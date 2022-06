La BMW M3 Touring embarque un moteur six cylindres de 510 ch

Lase décline dans uneLa BMW M3 Touring associe desà uneLa BMW M3 Touring embarque un, développé pour les modèles Compétition de la gamme BMW M3/M4, couplé à uneLe modèle M3 Touring est proposé exclusivement en version Competition avec la technologieLe moteur six cylindres en ligne avec technologie M TwinPower Turbo développe unSe distinguant par lequi fait la réputation des moteurs M, ainsi que par la linéarité de la puissance délivrée dans les plages de charge élevées, le six cylindres en ligne de 3.0 litres constitue la base du moteur de la nouvelle BMW M4 GT3 de course d'endurance.Sessont conçus pour supporter des forces dynamiques longitudinales et latérales élevées sur la piste.Le, doté de clapets à commande électrique, génère une sonorité qui ajoute une dimension supplémentaire à la performance brute.Le moteur de 3.0 litres est associé à une transmission M à huit rapports avec Drivelogic, qui offre trois programmes de changement de vitesse et peut être commandée à l'aide de palettes de changement de vitesse sur le volant.La puissance du moteur est transmise à la route par le système de, qui fait équipe avec lesur l'essieu arrière.La répartition de la puissance sur les quatre roues en fonction des besoins optimise la traction de la BMW M3 Competition M xDrive Touring, ainsi que sa stabilité directionnelle.L'accélération de 0 à 100 km/h prendet le sprint deLa vitesse maximale est limitée électroniquement à(280 km/h en optant pour le pack Expérience M).Outre le réglage de base des quatre roues motrices, le conducteur peut sélectionner le mode Sport des quatre roues motrices via le menu de configuration. Ce mode permet de profiter encore plus intensément des réglages du système M xDrive en fonction de l'arrière.En désactivant le DSC (Dynamic Stability Control), le mode propulsion arrière 2WD entre en jeu.Lecomprend une limitation du patinage des roues intégrée à l'unité de commande du moteur. Outre le mode M Dynamic, la BMW M3 Competition M xDrive Touring dispose également de la fonction M Traction Control. En mode propulsion deux roues motrices du système M xDrive, le conducteur peut régler les seuils d'intervention de la limitation du patinage des roues sur dix niveaux afin de se rapprocher des limites physiques dans les virages serrés sur circuit.La grande rigidité de torsion de la structure de la carrosserie et des supports du châssis, renforcée par des éléments de renfort dans la partie inférieure du plancher et du coffre, confèrent à la M3 Touring une agilité, un dynamisme et une précision plus grande.L'essieu avant à jambes de force à double articulation et l'essieu arrière à cinq bras ont une cinématique spécifique.La suspension SelectDrive M avec amortisseurs à commande électronique et la direction Servotronic M à assistance variable font partie de l'équipement standard.Le système de freinage intégré offre deux réglages pour la sensation de la pédale.Des freins en céramique M Carbon sont disponibles en option en remplacement du système de freinage M de série.Des jantes forgées en alliage léger M de 19 pouces (à l'avant) et 20 pouces (à l'arrière) sont montées de série.La BMW M3 Touring hautes performances à moteur 6 cylindres M TwinPower turbo adopte l'ADN M avec des essieux larges, des prises d'air avant larges et quatre sorties d'échappement à l'arrière.La calandre BMW sans contour, disposée verticalement, les grandes prises d'air latérales, les passages de roue sculptés et les jupes latérales forment, avec les pièces des bas de caisse avant et arrière, une bande noire brillante tout autour de la voiture Les ouïes M dans les panneaux latéraux avant et les sorties d'échappement intégrés dans la jupe arrière à gauche et à droite sont d'autres éléments distinctifs.Quelle que soit la teinte extérieure de la BMW M3 Competition M xDrive Touring, son toit est en noir brillant.Les rails de toit et la trappe d'aération Gurney spécifique au modèle M3 sur le spoiler de toit sont peints dans la même teinte.Le pack extérieur M Carbon figure sur la liste des options Dans l'habitacle, l'écran incurvé BMW Curved Display fait partie de la dotation standard. Le groupe d'écrans numériques se compose d'un combiné d'information de 12,3 pouces et d'un écran de contrôle central de 14,9 pouces. Il est placé derrière une seule surface vitrée inclinée vers le conducteur. L'écran d'information situé derrière le volant présente toutes les informations de conduite pertinentes dans un style spécifique M.Les sièges M Sport à réglages électriques avec fonction de mémorisation et chauffage des sièges, ainsi que les garnitures en cuir Merino, sont de.Le compartiment arrière de la BMW M3 Competition M xDrive Touring comporte trois places.Le dossier de la banquette arrière peut être divisé 40 : 20 : 40.Le rabattement d'une partie des sièges ou de tous les sièges en même temps permet d'augmenter la capacité de chargement de la voiture de 500 litres à 1 510 litres.Le système de commande et d'exploitation spécifique M comprend le bouton Setup, qui permet d'accéder directement aux options de réglage du moteur, du châssis, de la direction, du système de freinage et de la M xDrive. Deux configurations globales du véhicule peuvent être enregistrées et appelées à l'aide des boutons M du volant. Outre le M Traction Control, le M Drive Pro comprend également le M Drift Analyser et le M Laptimer.Le bouton M Mode de la console centrale permet d'ajuster les réactions des systèmes d' aide à la conduite et les contenus affichés sur l'écran d'information et l'affichage tête haute. Les conducteurs de la BMW M3 Touring peuvent également choisir entre les réglages Road, Sport et Track.Le lancement commercial de la première BMW M3 Touring interviendra en novembre 2022.La BMW M3 Touring sera produite aux côtés de la BMW M3 Berline à l'usine BMW de Munich.Côté tarif, la BMW M3 Touring Competition M xDrive Touring est à 111 950 euros.