Le grand SUV premium Lexus RX affiche un caractère affirmé

, leest unavec plus de 3,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis son introduction en 1998, dont 300 000 en Europe.Avec le NX , récemment lancé, et le RZ, dévoilé fin avril, le RXde la marque Lexus.Ces trois modèles représentent la plus forte offensive jamais lancée sur le marché des SUV premium des segments D et E par Lexus.Le grand SUV de luxe Lexus RX (se réinvente.Le RX de cinquième génération applique leLade la calandre a évolué enet a été appliquée à tout l'avant du véhicule.L'équipe chargée du RX a également trouvé l'inspiration dans la tradition de design du RX.Pour obtenir une ligne plus audacieuse, les designers de Lexus ont dessiné un profil plus dynamique en allongeant le capot, en augmentant l'empattement de 60 mm et en abaissant la ligne de toit de 10 mm.L'ensemble donne à la voiture unL'caractéristique du RX, créé par un montant arrière noir, bénéficie d'une apparence tridimensionnelle plus forte.Les, les prises d'air, ainsi qu'une voie plus large renforcent la posture du look.Deavec trois projecteurs dotés de la technologie de feux de route adaptatifs (AHS) BladeScan équipent les finitions Executive et F Sport Executive.La version Luxe est équipée de projecteurs LED à triple lentilles associés à la technologie d'allumage automatique des feux (AHB).Les feux de jour bénéficient d'un design en trois dimensions, ceux des versions supérieures recevant un élégant éclairage « en fondu enchaîné ».Les clignotants avant s'expriment sous forme de traits lumineux donnant un éclairage homogène.Les projecteurs antibrouillard et les feux de virage sont intégrés dans des facettes placées au bas du bouclier avant.L'arrière de la voiture communique une sensation de puissance avec un porte-à-faux plus court, une voie plus large ainsi qu'une transition rapide entre les ailes et les feux arrière.À l'arrière, les feux sont placés dans und'un seul tenant qui s'étend sur toute la largeur du véhicule et s'enroule autour de ses coins.L'introduction du badge "Lexus" sur le hayon crée une ligne épurée et contemporaine.Le résultat est une voiture immédiatement identifiable comme un RX, mais avec un caractère plus dynamique.Onze couleurs extérieures sont disponibles.La version F Sport Executive présente des améliorations dans la réalisation de la calandre, des jupes ainsi que des boucliers avant et arrière aérodynamiques.L'efficacité aérodynamique du design extérieur repose sur des détails clés comme le calcul précis de la forme et de la position de l'aileron arrière, une moulure de ceinture de caisse qui affleure la carrosserie et l'ajout d'un becquet sur le bord inférieur du bouclier arrière qui supprime les turbulences du flux d'air derrière les roues arrière.Sous la voiture, le moteur est recouvert d'unqui génère des vortex lorsque la voiture se déplace, améliorant ainsi la sensation de contact avec la route.Le RX reçoit un, favorisant une circulation plus fluide de l'air.L'intérieur exprime le luxe par la simplicité. L'approchesupprime les détails superflus avec des surfaces épurées et un design contemporain.L'habitacle affiche desde Lexus.La simplicité du design intérieur s'exprime dans la façon dont la planche de bord englobe, dans une forme fluide et continue, la coiffe des compteurs, le tableau de bord et les garnitures des portes. La partie supérieure des panneaux de portes constitue un prolongement naturel du tableau de bord.Leest centré sur le conducteur et lui donne un contrôle direct et intuitif du véhicule, selon le principe « les mains sur le volant, les yeux sur la route ».L'agencement du poste de conduite repose sur unL'écran antireflet est accompagné de boutons classiques pour un accès intuitif et rapide aux fonctions les plus fréquemment utilisées. Les graphismes sont présentés en HD pour une excellente visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.Dans le cockpit, les sources d'informations telles que l'écran multimédia, l'affichage multi-informations, le compteur à cadran unique, les jauges centralisées et l'affichage tête haute sont regroupées afin que leur contenu puisse être lu avec un minimum de mouvement des yeux et de la tête.Le champ de vision avant et sur les côtés du conducteur est élargi pour une conduite plus sûre. Ceci est favorisé par la conception de la zone autour des montants avant qui donne un meilleur angle de vue dans les virages. La précision de la conduite est également facilitée par le relèvement du bord avant du capot, de sorte qu'il est plus facile de visualiser les angles du véhicule, et par l'optimisation de la hauteur du renflement central du capot. Les montants de custode plus fins offrent une meilleure vue vers l'arrière pour le conducteur lors de l'entrée sur une autoroute.Les sièges avant ont été repensés pour offrir une accessibilité optimale, un excellent maintien et un chauffage/une ventilation efficace. Pour fournir un soutien ergonomique approprié autour de la taille, une forme concave a été créée sur les côtés du siège.Le SUV de luxe RX embarque destels que des cuirs de haute qualité et du daim artisanal Takumi avec le « L » de Lexus en relief.LeLexus permet aux passagers de personnaliser l'éclairage ambiant du RX à partir d'une palette de 64 couleurs et de 14 thèmes sur mesure.Tout en garantissant un silence typiquement Lexus dans l'habitacle avec des mesures d'insonorisation et de réduction des vibrations, les ingénieurs et les artisans Takumi ont créé des sons pour ajouter une sensation de puissance et de performance. Pour inspirer les sens, ils ont également peaufiné le son des portières de la voiture.Le système d'ouverture électronique des portières e-latch rend le maniement des portes plus doux et plus confortable.Le RX offre à la fois un grand espace pour les bagages et cinq sièges de luxe avec un excellent espace pour les jambes.Lespermettent de loger facilement des objets longs comme des skis ou des planches de surf.Malgré le porte-à-faux arrière plus court du modèle, l'espace de chargement a été préservé grâce à des solutions telles qu'un hayon plus fin et une hauteur de seuil inférieure. Le volume de chargement est de(VDA) avec les sièges arrière en place.Cela permet de transporterUn espace supplémentaire sous le plancher du coffre permet de ranger de petits objets et des outils.Des rails de toit sont disponibles pour que des accessoires tels que des coffres de toit et des porte-vélos puissent être installés.Les barres de toit sont compatibles avec le toit panoramique.Le RX est proposé en deux motorisations électrifiées: le RX 450h plus hybride rechargeable et le RX 500h hybride turbo doté de la transmission intégrale Direct4.Le RX 450h plus hybride rechargeable est équipé d'un moteur hybride quatre cylindres de 2.5 litres, de deux moteurs électriques (avant et arrière) et d'une batterie lithium-ion de 18,1 kWh. Le moteur électrique arrière permet une transmission intégrale permanente.La motorisation hybride rechargeable du Lexus RX 450h plus offre une puissance cumulée de 306 ch (225 kW). Avec plus de puissance provenant des moteurs électriques, la conduite se fait sans effort. L'accélération de zéro à 100 km/h se fait en environ 6,5 secondes.La capacité de la batterie au lithium affiche une autonomie de plus de 65 km en cycle mixte (en attente d'homologation) et une vitesse maximale de 135 km/h en mode électrique. Lorsque la batterie est déchargée, le RX 450h plus se transforme automatiquement en un hybride auto -rechargeable.Le RX 450h plus garantit une efficience supérieure avec des émissions de CO2 inférieures à 24-26 g/km et une consommation inférieure à 1,1-1,2 litre aux 100 km (cycle mixte WLTP).Le mode « EV » électrique est le mode de conduite par défaut. Le RX 450h plus fonctionne ainsi jusqu'à la limite de son autonomie, quelle que soit l'intensité avec laquelle le conducteur sollicite l'accélérateur.Le conducteur peut également choisir le mode « Auto EV/HV » qui active automatiquement le moteur essence lorsqu'une puissance supplémentaire est nécessaire, puis revient au fonctionnement électrique immédiatement après.Le conducteur peut également sélectionner le mode « HV » pour un fonctionnement optimal maintenant automatiquement l'état de charge de la batterie.Le mode « Battery charging » démarre le moteur essence pour recharger la batterie, ce qui permet de garantir que le maximum de puissance électrique sera disponible lorsqu'une conduite zéro émission sera nécessaire pour entrer dans une zone à faibles émissions.Le conducteur peut utiliser les palettes pour commander la transmission Shiftmatic, après avoir positionné le levier de vitesses sur « S ». Cela offre un frein moteur à six niveaux et une sensation de changement de rapports similaire à une transmission manuelle. La gamme de rapports courts permet un contrôle parfait du régime moteur pour une réponse précise à l'accélération.Le RX 500h est doté d'une motorisation hybride turbocompressée.La motorisation hybride auto-rechargeable s'appuie sur un moteur essence turbo de 2.4 litres, deux moteurs électriques, une boîte automatique à 6 rapports et la transmission intégrale Direct4.Le moteur électrique avant est positionné entre le moteur à combustion et la transmission, avec un embrayage des deux côtés, permettant une grande flexibilité dans la distribution de puissance entre les essieux avant et arrière.L'arrière est équipé d'un essieu électronique e-Axle de 80 kW : un ensemble, situé entre les roues arrière, composé d'un moteur électrique, d'un engrenage et d'une ECU (Energy Control Unit).La puissance est contrôlée par la transmission intégrale Direct4 de Lexus. Le système répartit en permanence et automatiquement la puissance et le couple entre les essieux avant et arrière dans toutes les situations de conduite, en quelques millisecondes, plus rapidement que n'importe quel système mécanique.Permettant une meilleure transmission des sensations entre la route et le volant, la transmission Direct4 offre aussi une stabilité de conduite améliorée et un excellent comportement routier à grande vitesse. La transmission Direct4 améliore également le confort de conduite en réduisant les mouvements de caisse.Le moteur hybride turbo auto-rechargeable de 2.4 litres du RX 500h délivre une puissance de 371 ch (273 kW) et un couple de 550 Nm. Le RX 500h accélère de zéro à 100 km/h en 6,2 secondes.Le Lexus RX 500h hybride hautes performances est doté le de quatre roues directrices grâce au système Dynamic Rear Steering. Le système de direction arrière dynamique (Dynamic Rear Steering) calcule automatiquement l'angle de braquage optimal pour les roues arrière en fonction de la vitesse et de la direction du véhicule.L'angle de braquage maximal des roues arrière a été augmenté pour atteindre quatre degrés. Cela améliore la maniabilité à basse vitesse et contribue à la stabilité à haute vitesse.À basse et moyenne vitesse, les roues arrière tournent dans le sens inverse des roues avant tandis qu'à haute vitesse elles tournent dans le sens des roues avant.L'angle du Dynamic Rear Steering est contrôlé de manière optimale dans le cadre du système de gestion intégrée de la dynamique du véhicule (VDIM).La Lexus Driving Signature renforce la connexion entre le conducteur et le véhicule, offrant confiance, confort et contrôle en toutes circonstances.L'adoption de lade Lexus a permis d'obtenir un centre de gravité plus bas, des caractéristiques d'inertie améliorées, une réduction du poids et une rigidité accrue de la carrosserie.Le RX est construit sur la plate-forme GA-K, similaire à celle du NX mais dans une configuration différente. La partie arrière a été entièrement repensée pour allonger l'empattement et mettre en place des traverses supplémentaires et des entretoises de suspension qui augmentent la rigidité. Cette rigidité accrue a permis aux ingénieurs de Lexus de régler la suspension avec plus de précision, améliorant les performances et le confort.La maniabilité et la réactivité résultent d'une plate-forme GA-K améliorée qui offre une carrosserie très rigide et un centre de gravité bas.Pour gagner du poids, le Lexus RX utilise des matériaux comme l'2GPa pour les montants centraux et l'aluminium pour les ailes et le capot. La nouvelle structure utilise également de l'acier 1180 MPa pour le renfort de bas de caisse et de l'acier 1470 MPa pour la rigidité du toit.Laoffre une meilleure stabilité latérale et des capacités anti-affaissement renforcées. Capable de gérer des niveaux de couple plus élevés, elle réduit également considérablement le bruit et les vibrations.La(AVS), de série sur les versions Executive et F Sport Executive, assure un contrôle indépendant de l'amortissement de chaque roue, offrant une conduite plus confortable sur des surfaces inégales, une force d'amortissement plus élevée dans les virages et une stabilité optimisée. Le conducteur peut choisir entre deux modes de contrôle de la force d'amortissement. « Normal » offre un équilibre entre la réactivité de la direction et le confort de conduite, tandis que le mode « Sport » donne la priorité à la réponse de la direction et à une conduite à plat, avec une utilisation plus fréquente d'une force d'amortissement élevée.Le RX dispose d'un système deAHB-G. Le dispositif « pressure-on-demand » utilise un moteur de pompe hautes performances, offrant une sensation de freinage naturelle ainsi qu'une précision et une réactivité élevées. La répartition de la force de freinage avant-arrière est contrôlée par un système de régulation de la pression indépendant, aidant le véhicule à conserver une stabilité optimale au freinage..Le modèle F Sport Executive est équipé de disques avant ventilés plus grands, de 400 mm de diamètre, et d'étriers monoblocs en aluminium rigides à six pistons opposés. Les étriers offrent une plus grande surface de plaquette de frein et une pression uniforme.Ledu véhicule (Vehicle Braking Posture Control) offre des performances rassurantes qui communiquent une sensation de freinage linéaire au conducteur et le sentiment que les quatre roues sont fermement en contact avec la route. Le système (monté sur le RX 450h plus) répartit l'effort de freinage entre l'avant et l'arrière en fonction de l'appui du conducteur sur la pédale de frein et des mouvements verticaux de la suspension. Il réduit le tangage pour maintenir une posture stable du véhicule.Sur le RX 500h, laest utilisée pour contrôler la posture du véhicule.Le RX peut être équipé d'unqui offre au conducteur un champ de vision large et toujours dégagé en utilisant des images en temps réel de la caméra de recul de la voiture.Laoffre une vue en direct à 360° autour du RX et une vue préenregistrée sous la voiture à partir de caméras qui peuvent être nettoyées automatiquement. Le système crée une image 3D virtuelle du RX, montrant le véhicule comme s'il était vu d'en haut.Le RX est disponible avec un(selon finition). Il aide le conducteur à se garer en contrôlant la direction et le freinage. Le système utilise le réseau de quatre caméras et de 12 capteurs à ultrasons du RX pour obtenir une image complète de l'environnement de la voiture. Il sait également reconnaitre jusqu'à trois places de stationnement régulièrement utilisées.Le RX dispose d'un ensemble complet d'airbags, y compris un airbag entre les sièges avant et sur les assises des sièges avant.La structure robuste du RX est conçue pour absorber et canaliser les forces d'impact en cas de collision tout en préservant l'intégrité de l'habitacle.Les performances d'absorption ont été améliorées avec des longerons avant renforcés, l'ajout d'un deuxième élément sous les longerons, et une nouvelle traverse dans le plancher, reliant le pilier central et le tunnel de transmission.Ledu véhicule offre de meilleures performances en cas de choc arrière.Le RX bénéficie dude troisième génération, qui comprend un système de sécurité pré-collision amélioré, un assistant à la conduite proactive ainsi que des fonctionnalités de sécurité étendues pour la détection et la prévention des risques d'accident.Le(PCS) détecte les motos et autres objets sur la trajectoire de la voiture. Celui-ci peut également reconnaître les risques de collision avec les véhicules venant en sens inverse, ou les piétons qui traversent à un carrefour ou à une intersection. Sa réponse est plus rapide et sa capacité à éviter un impact est augmentée par la correction active de trajectoire.Le(DRCC) reconnait plus rapidement un véhicule à l'arrêt devant et, en coordination avec système de maintien dans la file de circulation optimisé, suit une ligne plus naturelle dans les virages.Alors que le Lexus Safety System plus est installé de série sur tous les modèles, les finitions les plus élevées pourront bénéficier de l'Extended Safety Package comprenant l'assistance au changement de voie avec dépassement automatique (LCA), et l'avertisseur de circulation avant intelligent (FCTAB) qui utilise la surveillance radar pour avertir le conducteur de véhicules arrivant latéralement par rapport au nez du RX.Ledétermine quand il y a une forte probabilité de collision avec un piéton ou un objet situé devant la voiture. Si le système estime qu'il est difficile d'éviter la collision en actionnant les seuls freins (mais qu'elle pourrait être évitée en utilisant la direction) il utilise l'Active Steering Assist en plus d'activer une alerte et de freiner.L'aide à maintenir une distance de sécurité avec les voitures qui précèdent, même lorsque le régulateur de vitesse n'est pas activé, et aide le conducteur à éviter les piétons et les obstacles.Leutilise une caméra montée au-dessus du volant pour vérifier en permanence l'état d'attention du conducteur. Il est capable de ralentir ou d'arrêter la voiture si le conducteur ne réagit pas aux alertes.Ledu RX est lié aux moniteurs d'angles morts de la voiture dans la fonction exclusive Safe Exit Assist. Celle-ci empêche le conducteur d'ouvrir la porte si un véhicule ou un vélo s'approche par l'arrière.Le RX dispose également de la toute dernièreavec assistant vocal intelligent Hey Lexus et application Lexus Link. Avec l'utilisation des smartphones, de la navigation, des commandes du véhicule, des fonctions multimédias et de la connectivité cloud, il existe une centaine de façons d'interagir avec le RX. Le RX offre des services « toujours connectés » et la commodité des mises à jour à distance.Outre le système de navigation intégré en série, le RX fournit également en série des services basés dans le cloud (sur les marchés où ces services sont disponibles). Le DCM (Data Communication Module) permet à la voiture d'être connectée en permanence, fournissant des informations en temps réel sur les conditions de circulation.Le système multimédia intègre l'assistant vocal intelligent « Hey Lexus » qui répond aux questions et aux ordres émis dans un langage naturel. La connexion smartphone est fournie en série (sans fil pour Apple CarPlay et filaire pour Android Auto). Un plateau pour la recharge sans fil est également disponible de série.Liens vidéos Lexus RX 2022 (Extérieur): https://youtu.be/YGo419_xbVgLexus RX 2022 (Intérieur): https://youtu.be/uv1rPFcdM94