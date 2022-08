Le véhicule polyvalent Ford Tourneo Connect en approche

Lede nouvelle génération entend surfer entre travail et loisirs en offrant plus de style, davantage d'espace et plus de polyvalence.Le véhicule familial Ford est disponible enet en versionLesde chaque côté du véhicule facilitent l'accès à bord dans des espaces restreints, là où les portes traditionnelles ne peuvent pas toujours s'ouvrir complètement.Lorsqu'elles ne sont pas utilisées,pour créer un espace de chargement spacieux.Le siège passager avant se rabat à plat pour permettre de transporter des objets pouvant atteindre 3 mètres de long, tels que des kayaks, des meubles ou encore du bois.La praticité de l'habitacle est renforcée par des porte-gobelets, des zones de rangement et des ports de recharge.Un toit en verre panoramique et la climatisation bi-zone contribuent à rendre l'habitacle plus confortable lors des longs trajets.Des tapis de sol en caoutchouc, robustes et faciles à nettoyer, sont disponibles en option pour plus de protection.Des sièges ergonomiques avec repose-jambes et réglage lombaire électrique à quatre positions, certifiés par l'association indépendante allemande Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), sont proposés.Lorsque les deuxième et troisième rangées de sièges sont retirées, le Tourneo Connect offre jusqu'à 3,1 m3 de volume de chargement dans le Grand Tourneo Connect et 2,6 m3 dans le Tourneo Connect.Le transport d'objets longs ou d'équipements de loisirs volumineux est facilité par des longueurs de chargement maximales de 2 265 mm derrière la première rangée de sièges, 1 452 mm derrière la deuxième et 629 mm derrière la troisième pour le Grand Tourneo Connect (1 913 mm, 1 100 mm et 317 mm pour le Tourneo Connect).Le Tourneo Connect propose des détails de finition distinctifs pour chaque finition.La version Titanium a droit à des détails en chrome satiné, à des vitres teintées et des jantes en alliage de 16 pouces.Inspirée des SUV , la finition Active associe des jantes en alliage de 17 pouces bicolores en métal foncé et usiné, une calandre nid d'abeille, une plaque de protection à effet métallique et des protections de carrosserie autour des passages de roue, des seuils et des pare-chocs.La palette de coloris comprend dix teintes extérieures.On retrouve dans l'habitacle du Tourneo Connect un écran de 8,25 pouces, proposé de série, et qui peut être remplacé en option par un écran de 10 pouces.L'écran tactile 10 pouces permet de commander la navigation, le système audio et la climatisation de l'habitacle, tandis que d'autres fonctions telles que la connexion téléphonique, les informations sur le véhicule et la configuration audio sont regroupées dans des sous-menus.L'affichage numérique comprend un écran de 10,25 pouces comme tableau de bord qui peut fonctionner avec le système multimédia pour offrir aux conducteurs plus d'informations.Un affichage numérique est disponible à la place des cadrans analogiques.L'affichage numérique montre notamment les alertes du véhicule, les panneaux de limitation de vitesse et le rapport engagé.Les véhicules équipés de l'écran tactile de 10 pouces sont dotés d'un modem Ford Pass Connect pour rester connectés pendant le trajet.La navigation en ligne utilise les données du Cloud pour offrir des mises à jour supplémentaires en direct, y compris les informations relatives au trafic et aux itinéraires alternatifs, les stations de carburant à proximité (avec les prix et les heures d'ouverture), les mises à jour de la carte en ligne et les détails du stationnement (dont la disponibilité, la distance et le prix).Les feux de route automatiques et les phares et feux arrière à LED sont de série.Le Tourneo Connect propose 19, dont un Pack Parking, un pack d'aide au remorquage et un système d'éclairage avant adaptatif.Lepeut identifier et se diriger automatiquement dans et en dehors des places de stationnement perpendiculaires et parallèles pendant que le conducteur contrôle l'accélérateur, le freinage et la sélection des vitesses.Lepermet d'éviter ou d'atténuer les risques de mauvaise manœuvre lors d'une marche arrière avec une remorque. Le système permet de manœuvrer en toute confiance en utilisant le bouton de réglage du rétroviseur extérieur au lieu du volant pour contrôler la direction du véhicule et de la remorque. Ensemble, la caméra de recul et les capteurs du Tourneo Connect détectent le périmètre de la remorque et affichent des directives en superposition sur l'écran de la caméra pour aider le conducteur.Lequi reconnaît de façon intelligente les scénarios de conduite (autoroute, ville, campagne et carrefours) et modifie le faisceau et la luminosité des phares pour optimiser la visibilité et réduire les éblouissements.L'équipement de série comprend une assistance pré-collision avec freinage d'urgence automatique et alerte de collision avant, le système de surveillance des voies, une alerte conducteur, un régulateur et limiteur de vitesse, une assistance au démarrage en côte, des capteurs de stationnement avant et arrière.Le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le système d'information sur les angles morts et l'alerte de trafic transversal sont disponibles en option.Le Tourneo Connect équipé de la transmission automatique PowerShift est compatible avec le régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec maintien au centre de la voie. Cette technologie fournit une conduite assistée pour les fonctions d'accélération, de freinage et de direction afin de réduire le stress sur les autoroutes ou dans les embouteillages.Le Tourneo Connect peut être équipé de fonctions pratiques telles que le pare-brise chauffant Quickclear, les essuie-glaces à détection de pluie et les rétroviseurs extérieurs chauffants.La gamme de motorisations comprend un moteur 1.5 litre essence EcoBoost (boîte manuelle et boîte automatique à double embrayage PowerShift à sept vitesses), un moteur 2.0 litres diesel EcoBlue (boîte manuelle) et un moteur 2.0 litres diesel EcoBlue (boîte manuelle et boîte automatique à double embrayage PowerShift à sept vitesses).La technologie Auto Start-Stop est de série sur toute la gamme pour une efficacité optimisée.La boîte automatique à double embrayage PowerShift à sept vitesses offre des changements de vitesse rapides et fluides pour des performances comparables à celles d'une boîte manuelle, avec le confort et la commodité d'une boîte automatique. Les palettes montées sur le volant et un mode Sport permettent une conduite plus dynamique.Le moteur turbocompressé à quatre cylindres essencedéveloppe 114 ch et 220 Nm de couple.Les moteurs turbocompressés à quatre cylindresdéveloppent 102 ch et 280 Nm de couple ou 122 ch et 320 Nm de couple.Les deux moteurs diesel sont dotés d'unqui injecte de l'AdBlue en amont de deux convertisseurs catalytiques sélectifs pour contribuer à réduire les oxydes d'azote. Ils sont également compatibles avec les carburants alternatifs Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) et Gas to Liquids (GTL).Lapermet d'augmenter la traction sur les surfaces meubles et glissantes. Le système répartit automatiquement le couple entre les roues en fonction des conditions de conduite et des surfaces, aidant le véhicule à maintenir sa progression dans des conditions plus difficiles.La transmission intégrale est disponible sur les modèles équipés du moteur diesel EcoBlue 2.0 litres 122 ch et de la boîte de vitesses manuelle à six rapports.Un frein de stationnement électrique est monté de série ce qui facilite les démarrages en côte.Une protection du moteur sous le bouclier est disponible pour aider les utilisateurs qui conduisent fréquemment sur des surfaces rugueuses.Le Ford Tourneo Connect est disponible en deux finitions : Titanium et Active.Le Tourneo Connect démarre à partir de(1.5 EcoBoost 114 Titanium).1.5 EcoBoost 114 Titanium: 27 620 €1.5 EcoBoost 114 Active: 28 720 €1.5 EcoBoost 114 DSG7 Titanium: 29 420 €1.5 EcoBoost 114 DSG7 Active: 30 520 €2.0 EcoBlue 102 Titanium: 28 820 €2.0 EcoBlue 102 Active: 29 920 €2.0 EcoBlue 122 Titanium: 30 020 €2.0 EcoBlue 122 Active: 31 120 €2.0 EcoBlue 122 DSG7 Titanium: 31 820 €2.0 EcoBlue 122 DSG7 Active: 32 920 €2.0 EcoBlue 122 4x4 Titanium: 32 520 €2.0 EcoBlue 122 4x4 Active: 33 620 €Option 7 places : 984 €1.5 EcoBoost 114 Titanium: 30 020 €1.5 EcoBoost 114 Active: 31 120 €1.5 EcoBoost 114 DSG7 Titanium: 31 820 €1.5 EcoBoost 114 DSG7 Active: 32 920 €2.0 EcoBlue 102 Titanium: 31 220 €2.0 EcoBlue 102 Active: 32 320 €2.0 EcoBlue 122 Titanium: 32 420 €2.0 EcoBlue 122 Active: 33 520 €2.0 EcoBlue 122 DSG7 Titanium: 34 220 €2.0 EcoBlue 122 DSG7 Active: 35 320 €2.0 EcoBlue 122 4x4 Titanium: 34 920 €2.0 EcoBlue 122 4x4 Active: 36 020 €Option 7 places: 984 €Protection, sécurité et assistance à la conduite • 2 clés ¬de commande à distance• ABS avec répartition électronique de freinage (EBD) et contrôle dynamique de stabilité (ESP)• Aide au freinage d'urgence¬ (EBA) et manœuvre d'évitement• Aide au maintien dans la voie (via caméra pare-brise)• Aide au stationnement arrière• Aide au stationnement avant• Airbag conducteur• Airbag passager• Airbags latéraux et rideaux• Alerte de vigilance conducteur• Antidémarrage électronique• Capteurs de pression pneumatiques• Ceintures ajustables Sièges avant• Déclenchement automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence• Désactivation airbag passager• Fixation Isofix• Frein de parking électrique avec aide au démarrage en côte• Kit de réparation pneumatique• Régulateur de vitesse / Limiteur de vitesse adaptatif• Système d'assistance pré-collision (via caméra pare-briseet capteur radar avant du véhicule)• Système de verrouillage portières pour enfants• Système Start&StopÉquipements extérieurs• Allumage automatique des feux halogène• Barres de toit couleur argentée• Extinction différées des feux "Follow me Home"• Fermeture à distance - Simple verrouillage & démarrage mains libre (Keyless start)• Feux arrière• Feux de jour (à LED sur Sport)• Feux halogène• Filtre à pollen• Lave/essuie-glace avant automatique à détecteur de pluie• Pare-brise en verre standard• Pare-chocs arrière couleur carrosserie• Pare-chocs avant couleur carrosserie avec inserts chrome• Phares antibrouillard avant à angles directionnels• Poignée de hayon couleur carrosserie• Poignées de porte couleur carrosserie• Porte Hayon arrière vitrée avec dégivrage• Portes arrière latérales coulissantes droite et gauche• Réservoir lave-glace Taille standard• Rétroviseurs à réglage électrique,¬ rabattables électriquement et chauffants• Rétroviseurs extérieurs couleur noire• Roues alliage 16 pouces x 6½ pouces, 10 branches et pneumatiques 205/60R16• Vitre hayon arrière dégivrante• Vitres arrière surteintées• Vitres fixes 2ème rangée• Vitres fixes 3ème rangéeÉquipements intérieurs• 2 connexions USB (type C) dans la console centrale avec 1 prise de chargement USB (type C) à l'arrière de l'accoudoir central• 6 haut-parleurs (4 à l'avant, 2 à l'arrière)• A/C Réfrigérant• Air conditionné manuel• Alarme de non bouclage de ceinture conducteur, passager et 2ème & 3ème rangs• Appui-tête arrière• Appui-tête avant• Boîte à gants éclairée• Buses d'aération chromées• Ceinture de sécurité active• Ceintures de sécurité 2ème & 3ème rang• Combiné d'instrumentation analogique• Console centrale & Instrumentation supérieures• Étagère de pavillon de toit• Garnissage de porte Niveau 2• Lave/essuie-glace arrière• Lumière de courtoisie plafonnier 1ère rangée• Lumière de courtoisie plafonnier 2ème & 3ème rangées• Miroir de courtoisie conducteur & passager• Modem embarqué• Pédalier standard• Pommeau de levier de vitesses e et cuir¬Sensico• Porte-gobelets ( x2 • Recirculation Heater• Rétroviseur électrochromique• Revêtement moquette plancher de chargement Seat Pack 18 : Siège conducteur chauffant avec support lombaire,rangement sous le siège et réglage manuel 4 positions. Siège passager chauffant avec support lombaire, rangement sous le siège, réglage manuel 4 positions et rabattable à plat. Airbags latéraux et rideaux. Tablettes aviation 2ème rangée.• Sièges arrière (2ème rangée) 60/40 rabattables• Système audio n°4 : Combiné d'instrumentation analogique, écran 10 pouces tactile, navigation et contrôle vocal, DAB, Bluetooth, AUX, USB (de série jusqu'au 19/06/2022 MY2022.50)• Tapis de sol avant moquette• Volant quatre branches e et cuir Sensico• Volant réglable en hauteur et profondeur(en plus de Titanium) :Équipements extérieurs• Pare-chocs avant couleur carrosserie avec plaque de protection• Poignées de porte couleur carrosserie avec insert chrome• Roues alliage 17 pouces x 6½ pouces, 5 branches et pneumatiques 215/55R17Équipements intérieurs• Lumière de courtoisie plafonnier 2ème & 3ème rangées avec veilleuseLiens vidéos Ford Tourneo Connect (Titanium): https://youtu.be/JyWHsIsivYQFord Tourneo Connect (Sport): https://youtu.be/6s4NivN-5G0Ford Tourneo Connect (Active): https://youtu.be/fV4EIExRaos