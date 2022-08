Le Mercedes-Benz GLC est à l'aise sur tous les terrains

Leest le véhicule le plus dynamique de la famille des SUV de Mercedes-Benz.Le design du GLC repose sur des, des surfaces pleines et tendues et des arêtes de forme précise et nouvelles sur les côtés.Le GLC affiche unavec des phares qui se prolongent directement sur la grille de calandre et soulignent la largeur du véhicule, ainsi qu'une grille de calandre, disponible en liaison avec l'extérieur Avantgarde de série, avec un cadre chromé et une lamelle sportive en gris mat, y compris les inserts chromés.La ligne AMG Line inclut une grille de calandre avec le motif Mercedes-Benz et une étoile Mercedes intégrée.Le GLC est équipé de série d'uneet de. En combinaison avec le système Digital Light en option, les phares LED présentent des ellipses de feux de jour en plus de la "torche" familière.La technologie dess'adapte en permanence aux autres usagers de la route et à l'environnement. En combinaison avec la fonction de projection, le système peut projeter des marquages auxiliaires et des symboles d'avertissement sur la route.Le design extérieur souligne les proportions et met en valeur les passages de roues. Des habillages de passages de roues sont disponibles à partir de l'AMG Line dans le ton carrosserie.Des marchepieds optimisés pour l'accès sont également disponibles en option.Les feux arrière en deux parties sont dotés d'un intérieur à l»aspect tridimensionnel et soulignent la largeur de l»arrière.On trouve à l'arrière unequi encadre les sorties d»échappement non fonctionnelles en finition chromée.Les dimensions principales du GLC soulignent l»aspect dynamique et vigoureux du SUV.La longueur accrue du véhicule () profite à l'empattement et aux porte à faux avant et arrière.La largeur du véhicule est restée identique à 1 890 mm.Leprofite du porte-à-faux arrière plus important avec 620 litres. Le GLC est équipé du hayon Easy-Pack. Celui-ci s'ouvre ou se ferme par simple pression sur une touche : via le bouton de la clé de contact, le contacteur de la porte conducteur ou la poignée de déverrouillage du hayon.Ledans la meilleure configuration aérodynamique. L'optimisation du véhicule en termes de résistance à l'air et de bruit de vent a été réalisée à l»aide de simulations numériques de flux (CFD – Computational Fluid Dynamics) et d' essais avec des véhicules dans la soufflerie aéroacoustique.Laest clairement structurée : dans la partie supérieure, avec un profil d»aile incluant des buses rondes aplaties. Et dans la partie inférieure, avec une surface décorative qui se fond dans la console centrale galbée.L'(31,2 centimètres), placé devant le conducteur, semble flotter.L'(30,2 centimètres) s»élève de la console centrale sans transition et sans jointures.Comme la planche de bord, la surface de l'écran est légèrement orientée vers le conducteur.Les habillages des contre-portes aux lignes réduites entourent la planche de bord.La partie centrale des contre-portes avec accoudoir intégré adopte une disposition horizontale.A l'instar de la console centrale, la partie avant est conçue comme un élément high-tech métallique.Le design desdu GLC joue avec les couches et les surfaces enveloppantes. Les appuie-tête et leur liaison avec le dossier ont été redessinés avec un revêtement fermé.Le GLC est exclusivement disponible en version hybride : soit hybride rechargeable, soit hybride léger avec technique 48 volts et alterno-démarreur intégré.Le programme de motorisations comprend exclusivement des organes quatre cylindres, essence et diesel, issus de l'actuelle famille de moteurs modulaires Mercedes-Benz FAME (Family of Modular Engines), associés à un moteur électrique.Lesbénéficient d'une assistance à bas régime grâce à un alterno-démarreur intégré (ISG).Leembarque un moteur 4 cylindres diesel de 1 993 cm3 de 197 ch et un moteur électrique de 23 ch (effet boost). Le couple du moteur diesel atteint 440 Nm à 1 800-2 800 Nm, alors que le moteur électrique développe un couple additionnel de 200 Nm (effet boost). Le GLC 220 d 4MATIC accélère de 0-100 km/h en 8,0 secondes et atteint une vitesse maximale de 219 km/h. La consommation de carburant en cycle mixte WLTP atteint 5.2-5.9 litres aux 100 km avec des émissions de CO2 WLTP en cycle mixte de 136-155 g/km.Trois autres variantes de moteur sont des organes hybrides rechargeables (lancement sur le marché vers décembre 2022) avec une puissance électrique supplémentaire de 100 kW, un couple de 440 Nm et une autonomie électrique de plus de 100 kilomètres (WLTP).Lesaffichent une puissance système allant jusqu'à 280 kW (381 ch) et un couple système allant jusqu'à 750 Nm, utilisent une machine synchrone de 100 kW à excitation permanente.Le programme de conduite hybride prévoit le mode de conduite électrique pour les tronçons de route les plus adaptés. La puissance électrique est disponible jusqu'à 140 km/h.Toutes les versions hybrides rechargeables ont une autonomie électrique de plus de 100 kilomètres (WLTP). Cela permet de parcourir les trajets quotidiens principalement en mode tout électrique. Le programme d'entraînement hybride propose le mode de conduite électrique pour les sections les plus appropriées du trajet. La conduite électrique est privilégiée sur les trajets en zone urbaine. Le GLC peut être conduit en mode tout électrique sur demande grâce au programme tout-terrain sur les terrains accidentés.La batterie haute tension présente une capacité totale de 31,2 kWh.Un chargeur de 11 kW est monté de série sur les modèles hybrides rechargeables pour une recharge en courant alternatif depuis son domicile à partir du réseau domestique ou d»une Wallbox triphasée.Un chargeur 60 kW DC est disponible en option. Avec une batterie déchargée, il est possible d'effectuer une recharge complète avec le chargeur CC de 60 kW en 30 minutes.La carte Mercedes me Charge permet d'accéder à un large éventail de bornes de recharge publiques situées dans les villes et dans des lieux tels que des centres commerciaux, des hôtels ou des stations-service. Avec la carte Mercedes me Charge, la recharge aux bornes publiques compte environ 300 000 bornes en Europe.Le réseau de recharge propose trois tarifs de recharge adaptés.L'appli Mercedes indique à l'avance la position exacte, la disponibilité actuelle et le prix de la borne de recharge sélectionnée.Le GLC est un véhicule agréablement silencieux avec une sonorité dominante et un faible bruit de roulement et de vent.Le GLC est, que ce soit onroad ou offroad.En tout-terrain, il marque des points grâce à la transmission intégrale 4Matic, la conduite tout-terrain électrique sur les modèles hybrides rechargeables, l'écran tout-terrain et le « capot moteur transparent ».Unainsi que le DSR (Down Hill Speed Regulation) font partie de l'équipement de série.En mode tout-terrain, le GLC offre unen liaison avec les caméras panoramiques : l'écran central offre une vue virtuelle de l'avant du véhicule, y compris des roues avant et de leur position de braquage. Le conducteur peut détecter à temps les obstacles tels que les grosses pierres ou les nids de poule profonds sur la voie de circulation.L'écran tout-terrain du conducteur affiche, entre autres, le dévers, la pente, le dénivelé, l'altitude topographique, les coordonnées géographiques et une boussole, ainsi que la vitesse et le régime moteur en cas de fonctionnement avec un moteur thermique.L'écran central affiche en outre la position actuelle du SUV sur le terrain ainsi que l'angle de braquage des roues avant et, si les roues arrière sont directrices, le sens de braquage des roues arrière.Les principaux composants dudu GLC sont un essieu à quatre bras à l'avant et un essieu arrière à bras spacieux suspendu à une selle de conduite.La direction de l'essieu arrière et la démultiplication de la direction plus directe sur l'essieu avant qui y est associée rendent le GLC plus maniable.Lesrendent le GLC plus agile et dynamique.L'angle de braquage sur l'essieu arrière peut atteindre 4,5 degrés. Le diamètre de braquage est ainsi réduit de 80 centimètres à 11,0 mètres. Le conducteur a besoin de moins de tours de volant jusqu'au braquage complet.A des vitesses inférieures à 60 km/h, les roues arrière braquent à l'opposé des roues avant. Lors des manœuvres de stationnement, l'angle est de 4,5° maxi à l'opposé de l»angle de l»essieu avant. L'empattement se réduit ainsi virtuellement selon la situation et le véhicule offre une conduite plus maniable.A partir d'une vitesse supérieure à 60 km/h, les roues arrière braquent jusqu»à 4,5 degrés dans la même direction que les roues avant. L'empattement allongé virtuellement offre des avantages sensibles : une tenue de route plus stable et une sécurité de marche accrue en cas de vitesses élevées, de changements de voies rapides ou de manœuvres d'évitement. Lors de manœuvres dynamiques, comme la conduite sur une route de campagne, l'angle de braquage est moins important et le véhicule réagit plus directement aux consignes de guidage.Le, en option, comprend l'assistant de distance actif Distronic, l'assistant de direction actif, l'assistant de freinage actif, l'assistant de direction évasive, l'assistant de maintien de voie actif, l'assistant d'angle mort actif et Pre- Safe Plus ainsi que l'assistant d'embouteillage actif et Presafe Impulse Side.Le GLC estLe Mercedes-Benz GLC est disponible à partir de(GLC 220 d 4MATIC).L'équipement de série de la ligne Avantgarde comprend les grands écrans, l'intégration des smartphones, la recharge sans fil et les sièges avant chauffants.220 d 4MATIC : 60 700 €EXTERIEURBaguette de ligne de ceinture en aluminium poliBarrette entre les feux arrière en noir brillantBarrette sur les vitres latérales arrière en noir matCache sur les montants B en finition noir brillantCapot moteur avec bossagesEntourage des vitres latérales en aluminium poliPack ChromeRampes de toit en aluminium poliSystème d»échappement à 2 enjoliveurs de sortie d»échappement intégrés au pare-chocsVerre athermique teinté foncéINTERIEURAccoudoir central arrière rabattable avec vide-poches et porte-gobeletsAccoudoir central avant pour conducteur et passager avec bac de rangementBuses d»aération avec éléments chromés argentésConsole centrale noir brillantEclairage d»ambianceÉclairage de proximité avec projection du logoPack Chrome intérieurPack d»éclairage intérieurPartie supérieure de la planche de bord dans le ton noir et partie inférieure noirePortes avec inserts décoratifs noirs brillants, bordure chromée argentée et commutateurs chromés argentésCONFORT ET FONCTIONNALITESBanquette arrière rabattable 40/20/40Boîte à gants éclairéeCache-bagage Easy-PackCapteur d»empreinte digitaleClimatisation automatique Thermatic à 2 zonesDouble porte-gobeletsÉcran central haute résolution légèrement incliné vers le conducteur de 30 cm (11,9 pouces), en liaison avec système multimédia MBUXÉcran conducteur entièrement numérique et indépendant de 31,2 cm (12,3 pouces), avec grand écran couleur LCD et résolution de 2 400 x 900 pixelsFonction de démarrage sans clé Keyless-GoFonctionnalités élargies MBUXHayon Easy-Pack avec ouverture et fermeture par commande électriqueIndicateur de température extérieureIntégration pour smartphone Android Auto et Apple CarPlayLecteur d'empreinte digitaleLève-vitres électriques ( x4 ) à commande séquentielle et dispositif anti pincementManuel d'utilisation en françaisModule de communication (LTE) pour l»utilisation des services Mercedes me connect Navigation MBUX PremiumPack Confort du coffre: Dossiers électriquement rabattables à l»arrière, prise 12V dans le coffrePack Confort Sièges avant:- Soutien lombaire électropneumatique à 4 réglages et réglage du maintien latéral, avec élément de commande sur le siège- Réglage électrique de l»inclinaison de l'assise, de la hauteur, du dossier, de la profondeur d»assise de 6 cm avec repose-jambes- Réglage mécanique de l'approche et des appuie-têtePack Rangement: Poches au dos des sièges avant, caisse pliante (non disponible sur les véhicules hybrides rechargeables) et étrier cargo permettant de relever le dossier des sièges arrière de 10°Pack Rétroviseurs:- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement- Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique- Eclairage de proximité du rétroviseur extérieur pour l'éclairage de la zone d'accès, avec projection du logo Mercedes-BenzPack USB: 2 ports USB-C sous l'accoudoir central, permettant la transmission de donnéesPare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés ( x2 Pré-équipement pour radio numérique DABPré-installation pour système de divertissement MBUXPrise 12 V dans le coffreRadio numérique DABRange-lunettes dans l'unité de commande au toitRétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatiqueSièges conducteur et passager avant chauffantsSystème de charge sans fil pour appareils mobiles à l'avantSystème de sonorisation avec quatre haut-parleurs de médiums dans les contre-portes et un FrontbassUnité de commande au toit en finition noir brillantSECURITE ET DYNAMISMEABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)Adaptive Brake avec fonction Hold, aide au démarrage en côte, pré-remplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière sur le combiné d»instrumentsAirbag genoux pour conducteurAirbags frontaux à 2 seuils de déclenchement (conducteur et passager avant)Airbags latéraux à l'avant (conducteur et passager avant)Airbags rideaux (conducteur, passager avant et passagers assis aux places arrière extérieures)Alterno-démarreur intégréAssistant de feux de routeAssistant de franchissement de ligne actifAssistant de prévention de collisionAssistant de stationnement actif avec ParktronicAttention Assist : système de détection de somnolenceAvertisseur d'angle mortAvertisseur de franchissement de ligne actifAvertisseur de limitation de vitesseBoîte de vitesses automatique à 9 rapports 9G-TronicCapteur de pluie et de luminositéCeintures de sécurité 3 points avec rétracteur et limiteur d'effort (x4)SECURITE ET DYNAMISMEClignotants à commande confort par impulsionsColonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeurContrôle de la pression des pneumatiquesDésactivation automatique de l'airbag passager avantDirection assistée et asservie à la vitesseDSR : contrôle de la vitesse en descenteDynamic Select: offre le choix parmi 5 modes de conduite (Eco, Confort, Sport, Individual et Offroad)ESP (régulation de comportement dynamique) avec assistant de conduite dynamique en virageEssuie-glaces avec détecteur de pluieFeux de stop adaptatifsFilet dans le coffre à bagages (côté gauche) et 4 œillets d'arrimage sur le plancher du coffreFixation de siège-enfant de type i-Size intégrée dans les coussins d'assise à l'arrière (places extérieures)Fonction d'arrêt/redémarrage "Stop/Start Eco" avec commutateur de désactivation manuelleFrein de stationnement électrique (désactivation automatique lors du démarrage)Freinage d'urgence assisté actifGilet de sécurité fluorescent pour conducteurKit anti-crevaison TirefitPack Stationnement avec caméra de recul:- 12 capteurs à ultrasons : 6 sur le pare-chocs avant, 6 sur le pare-chocs arrière- Caméra de recul- Assistant de stationnement actif avec ParktronicPalettes au volantProjecteurs LED hautes performances Pneu étéPré-équipement pour la remise numérique des clésRégulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesseSécurité enfant avec verrouillage manuel des portes arrière et électrique des vitres arrièreServices à distanceSystème d'appel d'urgence Mercedes-Benz(en plus)EXTERIEURCalandre avec motif Mercedes-Benz et étoile Mercedes intégrée, ainsi que lamelle en gris foncé mat avec insert chromé et cadre noirJupe avant AMG avec prises d»air sportives et insert décoratif chroméJupe arrière AMG façon diffuseur avec insert noirProtection de bas de caisse latéraux AMGJantes alliage AMG 48.3 cm (19 pouces) 5 branchesHabillages de passage de roue dans la couleur du véhicule en combinaison avec les montes pneumatiques compatiblesPeinture noirINTERIEURCiel de pavillon en tissu noirSièges sport avec design sport et nouveaux appuie-tête en noir avec surpiqûres contrastées grises et sellerie en similicuir Artico / microfibre DinamicaVolant sport multifonction en cuir Nappa avec doubles branches horizontales, méplat dans la partie inférieure, perforé dans la zone de préhension, avec cache et palettes de changement de rapport chromées argentéesTapis de sol noirs avec inscription AMGPédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots en caoutchouc noirsTableau de bord avec insert décoratif en finition structure métalliquePlanche de bord et lignes de ceinture en similicuir Artico façon Nappa noirEQUIPEMENTSTrain de roulement sport avec direction directe sportSystème de freinage avec disques de frein de plus grande dimension à l'avantLiens vidéos Mercedes-Benz GLC (Statique): https://youtu.be/dfIotvEnoycMercedes-Benz GLC (Conduite): https://youtu.be/vutqHnE-ejk