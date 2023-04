Le Renault Espace prend l'allure d'un SUV sept places à la ligne dynamique

Première « voiture à vivre » Renault en 1983, lede nouvelle génération prend l'allure d'un SUV sept places à la ligne dynamique en 2023 avec une calandre verticale, un capot sculpté, une ligne de pavillon fuyant et un spoiler arrière.Avec une garde au sol de 18 cm et des roues de 19 ou 20 pouces selon les versions, l'EspaceA l'avant, la calandre est constituée de barreaux verticaux sur les finitions Iconic et Techno.Sur la finition Esprit Alpine, la calandre prend la forme d'un damier.La partie basse porte les attributs d'un SUV avec des passages de roues élargis et une ceinture bas de caisse protecteur.L'habitabilité intérieure est soulignée visuellement par le porte-à-faux arrière allongé et la lunette arrière verticale.La face arrière est sobrement dynamisée par un spoiler coiffant la fin du pavillon, des ouïes latérales et deux fines barrettes de chrome sur le bouclier.A l'arrière, les feux se prolongent jusqu'au logo.La signature lumineuse traversante renforce la stature du véhicule.Selon la finition choisie parmi les trois disponibles, l'équipement, la dotation mais aussi la présentation esthétique extérieure et intérieure sont distincts.Disponible en, le grand voyageur Renault marque l'offensive de la marque au losange sur le segment D.et plus léger de 215 kilos par rapport au modèle remplacé, l'Espace de nouvelle génération est équipé d'une motorisation E-Tech full hybrid de 200 ch. Sa faible consommation normée de carburant (4,6L / 100 km) permet une autonomie jusqu'à 1 100 kilomètres avec un plein.Près de la moitié de la réduction de poids de 215 kilos est obtenue par les dimensions contenues. Le reste l'est pour l'essentiel grâce à une motorisation E-Tech full hybrid plus légère que les Diesel de la précédente génération, des trains roulants et des sièges plus légers.L'aérodynamisme est optimisé grâce au dessin des rétroviseurs, à une ligne de toit fuyante s'achevant par un becquet et à la présence d'ouïes sur le bouclier arrière améliorant la trainée.LaRenault E-Tech full hybrid de 200 chevaux est composée d'un moteur thermique 3 cylindres essence 1,2 litre turbocompressé de 130 chevaux et 205 Nm de couple et de deux moteurs électriques. Le bloc électrique principal 70 chevaux et 205 Nm de couple est alimenté par une batterie lithium-ion de 2 kWh/400V. Il assure les roulages en électrique. Le moteur électrique secondaire ou démarreur haute tension (appelé HSG pour High-voltage Starter Generator) de 25 chevaux et 50 Nm de couple assure les démarrages du moteur thermique et les changements de rapports.Avec des démarrages électriques, une récupération d'énergie activée automatiquement à la décélération et au freinage, la motorisation E-Tech full hybrid permet jusqu'à 80% de temps de roulage électrique en ville et jusqu'à 40% d'économie de carburant. Elle procure des sensations de conduite typées « voiture électrique » sans contrainte de charge.Grâce à la gestion automatique de la charge, la batterie est rechargée par les moteurs.Le conducteur dispose devia les palettes au volant. La récupération d'énergie s'affiche au tableau de bord dès que le conducteur lève le pied de l'accélérateur et lors des phases de freinage. Le système multimédia OpenR Link permet de visualiser le sens de circulation des flux et la nature de l'énergie réalisant la traction du véhicule (électrique, mécanique ou hybride).La fonction conduite hybride prédictive maximise l'utilisation de l'énergie électrique sur le parcours. Les données de la cartographie connectée, telle la topographie de la route sur les sept prochains kilomètres (trajet le plus probable si aucune destination n'est enregistrée) fournissent des informations anticipées au système de gestion de la batterie afin que l'énergie motrice électrique soit utilisée autant que possible.La motorisation E-Tech full hybrid bénéficie d'uneLacombine deux rapports pour le moteur électrique principal et quatre rapports pour le moteur thermique. Les 15 combinaisons possibles de fonctionnement entre les différents moteurs maximisent le gain de CO2 à l'usage, l'agrément de conduite et la consommation.La boîte de vitesses automatique multimode sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement de la motorisation E-Tech full hybrid parmi les suivants :- électrique (seul le moteur électrique entraîne les roues) ;- hybride dynamique (le moteur thermique et le moteur électrique se combinent pour entrainer les roues) ;- e-drive (le moteur électrique entraîne les roues, le moteur thermique fonctionne pour recharger la batterie)- thermique (seul le moteur essence fonctionne pour entrainer les roues et/ou pour recharger la batterie)- récupération d'énergie (les roues entrainent le moteur électrique qui recharge la batterie)Long de(soit 14 cm de moins que la génération précédente), la longueur habitable jusqu'à la troisième rangée de sièges atteint 2,48 mètres pour accueillirLes passagers de la seconde rangée bénéficient d'un rayon aux genoux allant jusqu'à 321 mm.Les passagers de la troisième rangée disposent de deux assises avec un espace aux genoux de 128 mm.L'accessibilité de la troisième rangée est maximisée par laautorisant un coulissage de la deuxième rangée sur 260 mm et un angle d'inclinaison du dossier accentué.Laselon une proportion de 2/3-1/3 en butée. Soit les passagers bénéficient d'une profondeur jusqu'à 321 mm pour leur genoux soit le coffre atteint une capacité de 777 litres (norme VDA) en version 5 places (1 818 litres avec la banquette de seconde rangée rabattue).La deuxième rangée de sièges esten 2/3-1/3 depuis le coffre grâce aux manettes de déverrouillage.La troisième rangée de sièges s'escamote dans le plancher pour porter la capacité d'accueil à sept occupants (avec un coffre de 159 litres) ou maximiser la contenance du coffre.L'ouverture et la fermeture du hayon motorisé peuvent être commandées depuis l'habitacle, par le bouton électrique situé sur le hayon du coffre, via la carte mains-libres ou par un passage du pied au niveau d'un capteur situé sous le bouclier arrière.La planche de bord se pare d'uncomposé de deux dalles ajustées d'un seul tenant en forme de L : un écran TFT horizontal de 321 cm² et 12,3 pouces de diagonale sur le tableau de bord (1920 x 720 pixels, format paysage) et un écran vertical tactile de 453 cm² et 12 pouces de diagonale au milieu de la console (1250 x 1562 pixels, format portrait).Avec l'affichage tête haute de 9,3 pouces, la surface d'affichage totale atteint près de 1 000 cm2 (l'équivalent de près de trois tablettes tactiles).Le toit vitré panoramique (en option) permet de bénéficier d'un habitacle plus lumineux. Sans traverse, il laisse entrer la lumière sur plus d'un mètre carré (1,33 mètre de long et 0,84 mètre de large). Le verre est recouvert d'une couche basse émissivité sur sa surface intérieure. Cette composition permet le filtrage des UV, de la majorité des infrarouges entrants et de réfléchir la chaleur de l'habitacle. Le confort thermique et oculaire de tous les passagers est préservé sans nécessiter de rideau occultant.Conçu sur la, l'Espace repose sur un châssis spécifiquement travaillé.Le(en série sur les finitions Iconic et Esprit Alpine) améliore à la fois l'agrément de conduite, la sécurité et le rayon de braquage grâce à un train arrière multi-bras et à quatre roues directrices. En virage et lors des changements de direction, le comportement du véhicule est dynamique grâce à un contrôle accru du roulis.En 4Control, la direction évolutive du train arrière permet un placement optimal des quatre roues sur les routes aux surfaces inégales et chaotiques. L'ajout d'un actionneur de direction autorise à grande vitesse ou en virage supérieur à 50 km/h un micro-braquage des roues arrière dans le même sens que les roues avant (jusqu'à 1 degré). A basse vitesse, le braquage des roues arrière dans le sens opposé jusqu'à 5 degrés procure une agilité hors pair en ville.Le diamètre de braquage entre trottoirs est de 10,4 mètres (comparable à celui d'une Renault Clio ) avec le 4Control Advanced contre 11,6 mètres en deux roues directrices.Lespermettent de modifier les sensations de conduite (effort de direction, réactivité du moteur et agilité du châssis), la couleur d'éclairage de l'habitacle et l'affichage du tableau de bord selon quatre modes : Eco, Sport, Confort Et Perso.Le Renault Espace propose(ADAS) appartenant à trois catégories : sécurité, conduite et parking.Le Renault Espace se décline avec(Techno, Esprit Alpine & Iconic).La dotation de série du premier niveau de finitioncomprend notamment les feux avant LED Adaptative Vision , le système OpenR Link de 24 pouces, le hayon de coffre motorisé, le chargeur de téléphone à induction, les roues de 19 pouces, des fixations Isofix sur les sièges latéraux de la deuxième rangée et le pack sécurité incluant les avertisseurs d'angle mort. La finition Techno se différencie par une lame avant peinte dans la teinte de la carrosserie, un aspect du contour des vitres en chrome brillant et celui des barres de toit en aluminium satiné. Les jantes affichent un diamètre de 19 pouces tandis que la sellerie est en tissu recyclé.La versionbénéficie d'un look sportif avec, entre autres, une calandre à damiers et des jantes aluminium « Daytona » 20 pouces. La finition Esprit Alpine donne une tonalité empreinte de sportivité à l'intérieur. Le A fléché s'invite sur les appuie-têtes. L'Alcantara surpiqué en bleu sur la planche de bord s'accompagne pour la sellerie des sièges du cuir synthétique et du tissu Latis Bright.La finition supérieure Iconic intègre un insert en frêne véritable sur la planche de bord et une sellerie en cuir matelassé gris sable clair. Les réglages des sièges avant sont électriques (longitudinal, en hauteur et d'inclinaison du dossier) et chauffants (y compris le volant). Celui du conducteur est massant sur la partie lombaire. La dotation d'équipements intègre une caméra 360°.Le système 4Control Advanced est de série sur les finitions Esprit Alpine et Iconic.Le Renault Espace est proposé de série en configuration 7 places. Un pack 5 places est disponible en option pour les clients à la recherche d'un grand volume de coffre.En cinq générations, le Renault Espace est devenu une véritable icône automobile chez Renault.Le Renault Espace est assemblé dans l'usine Renault de Palencia en Espagne.Le Renault Espace démarre à partir deen 7 places (E-Tech full hybrid 200 ch Techno7 places).Le Renault Espace se décline en six teintes de carrosserie : Rouge Flamme, Gris Schiste, Noir Etoilé, Bleu Nocturne, Blanc Nacré Brillant et Gris Schiste Satin.Les premières livraisons du Renault Espace interviendront au cours de l'été 2023.E-Tech full hybrid Techno: 44 500 €E-Tech full hybrid Esprit Alpine: 47 500 €E-Tech full hybrid Iconic: 49 500 €Sécurité et conduiteAide au parking arrière, avant et latéralAssistant maintien dans la voieAvertisseur d'angle mort et prévention de sortie de voie en cas de dépassementAvertisseur de sortie de stationnement en marche arrièreCaméra de reculFeux avant LED Adaptative VisionFreinage automatique d'urgence avec fonction intersectionFreinage automatique d'urgence en marche arrièreMulti-sense : plusieurs modes de conduiteSortie sécurisée des occupantsMultimédiaChargeur smartphone à inductionRéplication smartphone compatible avec Android Auto et Apple Car PlaySon Arkamys auditoriumSystème OpenR Link avec écran tactile 12 pouces et navigation Google Maps, Google Play et Google AssistantTableau de bord avec écran numérique couleur 12,3 poucesVie à bord7 places Banquette arrière coulissante 1/3-2/3 avec dossier 40/20/40 et fonction easy break Carte accès et démarrage mains-libresClimatisation automatique bi-zoneHayon motorisé main libreRétroviseur intérieur électrochrome sans cadreRétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables automatiquementVitres arrière surteintéesDesignBarres de toit longitudinales chroméesBouclier avant avec lame sport couleur carrosserieCalandre verticale chrome sombreJantes alliage 19 pouces Komah diamantées noirPassages de roues et bas de caisse noir brillantLumière d'ambiance personnalisable sur les panneaux de porte et console centraleSellerie mixte similicuir / tissu grisSécurité et conduite4Control advancedDesignBarres de toit longitudinales noires satinéesBouclier avant avec lame sport gris satinéEnjoliveurs de tours de vitres noir brillantJantes alliage 20 pouces Daytona diamantées noirAppuie-tête spécifiques avec broderie AlpineInserts de porte et de tableau de bord en Alcantara avec surpiqûres bleuesPédalier en aluminiumVolant en cuir et Alcantara et surpiqûres bleu/blanc/rougeSellerie mixte tissu carbone / Alcantara avec surpiqûres bleuesSécurité et conduite4Control advancedCaméra 3D vision 360°Parking main libreRégulateur de vitesse adaptatif Stop & GoVie à bordSiège conducteur électrique à mémoires avec réglage lombaire et fonction massageSiège passager électrique à mémoires avec réglage lombaireSièges avant chauffantsPare-brise chauffant / volant chauffantDesignBarres de toit longitudinales noires satinéesBouclier avant avec lame sport noir brillantEnjoliveurs de tours de vitres noir brillantJantes alliage 20 pouces Effie diamantées noirSellerie cuir gris clairInsert de tableau de bord en bois véritable