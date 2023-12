Le site Volkswagen de Bratislava assure la production de la Skoda Superb et de la Volkswagen Passat

Quatre semaines après sa première mondiale à Prague,a lancé la production de la quatrième génération « moderne » du vaisseau amiraldans l'. La délocalisation de son modèle phare de Kvasiny vers Bratislava augmente la capacité de production du site de Kvasiny, qui sera utilisé pour produire des unités supplémentaires de l'Octavia, le best seller du constructeur tchèque.Les trois premières générations de la Skoda Superb moderne ont été produites à Kvasiny en République tchèquePlus de 1,6 million d'unités du vaisseau amiral de Skoda ont été produites depuis 2001 sur le site de Kvasiny.La Skoda Superb est produites à l'usine Volkswagen de BratislavaAndreas Dick, Membre du Conseil d'Administration de Skoda Auto , en charge de la Production et de la Logistique explique : « Le lancement de la production à grande échelle d'une nouvelle génération de modèle est toujours un moment spécial pour toute l'équipe. C'est particulièrement vrai pour la nouvelle Superb qui a été développée conjointement avec la Volkswagen Passat sous la direction de Škoda. Outre la délocalisation réussie de la production de la Superb à Bratislava, cette initiative illustre une nouvelle fois l'expertise de Škoda. Avec la nouvelle génération de notre vaisseau amiral, nous tirons également parti de synergies importantes au sein de Volkswagen Group. Je remercie sincèrement toutes les équipes qui ont contribué à ce projet avec beaucoup d'engagement. »La décision de produire la Superb de quatrième génération dans l'usine Volkswagen de Bratislava s'inscrit dans le cadre du projet Beta plus qui vise à exploiter les synergies au sein du réseau de production et à davantage améliorer l'efficacité du groupe Volkswagen.Skoda était responsable de l'ensemble du développement de la Skoda Superb et de la Volkswagen Passat, qui seront toutes deux produites sur la même ligne de Bratislava.La ligne de production de Bratislava a fait l'objet d'une modernisation complète : la ligne d'assemblage n'avait jusqu'alors jamais été utilisée pour produire des modèles hybrides rechargeables. La reconstruction de l'espace a permis l'installation d'équipements d'automatisation et de technologies de manutention, de systèmes de caméras industrielles, ainsi que d'autres mises à jour sur l'ensemble de la ligne d'assemblage.La zone de production des châssis a été agrandie pour intégrer les batteries des véhicules électriques L'atelier de peinture de l'usine de Bratislava a subi d'importants changements pour améliorer l'impact environnemental. L'introduction de nouvelles cabines de peinture équipées de systèmes avancés de circulation de l'air et de la capacité de capturer les composants organiques volatils marque une nouvelle étape vers une fabrication plus respectueuse de l'environnement.L'usine automobile fondée au début des années 1970 sous le nom de Bratislava Automobile Works (connue localement sous le nom de BAZ) fournissait non seulement des composants à Mlada Boleslav, mais produisait également des voitures Skoda entières, comme les coupés Garde et Rapid , très populaires à l'époque. Et plus récemment la Skoda Citigo Lorsque l'usine automobile de Bratislava, située dans le district de Devínska Nova Ves, a été créée le 1er juillet 1971, on pensait que cette usine fabriquerait des voitures particulières de milieu de gamme.Au lieu de la production sous licence envisagée, il a été décidé de se concentrer sur la Skoda 720 développée à Mlada Boleslav.Le concept-car classique avec un moteur avant entraînant les roues arrière devait être proposé en version berline ainsi qu'en version break . Le projet n'a pas dépassé le stade du prototype.L'investissement important dans des équipements modernes à l'usine automobile de Bratislava, y compris des installations de pressage et de soudage de grande capacité, n'a presque pas abouti.Pendant longtemps, l'usine s'est limitée à fabriquer des accessoires et des pièces ou sous-ensembles fournis à d'autres constructeurs automobiles tchécoslovaques, tels que des charnières de porte et des pièces d'essieux pour les voitures Skoda.La gamme de produits a été complétée par des robots industriels et des manipulateurs.La toute première automobile produite en série en Slovaquie fut le coupé Skoda Garde, l'un des sommets du design automobile tchécoslovaque de l'époque. La production de la Skoda Garde a été transférée de Vrchlabí en République tchèque à Bratislava en Slovaquie en avril 1982.En trois ans, quatre mille unités de ce coupé populaire ont été produites.Ne voulant pas rester à l'écart, les concepteurs de Bratislava ont développé leur propre coupé BAZ Skoda 743 Locusta basé sur la Skoda Garde. Ce qui marquait la Garde, c'était son look spécifique et le moteur de la marque yougoslave Zastava (sous licence Fiat ), propulsant les roues avant.Un autre projet développé à l'usine BAZ était le véhicule utilitaire léger Furgonet de 1982-1983, basé sur la berline Skoda 105/120. Le moteur était à l'arrière, sous le plancher de la carrosserie en forme de caisson. Comme pour le Locusta et de nombreux autres projets, il n'a pas dépassé le stade du prototype.Au cours de la période suivante, la production d'essieux et d'autres composants s'est poursuivie dans les halls de l'usine de Bratislava, principalement pour les modèles Skoda 130/135/136, Rapid et Favorit, mais aussi pour le véhicule utilitaire léger Skoda 1203, dont la production a commencé en Vrchlabí en République tchèque avant de déménager à Trnava en Slovaquie.Après 1989 et la fin de l'économie communiste, la recherche de partenaires stratégiques solides pour les entreprises tchécoslovaques a commencé.Dans le cas de Bratislava Automobile Works, les candidats étaient General Motors, Renault et Volkswagen.Comme dans le cas de Skoda à Mlada Boleslav, l'offre de Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen à l'époque, a été la mieux évaluée.En mars 1991, Volkswagen a acquis une participation majoritaire dans l'entreprise, devenant ensuite l'unique propriétaire et l'entreprise a été rebaptisée Volkswagen Slovaquie.Désormais, Volkswagen Slovaquie emploie au total environ 11 000 personnes dans les usines de Bratislava, Stupava, Martin et Kosice.Le premier modèle de la nouvelle ère à Bratislava fut la Volkswagen Passat de troisième génération.La production du break Variant débutera le 21 décembre 1991.La fabrication des systèmes de transmission suivit ainsi que d'autres modèles du groupe Volkswagen, comme la Volkswagen Golf et la Volkswagen Polo Une autre étape importante dans le développement du site de Bratislava a été le lancement en 2002 de la production des grands SUV Volkswagen Touareg et Porsche Cayenne, rejoints plus tard par l'Audi Q7 Les modèles Skoda sont revenus à Bratislava sous la forme du modèle Octavia en 2008 -2011. Le modèle Octavia a été suivi par la production de la Skoda Citigo (2011-2021) et, à partir de 2019, du premier véhicule électrique produit en série de la marque Mlada Boleslav : la Skoda Citigoe iV.Le SUV compact Skoda Karoq est également fabriqué en Slovaquie depuis un certain temps.