Le SUV urbain électrique Jeep Avenger affiche une autonomie jusqu'à 389-404 kilomètres

Laest lede la marque de 4x4 américaine.L'Avenger mesure. Il a des porte-à-faux avant et arrière courts.Sa présence sur la route est renforcée par despour un véhicule de cette taille.L'Avenger propose unedans un format compact.L'avant du véhicule affiche lade la marque Jeep dans un motif plus horizontal pour une meilleure efficience.La calandrese positionne devant les projecteurs pour les protéger en cas de choc.Lesoffrent une présence solide et imposante sur et hors route.Le profil est marqué par les, conçus pour optimiser le débattement des roues pour une articulation maximale.Le véhicule est doté de, au design robuste et à la finition diamantée, montées sur des pneus de 690 mm de diamètre.La silhouette est conçue pour maximiser l'efficacité aérodynamique et transmettre une sensation de dynamisme, renforcée par un pilier "C" flottant.À l'arrière, l'Avenger est doté dequi arboraient un "X". Le « X » est un thème récurrent à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Avenger via le « X-Camo », un motif qui associe la notion de camouflage à la lettre « X ».La Jeep Avenger est disponible en: trois couleurs pastel (Snow, Volcano et Ruby) et quatre couleurs métallisées (Sun, Lake, Granite et Stone), plus une livrée bicolore avec un toit Volcano sur la version Summit.Afin de réduire les dommages causés par les impacts à basse vitesse, l'Avenger est équipé deen polymère teintés dans la masse, d'unequi fait le tour de la carrosserie et deLes phares avant et les feux arrière sont encastrés et positionnés haut pour une moindre exposition aux chocs à basse vitesse.L'et robuste est inspiré par la Jeep Wrangler La partie supérieure du tableau de bord regroupe toutes les bouches d'aération, l'éclairage d'ambiance et un écran tactile central de 10,25 pouces.Le bas de la planche de bord dévoile un espace de rangement largement ouvert.La Jeep Avenger est équipée d'unassocié à un combiné entièrement numérique disponible en deux variantes (7 et 10,25 pouces).Les graphiques de type smartphone sont intégrés dans le système Uconnect. Le système offre le mode miroir d'Android Auto et Apple CarPlay sans fil.Le SUV urbain zéro émission locale Jeep combine unde 400 volts développant(156 ch) et 260 Nm de couple et une(capacité nette de 51 kWh).Le SUV électrique deatteint uneet accélère de 0 à 100 km/h en 9,0 secondes.La consommation d'énergie électrique s'élève àL'ensemble de propulsion électrique affiche uneGrâce au, en plus d'un calibrage spécifique du moteur électrique, l'Avenger offre un plaisir de conduite sans compromis ainsi que de capacités tous chemins.Le moteur électrique de 400 volts est produit par Emotors, une coentreprise entre Stellantis et Nidec Leroy-Somer Holding.La batterie de 54 kWh, produite par Stellantis, offre une densité d'énergie élevée et un rapport élevé entre l'énergie nominale et l'énergie utilisable. La batterie estLa batterie compacte , testée sur plus de 2 millions de kilomètres, se trouve sous les sièges avant et arrière et le tunnel central. Elle est protégée par une garde au sol élevée et des plaques de protection sous la carrosserie.Sur une prise domestique de 1,8 kW, il est possible de « faire le plein » (de 0 à 100 %) enSur une borne de recharge de 7,4 kW, il est possible de « faire le plein » (de 0 à 100 %) enAvec un câble Mode 3 de 11 kW pour courant alternatif connecté à une Wallbox ou à une station publique de recharge, il est possible de « faire le plein » (de 0 à 100 %) enEn utilisant un câble mode 4 connecté à une borne de charge rapide en courant continu de 100 kW, trois minutes de charge permettent de fournir une distance de déplacement de 30 km. 24 minutes permettent de passer de 20 à 80 % de charge de la batterie etLe SUV Avenger électrique intègre l'ADN Jeep.La Jeep électrique de quatre mètres de long affiche uneLes systèmes Selec-Terrain etfont partie de la dotation de série de la Jeep électrique.Le systèmeoffre: « Normal » pour la conduite au quotidien ; « Eco » pour améliorer l'autonomie ; « Sport » pour plus de plaisir de conduite ; « Neige » pour une traction maximale sur les routes enneigées ou les sentiers glacés ; « Boue » pour optimiser les performances dans la boue et améliorer l'adhérence ; et « Sable » pour limiter le risque de rester coincé sur un sol sablonneux.La Jeep Avenger offre une gamme complète de fonctions de sécurité.Elle dispose d'une, qui ajuste automatiquement la vitesse et la trajectoire, et utilise le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien au centre de la voie. La voiture reste centrée dans la voie et à une distance de sécurité du véhicule qui la précède. La conduite autonome de niveau 2 comprend l'assistance aux embouteillages en cas de trafic dense.L'Avenger dispose également de la reconnaissance des panneaux de signalisation, qui lit et interprète les panneaux de signalisation ; du freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, qui ralentit le véhicule jusqu'à l'arrêt pour éviter (ou atténuer) d'éventuels accidents ; d'un détecteur de somnolence du conducteur , qui alerte le conducteur en cas d'absence d'attention ; de la surveillance des angles morts ; d'une alerte de franchissement de ligne avec correction et de radars de stationnement à 360° avec assistance active au parking et caméra de recul à 180° avec vue drone.L'Avenger est positionné sous le Renegade pour compléter l'offre de Jeep dans le segment B-SUV.Conçue pour le marché européen, l'Avenger zéro émission en roulant est produit dans l'usine de Stellantis de Tychy en Pologne.La Jeep Avenger est disponible en quatre versions : Avenger, Longitude, Altitude et Summit.La Jeepdans sa forme la plus pure comprend des jantes acier noires de 16 pouces et des phares à LED. La version Avenger est dotée d»un régulateur de vitesse et d»une assistance au maintien dans la voie, et est livrée avec le système Uconnect de 10,25 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil et un combiné d»instrumentationnumérique de 7 pouces. La version Avenger dispose de la climatisation automatique, de l»aide à la descente (Hill Descent Control), du Selec-Terrain (6 modes de conduite) et des services connectés.La versiondispose d'éléments de style supplémentaires comme des jantes en alliage de 16 pouces et des poignées de porte couleur carrosserie. La version Longitude propose également les radars de recul et les rétroviseurs dégivrants.La versionoffre des jantes en alliage de 17 pouces, des skis de protection gris argent et des sièges en tissu / TEP assortis à l»insert de planche de bord peint en gris. Le combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces, un hayon électrique mains libres et le système d»ouverture sans clé sont livrés de série.La versioncomprend des jantes en alliage de 18pouces, des phares et des feux arrière entièrement à LED. L'habitacle un éclairage d'ambiance multicolore, une planche be bord jaune et un chargeur sans fil pour smartphone. La version Summit offre une conduite autonome de niveau 2, des radars de stationnement à 360° et une caméra de recul 180° avec une vue de dessus semblable à celle d»un drone.La Jeep Avenger arrivera chez les distributeurs Jeep au deuxième trimestre 2023.La Jeep Avenger électrique démarre à partir de(115 kW 4x2 Automatique Avenger).115 kW 4x2 Automatique Avenger: 36 500 €115 kW 4x2 Automatique Longitude: 38 000 €115 kW 4x2 Automatique Altitude: 40 000 €115 kW 4x2 Automatique Summit: 42 500 €Aide à la descente (Hill Descent Control)Accoudoir central avantAirbags frontaux et latéraux conducteur et passager, airbags rideaux avant/arrièreAlerte de franchissement de ligne avec correctionBanquette arrière rabattable 60/40Câble de recharge mode 3Capteur de luminosité (allumage des feux automatique)Capteur de pluie (essuie-glaces automatiques)Chargeur embarqué 11 kW triphaséClimatisation automatiqueCombiné d'instrumentation numérique 7 poucesDémarrage sans cléDétection de somnolenceFixation Isofix sur le siège passager avant et les sièges latéraux arrièreFrein de stationnement électrique avec fonction Auto HoldFreinage autonome d'urgence avec détection piétons et cyclistesJantes acier 16 poucesJeep Wave (2 ans d'entretien programmé)Phares LED avec feux arrière halogènesPoches aumônières au dos des sièges avantPoignées de porte noiresPompe à chaleurPrises : 1 USB-A, 1 USB-C, 1 prise 12V à l'avantReconnaissance des panneaux de signalisationRégulateur et limiteur de vitesseRétroviseurs extérieurs électriques noirsSelec-Terrain : 6 modes de conduiteSiège conducteur à réglages manuels 6 voiesSiège passager à réglages manuels 4 voiesSystème audio 4 haut-parleurs 50 WSystème multimédia à écran tactile Uconnect 10,25 pouces avec Appel CarPlay et Android Auto sans filVitres avant et arrière électriques et séquentielles(en plus d'Avenger)Jantes alliage 16 poucesPlancher de coffre modulable et réversiblePoignées de porte couleur carrosserieRadars de reculRétroviseurs extérieurs électriques et dégivrantsSystème audio 6 haut-parleurs 100 W(en plus de Longitude)Combiné d'instrumentation numérique 10,25 poucesEnter-N-Go : système d'ouverture et de démarrage sans cléHayon électrique mains-libresJantes alliage 17 poucesPrise USB-C au 2e rangRégulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&GoRétroviseurs extérieurs Gloss BlackSellerie mixte tissu/TEPVolant et pommeau de levier de vitesses en TEP(en plus d'Altitude)Assistance à la conduite semi-autonome Caméra de recul 180°Chargeur sans fil pour smartphoneCommutation automatique feux de route/feux de croisementDégivrage des essuie-glaces avantEclairage d'ambiance multicolore à LEDEclairage extérieur d'accueil et d'accompagnementFeux arrière à LEDJantes alliage 18 poucesPack Rangement : couvercle magnétique pour le rangement de la console centrale tapis caoutchouc avec motif X-camo pour les espaces de rangement (4 pièces)Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction corneringProjecteurs Jeep Performance LEDRadars de stationnement 360°Rétroviseur intérieur électrochrome sans contourRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementSièges avant chauffantsSpots de lecture avant et arrière à LEDSurveillance des angles mortsTapis de sol avant et arrièreVitres et lunette arrière surteintées