La DS 7 affiche un traité de carrosserie plus acéré et plus structuré.

Laaffiche un traité de carrosserie plus acéré et plus structuré.Le caractère de la DS 7 est notamment renforcé sur les faces avant et arrière.La face avant dévoileLa DS 7 présenteavec une signature lumineuse inspirée des récents concept-cars de DS Automobiles La combinaison de projecteurs affinés DS Pixel LED Vision 3.0 et deest réalisée dans un esprit haute-couture.Les DS Wings et la calandre sont élargis et le sabot de la jupe est redessiné avec une teinte déclinée selon les versions.Plus fins, les feux arrière LED au traitement écailles à effet vortex sont redessinés, avec une métallisation sombre.Leest retravaillé avec des lignes plus incisives, tandis que le nom « DS Automobiles » signe la face arrière visuellement étirée de la DS 7.Les roues participent au caractère du profil de la DS 7. Dotées d'inserts, les jantes 19 pouces Edinburgh et Silverstone optimisent l'efficience aérodynamique tandis que leur traitement stylistique magnifie l'effet de diamètre perçu.Des jantes 21 pouces Brooklyn au dessin technique ciselé font leur apparition sur la DS 7 E-Tense 4X4 360.L'entourage des vitres et les barres de toit sont proposés avec une déclinaison Noir Brillant pour renforcer le dynamisme de la silhouette.La technologie DS Pixel LED Vision 3.0 ajoute une dimension supplémentaire aux modèles matriciels. Les modules Pixel se différencient par une gestion optimisée du flux lumineux, tout en conservant les trois modules que l'on retrouve sur l'ensemble de la gamme. La fonction Pixel permet une prestation d'éclairage optimum. Le flux lumineux est plus puissant, plus homogène avec une portée accentuée jusqu'à 380 mètres (feux de route). A moins de 50 km/h, la largeur du faisceau atteint 65 mètres. Côté intérieur, les deux modules feux de croisement/feux de position s'allument ensemble. Côté extérieur, le module feux de route Pixel est doté de 84 LED sur trois rangées. La fonction d'éclairage en virage est gérée par l'intensité des LED extérieures du module PIXEL en fonction de l'angle au volant.La technologie DS Light Veil est constituée d'un feu de jour et de quatre traits lumineux verticaux composés de 33 LED. La surface polycarbonate gravée au laser est peinte sur la seule surface interne de manière à lui donner un aspect alternant lumière et zones peintes couleur caisse. Elle crée un effet de profondeur et de la brillance. La lumière semble passer au travers de la teinte de caisse.Les intérieurs de la DS 7 sont confectionnés avec un soin tout particulier à l'image des plus grandes maisons parisiennes de la mode.Au sommet du raffinement, la DS 7 Opera est proposée en deux teintes de cuir Nappa : Noir Basalte ou Gris Perle. Sur de grandes surfaces, la partie la plus noble de la peau ajoute une touche naturelle et raffinée à l'intérieur. Une confection à effet drapé sur les décors en cuir Nappa fait son apparition sur la planche de bord et les panneaux de porte. Sans couture, sans assemblage, elle conserve le toucher et le visuel du cuir naturel.L'attention au détail de l'intérieur passe également par le point perle, un volant en cuir pleine fleur avec un couvre-airbag gainé cuir Nappa, le guillochage Clous de Paris sans oublier la confection bracelet de montre.Le raffinement se retrouve également dans l'intérieur Rivoli qui présente une teinte Noir Basalte et offre un décor surpiqué capitonné, associé à une sellerie en Cuir Claudia, dont le grain de cuir est plus marqué.L'intérieur Performance Line se décline dans une teinte noire plus profonde avec l'omniprésence du textile microfibre Alcantara et des surpiqûres Or et Carmin.L'intérieur Bastille repose sur le traitement de la Toile DS et un grain Noir Basalte inspiré du cuir de poisson.Tous ces intérieurs sont rehaussés d'un éclairage d'ambiance personnalisable, au motif s'inspirant du guillochage Clous de Paris.Les équipes de DS Automobiles ont façonné une assise et un dossier de fauteuil avec une seule pièce de cuir et sans talon de couture. Le siège est composé de mousse haute densité. Le confort est supérieur et entretenu au fil des années, grâce à une matière plus dense. Posée à plat, la pièce de cuir mesure 450 millimètres de côté. Après le façonnage, elle est réduite de 60 millimètres. Le cuir Nappa de très haute qualité vient directement de bovins, élevés pour leur viande, vivant dans des champs sans barbelés. Sur les 4 millimètres d'épaisseur, seule la partie la plus noble, la fleur du cuir, est utilisée. Les fonctions de massage, chauffage et ventilation complètent le confort de ce fauteuil.La DS 7 propose plusieurs types de motorisations, dont une gamme de trois hybrides rechargeables de 225, 300 et 360 chevaux.Hors Europe, des moteurs à essence PureTech de 130, 215 et 225 chevaux seront proposés.Une motorisationassociée à une boîte automatique 8 rapports est également disponible. Dotée d'un turbo à géométrie variable et d'une injection directe haute pression, la version diesel BlueHDi 130 affiche des consommations homologuées à 4,0 litres aux 100 km et des émissions de CO2 à 106 grammes par km.La DS 7embarque un moteur à essence PureTech 180 et une machine électrique de 110 chevaux intégrée à la boîte de vitesses automatique à huit rapports avec une transmission à deux roues motrices.L'autonomie est homologuée jusqu'à 65 km sur le cycle WLTP AER combiné pour 28 grammes d' émissions de CO2 par kilomètre et une consommation de carburant homologuée à 1,2 litre aux 100 km.La DS 7présente une transmission à quatre roues motrices avec un moteur PureTech de 200 chevaux, ainsi que des machines électriques de 110 et 113 chevaux couplées à chacun des trains. Une batterie de 14,2 kWh permet d'atteindre jusqu'à 63 kilomètres sur le cycle mixte WLTP AER combiné en zéro émission locale. La DS 7 E-Tense 4x4 300 peut rouler en mode électrique jusqu'à 135 km/h. Le temps de charge est d'environ deux heures sur une borne 7,4 kW.La DS 7 hybride rechargeable E-Tense 4x4 300 est homologuée pour 27 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre et une consommation de carburant à 1,2 litre aux 100 km.Le 0 à 100 km/h est établi en 5,9 secondes et le 1 000 mètres départ arrêté est atteint en 25,9 secondes.La DS 7 hybride rechargeable E-Tense 4x4 360 présente une transmission à quatre roues motrices avec un moteur PureTech de 200 chevaux, ainsi que des machines électriques de 110 et 113 chevaux couplées à chacun des trains avant et arrière. La version hybride rechargeable 360 à quatre roues motrices de 1 885 kg bénéficie de réglages spécifiques réalisés par DS Performance. Une batterie de 14,2 kWh permet d'atteindre jusqu'à 57 kilomètres sur le cycle mixte WLTP AER combiné en zéro émission locale jusqu'à 190 km/h. Le temps de charge est d'environ deux heures sur une borne 7,4 kW. Le châssis est abaissé de 15 mm, les voies sont élargies (plus 24 mm à l'avant, plus 10 mm à l'arrière) et les freins avant passent à 380 millimètres de diamètre avec des étriers à quatre pistons.L'accélération de 0 à 100 km/h est validée en 5,6 secondes et le 1 000 mètres départ arrêté est abattu en 25,4 secondes.La DS 7 E-Tense 4x4 360 est homologuée à 40 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre et une consommation de carburant à 1,8 litre aux 100 km.Le système d'infodivertissement est l'une des nouveautés de la DS 7 avec l'intégration de DS Iris System.La solution présente une interface totalement configurable, réactive et fluide et secondée par une reconnaissance vocale naturelle. L'écran tactile 12 pouces haute résolution affiche un menu composé de widgets pour accéder à toutes les fonctions d'un seul geste : pour gérer la navigation connectée, la climatisation, les sources audionumériques, et toutes les données du voyage. L'écran permet également d'afficher les visions avant et arrière, fournies par des caméras numériques haute résolution, ou d'accéder à la fonction Mirror Screen en Wi-Fi.Le combiné 12 pouces numérique aux pages modulables et personnalisables présente toutes les informations essentielles telles que les flux d'énergie des versions hybrides rechargeables.La DS 7 propose les technologies DS Active Scan Suspension et DS Night Vision, présentes sur la DS 9 Le système d'amortissement piloté par caméra DS Active Scan Suspension ajuste indépendamment chaque roue en fonction des imperfections de la chaussée.La caméra infrarouge DS Night Vision balaie la chaussée et les à-côtés pour détecter cyclistes, piétons et animaux jusqu'à 100 mètres de distance. Le conducteur reçoit l'information dans le combiné numérique haute résolution, doublée d'un signal spécifique en cas de danger.La sécurité est renforcée par le DS Driver Attention Monitoring et le système de conduite semi-autonome de niveau 2, DS Drive Assist.Le DS Driver Attention Monitoring analyse le niveau d'attention du conducteur grâce à deux caméras. La première vérifie le comportement du véhicule dans son environnement , et la seconde, placée face au conducteur, diagnostique le niveau de somnolence et d'attention sur la base de l'orientation du regard, du visage et les battements de paupières.Le DS Drive Assist est doté d'un régulateur de vitesse adaptatif capable de gérer l'arrêt et le redémarrage sans intervention du conducteur et d'une assistance permettant au conducteur de maintenir le véhicule à l'endroit où il l'a positionné dans la voie.Modèle mondial, la DS 7 est produite à Mulhouse (France) pour tous les marchés hors Chine et à Shenzen, pour le marché chinois.Les commandes pourront être passées sans se déplacer grâce à un système de vente en ligne.Les tarifs de la DS 7 débutent à(DS 7 BlueHDi 130 Automatique Bastille).L'offre DS 7 est composée d'une gamme de trois motorisations hybrides rechargeables de 225, 300 et 360 chevaux et d'une motorisation Diesel de 130 chevaux.Cinq niveaux de finition sont au catalogue avec des lignes distinctes : Bastille, Rivoli et Opéra d'une part et Performance Line et Performance Line plus d'autre part.Placée au sommet de la gamme avec une mise au point spécifique réalisée par DS Performance, la DS 7 E-Tense 4x4 360 est proposée en Édition Limitée La Première.L'Édition Limitée La Première est disponible avec deux intérieurs Opéra Noir Basalte ou Opéra Gris Perle, dont le Cuir Nappa recouvre les sièges confection bracelet, les panneaux de porte, la planche de bord et la console.Le style extérieur se distingue par un Black Pack (Noir Brillant) sur l'entourage de vitres, les barres de toit, la grille de calandre avec pampilles, les DS Wings et les différents emblèmes et étendu en exclusivité au sabot avant.Tous les équipements disponibles sur la DS 7 sont proposés de série sur l'Édition Limitée La Première dont la suspension pilotée DS Active Scan Suspension, la conduite semi-autonome de niveau 2 DS Drive Assist, le système d'infodivertissement DS Iris System, les nouveaux projecteurs DS Pixel LED Vision 3.0, le système HiFi Focal Electra, la vision de nuit DS Night Vision, la détection de somnolence DS Driver Attention Monitoring, le freinage d'urgence automatique piloté par caméra et radar, l'aide au stationnement avant et arrière avec vision 360°, les sièges avant chauffants, massants et ventilés, la banquette arrière électrique, la climatisation automatique bizone étendue avec tableau de commandes aux places arrière et filtre anti-allergène, le pare-brise chauffant, le toit ouvrant panoramique électrique, les vitres latérales feuilletées acoustiques, l'alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique…La DS 7 E-Tense 4x4 360 La Première est proposée au tarif de 78 400 euros.Les premières livraisons interviendront dans les 171 DS Stores et DS Salons pour la fin d'année 2022.DS 7 E-Tense 225 Performance Line : 55 100 eurosDS 7 E-Tense 4x4 300 Rivoli : 64 600 eurosDS 7 E-Tense 4x4 360 La Première : 78 400 eurosDS 7 BlueHDi 130 Automatique Bastille : 44 700 euros