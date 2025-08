L'usine Porsche de Leipzig est le deuxième site de production de Porsche après celui de Stuttgart-Zuffenhausen

L'usinea commencé à produire des véhicules en 2002. Il s'agit du deuxième site de production de Porsche, après le siège social de Stuttgart-Zuffenhausen. Environ 5 000 employés y travaillent pour produire les modèles Macan et Panamera . Jusqu'en 2017, le SUV Porsche Cayenne était également fabriqué à Leipzig. La supercar Porsche Carrera GT t était également produite, de 2003 à 2006, au démarrage du site.Le site comprend également un Porsche Experience Center avec un circuit et un parcours tout-terrain.L'usine a reçu de plusieurs récompenses au cours des dernières années pour sa production intelligente et ses pratiques durables, notamment le « Lean and Green Management Award » en 2021 et le « Factory of the Year » en 2023."Il y a quelques jours, le millionième Porsche Macan est sortie de la chaîne de production de l'usine Porsche de Leipzig. Le Macan est produit à Leipzig depuis 2013. Il s'agit du premier modèle Porsche entièrement fabriqué à Leipzig. Avec la deuxième génération du Macan entièrement électrique, depuis 2024, l'usine de Leipzig est devenue un centre de compétence pour la mobilité électrique.« Le Macan est indissociable de Leipzig », a déclaré Gerd Rupp, Président du Conseil d'Administration de Porsche Leipzig. « Le modèle représente la croissance et le changement comme aucun autre. Il symbolise à la fois l'expansion du site en une usine de taille industrielle entre 2011 et 2013 et son entrée dans l'ère de l'électromobilité. »La décision de choisir Leipzig comme site de production du Macan a été prise en 2011, ce qui a conduit l'ancienne usine d'assemblage à être considérablement agrandie et développée pour devenir une usine complète avec ses propres ateliers de carrosserie et de peinture.« Avec le Macan, Porsche est devenu au cours des 12 dernières années l'un des principaux moteurs économiques et employeurs de la région métropolitaine d'Allemagne centrale », déclare M. Rupp. En 2024, la deuxième génération du Macan, dotée d'un groupe motopropulseur entièrement électrique, est entrée en production en série. L'usine s'agrandit à nouveau, avec la mise en place d'un atelier de carrosserie supplémentaire et d'une installation de production d'essieux. Aujourd'hui, l'usine produit des véhicules avec trois types de groupes motopropulseurs - à combustion, hybrides et électriques - avec un degré élevé de flexibilité et sur une seule ligne de production.