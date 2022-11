Le SUV électrique Fisker Ocean affiche une silhouette sculptée à l'allure audacieuse

Le SUV électrique de taille intermédiaire Fisker Ocean affiche un design contemporain.



Le SUV Fisker se distingue par une silhouette sculptée à l'allure audacieuse, des lignes épurées et un éclairage profilé.



Long de 4 775 mm, le Fisker Ocean est large (avec les rétroviseurs) de 1 995 mm et haut de 1 631 mm.



Les occupants disposent d'un empattement de 2 921 mm. L'espace pour les jambes à l'avant atteint 1 045 mm, alors que l'espace pour les jambes à l'arrière est de 1 025 mm.



L'intérieur épuré repose sur un écran tactile central pivotant de 17,1 pouces (disponible sur les versions Extreme et Ocean One). L'écran tactile pivotant Revolve de 17,1 pouces propose le Control Mode pour une orientation portrait et le Hollywood Mode pour une orientation paysage, afin de profiter d'un écran 16/9 agrémenté d'un son surround à 360°.



On retrouve dans l'habitacle des matériaux recyclés. Les tapis de sol et les tissus intérieurs sont fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées.



Le Mode Limo (disponible sur les versions Extreme et One) permet aux passagers arrière de régler la température, l'intensité de la ventilation et le volume multimédia. Une seconde commande permet d'incliner les sièges arrière de manière électrique.



Le rétroviseur intérieur numérique fonctionne comme un rétroviseur classique, reflétant ce qui se trouve derrière le véhicule. Un commutateur permet d'obtenir un affichage numérique de la caméra grand-angle haute définition montée sous le becquet arrière. La caméra offre un champ de vision plus large que le rétroviseur standard.



Le Smart Traction (de série sur les versions Extreme et One) répartit au mieux le couple entre les roues pour une traction optimale dans les virages serrés. Le système Smart Traction améliore la stabilité et la traction sur route humide ou verglacée. Il réduit les pertes d'énergie et améliore la performance.



Le système d'aide au stationnement automatique Park My Car (option) analyse la zone de stationnement à l'aide de capteurs à ultrasons et de caméras afin d'aider le véhicule à trouver une place de stationnement. Le Fisker Ocean se gare de manière autonome, en créneau ou en épi. La fonctionnalité détecte également les obstacles sur la trajectoire, comme les piétons, les poteaux et les autres voitures, déclenchant le freinage automatique en cas de besoin. Le système Park My Car fait partie du système Fisker Intelligent Pilot.



Les fonctionnalités du Fisker Intelligent Pilot de la version Sport :



Caméra de recul

Aide les conducteurs à voir les objets directement derrière le Fisker Ocean en marche arrière.



Feux de route automatiques

Lorsque cette fonction est activée la nuit, les feux de route restent allumés pour garantir une visibilité optimale, puis basculent automatiquement en feux de croisement lorsqu'un véhicule arrivant en sens inverse ou vous précédant est détecté.



Freinage automatique d'urgence (AEB) (de série)

Cette fonction avertit le conducteur et, au besoin, fait ralentir le véhicule lorsque le Fisker Ocean risque de subir une collision frontale avec un autre véhicule, un cycliste ou un piéton.



Surveillance des angles morts

Cette fonction avertit le conducteur lorsqu'un véhicule se trouve dans l'un des angles morts du Fisker Ocean ou s'il s'en approche rapidement.



Avertisseur de risque de collision frontale et latérale

Phase d'avertissement du freinage automatique d'urgence : après avoir détecté un risque de collision avec un autre véhicule, le Fisker Ocean réagit en émettant des alertes visuelles et sonores en plusieurs étapes. Lors des derniers avertissements, le Fisker Ocean préconditionne les freins pour aider le conducteur à éviter le risque de collision.



Assistant au maintien de voie

Cette fonction aide le conducteur à éviter les accidents dus à des sorties involontaires de voie en ramenant doucement le Fisker Ocean sur sa voie.



Assistance au maintien d'urgence sur la voie

Cette fonction permet d'éviter les sorties de route en cas de problème, et ce, en tournant le volant pour ramener le Fisker Ocean sur sa voie.



Reconnaissance des panneaux et des feux de signalisation

À l'aide du module de caméra avant, le véhicule reconnaît tous les types de panneaux et de feux de signalisation.



Adaptation intelligente de la vitesse

Cette fonction aide le conducteur à ne pas dépasser la limite de vitesse identifiée par le système de navigation et le système de reconnaissance des panneaux de signalisation, l'avertit lorsque la limite de vitesse est dépassée, puis l'aide à ralentir.



Détecteur de fatigue/somnolence du conducteur

Grâce à la caméra de surveillance du conducteur montée dans l'habitacle, cette fonction avertit le conducteur lorsque le système détecte une diminution de l'attention et une somnolence.



Aide au stationnement

Le conducteur peut se garer facilement sur une place de stationnement en suivant les avertissements visuels et sonores des radars et caméras du Fisker Ocean.



Ultra – toutes les fonctionnalités Fisker Intelligent Pilot de la version Sport, plus :



Vue panoramique à 360° avec 2D

Quatre flux vidéo de l'environnement immédiat du Fisker Ocean sont traités et assemblés pour proposer une vue aérienne et des vues 2D des côtés et/ou de l'arrière du véhicule. Le conducteur peut voir les zones sans visibilité et manœuvrer entre les objets statiques et en mouvement.



Freinage automatique d'urgence (AEB)

Cette fonction avertit le conducteur et, si nécessaire, fait ralentir le véhicule si le Fisker Ocean risque d'entrer en collision par l'avant ou l'arrière, avec le trafic transversal à l'avant et à l'arrière et lors d'un croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse à une intersection.



Système anticollision en marche arrière

Complète la fonction de freinage d'urgence en marche arrière de l'AEB haut de gamme avec un ensemble d'alertes pour avertir le conducteur de la présence d'objets statiques ou en mouvement à l'arrière, avant qu'il se déplace ou recule.



Extreme – toutes les fonctionnalités Fisker Intelligent Pilot de la version Ultra, plus



Vue panoramique à 360° avec 3D

Ajoute une perspective spatiale à la vue panoramique à 360° du Fisker Ocean.



Assistant de changement de voie

Une fonction qui permet de changer de voie avec le Fisker Ocean. Lorsque le conducteur décide de changer de voie et met son clignotant, l'assistant de changement de voie exécute le changement de voie pour le conducteur.



Assistant de manœuvres d'évitement (ESA)

Si le système détecte un risque de collision frontale et que le freinage ne sera peut-être pas suffisant pour éviter complètement la collision, l'ESA avertit le conducteur qu'une manœuvre d'évitement est nécessaire.

Si le conducteur braque le volant, l'ESA l'aide à éloigner le Fisker Ocean de la zone de danger tout en surveillant la présence d'obstacles dans la direction choisie par le conducteur, et contribue à redresser le véhicule.



Assistance à la conduite intégrée

L'assistance à la conduite intégrée combine trois fonctions en une :

1) Aide à la conduite adaptative

Maintient le véhicule à la vitesse désirée tout en gardant une distance de sécurité entre le Fisker Ocean et le véhicule qui précède.

2) Assistance dans les embouteillages

Conçue pour fonctionner à moins de 60 km/h, l'assistance dans les embouteillages permet de suivre automatiquement le véhicule qui précède.

3) Assistance au centrage du véhicule dans la voie

La fonction de centrage dans la voie maintient le véhicule au centre de sa voie.



Système Park My Car : recherche automatique de place de stationnement

Le système d'aide au stationnement automatique analyse la zone de stationnement à l'aide de capteurs à ultrasons et de caméras afin d'aider le véhicule à trouver la place idéale. Le Fisker Ocean se gare de manière autonome, en créneau ou en épi.



Avertisseur d'ouverture de portière anti-accidents

À leur descente du véhicule, le conducteur et les passagers sont avertis des voitures, motos et vélos approchant par l'arrière et pouvant frôler les portières du véhicule.



L'application Fisker App permet d'être en permanence connecté au Fisker Ocean électrique depuis un smartphone. L'application Fisker App accède à distance à la localisation et à la surveillance du véhicule ou au contrôle de la climatisation. Le smartphone peut également faire office de clé pour le véhicule.



Le véhicule électrique dispose de batteries CATL. CATL fournit deux solutions de batterie différentes pour le SUV Fisker Ocean.



La version Fisker Ocean Sport dispose d'un pack de batteries Touring Range élaborées à base de phosphate lithium-ion (LIP).



Les versions Fisker Ultra, Extreme et One sont alimentées par des batteries Hyper Range à base de nickel, manganèse et cobalt (NMC).



Le SUV électrique Fisker revendique une autonomie de 440 km (norme WLTP pour la version Sport dotée d'une batterie Touring Range).



Les simulations effectuées en interne par Fisker prévoient une autonomie de 630 km (norme WLTP) pour les versions Extreme et Ocean One dotées d'une batterie Hyper Range.



L'autonomie réelle varie en fonction des conditions telles que l'environnement extérieur et l'utilisation du véhicule.



Le système PowerBank transforme la batterie du Fisker Ocean en source d'alimentation mobile multifonction. Le chargement bidirectionnel PowerHouse intégré permet d'utiliser la batterie comme source d'alimentation de secours pour alimenter toute une habitation pendant sept jours maximum (en partant de l'hypothèse qu'en situation d'urgence, la consommation d'énergie d'un foyer équivaut à 50 % de la consommation d'énergie habituelle et que la batterie soit pleinement chargée. Un équipement supplémentaire est nécessaire pour connecter la batterie au domicile). La technologie PowerShare permet de connecter le port de charge du Fisker Ocean à un autre véhicule électrique pour donner un coup de pouce à un autre propriétaire de véhicule électrique en cas d'urgence. La prise d'alimentation externe permet d'alimenter des appareils domestiques ou des équipements électroniques.



Le SUV électrique Fisker se décline en trois niveaux de finition (Extreme, Ultra et Sport) et une « édition de lancement » One.



La première version est à 41 900 euros (Sport).



Le démarrage de la production du Fisker Ocean est prévu le 17 novembre 2022.



Les véhicules sont assemblés par Magna à Graz, en Autriche. L'entreprise y a déjà produit plus de 3,7 millions de voitures et de SUV, notamment des véhicules électriques, pour différents constructeurs automobiles de luxe du monde entier.



Les premières livraisons interviendront à partir d'avril 2023.



Fisker prévoit d'ouvrir des points de vente à Paris au premier semestre 2023 pour proposer la commercialisation et le service après-vente du Fisker Ocean.



Les propriétaires de véhicules Fisker à travers la France devront se rabattre sur des techniciens mobiles Fisker.



Les prix du Fisker Ocean :



Sport : 41 900 €

Ultra : 57 500 €

Extrême : 69 950 €

One : 69 950 €



Les équipements de série du Fisker Ocean :



Équipements présents sur toutes les versions



Cinq places

Clé disponible via l'application

Système PowerBank

Chargement de véhicule à véhicule PowerShare

Chargement bidirectionnel V2H (« Vehicule-To-Home ») PowerHouse

Prise d'alimentation externe

Mises à jour à distance (« over-the-air ») des logiciels

Extérieur couleur Great White avec finition brillante

Finition intérieure Black Abyss

Jantes en alliage F7 AeroStealth de 20 pouces avec enjoliveurs en matériaux recyclés

Rétroviseur intérieur digital

Direction électrique inclinable et télescopique

Phares et feux arrière à LED

See Me Signal : réflecteur arrière surélevé

Hayon à commande électrique



Équipements de série sur la version Sport



Groupe motopropulseur

Batterie : Touring Range

Groupe motopropulseur : traction à moteur simple

Système PowerBank

- Chargement de véhicule à véhicule PowerShare

- Chargement bidirectionnel V2H (« Vehicule-To-Home »)

- PowerHouse

- Prise d'alimentation externe



Châssis

Modes de conduite : Earth, Fun

Modes de conduite spéciaux : Snow/Ice

Fisker Intelligent Pilot – Les caractéristiques du système avancé d'aide à la conduite (ADAS) comprennent :

Caméra de recul

Freinage automatique d'urgence

Surveillance des angles morts

Avertisseur de risque de collision frontale et latérale

Assistant au maintien de voie

Assistance au maintien d'urgence sur la voie

Adaptation intelligente de la vitesse

Reconnaissance des panneaux et des feux de signalisation

Détecteur de fatigue/somnolence du conducteur

Aide au stationnement

Feux de route automatiques



Système multimédia

Écran central de 17,1 pouces

Fisker Premium Sound

Système audio Harman 8 haut-parleurs avec égaliseur 3 bandes



Carrosserie – extérieur

Toit BigSky : Toit vitré panoramique fixe en verre teinté

See Me Signal : réflecteur arrière surélevé

Hayon à commande électrique



Intérieur

Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur digital

Filtration de l'air ultra-performante



Application connectée

Clé disponible via l'application

Profil du conducteur et préréglages dans l'application

Mises à jour à distance (over-the-air) de l'application / l'IHM



Spécifications

Données provisoires d'après les simulations effectuées par Fisker ; la certification WLTP sera disponible ultérieurement

Autonomie (norme WLTP) : 440 km

Performances (0-100 km/h) : 7,4 secondes

Puissance de pointe (ch) : 275

Puissance de pointe (kW) : 205



Équipements de série sur la version Ultra



Groupe motopropulseur

Batterie : Hyper Range

Groupe motopropulseur - Dual Motor AWD avec déconnexion arrière

Système PowerBank :

- Chargement de véhicule à véhicule PowerShare

- Chargement bidirectionnel V2H (« Vehicule-To-Home »)

- PowerHouse

- Prise d'alimentation externe



Châssis

Modes de conduite : Earth, Fun, Hyper

Modes de conduite spéciaux : Snow/Ice

Fisker Intelligent Pilot - Les caractéristiques du système avancé d'aide à la conduite (ADAS) comprennent :

Vue panoramique à 360° avec 2D

Freinage automatique d'urgence haut de gamme

Système anticollision en marche arrière

Caméra de recul

Surveillance des angles morts

Avertisseur de risque de collision frontale et latérale

Assistant au maintien de voie

Assistance au maintien d'urgence sur la voie

Adaptation intelligente de la vitesse

Reconnaissance des panneaux et des feux de signalisation

Détecteur de fatigue/somnolence du conducteur

Aide au stationnement

Feux de route automatiques



Système multimédia

Écran central de 17,1 pouces

Fisker Premium Sound Plus

Système audio multimédia Harman à 12 haut-parleurs

Commandes d'applications pour les divertissements en IHM (jeux vidéo, streaming, partage d'écran)



Carrosserie – extérieur

Toit OpenSky : Toit ouvrant panoramique coulissant à commande électrique

California Mode : Toutes les vitres et le toit ouvrant panoramique s'ouvrent d'une simple pression sur un bouton

See Me Signal : réflecteur arrière surélevé

Hayon à commande électrique

Hayon avec vitre électrique

Doggie Windows : vitres électriques de custode



Intérieur

Finition intérieure Sea Salt en option

Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur digital

Filtration de l'air ultra-performante



Application connectée

Clé disponible via l'application

Localisateur de véhicule à distance

Profil du conducteur et préréglages dans l'application

Mises à jour à distance (over-the-air) de l'application / l'IHM



Spécifications pour l'Europe

Données provisoires d'après les simulations effectuées par Fisker ; la certification WLTP sera disponible ultérieurement

Autonomie (norme WLTP) : 610 km

Performances (0-100 km/h) : 4,2 secondes

Puissance de pointe (ch) : 540

Puissance de pointe (kW) : 400



Équipements de série sur la version Extreme



Groupe motopropulseur

Batterie : Hyper Range

Groupe motopropulseur - Dual Motor AWD avec déconnexion arrière

Smart Traction

Système PowerBank :

- Chargement de véhicule à véhicule PowerShare

- Chargement bidirectionnel V2H (« Vehicule-To-Home »)

- PowerHouse

- Prise d'alimentation externe



Châssis

Modes de conduite : Earth, Fun, Hyper

Modes de conduite spéciaux : Off-road, Snow/Ice



Fisker Intelligent Pilot - Les caractéristiques du système avancé d'aide à la conduite (ADAS) comprennent :

Vue panoramique à 360° avec 3D

Assistant de manœuvres d'évitement

Assistance à la conduite intégrée :

- Assistance dans les embouteillages

- Aide à la conduite adaptative

- Assistance au centrage du véhicule dans la voie

- Assistant de changement de voie

Park My Car : Recherche automatique de place de stationnement

Avertisseur d'ouverture de portière anti-accidents

Freinage automatique d'urgence haut de gamme

Système anticollision en marche arrière

Caméra de recul

Surveillance des angles morts

Avertisseur de risque de collision frontale et latérale

Assistant au maintien de voie

Assistance au maintien d'urgence sur la voie

Adaptation intelligente de la vitesse

Reconnaissance des panneaux et des feux de signalisation

Détecteur de fatigue/somnolence du conducteur

Aide au stationnement

Feux de route automatiques



Système multimédia

Revolve : écran tactile central pivotant de 17,1 pouces, avec Control Mode (portrait) et Hollywood Mode (paysage)

Fisker HyperSound : système audio immersif avec amplificateur de 500 watts et 16 haut-parleurs, dont un ensemble de haut-parleurs à 6 canaux pour le tableau de bord et un caisson de basses de 20,5 litres

Chargement sans fil du téléphone

Clé électronique (avec le California Mode) – une clé par véhicule

Déverrouillage automatique à l'approche

Verrouillage automatique à l'éloignement

Jeux vidéo en IHM

Hotspot Wi-Fi 4G



Carrosserie – extérieur

Toit SolarSky : Panneaux solaires photovoltaïques intégrés au toit panoramique vitré avec panneau coulissant vitré à commande électrique

California Mode : Toutes les vitres et le toit ouvrant panoramique s'ouvrent d'une simple pression sur un bouton

Rétroviseurs extérieurs chauffants

Essuie-glaces avant actionnables dans des conditions de gel

See Me Signal : réflecteur arrière surélevé

Hayon à commande électrique

Hayon avec vitre électrique

Doggie Windows : vitres électriques de custode



Intérieur

Finitions intérieures MaliBlu et Sea Salt en option

Mode Limo : Système CVC à deux zones avec écran de contrôle à l'arrière

Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur digital

Éclairage d'ambiance haut de gamme

Filtration de l'air ultra-performante

Pack Hiver :

- Contrôle de la climatisation à distance

- Sièges avant et arrière chauffants

- Volant chauffant

- Gicleurs de lave-glace chauffants

- Lave-glace actionnable dans des conditions de gel



Application connectée

Clé disponible via l'application

Localisateur de véhicule à distance

Profil du conducteur et préréglages dans l'application

Mises à jour à distance (over-the-air) de l'application / l'IHM



Spécifications pour l'Europe

Données d'après les simulations effectuées par Fisker ; la certification WLTP sera disponible ultérieurement

Autonomie (norme WLTP) : 630 km

Performances (0-100 km/h) : 3,9 secondes

Puissance de pointe (ch) : 550

Puissance de pointe (kW) : 410



Équipements de série sur l'édition de lancement Fisker Ocean One



Groupe motopropulseur

Batterie : Hyper Range

Groupe motopropulseur : Dual Motor AWD avec déconnexion arrière

Smart Traction

Système PowerBank :

- Chargement de véhicule à véhicule PowerShare

- Chargement bidirectionnel V2H (« Vehicule-To-Home »)

- PowerHouse

- Prise d'alimentation externe



Châssis

Modes de conduite : Earth, Fun, Hyper

Modes de conduite spéciaux : Off-road, Snow/Ice



Fisker Intelligent Pilot - Les caractéristiques du système avancé d'aide à la conduite (ADAS) comprennent :

Vue panoramique à 360° avec 3D

Assistant de manœuvres d'évitement

Assistance à la conduite intégrée:

-Assistance dans les embouteillages

-Aide à la conduite adaptative

-Assistance au centrage du véhicule dans la voie

-Assistant de changement de voie

Park My Car : Recherche automatique de place de stationnement

Avertisseur d'ouverture de portière anti-accidents

Freinage automatique d'urgence – haut de gamme

Système anticollision en marche arrière

Caméra de recul

Surveillance des angles morts

Avertisseur de risque de collision frontale et latérale

Assistant au maintien de voie

Assistance au maintien d'urgence sur la voie

Adaptation intelligente de la vitesse

Reconnaissance des panneaux et des feux de signalisation

Détecteur de fatigue/somnolence du conducteur

Aide au stationnement

Feux de route automatiques



Système multimédia

Revolve : écran tactile central pivotant de 17,1 pouces, avec Control Mode (portrait) et Hollywood Mode (paysage)

Fisker HyperSound : système audio immersif avec amplificateur de 500 watts et 16 haut-parleurs, dont un ensemble de haut-parleurs à 6 canaux pour le tableau de bord et un caisson de basses de 20,5 litres

Clé électronique (avec le California Mode) – une clé par véhicule

Déverrouillage automatique à l'approche

Verrouillage automatique à l'éloignement

Jeux vidéo en IHM

Hotspot Wi-Fi 4G



Carrosserie – extérieur

Toit SolarSky : Panneaux solaires photovoltaïques intégrés au toit panoramique vitré avec panneau coulissant vitré à commande électrique

California Mode : Toutes les vitres et le toit ouvrant panoramique s'ouvrent d'une simple pression sur un bouton

Jantes F3 Slipstream 22 pouces

Rétroviseurs extérieurs chauffants

Essuie-glaces avant actionnables dans des conditions de gel

See Me Signal : Réflecteur arrière surélevé

Hayon à commande électrique

Hayon avec vitre électrique

Doggie Windows : vitres électriques de custode



Intérieur

Finition intérieure MaliBlu

Finition intérieure Sea Salt en option

Mode Limo : Système CVC à deux zones avec écran de contrôle à l'arrière

Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur digital

Éclairage d'ambiance haut de gamme

Filtration de l'air ultra-performante



Pack Hiver

Contrôle de la climatisation à distance

Sièges avant et arrière chauffants

Volant chauffant

Gicleurs de lave-glace chauffants

Lave-glace actionnable dans des conditions de gel



Application connectée

Clé disponible via l'application

Localisateur de véhicule à distance

Profil du conducteur et préréglages dans l'application

Mises à jour à distance (over-the-air) de l'application / l'IHM



Spécifications pour l'Europe

Données d'après les simulations effectuées par Fisker ; la certification WLTP sera disponible ultérieurement

Autonomie (norme WLTP) : 630 km

Performances (0-100 km/h) : 3,9 secondes

Puissance de pointe (ch) : 550

Puissance de pointe (kW) : 410