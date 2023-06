Le Ford Cologne Electric Vehicle Center a une capacité de production annuelle de 250 000 véhicules

L'(Allemagne), datant de 1930, va produire la nouvelle génération de véhicules particuliers électriques de Ford pour le marché européen.L'usine Ford de Cologne est au cœur de l'industrie automobile européenne depuis 1931.Parmi les véhicules Ford construits sur le site figurent les Ford Model A, Taunus, Capri, Granada et Fiesta Depuis plus de 90 ans, l'usine, a produit plus de 18 millions de voitures Le constructeur américain a invertipour transformer l'usine historique de Cologne fondée en 1930.Ledu constructeur américain est équipé d'une nouvelle, d'unet d'unet d'outillage de pointe.Au cœur du Ford Cologne Electric Vehicle Center se trouvent des. La mise en œuvre de, deet de lafait partie intégrante du processus de production.Des, ainsi que des solutions de, accompagneront les employés et augmentent l'efficacité et l'échange de données avec d'autres usines Ford afin de partager les expériences en temps réel.L'usine d'assemblage de véhicules électriques Ford de ColognePour atteindre la neutralité carbone, Ford a réduit la consommation d'énergie et les émissions sur le site grâce à l'installation de nouveaux dispositifs.L'ensemble de l'électricité et du gaz naturel nécessaires au fonctionnement de l'usine Ford est neutre en carbone, puisqu'il s'agit d'électricité renouvelable et de biométhane certifiés à 100 %.Les besoins thermiques pour chauffer l'usine et les processus sont neutres en carbone, dans la mesure ou le fournisseur d'énergie compense les émissions correspondantes de l'usine d'assemblage pour le compte de Ford.La chaleur est produite par une centrale électrique externe et une usine d'incinération des déchets, et fournie à Ford par l'intermédiaire d'un réseau spécialisé.Le fournisseur d'énergie local prévoit de réduire d'environ 60 % les émissions liées à la fourniture de chaleur en 2026, puis d'éliminer complètement ces émissions d'ici à 2035.Une fois pleinement opérationnel, le centre véhicules électriques de Ford Cologne sera certifié de manière indépendante comme étant neutre en carbone.Cette certification indépendante fera l'objet d'un audit et d'un rapprochement régulier avec l'achat de compensations carbone de haute qualité pour toutes les émissions restantes.La modernisation technologique du centre véhicules électriques de Ford Cologne s'accompagne d'une amélioration écologique de la biodiversité et de l'équilibre écologique de l' espace vert existant de l'usine.Les mesures mises en place comprennent une nouvelle végétalisation, la transformation de zones vertes écologiquement pauvres en prairies, des refuges pour les insectes et des abris pour les chauves-souris et les oiseaux.Le Ford Cologne Electric Vehicle Center a uneLe Ford Explorer électrique sera le premier véhicule électrique produit à Cologne.L'Explorer sera suivi d'un crossover sportif électrique."L'ouverture de l'EV Center de Cologne marque le début d'une nouvelle génération de véhicules électriques en Europe", a déclaré Bill Ford, Président Exécutif. "Ce site sera désormais l'une des usines les plus efficaces et les plus respectueuses de l'environnement de toute l'industrie. Je suis ravi de continuer à travailler à un avenir sans émissions pour nos enfants et nos petits-enfants."Le Chancelier Fédéral, Olaf Scholz, a déclaré : "L'Electric Vehicle Center représente un nouveau départ et constitue l'investissement le plus important de l'histoire de l'entreprise dans l'usine Ford de Cologne. C'est une bonne nouvelle pour Cologne, pour l'industrie automobile en Allemagne, pour l'e-mobilité et pour cette nouvelle ère".