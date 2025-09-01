La plateforme de production numérique de Volkswagen permet d'utiliser l'intelligence artificielle

Conçu pour soutenir la production, le « cloud manufacturier »
de Volkswagen
permet d'utiliser l'IA et de déployer des systèmes d'information de pointe dans les usines du Groupe Volkswagen. La plateforme numérique
(DPP) permet de flexibiliser et d'accélérer les processus de production, de réduire les coûts informatiques et de raccourcir les délais de mise sur le marché des nouveaux modèles
.
Volkswagen et Amazon Web Services (AWS) ont conçu la plateforme de production numérique (DPP) de Volkswagen. Le maillon essentiel de la chaîne numérique relie prises de commandes, logistique et construction et assure un flux de données continu tout au long des processus. Il s'agit d'une étape fondamentale dans la généralisation de l'IA dans les sites de production de Volkswagen. La plateforme numérique (DPP) permet à Volkswagen de déployer ses systèmes d'information sous forme de solutions standardisées sur tous ses sites de production.
À l'échelle du Groupe Volkswagen, 43 usines implantées en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud sont connectées à la plateforme DPP. Au total, le Groupe Volkswagen possède 114 sites de production répartis dans le monde entier.
Volkswagen peut déployer de manière uniforme des systèmes informatiques d'envergure dédiés à la production et à la logistique sur tous les sites de production connectés à la plateforme numérique (DPP). La solution numérique baptisée « Finalisation guidée des véhicules » (« Guided Vehicle Completion ») permet d'optimiser la coordination de processus complexes au cours de l'assemblage des véhicules. Elle est utilisée sur 13 sites de production des marques Volkswagen, Audi
et Volkswagen Véhicules Utilitaires. La disponibilité et l'évolutivité d'AWS permettent à Volkswagen d'héberger sur le cloud ces systèmes critiques pour la production et de réduire les risques d'interruption de la chaîne de production.
La standardisation des systèmes assure au Groupe Volkswagen des économies de plusieurs dizaines de millions d'euros à moyen terme. Dans le même temps, la standardisation des systèmes permet de créer une base de données uniforme et interfonctionnelle et d'utiliser les technologies comme l'IA de manière plus systématique. Avec « KI4UP », Volkswagen exploite l'IA pour aider les équipes opérant au sein de la chaîne d'assemblage à déployer des logiciels dans les véhicules, ce qui permet d'identifier plus rapidement les problèmes électroniques potentiels. L'utilisation de l'IA contribue ainsi à réduire les tâches manuelles chez Volkswagen.
Le Groupe Volkswagen utilise 1 200 applications alimentées par l'IA qui dépassent le simple domaine de la production. Grâce aux services d'AWS comme Amazon SageMaker, Volkswagen entraîne des modèles d'intelligence artificielle et développe des cas d'utilisation impliquant la vision
par ordinateur qui permettent d'améliorer les systèmes de contrôle qualité et d'œuvrer à la maîtrise des coûts. Les applications alimentées par l'IA sont également utiles en matière de durabilité. Sur le site de production de Poznan, en Pologne, l'IA est utilisée pour optimiser la consommation
d'électricité. Résultat : la facture d'électricité a été réduite de 12 % et les émissions de CO2
ont diminué.
Avec la plateforme numérique (DPP), Volkswagen jette les bases d'une production optimisée grâce aux données. La plateforme permet la maintenance prédictive et la surveillance à distance des processus d'assurance
qualité. Sur les sites allemands de Wolfsburg et d'Ingolstadt, les systèmes alimentés par l'IA assurent une analyse d'images en temps réel, ce qui permet de vérifier que chaque composant est adapté à la configuration du véhicule. L'IA permet de détecter et de corriger immédiatement les erreurs de production éventuelles.
La disponibilité continue des données sur l'ensemble des processus de production permet d'accélérer la prise de décision et de flexibiliser les processus de production, notamment en cas d'interruption temporaire de la chaîne d'approvisionnement. La standardisation des processus et la base de données uniforme fournie par la plateforme numérique (DPP) constituent également des atouts en matière de cybersécurité et de résilience numérique.
À moyen et à long terme, la plateforme numérique (DPP) devrait être déployée dans une grande majorité du système de production de Volkswagen.
La plateforme numérique (DPP) jouera à ce titre un rôle déterminant, puisqu'elle permettra de déployer le logiciel directement pendant le processus de production.« Nous entendons nous imposer comme le moteur de l'innovation technologique dans l'automobile à l'échelle mondiale. Pour ce faire, nous nous attachons à digitaliser et à connecter tous les domaines de notre entreprise. Nous avons pour objectif de raccourcir le délai de mise sur le marché de nos produits et de nos technologies. La plateforme de production numérique joue à ce titre un rôle majeur : il s'agit du système nerveux de nos sites de production. Elle constitue une porte d'entrée vers une production assistée par l'intelligence artificielle, »
a déclaré Hauke Stars, membre du Directoire en charge des Systèmes d'Information (IT) au sein de Volkswagen Group.« La performance de notre chaîne de production est un facteur clé dans la réussite de Volkswagen Group et de ses marques »,
a déclaré Christian Vollmer, membre du comité de direction de la marque Volkswagen en charge de la Production et de la Logistique et membre du Comité de direction élargi du Groupe. « L'utilisation d'une structure de données partagée et alimentée par l'IA dans les processus de développement et de production nous permettra de raccourcir les délais de mise sur le marché de nos véhicules. »