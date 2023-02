Le MINI Cooper SE Cabrio électrique affiche une autonomie de 201 kilomètres

Lase décline dans uneAvec une longueur de 3 863 mm, un empattement de 2 495 mm, une largeur de 1 727 mm et une longueur de 2 495 mm, les dimensions de la déclinaison électrique de la MINI Cabrio sont inchangées par rapport à la MINI Cabrio à moteurs thermiques.Le volume de coffre deest également identique.Le moteur électrique de(184 ch) provient des centres de compétence en mobilité électrique de BMW à Dingolfing et Landshut.La compacité du moteur permet une répartition harmonieuse de la charge sur les essieux et favorise un comportement agile et facilement contrôlable.Le MINI Cooper SE Cabrio accélère deLes excursions à ciel ouvert au-delà des limites de la ville sont contraintes par uneLa capote MINI Yours avec motif Union Jack peut être ouverte ou fermée électriquement jusqu'à une vitesse de 30 km/h. Elle peut également être ouverte comme un toit coulissant à des vitesses plus importantes.Le MINI Cooper SE Cabrio est disponible dans les teintes de carrosserie Enigmatic Black et White Silver.Les poignées de porte, les ouïes latérales et l'entourage des feux avant et arrière sont en Resolute Bronze.Les logos MINI et le lettrage du modèle sont assortis à la teinte Piano Black.Le logo E se retrouve sur le pare-chocs avant et à l'arrière.Le MINI Cooper SE Cabrio électrique à ciel ouvert se dote d'autres éléments propres comme l'inscription « 1 of 999 ».Le MINI Cooper SE Cabrio est équipé de série des sièges sport, chauffants, MINI Yours Leather Lounge et d'un volant sport gainé cuir Nappa. Le logo MINI Electric, de couleur bronze, est apposé sur la branche inférieure du volant. Des accents de couleur jaune, tels que le bouton start-stop, contrastent dans l'habitacle avec les inserts décoratifs Piano Black.Le MINI Cooper SE Cabrio reprend les services eDrive de la MINI Cooper SE. Ceux-ci fournissent au conducteur des informations sur la consommation électrique, l'autonomie et des conseils pour adopter un style de conduite plus efficient.Toutes les informations essentielles sont résumées sur l'affichage tête haute de la MINI pendant la conduite.Sur les longs trajets, décapoté ou non, le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go et le Pack Safety font partie de la dotation d'équipements.Le MINI Cooper SE Cabrio est produit aux Pays-Bas.Le MINI Cooper SE Cabrio électrique sans émissions locales est produit enLe MINI Cooper SE Cabrio est disponible à partir de