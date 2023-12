Le site Renault de Maubeuge se développe au rythme du ludospace et de la fourgonnette Kangoo

Depuis 1969, plus de 20 modèles comme les Renault 12, Renault 18, mais aussi Renault Fuego et Renault 21 Medallion ont vu le jour à la manufacture deMais c'est lequi est devenu emblématique de cette usine implantée dans les Hauts-de-France.Le cap desfabriqués à Maubeuge a été franchi mi-décembre 2023.Sur la ligne de production de Maubeuge,. Un Kangoo sort de la chaîne toutes les 90 secondes.L'histoire du Renault Kangoo commence dans les, quand Renault confie la fabrication de ce véhicule à l'usine de Maubeuge après modernisation de l'outil de production.En 1994, l'installation d'une presse transfert de 5 400 tonnes de pression permet l'emboutissage des pièces telles que le hayon, le plancher, les côtés de caisse.L'ergonomie des postes de travail a été améliorée avec la mise en place de chaînes à hauteur variable. Les postes « bras en l'air » ont été supprimés et des installations automatisées ont été mises en place pour améliorer la sécurité et la qualité.En 1997, la production du X76 (le nom industriel interne du Kangoo) démarre.C'est une étape essentielle de l'histoire de Renault et de la manufacture de Maubeuge : c'est la première fois qu'un véhicule utilitaire cesse d'être un « simple » utilitaire pour devenir une « voiture particulière » grâce à sa modularité, à sa polyvalence et à son design fonctionnel. Le Kangoo est décliné en deux versions distinctes, Kangoo pour les particuliers, et Kangoo Express pour les commerçants, artisans et les entreprises.Pour faire face à une concurrence obligée de se doter comme lui d'une porte latérale coulissante, le Renault Kangoo s'offre en 1999 une seconde porte latérale coulissante.L'usine de Maubeuge a dû rapidement intégrer cette modification dans l'outil industriel, en ajoutant un deuxième îlot robotisé pour fixer la porte latérale coulissante en tôlerie et de nouvelles gammes à l'emboutissage.Le Kangoo se décline ensuite en version 4x4 En 2002, la barre d'un million de Renault Kangoo fabriqués à l'usine Maubeuge est atteinte.Cinq ans plus tard, en 2007, le Renault Kangoo franchit le seuil des deux millions d'exemplaires produits dans l'usine de Maubeuge.Le Kangoo de seconde génération remplace le Kangoo en 2008 . Le Kangoo 2 se singularise par une banquette qui se met à plat, une galerie qui se transforme en barres de toit.Le Kangoo 2 se décline en trois longueurs. Il est plus pratique pour les particuliers, et plus fonctionnel en version utilitaire.En 2011, Renault lance la version électrique du Kangoo à Maubeuge. La fourgonnette électrique Kangoo Z.E. (pour « zéro émission ») devient le premier véhicule électrique à obtenir le titre de « International Van Of The Year », Depuis, plus de 90 000 unités ont été produites à la manufacture de Maubeuge, sur une période de 13 ans.Depuis 2021, les batteries de la fourgonnette électrique Renault sont assemblées directement à l'usine, dans un bâtiment spécialement aménagé, afin d'alimenter le flux de fabrication au montage.Afin de monter la batterie sur le véhicule directement dans le flux de fabrication, les lignes de fabrication ont été modifiées, en renforçant leur structure et en ajoutant des moyens d'assemblage dédiés comme la mise en place de la batterie en automatique.Après le relookage du Kangoo 2 en 2013, c'est en 2021 que la production de la troisième génération du Renault Kangoo débute à la manufacture de Maubeuge.Le site bénéficie d'une presse High Speed XXL à l'emboutissage, avec une performance de plus de 6 600 tonnes de pression répartie sur 5 presses et une capacité jusqu'à 15 000 coups / jour, de plus de 600 robots en tôlerie et une modification du process industriel adaptée à la nouvelle génération du véhicule et de toutes les versions.Plus de 380 versions sont assemblées sur une seule ligne de fabrication, avec une gestion quotidienne d'environ 3 700 références, le tout en flux « tendu », avec un pilotage à la seconde près.Le Renault Kangoo de troisième génération a été élu « Van Of The Year 2022 ».En juillet 2023, 150 000 Kangoo de troisième génération ont été fabriqués à Maubeuge.Le Grand Kangoo, avec ses 7 places , a rejoint la famille Kangoo sur les lignes de fabrication à Maubeuge en 2023.Le Renault Kangoo a été également assemblé en Malaisie et au Maroc. Aujourd'hui, il est produit en France, à la manufacture de Maubeuge, et en Argentine. Avec plus de 450 000 unités produites à l'usine de Santa Isabel, à Cordoba , l'héritage de la version originale se poursuit avec la nouvelle génération introduite en 2018.Le nom Kangoo est dérivé du nom de l'animal australien le. L'appellation traduit le côté pratique du véhicule, comme la poche sur le ventre du marsupial.