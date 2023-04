Le Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV hybride rechargeable affiche une autonomie électrique de 85 km en cycle WLTP

Leest capable deetsans se soucier de son autonomie ou de sa recharge sur longs trajets.Pendant toute sa durée d'utilisation en mode électrique, y compris pendant la phase de génération d'énergie par le moteur rotatif, le Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV hybride rechargeable offre uneIl est équipé d'une(avec palettes au volant) offrant le même mode d'utilisation que celle d'un véhicule tout électrique Le Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV hybride rechargeableLe MX-30 e-Skyactiv R-EV est. Il n'y a pas de connexion entre le moteur rotatif thermique et les roues.L'est de. Cette valeur d'autonomie s'applique lorsque le mode EV est sélectionné. Cette valeur est basée sur les conditions de test spécifiques WLTP et l'autonomie effective en mode tout électrique dépend des conditions de conduite réelles.Le générateur d'autonomie permet dePendant son utilisation, le MX-30 e-Skyactiv R-EV est exclusivement propulsé par son moteur électrique, le moteur rotatif rechargeant la batterie.Le moteur rotatif Mazda produit la puissance voulue tout en offrant des dimensions contenues.Le moteur rotatif est positionné aux côtés du générateur et d'un moteur électrique dans le compartiment moteur.Leaffiche une cylindrée de 830 cm³ pour une(55 kW) à 4 500 tr/min et 117 Nm de coupe Lede(125 kW) et 260 Nm de couple est associé à uneet à un réservoir de carburant de 50 litres.adaptés aux différentes conditions de conduite sont disponibles: Normal, EV (électrique) et Recharge.Lepermet de rouler à l'électrique. Tant que le niveau de charge de la batterie est suffisant, le véhicule fonctionne sur le moteur électrique en mode Normal, et le moteur rotatif reste inactif. Si la quantité d'énergie requise est supérieure à celle que peut fournir la batterie, en cas d'accélération, le moteur rotatif s'active en fonction de la position de la pédale d'accélérateur afin de fournir davantage d'énergie à la batterie.Lepermet au véhicule de fonctionner uniquement en mode électrique jusqu'à ce que le témoin d'état de charge indique que la batterie est totalement déchargée. Le conducteur doit activer le mode EV lorsqu'il souhaite rester en mode électrique le plus longtemps possible. Si le conducteur accélère brusquement et appuie délibérément sur la pédale d'accélérateur nettement au-delà d'un certain point, le moteur rotatif s'active pour générer l'énergie dont le véhicule a besoin pour fournir une puissance d'accélération optimale.Lepeut être utilisé pour préserver l'état de charge de la batterie en différentes circonstances. Le générateur s'active dès que le niveau de charge de la batterie chute en dessous de la valeur spécifiée, et assure le maintien du niveau de charge. Si l'état de charge de la batterie est supérieur au niveau préréglé, le véhicule fonctionne de la même manière qu'en mode Normal jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie chute en dessous de la valeur définie. Il fera ensuite appel au moteur rotatif pour maintenir le niveau de charge spécifié.D'un poids à vide de, le MX-30 e-Skyactiv R-EV affiche une, équivalente à celle de son homologue électrique et uneLa consommation en cycle mixte WLTP ressort àavec desLedétecte l'intensité avec laquelle le conducteur enfonce la pédale de frein et utilise ce paramètre pour déterminer le niveau de force de freinage requis. Le système garantit une récupération d'énergie hautement efficace tout en fournissant une force de freinage en adéquation avec les intentions du conducteur.Les palettes au volant permettent de contrôler la vitesse du véhicule dans un large éventail de situations de conduite, et de contrôler plus facilement les transferts de charge avant/arrière.Le MX-30 e-Skyactiv R-EV est compatible avec la recharge normale enainsi qu'avec lau. Il peut donc se connecter aux bornes de recharge Type 2 et CCS.Une recharge normale en courant monophasé de 7,2 kW prend environ 1 heure et 30 minutes.Sur une borne de recharge normale en courant alternatif triphasé de 11 kW, la batterie peut être rechargée en 50 minutes environ.Sur une borne de recharge rapide de 36 kW ou plus, la batterie peut être rechargée de 20% à 80% en 25 minutes environ.Le MX-30 e-Skyactiv R-EV est compatible avec la(vehicle to load). La fonction V2L permet de faire fonctionner des appareils d'une puissance maximale de 1 500 W en les branchant sur la prise électrique située dans le coffre du véhicule.Le Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV démarre à partir deen finition Prime-Line.Prime-Line : 38 250 €Exclusive-Line : 39 250 €Makoto : 41 350 €Edition R: 45 450 € (édition spéciale)EXTÉRIEUR- Jantes alliage 18 pouces « Grey Metallic »- Phares avant à LED avec fonction antibrouillard intégrée- Rappel de clignotant dans les rétroviseurs extérieurs- Clignotants « Kodo Turn »- Coques de rétroviseurs extérieurs noires- Feux arrière à LED- Becquet de toit- Éclairage de plaque arrière à LED- Portes « freestyle »CONFORT ET INTÉRIEUR- Sellerie tissu noir avec assise/dossier gris clair- Siège conducteur réglable manuellement 8 voies- Siège passager réglable manuellement 6 voies- Ciel de pavillon noir- Inserts de console centrale en liège véritable- Essuie-glaces avec buse de lave-glace intégrée- Vitres électriques avant avec commande à impulsion pour chaque vitre- Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement- Volant et pommeau de vitesses gainés de cuir- Pare-soleil avec miroir de courtoisie et rangement côté conducteur- Sièges arrière rabattables 60/40- Éclairage d'ambiance intérieur à LED- Climatisation automatique- Aide au stationnement avant arrière- Accoudoir central avant- Affichage tête haute projeté (ADD)- Cache-bagages- Démarrage avec bouton « Start »- Système « Auto Door Locking » (ADL)- Frein à main électrique (EPB) avec fonction « Auto Hold » et système de freinage d'urgence- Phares et essuie-glaces automatiquesSÉCURITÉ- Assistance au démarrage en côte (HLA)- Système « G-Vectoring Control Plus » associé au moteur électrique (e-GVC plus)- Airbags frontaux et latéraux (conducteur et passager)- Airbags rideaux avant et arrière- Airbag genou côté conducteur- Kit de réparation anti-crevaison- Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)- Aide au freinage intelligent (SBS) avec reconnaissance des piétons et fonction de freinage en intersection- Système de surveillance des angles morts (BSM) avec correction de trajectoire automatique (BSA)- Reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arrière (RCTA)- Système d'alerte du conducteur (DAA)- Système de maintien de trajectoire (LAS) avancé- Régulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC)- Limiteur de vitesse avec adaptation intelligente de la vitesse (ISA) couplé à la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)- Système d'appel d'urgence « E-Call »- Caméra de reculTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ- Fonction Coming/Leaving home- Compteur numérique 7 pouces avec ordinateur de bord couleur- Système audio avec radio FM/DAB et 8 haut-parleurs- Système Mazda Connect avec écran couleur 8,8 pouces TFT et système de navigation- Système Bluetooth avec commandes au volant- Apple CarPlay- Android Auto- Ecran secondaire tactile 7 pouces pour réglages de la climatisation- Prise USB- Prise 12V- 3 modes de conduite : EV/ Normal / Charge- Emulateur de son de moteur thermique- Câble de recharge Type 2 / Mode 2 (recharge sur prise domestique renforcée)- Câble de recharge Type 2 / Mode 3 (recharge sur wallbox en courant alternatif)- Adaptateur CCS pour charge rapide en courant continu- Palettes au volant (pour ajuster le niveau de décélération)- Pompe à chaleur- Chargeur embarqué triphasé 11 kW- Charge DC possible jusqu'à 36 kWÉquipements Prime-Line plus :EXTÉRIEUR- Lave-pharesCONFORT ET INTÉRIEUR- Sièges avant chauffants- Volant chauffant- Rétroviseurs extérieurs chauffants, à rabattage automatique (à l'ouverture et fermeture des portes) et photochromatique côté conducteur- Rétroviseur intérieur photochromatique- Miroirs de courtoisie éclairés- Accoudoir central arrière- Essuie-glaces avant dégivrants- Ouverture et fermeture intelligente des portesSÉCURITÉTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ- Prise 150 WENVIRONNEMENTÉquipements Exclusive-Line plus :EXTÉRIEUR- Jantes alliage 18 pouces « Bright »- Vitres et lunette arrière surteintées- Montants de portes « Piano Black » avec insert « Satiné » sur montants arrièreCONFORT ET INTÉRIEUR- Choix de sellerie : Modern Confi dence, Industrial Vintage ou Urban Expression- Siège conducteur avec réglages électriques 8 voies avec fonction de mémorisation- Fonction de mémorisation des réglages des rétroviseurs extérieurs et de l'affichage tête haute (ADD)- Rétroviseur intérieur photochromatique sans cadre- Volant avec cerclage chromé- Poignée de boîte à gants chromée- Bouton « Start » avec cerclage chromé- Inserts des poignées de portes en liège véritableSÉCURITÉ- Phares à LED adaptatifs (ALH) avec signature lumineuse spécifiqueTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉENVIRONNEMENT