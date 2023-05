La gigafactory d'ACC de Billy-Berclau/Douvrin dispose d'une capacité de production initiale de 13 GWh

La gigafactory d'A(ACC) sur le site de, dans la région des Hauts-de-France, produit à grande échelleLa gigafactory ACC de Billy-Berclau/Douvrin dispose d'une, qui passera àLa gigafactory ACC de Billy-Berclau/Douvrin sera opérationnelle avantLa gigafactory ACC de Billy-Berclau/Douvrin contribuera à l»objectif de Stellantis d»atteindre une capacité de fabrication de batteries de 250 GWh en Europe d»ici 2030.Stellantis s»assure ainsi la disponibilité d»environ 400 GWh de capacité à l»horizon 2030, garantis par cinq gigafactories en Europe et Amérique du Nord.ACC a été fondée en 2020 par Stellantis et TotalEnergies/Saft et Mercedes -Benz en est devenu partenaire en 2022.« Dès le début de ce partenariat en 2020, nous avons convenu d'un calendrier mondial ambitieux pour développer des batteries de véhicule électrique en mesure d'alimenter notre plan d'électrification, » a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Alors que nous mettons en œuvre notre stratégie Dare Forward 2030 et que nous nous rapprochons de notre objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2038, Stellantis contribue activement à la transition vers l'électrification en Europe grâce à des solutions de pointe pour les véhicules électriques, et soutient le rôle essentiel de la France vers un avenir durable. Je félicite toutes les personnes impliquées chez ACC, car ensemble nous sommes en train de construire une alliance forte pour renforcer la compétitivité de l'Europe. »