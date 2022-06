Le Nissan Qashqai e-Power transmet la puissance électrique aux roues

Le Nissan Qashqai e-Power électrifié utilise un moteur turbo comme générateur

La gamme dus'élargit avec l'arrivée de laLe groupe motopropulseur électrifié e-Power de Nissan Qashqai estLa puissance électrique est transmise aux roues pour une réponse instantanée, mais l'énergie électrique ne provient pas d'une prise, mais de l'association d'une batterie à unLa motorisation e-Power de Nissan est composée d'unqui propulse les roues, d'une batterie et d'un générateur thermique à taux de compression variable de 158 ch, d'un groupe électrogène et d'un onduleur.Le systèmeLe moteur à essence est utilisé uniquement pour produire de l'électricité, tandis que les roues ne sont entraînées que par le moteur électrique.Le bloc essence peut ainsi fonctionner en permanence dans sa plage optimale, ce qui entraîne une efficience énergétique supérieure à celle d'un véhicule hybride et desLeLa réponse instantanée offre une sensation de couple élevé et une accélération optimale à différentes vitesses pour faciliter les dépassements ou l'insertion sur une autoroute.C'est une solution unique qui combine l'accélération linéaire et fluide caractéristique d'un véhicule électrique, sans nécessiter de recharge électrique de la batterie, mais avec des consommations et des émissions de CO2 de véhicules hybrides Le Qashqai e-Power propose silence, réactivité et efficience sans jamais avoir besoin de se brancher.La technologie est utilisée depuis 2016 au Japon. Elle a été développée et adaptée spécifiquement pour le marché européen pour répondre aux exigences de conduite sur le vieux continent avec uneLa puissance du moteur électrique est générée par un moteur essence turbocompressé à compression variable. Cette énergie alimente une batterie, qui alimente à son tour le moteur électrique ; elle peut être envoyée directement au moteur électrique, ou encore - simultanément - à la batterie et au moteur électrique.Les chiffres de consommation homologués du Qashqai e-Power sont deet desLe système e-Pedal Step de Nissan permet de contrôler la progression de la voiture à l'aide de la seule pédale d'accélérateur.Les conducteurs du Nissan Qashqai e-Power peuvent démarrer, accélérer, décélérer et freiner en utilisant uniquement la pédale d'accélérateur (conduite e-Pedal).Lorsque le pied est levé de l'accélérateur, un freinage modéré est appliqué (jusqu'à 0,2 g) qui décélère le Qashqai e-Power jusqu'à rouler au pas (à une vitesse de 5 km/h).L'utilisation de l'e-Pedal Step permet de réduire les sollicitations du moteur en conduite urbaine et de maximiser les possibilités de régénération de la batterie.Le Nissan Qashqai e-Power est commercialisé pourLes premières livraisons sont prévues à partir de Septembre 2022.Le premier niveau de finition Acenta du Qashqai e-Power s'affiche à partir dee-Power 190 Acenta: 38 200 €e-Power 190 N-Connecta: 40 200 €e-Power 190 Tekna: 43 000 €e-Power 190 Tekna plus: 46 000 €Connectivité Apple Car play et Android auto, Caméra de recul, Radars de stationnement arrière, Climatisation automatique bi-zone, Jantes alliage 18 pouces, e-Pedal StepNissan AVM (Caméra 360°), Radars de stationnement à l'avant , Combiné d'instrumentation digital 12,3'', Système de navigation 12,3'' avec écran tactile, Chargeur à inductionSellerie mixte TEP-Tissu, Système ProPilot avec Navi-Link (technologie de conduite assistée), Feux de route intelligent s, Jantes alliage 19 pouces, Affichage tête hauteSellerie en cuir matelassé noir, Système audio Bose, Sièges et volant chauffants, Jantes alliage 20 pouces, Toit panoramique, Rails de toit , Sièges avant massants