Le break Astra Sports Tourer affiche la philosophie de style affirmé et épuré Opel

Lereprend la philosophie de style affirmé et épuré de la marque allemande Opel Le, qui signe la face avant de la marque Opel, s»organise autour de la boussole Opel où les axes verticaux et horizontaux (la nervure centrale du capot et le graphisme en forme d»aile des feux de jour) viennent se couper au centre au sein de l»emblème à l'éclair Opel .S»étendant sur toute la largeur de la face avant, le Vizor regroupe des équipements comme les phares adaptatifs Intelli-Lux LED Pixel Light ou la caméra frontale.A l»arrière, on retrouve le thème de la boussole Opel, avec le logo Blitz monté au centre, le feu stop surélevé aligné verticalement et les feux arrière au design ultrafin.La version break de l'Astra s»inscrit dans la longue lignée des breaks compacts Opel.La saga a débuté il y a près de 60 ans avec la Kadett Caravan, première voiture de cette catégorie produite par une marque allemande.Le break Astra affiche des dimensions généreuses :, 1 860 millimètres de large et 1 480 millimètres de haut avec un seuil de chargement d»environ 600 mm.Malgré une longueur inférieure de 60 mm à celle du modèle précédent, l»Astra Sports Tourer bénéficie d»un empattement plus long (2 732 millimètres, soit un gain de 70 millimètres) grâce au porte-à-faux avant particulièrement court.L'Astra Sports Tourer se montre fonctionnelle.Le break Astra démontre le savoir-faire de la marque Opel quand il s»agit d»exploitation de l»espace intérieur.Le coffre de l'Astra Sports Tourer offre, et jusqu»àLorsque les dossiers des sièges arrière divisés ensont rabattus, le plancher est complètement plat.Le volume du coffre des versions à moteur thermique est optimisé grâce au(en option). La position du plancher de chargement mobile peut être modifiée d»une seule main et passer de position haute en position basse, ou placée à un angle de 45 degrés. Le cache-bagage rétractable peut être rangé lorsque le plancher mobile est en position haute ou basse.Les versions hybrides rechargeables offrent des volumes de chargement de 548 litres (dossiers relevés) et 1 574 litres (dossiers rabattus) avec leur batterie lithium-ion sous le plancher.L'Astra Sports Tourer dotée de l»Intelli-Space peut faciliter la vie en cas de crevaison. Les kits de réparation de pneus et de premiers secours sont rangés dans des compartiments sous le plancher, accessibles depuis le coffre ou la banquette arrière. Il est possible d»accéder à ces kits sans avoir besoin de déballer complètement le coffre.Le hayon s»ouvre et se ferme automatiquement d»un balayage du pied sous le bouclier arrière.A l»intérieur, l»propose une expérience épurée et intuitive.Les commandes se font en pianotant sur un écran tactile, à la manière d»un smartphone.Les paramètres essentiels, comme la climatisation, peuvent être pilotés directement à l»aide d'interrupteurs.Si les boutons ont quasiment tous disparu, c»est aussi le cas des câbles, puisque la présence d»Apple CarPlay et d»Android Auto sur les systèmes d»info-divertissement et de connectivité multimédia permet de connecter sans fil les smartphones compatibles.L'Opel Astra Sports Tourer est disponible avec deux moteurs essence trois cylindres (1.2 litre Turbo 110, 1.2 litre Turbo 130 et 1.2 litre Turbo 130 Automatique) et un moteur Diesel quatre cylindres (1.5 litre Diesel 130 Automatique).Le break Astra est également disponible en version hybride avec une boîte automatique à huit rapports électrifiée.Les motorisations 1.2 Turbo 130 et 1.5 litre Diesel 130 peuvent être associée à une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Développée et produite par Aisin, la commande de boîte de vitesses automatique Shift and Park by wire se montre facile d'utilisation et intuitive en raison d'une commande électrique ergonomique et sans effort. Des palettes au volant permettent des changements de rapports en manuel sans perdre la fonction automatique.Une version hybride rechargeable est disponible (1.6 Turbo 180 Automatique / moteur électrique 81 kW).Le bloc trois cylindres essence turbocompressédéveloppe un couple de 205 Nm à partir de 1 750 tr/min. L'Astra Sports Tourer 1.2 Turbo 110 atteint une vitesse de pointe de 199 km/h et accélère de zéro à 100 km en 10,8 secondes.Le bloc trois cylindres essence turbocompressédéveloppe un couple de 230 Nm à partir de 1 750 tr/min. L'Astra Sports Tourer 1.2 Turbo 130 atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de zéro à 100 km en 10,0 secondes.Doté de l'injection directe haute pression (200 bars), d'un turbo à haut rendement (tournant à 240 000 tr/mn), il offre un agrément de conduite élevé dès les plus bas régimes. 95% du couple demeure disponible entre 1 500 et 3 500 tr/mn, rendant son utilisation optimale en toutes circonstances.L'Astra Sports Tourer, deux roues motrices, associe un moteur 1.6 Turbo de 150 ch (110 kW) et un moteur électrique de 81 kW accolé à une boite automatique e-BVA8. L'Astra Sports Tourer hybride rechargeable 1.6 Turbo 180 Automatique offre jusqu'à 64-66 km d'autonomie 100 % électrique.La motorisation hybride rechargeable 1.6 Turbo 180 Automatique / moteur électrique 81 kW développe un couple cumulé de 360 Nm. L'Astra Sports Tourer hybride rechargeable 1.6 Turbo 180 Automatique atteint une vitesse de pointe de 225 km/h et accélère de zéro à 100 km en 7,7 secondes.La batterie Li-ion est d'une capacité de 12,4 kWh, d'une puissance de 102 kW et deux types de chargeurs embarqués sont disponibles (de série un chargeur monophasé de 3,7 kW et en option un chargeur monophasé de 7,4 kW).Les temps de recharge complet estimatifs sont de 7h05 depuis une prise standard (8 A) pour une charge complète avec le chargeur embarqué monophasé (3,7 kW), 3h50 depuis une prise renforcée (16 A) avec le chargeur embarqué monophasé (3,7kW) et 1h55 depuis une Wall Box (32 A) 7,4 kW avec le chargeur embarqué monophasé (7,4 kW).Le blocdéveloppe un couple de 300 Nm à partir de 1 750 tr/min. L'Astra Sports Tourer 1.5 Diesel 130 atteint une vitesse de pointe de 208 km/h et accélère de zéro à 100 km en 11,0 secondes. Polyvalente et efficace, l'Astra Sports Tourer 1.5 litre Diesel 130 EAT8 ne présente aucune contrainte spécifique sur la capacité de remorquage.Des aides à la conduite de dernière génération complètent l'offre existante des technologies embarquées Opel (surveillance d'angle mort, alerte arrière de trafic, caméra de recul haute définition à 180°, caméra Intelli-Vision 360°, régulateur de vitesse adaptatif avec consigne de distance inter-véhicules ajustable, freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision, alerte active de franchissement involontaire de ligne avec correction de trajectoire, alerte d'attention du conducteur, commutation automatique des feux de route, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, etc.).Le break compact Opel propose ledoté de 168 éléments LED.L'Astra break propose des(AGR, association pour la santé du dos). Les sièges ultra-ergonomiques intègrent une large gamme de réglages en option, de l»inclinaison électrique au soutien lombaire électropneumatique. En cuir Nappa, ils offrent la ventilation et le massage, et peuvent être chauffants à l»arrière comme à l»avant.Le conducteur bénéficie en option de l»La détection de la présence des mains sur le volant garantit que le conducteur conserve toujours une attention maximale à la route.L»Opel Astra Sports Tourer démarre à partir de(1.2 Turbo 110 Edition).1.2 Turbo 110 Edition: 28 700 €1.2 Turbo 110 Elegance: 31 150 €1.2 Turbo 130 Elegance: 31 950 €1.2 Turbo 130 Elegance Business: 33 150 €1.2 Turbo 130 Automatique Elegance: 33 750 €1.2 Turbo 130 Automatique Elegance Business: 34 950 €1.2 Turbo 130 Automatique GS: 35 000 €1.6 Turbo 180 Automatique / moteur électrique 81 kW Edition: 39 750 €1.6 Turbo 180 Automatique / moteur électrique 81 kW Elegance: 42 200 €1.6 Turbo 180 Automatique / moteur électrique 81 kW Elegance Business: 43 400 €1.6 Turbo 180 Automatique / moteur électrique 81 kW GS: 43 450 €1.5 Diesel 130 Automatique Elegance: 36 150 €1.5 Diesel 130 Automatique Elegance Business: 37 350 €1.5 Diesel 130 Automatique GS: 37 400 €CONFORT- 2 clés à plip- Démarrage sans clé avec bouton "START"- Détecteur de pluie- Vitres avant et arrière électriques à ouverture séquentielle, anti-pincement- Pare-brise feuilleté acoustique- Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, rabattables manuellement, coques noires- Climatisation automatique mono-zone, avec filtre à pollen, odeurs et particules fines- Sellerie Modena Tissu noir/gris- Sièges avant réglables manuellement dans 6 directions (longueur / hauteur /dossier)- Banquette arrière 40/60- Prise 12V avant sur la console centrale- Plafonniers avant, arrière et éclairage de coffre à LED- 2 pare-soleils avec miroirs de courtoisie éclairés par LEDHybride- Accoudoir avant- Palette de changement de vitesse au volant- Rétroviseur intérieur "Frameless"- Typage moteur dynamiqueDESIGN- Jantes alliage 16 pouces Phantom argentées- Volant cuir- Typage moteur dynamique (sur boîte automatique)- Pack pare-choc "Edition"- Calandre Vizor cerclée noire- Pare-choc avant noir avec inserts noirs- Pare-choc arrière noir- Ligne de vitrage inférieure noireHybride- Jantes alliage 17 pouces Kadet Noir Onyx Diamantées- Volant cuir premiumSECURITE- Pack Sécurité Opel- Avertisseur de changement de voie intempestif avec impulsion sur le volant en cas de déport- Freinage automatique d'urgence via Intelli-Cam- Reconnaissance des panneaux de signalisation- Alerte de vigilance conducteur améliorée- Régulateur de vitesse- Aide au stationnement avant et arrière- Phares Eco-LED- Feux de jour, clignotants av. et feux arrières LED- Allumage automatique des feux- Commutation automatique des feux de route- Projecteurs anti-brouillard à LED- Frein de parking électrique- Freinage en cas de collision- Contrôle électronique de stabilité (ESP) et aide au démarrage en côte- Condamnation centralisée- 2 Fixations Isofix arrière- 6 airbags- Kit anti-crevaison- Pré-disposition crochet de remorquageHybride Rechargeable- Pack Drive assist- Régulateur de vitesse adaptatif ACC Stop&Go- Freinage automatique d'urgence avec radar- Reconnaissance des panneaux de signalisation amélioréeMULTIMEDIA- Multimedia Radio Pure Panel- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10 pouces couleur et écran d'instrumentation digital 10 pouces)- Radio FM/AM/DAB plus- Bluetooth, 1 USB C (données), 1 USB (chargeur)- Connectivité smartphone sans fil via Apple CarPlay ou Android Auto- 6 haut-parleurs- Module OpelConnect- Appel d'urgence- Appel panne- Informations véhicule- Services connectés via WIFI domestiqueHybride Rechargeable- 2 Chargeurs USB C- Chargeur embarqué 3 kWEn plus sur Astra Sports Tourer- Banquette arrière 40/20/40- Plage arrière escamotable- Plancher de coffre 2 positions (FlexLoad)Equipements de série en plus par rapport à EDITION:CONFORT- Entrée et démarrage sans clé- Pare-brise et vitres latérales feuilletés acoustiques- Rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables électriquement, coque noire et éclairage d'accueil- Climatisation automatique bi-zone- Sellerie mixte Isabella Tissu / TEP Effet cuir gris clair- Siège conducteur certifié AGR réglable en 10 positions avec coussin d'assise réglable en longueur et soutien lombaire réglable électriquement en 4 positions- Siège passager réglable manuellement dans 6 directions- Plancher de coffre 2 positions (FlexLoad)- Trappe à ski avec accoudoir et porte-gobelets- Accoudoirs centraux avant et arrière- Rétroviseur intérieur électrochrome "Frameless"DESIGN- Jantes alliage 17 pouces Admiral Noir Onyx Diamantées- Pack pare-choc "Elegance"- Calandre Vizor cerclée noire- Pare-choc avant noir avec inserts noirs- Pare-choc arrière noir avec décor noir- Eclairage d'ambiance (8 couleurs) à l'avant- Vitres arrières surteintées- Ligne de vitrage inférieure noire- Volant Cuir Premium (sur boîte automatique)SECURITE- Pack Drive Assist (sur boîte manuelle)- Régulateur de vitesse adaptatif ACC 30- Freinage automatique d'urgence avec radar- Reconnaissance des panneaux de signalisation améliorée- Pack Drive Assist (sur boîte automatique)- Régulateur de vitesse adaptatif ACC Stop & Go- Freinage automatique d'urgence avec radar- Reconnaissance des panneaux de signalisation améliorée- Aide au stationnement avant et arrière avec Caméra de recul 180°MULTIMEDIA- Multimedia Radio Pure Panel Pro- Ecran Pure Panel Pro (avec dalle en verre recouvrant l'écran d'instrumentation digital de 10 pouces et l'écran tactile central de 10 pouces)Hybride Rechargeable- Plancher de coffre fixe- Chargeur embarqué 3 KwEn plus sur Astra Sports Tourer- Filet de charge haute- Banquette arrière rabattable depuis le coffre- Accoudoir arrière avec porte-gobeletsEquipements de série en plus par rapport à ELEGANCECONFORT- Intelli-air avec détecteur "Air Quality"- Sièges avant et volant chauffantsDESIGN- Eclairage d'ambianceSECURITE- Pack Drive AssistMULTIMEDIA- Multimedia Navigation Pure Panel Pro- Ecran Pure Panel Pro- Navigation connectée- Navigation prédictive- Cartes 3D Europe- Pack Navigation Connectée Plus (inclus pendant 1 an)- Traffic en temps réel Tom-Tom- Parking / Meteo / prix carburants- Mise à jour des cartes "Over-the-air"Chargeur de smartphone par inductionHybride Rechargeable- Plancher de coffre fixe- Chargeur embarqué 3 kWEquipements de série en plus par rapport à ELEGANCE :CONFORT- Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémorisation- Sellerie mixte Greta Tissu / TEP Effet cuir avec Ciel de toit noir- Sièges avant chauffants- Typage moteur dynamique (sur boîte automatique)DESIGN- Jantes alliage 17 pouces Kadet Noir Onyx- Toit bi-ton Noir Karbon- Volant cuir Premium chauffant- Black Pack extérieur "GS"- Calandre Vizor noire- Pare-choc avant sportif- Pare-chocs avant et arrière noir brillant- Logo "Opel" noir brillant- Lettrage "Astra" noir brillant- Ligne de vitrage noire- Pédalier sport en aluminiumSECURITE- Intelli-vision panoramique à 360° avec 4 caméraMULTIMEDIA- Multimedia Radio Pure Panel ProHybride Rechargeable- Plancher de coffre fixe- Chargeur embarqué 3 kWEn moins vis à vis d'ELEGANCE BUSINESS- Multimedia Navigation Pure Panel Pro- Navigation connectée- Navigation prédictive- Cartes 3D Europe- Pack Navigation Plus (inclus pendant 3 ans)- Rails de toitLiens vidéos : Opel Astra Sports Tourer (Statique) : https://youtu.be/w-Zcz375Yvs Opel Astra Sports Tourer (Dynamique) : https://youtu.be/yjcdteZY9ng