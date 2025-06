Ford assemble des packs Batterie pour Capri et Explorer dans son usine d'assemblage de Cologne

a démarré l'destinés aux Ford Explorer et Ford Capri, tous deux construits au centre de véhicules électriques de Cologne.Lessoudent, collent et vissent ensemble le boîtier de la batterie et l'équipent de jusqu'à 12 modules de batterie, pesant chacun environ 30 kg. Au total, environ 2 775 pièces individuelles sont assemblées pour former un pack batterie sur la ligne de production hautement automatisée de 2 km de long.Plus de 190 employés Ford assemblentL'installation entièrement numérisée a nécessité undans l'usine historique de Cologne.L'usine d'assemblage de Cologne est un pilier de la production de véhicules Ford en Europe depuis près de 100 ans.L'usine de batteries Ford représente une nouvelle étape dans le parcours de Ford vers un avenir électrique, en mettant à jour les processus et installations de fabrication. Avec des véhicules électriques également produits dans l'usine d'assemblage de Ford Otosan à Craiova, en Roumanie, et à Kocaeli, en Turquie, et des motorisations électrique produites dans l'usine Ford de Halewood, au Royaume-Uni, Ford poursuit sa mission de créer une génération de véhicules électriques en Europe pour le marché européen.L'usine de batteries Ford, en synergie avec l'assemblage des véhicules sur place, permet de renforcer les compétences des employés Ford, d'élargir l'expertise de Ford et de renforcer les chaînes de valeur.