Le Volkswagen ID. Buzz électrique affiche des proportions uniques sans porte à faux avant

Letransfère le design du Volkswagen T1 dans l'ère de l'électromobilité.Il s'agit notamment desde la carrosserie, de l'espace maximal exploité sur une surface de circulation minimale, de la division du design de la carrosserie en un niveau inférieur et un niveau supérieur, ainsi que de l'avant emblématique avec son capot en forme de V entre les phares charismatiques.L'ID. Buzz mise sur les. À l'avant, des projecteurs à LED transforment la nuit en jour. L'étroite barre transversale entre les projecteurs est également parée d'une bande LED. À l'arrière, l'ID. Buzz se distingue par ses blocs de feux arrière à LED disposés à l'horizontale.Différentespour la carrosserie de l'ID. Buzz sont proposées en alternative aux couleurs de base. La palette se compose de onze variantes de couleurs différentes : une peinture unie (« Blanc Candy »), cinq peintures métalliques (« Argent Mono », « Lime Jaune », « Starlight Blue », « Energetic Orange » et « Bay Leaf Green »), une peinture nacrée (« Deep black ») et quatre peintures bicolores. Lorsque le combi à zéro émission locale est commandé dans l'une des peintures bicolores, la partie supérieure, y compris le toit et le clapet frontal en forme de V, est en « Blanc Candy ». Dans ce cas, les surfaces situées au-dessous de la ligne de caractère périphérique sont dans l'une des quatre tonalités métalliques : « Lime Jaune », « Starlight Blue », « Energetic Orange » ou « Bay Leaf Green ».Long de, l'ID. Buzz est haut de 1 937 mm et large de 1 985 mm.La longueur totale compacte de 4 712 mm est compensée par unEn ouvrant les portes, l'ID. Buzz offre unavec des positions assises élevées, des accoudoirs confortables, beaucoup de place et de nombreux rangements.Le conducteur et le passager avant prennent place sur des sièges individuels équipés d'accoudoirs réglables côté intérieur du véhicule. Ils sont quasiment assis sur le porte à faux avant.À l'arrière, laest rabattable en 60/40.La banquette arrière peut également coulisser dans le sens de la longueur.Le minibus ID. Buzz est équipé deLa version minibus à hayon offre suffisamment d'espace pour voyager à cinq avec beaucoup de place pour les bagages (jusqu'au bord supérieur des dossiers de la deuxième rangée de sièges).Lorsque la seconde rangée de sièges est rabattue, le volume du coffre passe àet se situent sur un axe de vision optimal du point de vue ergonomique.Ledevant le conducteur est constitué d'un écran de 5,3 pouces de diagonale.Au centre du tableau de bord, on retrouve le système d'infodivertissement équipé d'un écran tactile.Le système de série « Ready 2 Discover » est doté d'un écran tactile de 10 pouces, alors que le système de navigation « Discover Pro » dispose d'un écran de 12 pouces.Comme sur le premier Combi T1, la fonction a la priorité sur la forme (« Form follows function »).Les formes marquées sont associées à une: le cw de l'ID. Buzz est de 0,285. Cela permet de réduire la consommation énergétique et d'augmenter l'autonomie.À l'intérieur de l'ID. Buzz, les principales tendances automobiles de notre époque ont été réunies pour former une gamme de minibus évolutive et polyvalente : l'électromobilité, la mise en réseau intelligente des systèmes d'assistance et d'information et les mises à jour « Over-the-air » du logiciel.L'ID. Buzz est la première gamme de minibus à être produite et livrée avec un bilan carbone neutre.Certaines garnitures de siège, certains revêtements de sol, ainsi que le ciel de toit de l'ID. Buzz sont conçus à partir de. On retrouve ainsi un tissu dénommé Seaqual fabriqué à partir d'un fil dont les brins sont composés à environ 10 % de plastique marin récupéré et à environ 90 % de PES (bouteilles en PET recyclées).L'ID. Buzz zéro émission en roulant est commercialisé avec une batterie de 77 kWh (contenu énergétique brut : 82 kWh).La batterie haute tension alimente un(204 ch) et 310 Nm de couple qui entraîne l'essieu arrière.La vitesse maximale de l'ID. Buzz estLa batterie étant logée très bas dans le plancher du véhicule électrique , leLa(CA) est de 11 kW.Laavec un connecteur CCS sur une borne de recharge rapide en CC (courant continu), la batterie est ainsi rechargée de 5 à 80 % en 30 minutes environ.L'ID. Buzz dispose de la fonction. L'ID. Buzz s'authentifie lors du branchement aux bornes de recharge rapide compatibles « Plug & Charge » (CC/courant continu) et échange toutes les données nécessaires avec le point de recharge. Dès lors que le câble de recharge est raccordé, une communication cryptée et sécurisée conforme à la norme ISO 15118 démarre entre l'ID. Buzz et la borne. Ce processus d'authentification ne prend que quelques secondes avant le démarrage de la charge. Une carte de recharge n'est pas nécessaire. La facturation fonctionne via un contrat « We Charge » avec Volkswagen. Le « Plug & Charge » sera disponible sur les réseaux Ionity, Aral, bp, Enel, EON, ainsi que Iberdrola et Eviny.L'ID. Buzz est doté de lapermettant au véhicule électrique d'injecter l'énergie excédentaire dans le réseau domestique (Vehicle-to-Home).L'éventail descomprend des technologies connectées telles que la « fonction mémoire » pour le stationnement automatisé sur un trajet préalablement enregistré, « Car2X » (avertissements et notifications de danger dans la zone proche locale) et le « Travel Assist » avec utilisation des données de localisation véhicule à véhicule.Lepermet un guidage transversal et longitudinal semi-automatisé sur toute la plage de vitesse et le changement de voie assisté sur autoroute (à partir de 90 km/h). Si des données de localisation sont disponibles, le « Travel Assist avec données de localisation véhicule à véhicule » dépend uniquement de la détection d'une limitation de voie pour maintenir la trajectoire. Dans sa version la plus haute, l'ID. Buzz embarque plus de 30 systèmes d'aide à la conduite.Jusqu'àpourront être maintenus à jour avec les dernières versions logicielles dans l'ID. Buzz grâce aux mises à jour « Over-the-air ».Comme tous les modèles de la famille ID. électrique de Volkswagen, l'ID. Buzz se base d'un point de vue technique sur la(MEB).Le modèle ID. Buzz est produit par Volkswagen dans l'usine de Hanovre. La production de l'ID. Buzz atteint dans certaines parties un degré d'automatisation allant jusqu'à 90 %.Une majorité des modules de propulsion électriques de l'ID. Buzz livrés est également fabriquée en Allemagne par la division autonome Volkswagen Group Components. Les modules sont élaborés dans les usines de composants de Cassel, Brunswick, Salzgitter et Hanovre. Parmi ceux-ci notamment, le moteur électrique, le système de batterie et les essieux.Le minibus électrique Volkswagen ID. Buzz est commercialisé dans uneà partir deUne configuration à six et sept places et une déclinaison avec empattement allongé viendront enrichir la gamme de l'ID.Buzz.La batterie de l'ID. Buzz fait l'objet d'une durée de huit ans ou 160 000 kilomètres.150 kW 77 kWh Pro : 56 990 €Sécurité- Airbags latéraux et rideaux pour conducteur et passager avant et airbag central à l'avant- Airbags pour conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant- Anti-démarrage électronique- Assistant d'évitement et assistant de braquage- Assistant de freinage d'urgence Front Assist avec système de détection des piétons et cyclistes- Assistant de maintien de voie Lane Assist- Avertisseur sonore un ton- Bloc de feux arrière à LED- Caméra multifonction- Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE- Ceintures de sécurité trois points à l'avant avec rétracteur de ceinture et de ceinture sous-abdominale et réglage en hauteur- Direction assistée électromécanique, réglée en fonction de la vitesse- e-Sound- Freins à disque à l'avant- Freins à tambour à l'arrière- Pare-soleil avec miroir, éclairé, avec étiquette d'airbag sur les pare-soleil et le montant central- Projecteurs à LED- Protection proactive des occupants en combinaison avec Front Assist- Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit automatique- Système antiblocage (ABS)- Système d'appel d'urgence eCall- Trousse de secours, triangle de présignalisation et 1 gilet rétro-réfléchissant- Volant multifonction en similicuir, avec commande tactile, chauffantIntérieur- Accoudoirs pour les sièges avant côté intérieur- Bandes centrales des sièges avant et arrière extérieurs en tissu- Banquette arrière et dossier divisés, rabattables- Couvre-coffre- ID. Buzz Box, console centrale amovible avec plusieurs rangements- Revêtement de plancher en moquette (Dilour), renforcé- Revêtement de porte en plastique avec insert, accoudoir en tissu- Réglage en hauteur des deux sièges avant, manuel- Siège à gauche et à droite, dans la première rangée de sièges- Éclairage intérieur de plancher à l'avant et à l'arrièreExtérieur- Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en Noir Brillant et poignées de porte dans la teinte du véhicule- Fenêtre latérale fixe dans le compartiment de charge/passagers à l'avant à gauche- Fenêtre latérale fixe dans le compartiment passagers à l'avant à droite- Hayon avec baie de fenêtre- Lunette arrière- Pare-brise en verre athermique chauffant- Pare-chocs dans la teinte du véhicule- Plaques design montant D- Porte coulissante à droite- Porte coulissante à gauche- Rétroviseurs extérieur réglables, rabattables et dégivrants électriquement, avec abaissement automatique du rétroviseur côté passager avant- Vitres teintées à l'arrière- Éclairage périmétrique avec projection de logo- 4 jantes en alliage léger «Tilburg» 8J x 19 pouces à l'avant, 9J x 19 pouces à l'arrière, en Noir, surface tournée brillante- Amortisseurs avant- Amortisseurs à l'arrière- Boulons de roue avec protection antivol étendue- Circulation à droite- Outillage de bord- Pneus AirStop 235/55 R19 105T à l'avant, pneus AirStop 255/50 R19 107T à l'arrière- Pneus Conti- Poids total autorisé en charge 3 000 kg- Protections pour jantes en alliage léger- Véhicule à direction à gaucheConfort/Infotainment- 2 clés de véhicule- 2 interfaces USB-C dans le tableau de bord, 1 prise de charg. USB-C à l'avant et prises de chargement USB-C à l'arrière- 9 haut-parleurs (5 haut-parleurs à l'avant et 4 haut-parleurs à l'arrière)- Antenne à fonction Diversité pour réception FM- App-Connect, y compris App-Connect Wireless pour Apple CarPlay et Android Auto - Autoradio «Ready 2 Discover» avec écran tactile couleur de 25,4 cm (10 pouces)- Batterie 340A (58Ah)- Bordure de l'écran d'Infotainment et des éléments de commande centraux en Noir- Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant- Car2X- Chauffage de siège pour les deux sièges dans la cabine, à gauche et à droite réglable séparément- Climatiseur Air Care Climatronic avec filtre charbon actif- Commande vocale- Convertisseur CC/CC 3,0 kW- Câble de recharge CCS- Câble de recharge Mode 2 UE Schuko coudé (8 A)- Câble de recharge Mode 3 type 2, 16 A- Détection de fatigue- Essuie-glace arrière à fonctionnement intermittent- Fermeture du hayon sans fonction de déverrouillage de l'intérieur- Fonctionnement intermittent des essuie-glaces, avec détecteur de pluie- Interface pour téléphone mobile «Comfort» avec fonction de charge inductive- Réception de radio numérique (DAB plus)- Réglage du site des projecteurs, manuel (statique)- Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse et limiteur de vitesse prédictif en combinaison avec services mobiles en ligne- Rétroviseur extérieur côté conducteur convexe, côté passager avant convexe- Sans mesure particulière de dépollution- Signal sonore et lumineux pour ceintures de sécurité non attachées à l'avant et à l'arrière- Système d'aide au stationnement - signaux d'avertissement en cas d'obstacles à l'avant et à l'arrière- Système de contrôle de l'état des pneus- Système de détection de la signalisation routière - Système de navigation «Discover Pro»- Tension de service 12 V- Verrouillage centralisé avec fonction de démarrage confort sans clé, sans Safelock- Version non fumeur (sans allume-cigare, avec cendrier portatif)- Éclairage du coffre à bagages à LEDLiens vidéos :Volkswagen ID. Buzz (extérieur) : https://youtu.be/OoAizmfLAG8Volkswagen ID. Buzz (intérieur): https://youtu.be/bSwBjRsQDLQ