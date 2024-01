La Toyota Yaris Cross est la voiture la plus produite en France en 2023

Laest la voiture la plus produite en France, tous modèles et marques confondus, selon le classement établi par le cabinet Inovev à partir des volumes de production déclarés par les constructeurs.Le site de production Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) situé à Onnaing (59) a produiten 2023, conservant en 2023 la première place des sites de production automobile en France.Le site nordiste de Toyota produitsur une seule ligne de production, la Toyota Yaris , la Toyota Yaris Cross et la Mazda 2 Au total des trois modèles, le site Toyota de Onnaing a produit, dont 73% de Yaris Cross.Ce record de production a été atteint grâce à une(matin, après-midi, nuit) fonctionnant cinq jours par semaine.L'organisation de Toyota à Onnaing repose sur une seule ligne de production capable deLa motorisation hybride auto -rechargeable représente 95% des volumes de Yaris Cross produits.La Yaris Cross est la meilleure vente européenne pour la marque Toyota et monte pour la troisième année consécutive sur la deuxième marche du podium du segment B-SUV européen avec une part de marché estimée à 6,1%.: cabinet inovev