La Toyota Yaris Cross est la voiture la plus produite en France en 2024

La Toyota Yaris Cross est (comme en 2023) la voiture la plus produite en France, tous modèles et marques confondus, selon le classement établi par le cabinet Inovev à partir des volumes de production déclarés par les constructeurs.



Le site de production Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) situé à Onnaing (59) a produit 206 679 Yaris Cross en 2024, conservant la première place des sites de production automobile en France.



Le modèle Toyota devance assez largement le Peugeot 3008 (127 017 unités produites en 2024) et Peugeot 308 (92 962 unités), produits respectivement sur les sites de Sochaux et de Mulhouse.



Le site nordiste de Toyota produit trois modèles sur une seule ligne de production, la Toyota Yaris, la Toyota Yaris Cross et la Mazda 2. La plus grande partie des Toyota Yaris vendues en Europe est produite sur le site tchèque de Kolin.



Au total des trois modèles, le site Toyota de Onnaing a produit 279 613 véhicules en 2024, dont 74% de Yaris Cross.



Ce record de production a été atteint grâce à une organisation en trois équipes (matin, après-midi, nuit) fonctionnant cinq jours par semaine.



L'organisation de Toyota à Onnaing repose sur une seule ligne de production capable de produire une voiture toutes les 58 secondes.



La motorisation hybride auto-rechargeable représente 98% des volumes de Yaris Cross produits.



La Toyota Yaris Cross réalise ses meilleures ventes en Italie (20% des ventes de la Yaris Cross), en France (17,6%), en Allemagne (17,3%) et en Angleterre (11%).



La quatrième place du classement des voitures particulières les plus produites en France en 2024 est occupée par la Toyota Yaris dont 72 934 exemplaires sont sortis l'an dernier des lignes d'assemblage du site d'Onnaing, contre 73 763 en 2023.



L'usine d'Onnaing reste l'usine d'assemblage située en France qui a produit le plus de véhicules en 2024 (279 613 unités contre 273 788 en 2023; plus 2%), devançant les sites de Sochaux (174 618 unités contre 174 654 en 2023), Maubeuge (159 724 unités contre 123 149 en 2023; plus 29,7%), Hordain (154 694 unités contre 148 669 en 2023; plus 4%), Sandouville (149 700 unités contre 131 426 en 2023; plus 14%), Mulhouse (147 564 unités contre 184 590 en 2023; moins 20%) et Batilly (146 311 unités contre 150 257 en 2023; moins 2,6%). Parmi ces sites de production, plusieurs sont spécialisés dans la fabrication de véhicules utilitaires légers, comme Maubeuge, Hordain, Sandouville ou Batilly.



La France est le pays européen qui produit le plus de véhicules utilitaires légers.



Source: cabinet inovev