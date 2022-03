Le crossover coupé électrique Nissan Ariya revendique une autonomie de 520 km WLTP

Le crossover coupé électrique Nissan Ariya arbore la nouvelle identité électrifiée de Nissan.



Le Nissan Ariya électrique offre de fortes accélérations, une conduite fluide et silencieuse, un habitacle développé comme un salon et des fonctionnalités de conduite assistée.



Construit sur la nouvelle plateforme de véhicule électrique développée par l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le crossover Nissan Ariya revendique une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 520 kilomètres WLTP sans émission à l'échappement (homologation en cours).



Le design du crossover coupé électrique Nissan Ariya est basé sur ce que Nissan appelle le futurisme japonais intemporel, caractérisé par une approche spécifique mêlant simplicité et modernité.



L'avant du Nissan Ariya est mis en valeur par une grande calandre qui fait penser à un bouclier.



Le bouclier, auquel est intégré un motif japonais traditionnel en 3D appelé kumiko, protège les équipements de détection utilisés pour les fonctions de conduite assistée ProPilot.



Le logo de la marque Nissan, mis en valeur par les 20 LED qui le composent, est placé au centre du bouclier.



La partie inférieure du bouclier est bordée par un éclairage qui s'allume en même temps que le logo au démarrage.



De minces phares à LED, constitués de quatre mini-projecteurs de 20 millimètres, sont combinés à des clignotants séquentiels.



De profil, le crossover Nissan Ariya affiche une ligne de toit basse et élancée.



Le crossover Nissan repose sur des jantes de 19 pouces en alliage à cinq branches. Des jantes alliage de 20 pouces seront proposées en option.



L'arrière du crossover Nissan Ariya se caractérise par un montant fortement incliné qui se fond avec le volet de coffre.



Une lame lumineuse monobloc, intégrant l'ensemble des feux arrière, donne un effet de noir absolu lorsque le véhicule est à l'arrêt, et un éclairage rouge constant dans la circulation.



Le crossover coupé Nissan Ariya est proposé en sept combinaisons de carrosseries bi-ton, chacune avec un toit noir, et quatre couleurs unies de carrosserie.



La compacité des composants du groupe motopropulseur électrique a permis aux ingénieurs Nissan d'installer le système de climatisation sous le capot, de façon à ôter toute obstruction dans l'habitacle, tels que des équipements sous et derrière le tableau de bord ou encore un tunnel de transmission.



L'emplacement de la batterie à la base du châssis rend possible un plancher plat.



Les sièges Zero Gravity à profil mince, élargissent l'espace pour les jambes et facilitent l'interaction entre les passagers à l'avant et à l'arrière.



Le tableau de bord minimaliste, dépourvu des boutons et interrupteurs, s'intègre à la forme de l'habitacle grâce à une transition fluide vers les portes.



Les fonctions essentielles de climatisation sont intégrées au tableau de bord central, sous la forme d'interrupteurs haptiques, ou tactiles intégrés. Ils n'apparaissent que lorsque la voiture est en marche et offrent la même sensation que les interrupteurs mécaniques en vibrant au toucher.



Une boîte de rangement et un plateau rabattable se trouvent sous le centre du tableau de bord. Le plateau rabattable peut transformer l'habitacle en un bureau mobile.



La console centrale réglable peut être déplacée pour s'adapter aux préférences du conducteur et les réglages personnels peuvent être sauvegardés dans le profil du conducteur.



La console centrale accueille un levier de vitesse ergonomique et des commandes du mode de conduite haptiques facilement accessibles.



Le plancher plat permet aux passagers de croiser facilement les jambes.



Les sièges avant minces sont positionnés de manière à masquer les montants centraux. Les passagers arrière bénéficient ainsi d'une vue panoramique vers l'extérieur.



Le Nissan Ariya propose un toit ouvrant qui renforce le sentiment de luminosité et l'agrément à bord.



Le bloc-batterie se trouve dans le plancher, au centre du véhicule pour assurer un centre de gravité bas et une répartition quasi égale du poids entre l'avant et à l'arrière. Sa conception plate et la traverse intégrée dans le boîtier-support de la batterie permettent au crossover 100% électrique d'avoir un plancher plat et une rigidité structurelle élevée.



La répartition des masses quasi-équitable entre avant et arrière, rendue possible par le positionnement de la batterie sous le plancher, contribue également à la stabilité du crossover.



La motorisation électrique supprime les vibrations et le bruit dans l'habitacle.



Le Nissan Ariya dispose de trois modes de conduite (Standard, Sport et Eco), plus un mode neige sur la version e-4Orce.



La technologie e-4Orce gère spécifiquement la puissance de sortie et les performances de freinage, roue par roue. Dans les virages sur des routes enneigées, le Nissan Ariya e-4Orce peut suivre fidèlement la trajectoire prévue par le conducteur grâce à une commande du moteur et du freinage de haute précision.



Les sensations de tangage et de plongée au freinage du véhicule sont réduites par l'ajout d'un frein moteur arrière régénératif en plus du frein moteur avant régénératif.



Le système e-4Orce optimise la répartition du couple à l'avant et à l'arrière et applique un contrôle indépendant des freins à chacune des quatre roues pour maximiser la régénération et le couple de chacune d'elles en virage.



Le crossover Nissan Ariya, à deux moteurs électriques et traction intégrale e-4Orce, est capable de tracter jusqu'à 1500 kg.



Le Nissan Ariya reçoit les dernières technologies Nissan, dont la conduite assistée ProPilot.



La technologie ProPilot gère la direction, la vitesse et les distances de sécurité sur voies rapides, y compris dans les bouchons et jusqu'à l'arrêt. En se connectant au système de navigation et en utilisant les données cartographiques, la technologie ProPilot peut aider à ajuster la vitesse du véhicule en fonction de la limitation affichée. Elle peut également aider à ajuster la vitesse du véhicule en fonction des prévisions de circulation, en anticipant un ralentissement ou à l'approche d'un virage serré.



Une fois la destination atteinte, le système ProPilot Park aide le conducteur à trouver un emplacement libre et guide le véhicule pour y stationner.



Le Nissan Ariya est doté de la fonction e-Pedal qui permet au conducteur de démarrer, accélérer, ralentir et freiner jusqu'à l'arrêt en utilisant uniquement la pédale d'accélérateur. Le moteur électrique commence à décélérer lorsque la pédale d'accélération est relâchée, puis les freins entrent en fonctionnement, jusqu'à ce que le véhicule soit à l'arrêt. En cas d'immobilisation prolongée, le frein de stationnement électrique est actionné. Sur les surfaces à faible adhérence, les freins sont actionnés en même temps que le moteur, ce qui permet aux quatre roues de ralentir le véhicule.



Le Nissan Ariya est équipé du bouclier de sécurité Nissan Safety Shield, qui comprend un moniteur de vision panoramique à 360°, une alerte intelligente de prévention des collisions frontales, le freinage d'urgence intelligent et le système d'alerte anticollision arrière intelligent.



Le crossover électrique Nissan Ariya est équipé de technologies de connectivité de dernière génération dont une nouvelle interface homme-machine. S'y ajoutent un programme de mises à jour en temps réel et à distance.



La technologie d'assistance personnelle de Nissan comprend un système de reconnaissance vocale pour gérer l'assistance à bord du véhicule sans que le conducteur n'ait à quitter la route des yeux.



L'interface d'affichage comporte un écran 12,3 pouces regroupant l'ensemble des indicateurs derrière le volant et un écran d'affichage central de 12,3 pouces sur une seule et même ligne.



Le Nissan Ariya est doté d'un affichage tête haute. L'écran projeté affiche des informations de conduite claires dans le champ de vision du conducteur sans le distraire.



La gamme Ariya comprend trois versions correspondant à trois niveaux de puissance (218 ch, 242 ch et 306 ch), deux niveaux de finition (Advance et Evolve) et deux capacités de batterie (63 et 87 kWh).



L'Ariya 63 kWh Advance offre une puissance de 218 ch, 300 Nm de couple et une autonomie de 403 km.



L'Ariya 87 kWh Evolve est disponible en traction avant (une puissance de 242 ch, 300 Nm de couple et une autonomie de 520 km) et en 4 roues motrices avec le système bimoteur Nissan de gestion de la puissance e-4orce (une puissance de 306 ch, 600 Nm de couple et une autonomie de 493 km).



Le crossover Nissan Ariya dispose d'une fonction régénérative, d'un port de charge rapide Combo CCS, ainsi qu'un contrôle thermique de la batterie, grâce à un système de refroidissement liquide.



Les versions à batterie 63 kWh et 87 kWh sont équipées d'un chargeur de 7,4 kW pour un usage domestique,



Les versions 87 kWh proposent en option un chargeur triphasé de 22 kW pour recharger son véhicule à domicile.



Le crossover électrique Nissan peut supporter une charge rapide allant jusqu'à 130 kW lors des longs voyages.



Question tarif, le crossover électrique Nissan est commercialisé à partir de 46 400 euros (63 kWh Advance).



Le premier niveau de finition Advance intègre notamment des jantes alliage 19 pouces, des feux avant et arrière à LED, un combiné d'instrumentation digital à double écran de 12,3 pouces, un mode e-Pedal Step, un système de navigation NissanConnect, un chargeur smartphone à induction, la compatibilité Apple CarPlay sans fil et Android Auto filaire, des sièges avant électriques et chauffants, la technologie de conduite assistée ProPilot avec Navi-Link , un freinage d'urgence intelligent, une ouverture du coffre électrique, une pompe à chaleur, un câble de recharge Mode 2 10A et un câble de recharge Mode 3 32 A.



La finition Evolve reçoit en plus un toit ouvrant panoramique, un rétroviseur intérieur à affichage numérique, un volant à réglage électrique, un affichage tête haute, une console centrale coulissant électriquement, un système audio Bose Premium, des sièges avant ventilés et la technologie de stationnement automatique ProPilot Park.



Le véhicule électrique Nissan est fabriqué au Japon sur le site de Tochigi, une usine où sont aussi assemblés les Nissan GT-R et Z.



Les premières livraisons du crossover électrique Nissan sont prévues cet été.



Les prix du Nissan Ariya:



63 kWh 160 kW (218 ch) Advance: 46 400 €

87 kWh 178 kW (242 ch) Evolve: 57 400 €

87 kWh e-4orce 225 kW (306 ch) Evolve: 60 400 €



Les caractéristiques techniques du Nissan Ariya:



63 kWh Advance



Batterie: 63 kWh (capacité utile)

Puissance: 160 kW (218 ch)

Couple: 300 Nm

Transmission: aux roues avant

Accélération de 0 à 100 km/h: 7.5 secondes

Vitesse maximale: 160 km/h

Autonomie WLTP: 403 km

Chargeur embarqué: 7,4 kW

Capacité de recharge rapide: 130 kW

Capacité de remorquage: 750 kg

Poids: 1 914 kg

Coffre: 468 litres

Longueur: 4 595 mm

Largeur: 1 850 mm

Hauteur: 1 660 mm

Empattement: 2 775 mm



87 kWh Evolve



Batterie : 87 kWh (capacité utile)

Puissance: 178 kW (242 ch)

Couple: 300 Nm

Transmission: aux roues avant

Accélération de 0 à 100 km/h: 7.6 secondes

Vitesse maximale: 160 km/h

Autonomie WLTP: 520 km (homologation en cours)

Chargeur embarqué: 7,4 kW / 22 kW (option à 1 000 €)

Capacité de recharge rapide: 130 kW

Capacité de remorquage: 750 kg

Poids: 2 089 kg

Coffre: 468 litres

Longueur: 4 595 mm

Largeur: 1 850 mm

Hauteur: 1 660 mm

Empattement: 2 775 mm



87 kWh e-4orce Evolve



Batterie: 87 kWh (capacité utile)

Puissance: 225 kW (306 ch)

Couple: 600 Nm

Transmission: Intégrale e-4orce

Accélération de 0 à 100 km/h: 5.7 secondes

Vitesse maximale: 200 km/h

Autonomie WLTP: 493 km (homologation en cours)

Chargeur embarqué: 7,4 kW / 22 kW (option à 1 000 €)

Capacité de recharge rapide: 130 kW

Capacité de remorquage: 1 500 kg

Poids: 2 218 kg

Coffre: 415 litres

Longueur: 4 595 mm

Largeur: 1 850 mm

Hauteur: 1 660 mm

Empattement: 2 775 mm