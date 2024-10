L'usine Volvo de Gand est devenue une plateforme d'exportation mondiale

L'est l'une des deux usines automobiles européennes de Volvo.Filiale du groupe automobile suédois Volvo, dont le siège se trouve à Göteborg, l'usine automobile de Gand compte, ce qui en fait le plus grand employeur industriel de Flandre.La production automobile de Volvo à Gand a démarré enL'usine de Gand, l'une des plus grandes de la marque suédoise, joue un rôle de pionnier dans l'objectif d'électrification de Volvo.Volvo a l'une des stratégies d'électrification les plus ambitieuses de l'industrie automobile.D'ici 2030, Volvo souhaite vendre uniquement des voitures électriques et des voitures hybrides rechargeables.Le constructeur automobile suédois vise la neutralité climatique à l'horizon 2040.Révélé en septembre 2017, le SUV compactest devenu un best-seller du constructeur suédois et a été le premier modèle Volvo de l'histoire a être élu « Voiture européenne de l'année » en 2018.À partir de 2020, le XC40 est devenu également disponible enEn 2020, le site Volvo de Gand a été la première usine Volvo à se doter d'Depuis, l'usine Volvo de Gand. La première Volvo entièrement électrique s'appelait au lancement XC40 Recharge. Le XC40 Recharge a été rebaptisé EX40 en 2024 dans le cadre d'une stratégie de rationalisation des noms de modèles des Volvo électriques.Le lancement de la production commerciale a succédé à une période de préparation durant laquelle l'usine de Gand a construit un nombre limité de véhicules de présérie. Il s'agit d'une procédure standard pour tout nouveau véhicule, qui vise à optimiser le flux de production et à garantir un niveau de qualité pour chaque unité produite. Les ouvriers de production concernés ont tous reçu une formation pour produire des véhicules électriques.Le EX40 électrique à transmission intégrale affiche une autonomie allant jusqu'à 479 km (selon la procédure d'essai mondiale harmonisée dite « norme WLTP ») avec une seule charge, et une puissance de 442 ch. La batterie peut atteindre de 10 à 80% en 28 minutes de charge environ avec un système de charge rapide.Le système d'infodivertissement fonctionne sous Android et offre les services Google embarqués tels que l'Assistant Google, Google Maps et Google Play Store.Le EX40 électrique reçoit des mises à jour de logiciels et du système d'exploitation à distance (Over the Air / OTA).Tout en s'appuyant sur les caractéristiques de sécurité du XC40, les ingénieurs en sécurité de Volvo ont redessiné et renforcé la structure frontale du EX40 électrique pour tenir compte de l'absence de moteur à combustion interne.La batterie est protégée par une cage de sécurité intégrée au milieu de la structure de carrosserie de la voiture électrique. Son emplacement dans le plancher du véhicule a pour effet d'abaisser le centre de gravité de la voiture, ce qui lui confère une meilleure protection contre les tonneaux.À l'intérieur, une approche novatrice de la fonctionnalité globale offre plus d'espace de rangement au conducteur, que ce soit à l'intérieur des portières ou dans le coffre.L'absence de moteur à combustion interne permet d'accroître la capacité de rangement de la voiture Volvo, grâce à un compartiment supplémentaire situé sous le capot.Ces spécifications permettent de choisir le meilleur SUV electrique En, le deuxième modèle entièrement électrique de Volvo, lebasé sur l'architecture de véhicule modulaire CMA (Compact Modular Architecture), a rejoint la ligne d'assemblage Belge. Le modèle électrique a été rebaptisé EC40 en 2024 dans le cadre d'une stratégie de rationalisation des noms de modèles des Volvo électriques.Le EC40 offre tous les avantages d'un SUV avec un profil abaissé.L'habitacle du Volvo EC40 offre la position de conduite surélevée chère aux amateurs de la marque suédoise.Le Volvo EC40 propose un système d'infodivertissement développé conjointement avec Google et reposant sur le système d'exploitation Android. Les utilisateurs peuvent bénéficier des applications et services Google intégrés, tels que Google Assistant, Google Maps et Google Play.Disposer de données illimitées permet de profiter d'une meilleure connectivité et le EC40 est conçu pour recevoir les mises à jour logicielles à distance (Over the Air / OTA), ce qui signifie que le véhicule continue à s'améliorer après avoir quitté l'usine de Gand.Les deux moteurs électriques du Volvo EC40 Twin Performance (un sur l'essieu avant, l'autre sur l'essieu arrière) sont alimentés par une batterie de 82 kWh, qui peut être rechargée sur une borne de recharge rapide de 10 à 80 % en une trentaine de minutes. Il offre une autonomie WLTP d'environ 440 km.En 2023, Volvo Gent a produit 230 527 voitures dans l'usine de Gand.Les modèles XC40 (hybride rechargeable), EX40 (électrique), EC40 (électrique, basés sur la plateforme CMA (Compact Modular Architecture) codéveloppée avec Geely et le V60 sont en cours de production à Gand.Depuis son lancement, le XC40 fait partie des trois modèles Volvo les plus vendus. En 2023, le XC40 était le deuxième best seller mondial de la marque suédoise dans le monde, derrière le Volvo XC60Le millionième XC40/EX40 est sorti de la ligne de production de Gand le 9 octobre 2024, sept ans après le début de l'assemblage du premier XC40 dans l'usine Volvo de Gand en Belgique.Les investissements dans l'usine de Gand se poursuivent afin d'accueillir l'EX30 à partir de début 2025.En, le SUV urbain électrique Volvosera assemblé à Gand en réponse à sa forte demande.La décision de produire l'EX30 à Gand renforce la capacité de production de Volvo pour répondre à la demande attendue de l'EX30 en Europe et dans le reste du monde.Cela reflète l'ambition de Volvo de construire le plus possible ses voitures là où elle les vend.