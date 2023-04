Mercedes EQS SUV: une limousine de luxe électrique surélevée pour un maximum de sept passagers

Reposant sur l'architecture développée pour les véhicules électriques, le Mercedes EQS SUV offre beaucoup d'espace pour un maximum de sept passagers.



DESIGN EXTERIEUR



La partie avant forme une unité Black Panel avec étoile centrale Mercedes. Les phares reliés par une bande lumineuse et la calandre noir (Black Panel) constituent son aspect. Trois petits triangles lumineux forment le sigle marquant des feux de jour.



La surface Black Panel intègre les différents capteurs des systèmes d'aide à la conduite tels que l'ultrason, la caméra et le radar.



Les phares LED haute performance sont proposés de série.



Le Digital Light avec bande lumineuse est disponible en option.



Le design de la partie avant met en évidence la conception sans soudure avec l'image réduite des joints et un capot qui recouvre tout.



Le capot avant souligne le dynamisme de l'EQS SUV avec des bossages.



La silhouette dynamique définit la vue latérale de l'EQS SUV.



Elle commence par un avant arrondi, se poursuit de manière dynamique par le montant A fortement incliné et le contour du toit jusqu'à l'aileron arrière.



Le montant C est repoussé loin vers l'arrière.



La surface des vitres latérales est encadrée par une baguette chromée tridimensionnelle.



Les roues de 20 à 22 pouces, associées à un épaulement musclé, confèrent au SUV EQS un caractère sportif.



Les revêtements des passages de roue typiques des SUV sont noirs, tout comme les revêtements des bas de caisse.



Les rétroviseurs extérieurs sont implantés au niveau des bas de glace sur le plan aérodynamique.



Un marchepied est disponible en option. Sur l'EQS SUV non doté de cette option, un enjoliveur chromé tridimensionnel structure la partie inférieure.



Les poignées de porte sont affleurantes.



Un toit ouvrant panoramique est disponible en option. Il se compose de deux modules qui forment ensemble une grande surface vitrée et offrent beaucoup de transparence et de luminosité dans l'habitacle.



Les éléments du feu arrière à LED ont la forme d'une hélice 3D incurvée. En combinaison avec le bandeau lumineux, il constitue la signature lumineuse du SUV Mercedes-EQ.



Le hayon se prolonge de manière fluide dans le pare-chocs. Les habillages noirs des passages de roue se prolongent dans la couleur de la partie inférieure du pare-chocs arrière. En dessous se trouve un élément chromé au look de diffuseur et avec une arête de décollement optimisée au niveau aérodynamique sur le soubassement.



DESIGN INTERIEUR



Le SUV EQS propose en option l'hyper-écran MBUX. Cet écran incurvé s'étend presque d'un montant à l'autre pour créer une bande d'écrans de plus de 141 cm de large. Trois écrans sont placés sous un verre de recouvrement commun et fusionnent visuellement. L'écran du conducteur (12,3 pouces), l'écran central (17,7 pouces) et l'écran passager (12,3 pouces) agissent comme une unité visuelle. La vitre en verre semble onduler telle une vague en trois dimensions sur toute la largeur du véhicule. L'écran OLED de 12,3 pouces destiné au passager lui offre sa propre zone d'affichage et de commande.



Le grand verre de recouvrement de l'hyper-écran MBUX est cintré dans le cadre d'un processus de moulage à des températures d'environ 650 °C. Ce procédé permet une vue sans distorsion de l'unité d'affichage sur toute la largeur du véhicule, quel que soit le rayon de la vitre de recouvrement.



8 cœurs de CPU, 24 Go de RAM et 46,4 Go par seconde de bande passante de la mémoire RAM figurent parmi les spécifications techniques du système MBUX.



Le modèle de base sans l'hyper-écran MBUX possède une console centrale légèrement différente.



Outre l'hyperécran MBUX, les designers Mercedes-Benz ont misé sur la numérisation systématique de nombreux autres éléments.



Le bandeau de buses s'étend en haut sur toute la largeur tout en étant de très faible hauteur.



Les buses extérieures possèdent un dessin de turbine.



DIMENSIONS EXTERIEURES



Le Mercedes EQS SUV est long de 5 125 millimètres, large de 1 959 millimètres et haut de 1 718 millimètres.



Le SUV EQS partage avec la berline EQS un empattement long (3 210 millimètres), mais il a une hauteur de plus de 20 centimètres par rapport à cette dernière.



DIMENSIONS INTERIEURES



Les dimensions de l'habitacle profitent des dimensions de SUV.



La deuxième rangée de sièges peut être réglée électriquement.



Les sièges se replient mécaniquement hors du plancher de chargement. Lorsque les sièges sont repliés, celui-ci est plat.



Une troisième rangée de sièges avec deux sièges individuels supplémentaires est disponible en option.



En combinaison avec la troisième rangée de sièges, une fonction Easy Entry est disponible de série dans la deuxième rangée de sièges.



Pour faciliter l'accès à l'arrière, le dossier se déplace vers l'avant au-delà de la course de réglage habituelle, jusqu'à 290 millimètres au total.



Avec le toit ouvrant, la garde au toit de la première rangée de sièges est de 1 035 millimètres, celle de la deuxième rangée est de 1 030 millimètres et celle de la troisième rangée de 900 millimètres.



La deuxième rangée de sièges peut être réglée électriquement en longueur jusqu'à 130 millimètres.



Les dossiers de siège de la deuxième rangée sont divisibles et rabattables selon un rapport 40:20:40.



Les dossiers de la deuxième rangée de sièges peuvent être inclinés électriquement de 14 degrés vers l'avant et de 4 degrés vers l'arrière. Les interrupteurs correspondants se trouvent dans les portes à droite et à gauche.



Le coffre peut passer de 645 litres à 880 litres en continu selon la position de la deuxième rangée de sièges.



Avec cinq passagers, il est possible de transporter jusqu'à quatre sacs de golf.



Lorsque la deuxième rangée de sièges est rabattue, le coffre offre un volume pouvant atteindre 2 100 litres.



Avec la troisième rangée de sièges en option, il reste un volume de 195 litres derrière la troisième rangée de sièges, lorsque les sept places sont utilisées et jusqu'à 800 litres derrière la deuxième rangée de sièges et 2 020 litres lorsqu'elle est rabattue.



MOTORISATIONS ELECTRIQUES



Grâce à ses puissants moteurs électriques (EQS 450 4MATIC: 265 kW, EQS 580 4MATIC 400 kW), à sa transmission intégrale 4MATIC et à son programme de conduite Offroad, l'EQS SUV est capable de se déplacer sur des terrains peu accidentés.



Tous les EQS SUV sont équipés d'une chaîne de traction électrique (eATS) sur l'essieu arrière, tandis que les versions avec 4MATIC ont également une eATS à l'essieu avant.



Sur les modèles 4MATIC, la fonction Torque Shift assure une répartition progressive du couple moteur entre les moteurs électriques arrière et avant pour une utilisation de l'eATS la plus efficace dans chaque cas.



Le couple fourni aux roues par chaque eATS (chaîne cinématique électrique) est contrôlé 10 000 fois par minute et réglé si nécessaire. Cela signifie que les versions avec 4MATIC peuvent réagir beaucoup plus rapidement qu'avec une transmission intégrale mécanique.



Les moteurs électriques des essieux avant et arrière sont des moteurs synchrones à excitation permanente (PSM) caractérisée par une densité de puissance élevée, un haut rendement et une grande constance de la tension.



Le moteur électrique de l'essieu arrière comporte deux enroulements à trois phases chacun. Cette conception à six phases rend ce moteur synchrone à excitation permanente (PSM) particulièrement puissant. Sa puissance de pointe est de 265 kW.



Le Mercedes EQS SUV 450 4MATIC délivre une puissance de 265 kW et un couple de 800 Nm. La vitesse de pointe sur circuit atteint 210 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 6,0 secondes.



Le Mercedes EQS SUV 580 4MATIC délivre une puissance de 400 kW et un couple de 858 Nm. La vitesse de pointe sur circuit atteint 210 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h réalisée en 4,6 secondes.



La sonorité de conduite (optionnelle) de l'EQS SUV est interactive, réagissant à une bonne dizaine de paramètres différents tels que la position de la pédale d'accélérateur, la vitesse ou la récupération.



BATTERIE LITHIUM-ION



Une batterie lithium-ion d'une capacité de 107,8 kWh avec jusqu'à 12 blocs de cellules est installée dans l'EQS SUV. La matière active se compose de nickel, de cobalt et de manganèse dans un rapport de 8:1:1.



Le logiciel de gestion de la batterie permet des mises à jour over the Air (OTA). Ainsi, la gestion de l'énergie de l'EQS SUV reste à jour.



La batterie haute tension est le cœur d'une voiture électrique et contribue de manière décisive, entre autres, à l'autonomie et aux caractéristiques de conduite du véhicule électrique.



Mercedes-Benz décerne à la batterie haute tension de l'EQS SUV un certificat qui en garantit les performances: 10 ans de validité ou jusqu'à 250 000 km avec une capacité restante de 70 %.



RECUPERATION ENERGETIQUE



L'EQS SUV propose plusieurs variantes de récupération. Le conducteur peut sélectionner manuellement la décélération selon trois niveaux : D plus (navigation), D (récupération standard), D moins (récupération renforcée), grâce à des palettes situées derrière le volant.



L'assistant Eco propose, avec le niveau de récupération D auto, une récupération adaptée à la situation. Il navigue ou décélère de manière à obtenir une conduite aussi efficace et confortable que possible. Le conducteur est informé par le combiné d'instruments et, le cas échéant, par l'affichage tête haute, du moment où il est judicieux de lever le pied de la pédale en raison d'un événement antérieur.



AUTONOMIE ELECTRIQUE



Selon l'équipement et la configuration du véhicule, les autonomies selon la norme WLTP sont supérieures à 500 km (EQS 450 4MATIC : autonomie de 511-610 km, EQS 580 4MATIC : autonomie de 511-610 km)



RECHARGE ELECTRIQUE



Un système de charge rapide en courant continu avec une puissance de charge allant jusqu'à 200 kW est proposé à bord. En 15 minutes, il est possible de recharger l'électricité correspondant à une autonomie allant jusqu'à 250 kilomètres sur la base de l'autonomie WLTP.



Le temps de charge pour une charge de 10 à 80 % sur une borne de charge rapide à courant continu de la catégorie « K » ou « L » selon la norme EN17186 avec un courant de charge de 500 A est de 31 minutes.



La carte de recharge Mercedes me donne accès à 300 000 bornes de recharge en courant alternatif et continu en Europe.



PLANIFICATION DE L'ITINERAIRE



La navigation avec Electric Intelligence planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus confortable, y compris les arrêts de recharge, en fonction de nombreux facteurs et réagit dynamiquement, aux embouteillages ou à un changement de style de conduite.



Une fonctionnalité de l'EQS SUV consiste à visualiser dans le système d'infodivertissement MBUX si la capacité de charge de la batterie disponible est suffisante pour revenir au point de départ sans recharge. Les bornes de recharge ajoutées manuellement le long de l'itinéraire sont privilégiées dans le calcul de l'itinéraire. Les bornes de recharge proposées peuvent être exclues. Les coûts de charge prévus par arrêt de charge sont calculés.



CHASSIS



Le châssis de l'EQS SUV possède un essieu à quatre bras à l'avant et un essieu multibras à l'arrière.



La suspension pneumatique AIRMATIC est dotée de série de l'amortissement réglable en continu ADS plus. Le niveau du véhicule peut être surélevé de plusieurs centimètres.



En plus des programmes Dynamic Select Eco, Comfort, Sport et Individual, les versions 4MATIC disposent d'un programme supplémentaire, Offroad, pour les trajets sur des routes non goudronnées.



La direction de l'essieu arrière est de série, avec un angle de braquage pouvant atteindre 4,5 degrés. Elle assure une grande maniabilité en ville et une grande agilité en campagne.



Une version avec un angle de braquage allant jusqu'à 10 degrés est disponible en option et via une mise à jour OTA. Le rayon de braquage est réduit de 11,9 à 11,0 mètres grâce à la direction à 10 degrés de l'essieu arrière.



ARCHITECTURE



Le Mercedes-Benz EQS SUV est doté d'une cellule passagers rigide, de zones de déformation spéciales et de systèmes de retenue évolués.



La batterie haute tension se trouve dans une zone protégée contre les collisions dans le soubassement, intégrée à la structure de la caisse brute, y compris un profilé en aluminium extrudé sur le côté. Lors de l'extrusion, un bloc de métal chauffé est pressé à travers des buses et transformé en profilé continu, qui est ensuite découpé. Le boîtier avec des structures d'absorption d'énergie à l'avant et sur les côtés ainsi qu'une plaque de base rigide à double paroi offrent une protection supplémentaire aux modules.



TECHNOLOGIE



L'EQS SUV possède, selon l'équipement, jusqu'à 350 capteurs. Ils relèvent les distances, les vitesses, les accélérations, les conditions d'éclairage, les précipitations, les températures, l'occupation des sièges ainsi que le clignement des yeux du conducteur ou les propos des passagers. Cette masse d'informations est traitée par des unités de contrôle qui, commandées par des algorithmes, prennent des décisions instantanées. L'EQS SUV est hautement adaptatif grâce à son intelligence artificielle (IA) et étend ses capacités en fonction des expériences de conduite. Grâce à sa technologie de capteurs, l'EQS SUV voit pratiquement tout ce qui l'entoure



DRIVE PILOT



Avec l'option Drive Pilot, l'EQS peut rouler de manière hautement automatisée jusqu'à 60 km/h en cas de trafic dense ou d'embouteillages sur les tronçons d'autoroutes appropriés en Allemagne.



Sur les tronçons d'autoroute appropriés et en cas de forte densité du trafic, le Drive Pilot peut proposer au conducteur de prendre en charge la conduite jusqu'à la limite (légale) de 60 km/h.



Les éléments de commande correspondants sont situés sur la couronne du volant au-dessus de l'encoche pour les pouces à gauche et à droite. Si le conducteur active le Drive Pilot, le système régule la vitesse et la distance et guide le véhicule sur sa voie.



Le tracé, les événements relatifs au trajet et la signalisation routière sont évalués et pris en compte de manière correspondante.



Le Drive Pilot peut reconnaître les situations de circulation inattendues et les surmonter de manière autonome par des manœuvres d'évitement à l'intérieur de la voie ou par des interventions de freinage.



Le Drive Pilot est basé sur les capteurs de luminosité ambiante du Pack Assistance à la conduite et comprend des capteurs supplémentaires que Mercedes-Benz estime indispensable à une conduite hautement automatisée.



Parmi ceux-ci figurent le LiDAR, une autre caméra dans la lunette arrière et des microphones pour reconnaître les gyrophares et autres signaux spéciaux des véhicules d'intervention.



En complément des données fournies par les capteurs, le Drive Pilot reçoit des informations sur la géométrie de la route, les caractéristiques du parcours, la signalisation routière et des événements particuliers concernant le trajet (par exemple des accidents ou des travaux) d'une carte numérique en haute définition.



La carte numérique est mise à disposition via la connexion à la plateforme Backend et mise à jour en permanence de manière évolutive.



La position du véhicule est calculée par un système de localisation ultra précis.



Avec l'équipement Drive Pilot en option, l'EQS SUV dispose de systèmes de direction et de freinage redondants ainsi que d'un réseau de bord embarqué redondant afin qu'il reste manœuvrable même en cas de défaillance de l'un des systèmes.



Un puissant calculateur central réalise les fonctions logicielles exigeantes nécessaires à la conduite hautement automatisée. Par exemple, le traitement de l'image fait appel à l'intelligence artificielle.



Dans le cadre de l'architecture de sécurité, les algorithmes importants sont calculés deux fois.



Pendant l'utilisation du Drive Pilot, le conducteur peut détourner son attention du trafic et se consacrer à certaines activités secondaires, qu'il s'agisse de communiquer avec des collègues via In-Car Office, de surfer sur Internet ou de savourer un massage de siège.



Avec le mode Drive Pilot, certaines fonctions jusque-là bloquées, peuvent être autorisées pendant le trajet.



Lorsque le véhicule se rapproche de l'extrémité de la portion de route adaptée au Drive Pilot, par exemple un tunnel, ou que d'autres conditions changent, par exemple la météo ou la situation de conduite (par exemple si l'embouteillage se dissout), le conducteur est enjoint en temps voulu de reprendre en main les commandes du véhicule.



De manière générale, le conducteur doit rester en permanence prêt à reprendre la main et poursuivre manuellement la conduite lorsque le système l'exige ou qu'il reconnaît que les conditions d'une utilisation conforme du Drive Pilot ne sont plus remplies.



Il n'est pas possible de dormir, regarder longuement vers l'arrière ou quitter le siège conducteur. Afin de garantir la capacité du conducteur à reprendre la main sur la conduite, les caméras de l'écran conducteur observent les mouvements de la tête et des paupières.



Si le conducteur ne reprend pas le pilotage du véhicule après une demande de reprise de la part du système, le Drive Pilot freine le véhicule de manière contrôlée et avec une décélération appropriée jusqu'à son immobilisation dans le cadre d'un stop de sécurité. Les feux de détresse sont enclenchés et, une fois le véhicule à l'arrêt, le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz est activé, ainsi que les portes et les vitres déverrouillées pour faciliter l'accès des secouristes à bord du véhicule.



Indépendamment d'une demande de prise en main par le système, le conducteur peut désactiver à tout moment le Drive Pilot. Il suffit pour cela d'utiliser les touches au volant ou d'intervenir manuellement sur les éléments de pilotage du véhicule.



L'introduction du Drive Pilot dans d'autres pays d'Europe, aux États-Unis et en Chine se fera progressivement, dès qu'il existera dans ces pays un cadre juridique national pour la conduite hautement automatisée (SAE Niveau 3), qui autorise que le conducteur ne se concentre plus uniquement sur la conduite du véhicule.



SYSTEMES D'AIDE A LA CONDUITE



L'EQS SUV embarque la dernière génération de systèmes d'aide à la conduite Mercedes.



L'assistant de régulation de distance Distronic actif peut maintenir automatiquement la distance programmée avec le véhicule en amont sur tous types de routes (autoroute, route secondaire et en ville).



L'assistant directionnel actif aide le conducteur à suivre sa trajectoire sur une plage de vitesse allant jusqu'à 210 km/h.



L'assistant de signalisation routière reconnaît les limitations de vitesse, les panneaux stop, les feux rouge, les panneaux suspendus au-dessus de la chaussée et les signalisations de travaux.



L'assistant de franchissement de ligne actif reconnaît sur une plage de vitesse de 60 à 250 km/h le franchissement de marquages au sol, ainsi que d'accotements via une caméra et aide le conducteur à éviter une sortie involontaire de la voie de circulation. En cas de risque de collision avec des usagers de la route détectés sur la file voisine, par exemple en cas de dépassement ou de croisement de véhicules, le système interviendra également.



L'assistant de changement de voie actif assiste le conducteur de manière coopérative lors des changements de voies (passages sur la file voisine). Le changement de voie vers la gauche ou vers la droite n'est assisté que si, selon les capteurs, la file voisine est séparée de la voie actuelle par une ligne discontinue et qu'aucun véhicule n'y est détecté sur la distance de sécurité concernée.



L'assistant d'arrêt d'urgence actif freine le véhicule sur sa propre voie jusqu'à son immobilisation complète lorsqu'il remarque que le conducteur n'intervient plus dans le processus de conduite depuis un certain temps.



Le système Attention Assist peut reconnaître les signes caractéristiques de fatigue et de forte inattention du conducteur et l'incite par un message d'alerte à faire une pause dans les plus brefs délais. L'avertisseur de micro-sommeil analyse le clignement des paupières du conducteur par une caméra sur l'écran conducteur (en liaison avec l'hyper-écran MBUX). L'avertisseur de micro-sommeil est activé dès 20 km/h.



Le freinage d'urgence assisté actif avec fonction carrefour utilise les capteurs installés dans le véhicule pour détecter un risque de collision avec des véhicules en amont, traversant la chaussée ou arrivant en sens inverse. En cas de risque de collision, le système peut alerter le conducteur par un signal visuel et sonore. En cas de freinage trop hésitant du conducteur, il est possible de le soutenir grâce à une augmentation du couple de freinage en fonction de la situation et d'enclencher un freinage d'urgence autonome si le conducteur ne montre aucune réaction.



L'assistant d'angle mort actif peut mettre en garde contre une collision latérale par un signal visuel et, en cas d'actionnement du clignotant, par un signal sonore supplémentaire, sur la plage d'environ 10 à 200 km/h. Si le conducteur ignore les avertissements et enclenche malgré tout un changement de voie, le système peut intervenir au-delà de 30 km/h par un freinage unilatéral au dernier moment pour rectifier la trajectoire.



La fonction d'avertissement à la sortie du véhicule peut signaler avant la descente de la voiture à l'arrêt le passage d'un véhicule (aussi de vélos) dans la zone critique. Cette fonction est disponible à l'arrêt et jusqu'à trois minutes après la coupure du moteur.



L'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement peut assister le conducteur lorsque celui-ci cherche à éviter un usager de la route détecté par le système dans une situation de danger. Les piétons immobiles et traversant la chaussée, mais aussi les piétons et véhicules circulant dans le sens longitudinal, ainsi que les cyclistes sont pris en compte. La plage de vitesse va jusqu'à 110 km/h, l'assistance est également fournie sur les routes interurbaines.



AFFICHAGE TETE HAUTE AVEC CONTENU DE REALITE AUGMENTEE



Des affichages tête haute sont disponibles en option dans deux tailles. L'affichage tête haute avec contenu de réalité augmentée affiche les informations et les actions pertinentes en trois dimensions dans la situation et l'environnement réels de la conduite. Sa surface d'affichage a une diagonale de 77 pouces. Une image virtuelle en couleur semble flotter dans le champ de vision à une distance d'environ 10 mètres.



STATIONNEMENT



Grâce aux capteurs environnementaux, les systèmes de stationnement peuvent assister le conducteur lors des manœuvres.



Avec l'assistant de stationnement à distance, le conducteur peut garer son véhicule et ressortir de la place de stationnement en utilisant son smartphone.



L'assistant de stationnement à mémoire (SAE niveau 2) peut mémoriser les emplacements de stationnement. Le conducteur est assis au volant et on lui demande s'il souhaite effectuer une procédure de stationnement automatisée une fois le processus d'apprentissage terminé. Si des obstacles sont détectés, le système s'arrête jusqu'à ce qu'ils soient éliminés.



DIGITAL LIGHT



La technologie d'éclairage Digital Light permet la projection de marquages ou de symboles de mise en garde sur la chaussée. Chaque phare possède un module d'éclairage avec trois LED extrêmement lumineuses dont la lumière est réfractée et redirigée par 1,3 million de micro-miroirs. La résolution par véhicule est donc supérieure à 2,6 millions de pixels.



FILTRE HEPA



Un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air), qui fait partie de l'équipement optionnel Energizing Air Control Plus, purifie l'air extérieur admis pour un volume de 9,82 dm³ à son niveau de filtration très élevé. Jusqu'à 99,75 % des particules sont retenues. Environ 600 g de charbon actif sont utilisés pour neutraliser les odeurs. La zone d'absorption est équivalente à environ 150 terrains de football.



MISES A JOUR OVER THE AIR (OTA)



La technologie Over-the-Air (OTA) de l'EQS SUV rend possible des mises à jour pendant la nuit de la majorité des calculateurs du véhicule, comme sur un ordinateur.



L'EQS SUV permet l'activation de fonctions automobiles entièrement nouvelles dans plusieurs domaines via des mises à jour Over-the-Air (OTA). Après l'achat et la configuration initiale du véhicule, l'équipement peut être modifié. Il est possible de débloquer l'assistant de remorque ou la réalité augmentée MBUX pour la navigation. Les fonctions OTA sont disponibles dans le Mercedes me Store. Outre l'achat classique de fonctions individuelles pour un ou deux ans, des abonnements, des activations temporaires et des phases de test gratuites sont également prévus.



Les mises à jour OTA requièrent l'accord explicite de l'utilisateur. Elles s'appuient sur la téléphonie mobile et le module de communication installé dans le véhicule.



PRODUCTION



L'EQS SUV est produit de dans l'usine Mercedes-Benz de Tuscalooa (États-Unis).



L'usine de batteries Mercedes-Benz située dans le comté voisin de Bibb fournit les batteries lithium-ion.



PRIX



450 4MATIC AMG Line: 149 900 €

580 4MATIC AMG Line: 167 750 €



EQUIPEMENTS DE SERIE



Les équipements de série du Mercedes EQS SUV :



EXTERIEUR



AMG Line Extérieur :



-Pare-chocs avant spécifique AMG peint dans la couleur du véhicule avec partie inférieure en noir brillant, enjoliveur d'aile A en chrome brillant ainsi que flasques et ailerons sur les prises d'air gauche et droite en noir brillant

-Habillage des passages de roue et de bas de caisse en noir brillant

-Jupe arrière spécifique AMG dans la couleur du véhicule avec partie inférieure en noir brillant et baguette décorative chromée"



Jantes alliage AMG 53,3 cm (21 pouces) à 5 double-branches

Calandre à design étoilé Mercedes-Benz

Vitrage athermique foncé



INTERIEUR



Eclairage d'ambiance actif

AMG Line Intérieur:

-Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure, perforé dans la zone de préhension

-Sièges sport (7U4) avec soutien lombaire à 4 réglages et contours en cuir dans le ton noir/gris

-Planche de bord et lignes de ceinture en similicuir Artico gris avec structure grenée Neotex et surpiqûre rouge

-Panneau central des contre-portes et partie intermédiaire entre la console centrale et la planche de bord en microfibre Microcut noire

-Buses de ventilation dans le ton chromé argenté

-Inserts décoratifs en tilleul line structure anthracite à pores ouverts

-Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirs

-Baguettes de seuil éclairées avec monogramme « Mercedes-Benz »

-Ciel de pavillon en tissu noir

-Tapis de sol AMG

Ecran central OLED

Porte-bouteille flexible

Rangements sous la console centrale

Pack éclairage intérieur:

-Lampes de plancher à l'avant

-Lampe LED dans le vide-poches de la console centrale

-Eclairage des poignées de porte, lampe angulaire dans les portes avant/arrière, et miroir de courtoisie éclairé



CONFORT ET FONCTIONNALITES



Pack Stationnement avec caméras panoramiques

Digital Light

Toit ouvrant panoramique

Hayon Easy-Pack

Affichage tête haute

Climatisation automatique Thermotronic à 4 zones

Assistant Intérieur MBUX

Système de sonorisation Surround Burmester

Sièges climatisés à l'avant

Réalité augmentée MBUX pour la navigation

Lave-glace chauffant

Câble de charge pour prise secteur, 5 mètres, lisse

Câble de charge pour boîtier mural et borne de recharge publique, 5mètres, plat, 22 kW / 32 A

Pack Confort Keyless-Go

Pack d'affichage (Sur version 450 4MATIC):

-Combiné d'instruments Widescreen 12,3 pouces (31,2 cm), LCD avec rétroéclairage matrice LED

-Ecran central OLED de 12,8 pouces (32,5 cm)

-Capteur d'empreinte digitale (321) dans la barre de commande sous l'écran central

-Système multimédia MBUX

Services à distance Premium incluant système de localisation de véhicule volé et services Mercedes me

Module de communication (LTE Advanced) pour l'utilisation des services Mercedes

Navigation MBUX Prenium:

-Fonctionnalités élargies MBUX

-Personnalisation (profils) et fonctions prédictives

-Assistant vocal MBUX avec compréhension vocale

-Borne Wi-Fi

-Radio internet

-Pré-équipement pour les services à distance et de navigation

Dossiers arrière rabattables 40/20/40

Module de communication (LTE Advanced) pour l'utilisation des services Mercedes



CONFORT ET FONCTIONNALITES



Pack Rétroviseurs:

-Rétroviseurs extérieurs rabattables et déployables électriquement avec abaissement automatique du miroir du rétroviseur passager avant au passage de la marche arrière

-Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique

-Eclairage de proximité dans les deux rétroviseurs avec projection du logo de la marque pour éclairer la zone d'accès

Pack USB Plus

Cache-bagages Easy-Pack

Pack Mémoire:

-Mémorisation des réglages des sièges avant

-Mémorisation de la colonne de direction

-Mémorisation des rétroviseurs extérieurs

-Mémorisation de l'affichage tête haute

Sièges arrière électriques

Combiné d'instruments Widescreen (uniquement sur 450 4MATIC)

Intégration smartphone:

-Connexion sans fil du téléphone mobile avec le système multimédia MBUX, permettant la prise en charge d'Android Auto et d'Apple CarPlay

Services à distance Premium incluant localisation de véhicule volé et services Mercedes me

Hyperscreen MBUX (Sur version 580 4MATIC)

MBUX Système de divertissement MBUX Plus avec streaming vidéo



SECURITE ET DYNAMISME



Roues arrière directrices avec adaptation de l'angle de braquage de 10°

Gilet de sécurité pour le conducteur

Pack protection antivol Urban Guard Plus

Services à distance Premium

Pré-équipement pour service de partage de clé

Services à distance et de recharge Premium

Services à distance Premium

Pack d'Assistance à la Conduite Plus :

-Pilote automatique de régulation de distance actif Distronic

-Aide au maintien dans la voie

-Détection active d'angle mort

-Assistance active en cas d'embouteillage (avec fonction Stop-and-Go)

-Assistant de limitation de vitesse actif

-Assistance de direction active avec assistance:

• Au changement de voie

• Aux manœuvres d'évitement

• A l'arrêt d'urgence

-Assistance active au freinage avec détection de véhicules, vélos et piétons (avec avertissement sonore et visuel)

-Systèmes Pre-Safe, avec protection à une collision latérale et relèvement de la carrosserie avant collision

Détecteur de panneaux de signalisation

DYNAMIC SELECT

-5 programmes de conduite « Eco »,« Comfort », « Sport », "Offroad" « Individual »

-4 niveaux de récupération d'énergie "D auto", "D plus", "D","D moins".

Suspensions Airmatic incluant :

-Suspensions pneumatiques aux essieux avant et arrière avec système d'amortissement adaptatif intégré

-correcteur d'assiette automatique et abaissement automatique à vive allure.



SECURITE ET DYNAMISME



Pneus été

Tirefit

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Système Pre-Safe (Identification des situations de conduite dangereuses)

Affichage de l'état des ceintures de sécurité sur le combiné d'instrument

Airbag central

Airbag conducteur et passager avant

Airbag genou conducteur

Airbags rideaux

Avertisseur sonore pour piétons

Désactivation automatique de l'airbag passager avant

Notice d'utilisation en français

Pack Stationnement avec assistant de stationnement actif

Parktronic incluant :

-Des capteurs à ultrasons et caméras panoramiques permettant une visualisation en vue aérienne de l'environnement et des obstacles

-Une détection des places de stationnement

-Un stationnement assisté

-Une sortie des places assistée

-Un assistant de stationnement à distance qui aide le conducteur à choisir un scénario de stationnement et prend en charge la procédure de stationnement pendant que le conducteur la surveille depuis l'extérieur et la guide via son smartphone



