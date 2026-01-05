L'intelligence artificielle Ollo Factory améliore l'efficacité opérationnelle des usines Suzuki

Suzuki a mis en service l'intelligence artificielle (IA) d'analyse du travail Ollo Factory sur son site industriel japonais de Sagara, d'abord dans l'usine d'assemblage de véhicules en juillet 2025, puis dans l'usine de construction des moteurs en décembre 2025.



Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du programme Suzuki Smart Factory visant à améliorer l'analyse des méthodes de travail, la formation et le contrôle qualité sur les sites de production Suzuki grâce à la numérisation et au suivi en temps réel, de manière à augmenter la productivité et à améliorer encore la qualité de production au sein des usines japonaises.



Suzuki prévoit de déployer Ollo Factory progressivement dans toutes ses usines de production japonaises.



En fonction des résultats obtenus, Suzuki envisage d'étendre l'utilisation de l'intelligence artificielle Ollo Factory à ses autres sites d'assemblage afin de contribuer à faire progresser la qualité et la productivité à l'échelle mondiale.



Suzuki continue de promouvoir la numérisation et une gestion avancée de la qualité sur ses sites de production à travers le programme Suzuki Smart Factory.



Principaux objectifs de Suzuki



- Standardisation et transfert des compétences au sein des sites de production



Sites pionniers, les usines nippones de Suzuki sont les vitrines de la technologie et du savoir-faire de l'entreprise. Ollo Factory permet d'isoler les écarts dans les processus de production et de favoriser le développement des savoir-faire des opérateurs, ainsi que la standardisation des procédures.



- Amélioration simultanée de la productivité et de la qualité



En analysant automatiquement les méthodes de travail et en identifiant les pistes d'amélioration continue, le système permet à la fois d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'harmoniser la qualité.



- Détection d'anomalies en temps réel



La technologie de détection d'anomalies en temps réel identifie instantanément les oublis et les erreurs, afin d'éviter que des produits défectueux sortent de la chaîne de production.



Principaux avantages de l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) Ollo Factory



- Analyse vidéo par IA compatible avec les appareils connectés



-> Uploader des vidéos de production enregistrées sur un smartphone ou une tablette pour permettre à l'IA d'isoler et d'analyser les différentes tâches.



-> Cela peut être utilisé pour la création automatisée de manuels de travail, l'identification des sources de gaspillage, et une répartition optimale des effectifs.



- Analyse de haute précision grâce à des caméras corporelles (brevet en cours)



-> En couvrant les angles morts habituels sur les chaînes de production automobiles grâce aux vidéos de caméras portées par les opérateurs, le système analyse en détail les différences de mouvements entre les personnels débutants et expérimentés pour déterminer les éventuels points de blocage.



-> Cela permet d'améliorer l'efficacité de la formation, et d'optimiser avec précision les activités d'apprentissage continu des opérateurs.



- Harmonisation de la qualité grâce à la détection des anomalies en temps réel



-> L'IA détecte instantanément les éventuelles erreurs et émet des alertes immédiates pour lancer des interventions.



-> Cela contribue à répondre aux objectifs d'automatisation de la détection des produits défectueux et d'harmonisation de la qualité globale.



Kazuo Ichino, Senior Managing Officer de Suzuki Motor Corporation :



« La collaboration de Suzuki avec Ollo a commencé il y a environ un an. Dès le début, nous avions des attentes élevées vis-à-vis de leur technologie d'IA pour transférer efficacement les compétences des opérateurs les plus expérimentés aux nouveaux employés.

Chez Suzuki, nous avons discuté du défi que représente la résolution à la source des défauts chroniques qui surviennent sur environ un véhicule par mois, et nous avons étudié l'efficacité potentielle de la détection en temps réel des points critiques sur le cycle de production. Ollo nous a proposé une solution pour y répondre.

Le succès de l'introduction d'Ollo Factory nous conforte dans notre choix. Nous nous attendons à ce que le logiciel contribue encore davantage à l'harmonisation de la qualité et à l'amélioration de l'efficacité sur les sites de production.

Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec Ollo afin d'aller plus loin dans l'innovation technologique et l'amélioration de la qualité. »



Commentaire de Kento Kawai, CEO de Ollo :



« Nous sommes honorés que Suzuki, constructeur japonais de premier plan, ait officiellement adopté notre IA d'analyse du travail Ollo Factory.

Ollo Factory a été développée avec de nombreuses entreprises pour soutenir la transformation numérique de leurs sites de production. Nous sommes ravis de voir notre technologie et notre savoir-faire être utilisés aujourd'hui dans les usines Suzuki.

Nous respectons Suzuki depuis longtemps pour son approche visionnaire et son engagement en faveur de l'utilisation de l'IA. Les points forts d'Ollo Factory, tels que la création automatique de manuels de travail, l'identification des sources de gaspillage, la formation efficace des nouveaux employés et la détection d'anomalies en temps réel, répondent parfaitement aux besoins des sites de production de Suzuki.

Nous sommes impatients d'accélérer l'adoption de l'IA sur les sites de production nationaux et internationaux de Suzuki, de renforcer leur compétitivité et de contribuer ensemble à la transformation de l'industrie japonaise. Nous soutiendrons pleinement le développement global de Suzuki, initié par la mise en œuvre d'Ollo Factory dans ses usines japonaises. »