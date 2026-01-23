La Toyota Yaris Cross est la voiture la plus produite en France en 2025

La Toyota Yaris Cross
est, pour la quatrième année consécutive, la voiture la plus produite en France
, tous modèles et marques confondus, selon le classement établi par le cabinet Inovev à partir des volumes de production déclarés par les constructeurs.
Le site de production Toyota
Motor Manufacturing France (TMMF) situé à Onnaing (59) a produit 212 539 Yaris Cross en 2025
, conservant la première place des sites de production automobile
en France.
Le site nordiste de Toyota produit deux modèles sur une seule ligne de production, la Toyota Yaris
et la Toyota Yaris
Cross. La plus grande partie des Toyota Yaris vendues en Europe est produite sur le site tchèque de Kolin.
Au total des deux modèles, le site Toyota de Onnaing a produit 283 465 véhicules en 2025
, dont 75% de Yaris Cross.
Le site Toyota de Onnaing bat son dernier record établi en 2024 avec 279 613 véhicules produits.
Ce record de production a été atteint grâce à une organisation en trois équipes (matin, après-midi, nuit) fonctionnant cinq jours par semaine.
L'organisation de Toyota à Onnaing repose sur une seule ligne de production capable de produire plus de 1 250 voitures
par jour.
Depuis avril 2024, la motorisation hybride auto
-rechargeable représente 100% du volume de production des volumes de Yaris Cross produits.
La Yaris Cross est la meilleure vente européenne de la marque Toyota.
Rodolphe Delaunay, Président de TMMF, a déclaré : « Les modèles Yaris et Yaris Cross continuent d'évoluer pour se démarquer sur un marché très concurrentiel. La technologie hybride confirme chaque année son attractivité et demeure à ce jour la solution privilégiée par nos clients. Ce nouveau record de production a été rendu possible grâce à la confiance de clients toujours plus nombreux et surtout à l'engagement de nos équipes, qui fabriquent chaque jour des véhicules fiables et de qualité. »Sources
: Toyota, cabinet inovev