En tirant parti des relations avec notre principal marché indien, nous ouvrons la voie du succès, aussi bien pour Skoda que pour notre partenaire local, Thanh Cong Group. Je me réjouis de voir les premiers véhicules Skoda assemblés au Vietnam arriver très bientôt chez nos clients. »Andreas Dick, Membre du Conseil d'Administration de Skoda Auto pour la Production et la Logistique ajoute : « Les nouvelles installations de production ultramodernes reflètent pleinement les critères élevés de fabrication de Skoda. L'usine est située dans la province de Quang Ninh, à proximité du port de Haiphong, l'un des plus grands et des plus modernes du Vietnam. Cette localisation stratégique permet une livraison rapide des kits CKD depuis notre hub logistique de Pune, en Inde, tout en renforçant les collaborations essentielles au succès de Skoda au Vietnam et dans l'ensemble de la région. »Nguyen Anh Tuan, PDG de Thanh Cong Group commente : « La première usine de Skoda Auto au Vietnam est le projet phare du complexe automobile et auxiliaire Thanh Cong Viet Hung, qui a été planifié et investi par Thanh Cong Group. Ce projet vise à favoriser la collaboration avec l'industrie automobile européenne, à améliorer la production et la technologie, et à fabriquer une large gamme de produits, y compris des véhicules électriques , ainsi que des véhicules spécialisés et personnalisés à l'avenir. »