Xev Yoyo : un quadricycle électrique équipé de trois batteries d'une capacité totale de 10,3 kW

Xev Yoyo : un quadricycle électrique équipé de trois batteries amovibles

Apparue sous la forme d'un concept de voiture urbaine électrique en 2018, laest passée au stade de la production en série.Conçue à Turin et assemblée dans une usine asiatique, la Xev Yoyo bénéficie d'uneGrâce à certaines de ses, la Yoyo aà la construction d'une voiture, lui permettant une réduction des émissions polluantes lors de la production.La Yoyo ne pèse queLa Yoyo est équipée depour uneLes batteries de la Yoyo peuvent être(un câble T2 est disponible en option).La Yoyo dispose de la technologie d'échange de batteries. La technologie dite de «Swaping», c'est-à-dire d'échange de batteries, permet de disposer d'un système de recharge complète d'énergie aussi rapide qu'un plein d'essence. A ce stade, les chargeurs personnels externes n'existent pas sur ce type de quadricycle électrique. La technologie d'échange de batteries ne concerne dans un premier temps que les professionnels équipés d'un système à charge rapide développé par Xev.La Yoyo développe(20 cv) de puissance en crête (7,5 kW nominal).Le quadricycle électrique peut atteindreen mode S ou se contenter des 75 Km/h du mode Eco.L'autonomie sur route, selon les tests effectués par Xev, atteint 100 km en mode S et 120 km en mode Eco.Le moteur central de 7,5 kW de puissance nominal (15 kW de puissance en crête), avec transmission aux roues arrière, permet de « franches » accélérations pour s'extirper des conditions urbaines et de grimper des pentes jusqu'à 25%.Si la motorisation est pour le moins « légère », la Yoyo ressemble à une vraie voiture urbaine avec des feux à LED en relief, un design marqué et l'équilibre global des lignes.Le quadricycle urbain électrique Xev est équipé de la climatisation et du chauffage, de vitres électriques, d'un démarrage sans clés, de rétroviseurs électriques, de l'ABS, d'un toit panoramique, de sièges réglables, de haut-parleurs Bluetooth, d'un écran central regroupant les principales informations, de prises USB, d'un coffre accueillant deux valises cabine et d'un système de récupération d'énergie au freinage.Le quadricycle urbain électrique Xev est importé en France par Pulsion et distribué par plus de 20 concessionnaires en France.Question prix , le quadricycle urbain électrique Xev démarre à partir deGénéral :Longueur : 2530 mmLargeur : 1500 mmHauteur : 1560 mmEmpattement : 1680 mmGarde au sol : 150 mmPoids sans batterie : 450 kgPoids max. autorisé : 850 kgCapacité de la batterie : 10,3 kWhTension de la batterie : 72 VAutonomie : 100 km en mode S (120 km mode Eco)Temps de charge : 4 heuresVitesse maximale : 80 km/h Equipements standard :Écran de 7 pouces avec bluetooth intégréAir conditionnéVitres électriquesRétroviseurs électriquesABSFreins avant et arrière à disquesSystème de batteries amovibles (sous réserve d'un équipements dans un système à charge rapide)Version premium :Jantes 15 pouces en alliage légerÉcran tactile 10 pouces connecté