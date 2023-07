Le Mercedes GLC Coupé affiche des surfaces spectaculaires

Frère sportif du Mercedes GLC SUV, le GLC Coupé affiche des proportions marquantes et des surfaces spectaculaires.



Le GLC Coupé revendique une allure élégante et un plaisir de conduire dynamique.



Le design



Le GLC Coupé se distingue par une silhouette sportive, affiche des proportions marquantes et des surfaces spectaculaires.



La transition entre les phares et la calandre souligne la largeur de la voiture.



Le design extérieur est rehaussé par des arêtes moulées qui accentuent les proportions et les passages de roue musclés.



La voie large et les jantes affleurantes de 18 à 20 pouces sont des caractéristiques de l'allure sportive du véhicule.



La largeur du véhicule est accentuée par les feux arrière en deux parties avec des éléments de liaison noirs et rouges foncés, fermés en dessous par la sous-garde chromée simulée.



L'intérieur



Le tableau de bord est clairement structuré. La partie supérieure présente un profil en forme d'aile avec des sorties d'aération aplaties. La partie inférieure présente une surface d'habillage qui s'intègre à la console centrale incurvée.



L'écran LCD haute résolution de 12,3 pouces (31,2 cm) placé devant le conducteur semble flotter librement au-dessus de la surface d'habillage. L'écran central de 11,9 pouces (30,2 cm) s'élève depuis la console centrale et semble flotter au-dessus de la surface des garnitures.



Comme le tableau de bord, la surface de l'écran est légèrement inclinée vers le conducteur.



Les dimensions



Les dimensions soulignent l'aspect musclé du GLC Coupé. Avec une longueur de 4 763 mm, il est 31 mm plus long et 5 mm plus haut que son prédécesseur. L'allongement de la longueur du véhicule profite à l'empattement et aux porte-à-faux avant et arrière. La largeur est inchangée à 1 890 mm.



Le volume de chargement du coffre atteint 545 litres (45 litres de plus que le modèle précédent) à 1490 litres (90 litres de plus) dans les modèles hybrides légers et 390 litres / 1335 litres dans les modèles hybrides rechargeables.



Le hayon Easy-Pack s'ouvre ou se ferme sur simple pression d'un bouton à l'aide de la clé de contact, de l'interrupteur de la porte du conducteur ou de la poignée de déverrouillage du hayon.



L'aérodynamisme



Dans sa configuration aérodynamique la plus favorable, le coefficient de traînée minimal du GLC Coupé est de Cd = 0,27.



Les développeurs Mercedes ont optimisé le GLC Coupé en ce qui concerne la traînée aérodynamique et le bruit du vent à l'aide de simulations numériques approfondies de l'écoulement (CFD - computational fluid dynamics) ainsi que d'essais en soufflerie aéroacoustique.



L'acoustique



Le GLC Coupé est un véhicule silencieux avec de faibles bruits de roulement et de vent.



Ce résultat est obtenu grâce à l'optimisation acoustique de la carrosserie et à une isolation phonique sophistiquée. Une membrane acoustique dans le pare-brise fait partie de l'équipement de série.



Le verre d'isolation thermique acoustique disponible en option répond à des attentes plus élevées en matière de confort acoustique.



L'équipement standard



L'équipement de série du GLC Coupé comprend, entre autres, la ligne Avantgarde. Celle-ci comprend de grands écrans, l'intégration des smartphones, la recharge sans fil des téléphones et des sièges chauffants pour le conducteur et les passagers.



Les moteurs



Le GLC Coupé embarque des moteurs quatre cylindres électrifiés.



Les motorisations mild-hybrid (GLC 220 4MATIC et GLC 220 d 4MATIC) comprennent un générateur-démarreur intégré (ISG) et un système électrique embarqué de 48 volts. Le générateur-démarreur intégré des variantes semi-hybrides soutient le moteur à combustion à bas régime. Complété par le turbocompresseur, il fournit une puissance élevée. Le système électrique embarqué de 48 volts prend en charge les fonctions hybrides telles que la marche en roue libre, la suralimentation et la récupération d'énergie. Les moteurs mild-hybrid démarrent rapidement avec l'aide de l'ISG, la fonction start/stop étant à peine perceptible par le conducteur.



Trois autres variantes de moteurs sont des hybrides rechargeables (essence et diesel), dont l'autonomie en mode électrique est suffisante pour répondre aux besoins du quotidien (GLC 300 e 4MATIC, GLC 400 e 4MATIC et GLC 300 de 4MATIC).



Le programme de conduite hybride réserve le mode de conduite électrique aux tronçons les plus appropriés de l'itinéraire. Il donne la priorité à la conduite électrique sur les trajets en zone urbaine,.



Le simulateur d'autonomie prend en compte des facteurs externes tels que la température ambiante, le profil de conduite et les besoins en chauffage ou en climatisation.



La densité de puissance élevée du groupe motopropulseur hybride est assurée par un moteur synchrone à rotor interne à excitation permanente. Le couple maximal du moteur électrique est prêt à fonctionner dès le démarrage. La puissance électrique totale est disponible jusqu'à une vitesse de 140 km/h.



Un servofrein électromécanique contrôle automatiquement la transition entre le freinage hydraulique et la récupération en fonction de la situation de conduite afin de garantir une récupération d'énergie et une performance de freinage optimales à tout moment. La puissance de récupération maximale de 100 kW est atteinte plus fréquemment.



La batterie haute tension de Mercedes-Benz a une capacité installée de 31,2 kWh. En partant d'une batterie vide, une recharge complète à l'aide du chargeur CC de 60 kW (en option) s'effectue en 30 minutes environ.



Le GLC Coupé hybride rechargeable est équipé de série d'un chargeur triphasé à courant alternatif de 11 kW.



Les caractéristiques des motorisations:



GLC 220 4MATIC (essence semi-hybride)



Cylindrée: 1 999 cm³

Puissance nominale: 204 ch

Sortie électrique additionnelle (boost): 23 ch

Couple nominal moteur thermique: 320 Nm

Couple additionnel (boost): 200 Nm

Consommation de carburant combinée (WLTP): 7.1-8.0 l/100 km

Émissions combinées de CO2 (WLTP): 162-182 g/km

Accélération 0-100 km/h: 7.9 s

Vitesse maximale: 227 km/h



GLC 300 e 4MATIC (hybride essence rechargeable)



Cylindrée: 1 999 cm³

Puissance nominale moteur thermique: 204 ch

Couple nominal moteur thermique: 320 Nm

Puissance nominale moteur électrique: 100 kW

Couple nominal moteur électrique: 440 Nm

Vitesse maximale électrique: 140 km/h

Sortie du système: 313 ch

Couple du système: 550 Nm

Capacité nominale de la batterie: 31.2 kWh

Consommation de carburant combinée (WLTP): 0.5 -0.6 l/100 km

Consommation d'énergie combinée pondérée (WLTP): 20.2-22.4 kWh/100 km

Émissions combinées de CO2 (WLTP): 11.0-15.0 g/km

Accélération 0-100 km/h: 6.7 s

Vitesse maximale: 220 km/h



GLC 400 e 4MATIC (hybride essence rechargeable)



Cylindrée: 1 999 cm³

Puissance nominale moteur thermique: 252 ch

Couple nominal moteur thermique: 400 Nm

Puissance nominale moteur électrique: 100 kW

Couple nominal moteur électrique: 440 Nm

Vitesse maximale électrique: 140 km/h

Sortie du système: 381 ch

Couple du système: 650 Nm

Capacité nominale de la batterie: 31.2 kWh

Consommation de carburant combinée (WLTP): 0.5-0.6 l/100 km

Consommation d'énergie combinée pondérée (WLTP): 20.2-22.4 kWh/100 km

Émissions combinées de CO2 (WLTP): 11.0-15.0 g/km

Accélération 0-100 km/h: 5.6 s

Vitesse maximale: 239 km/h



GLC 220 d 4MATIC (diesel semi-hybride)



Cylindrée: 1 993 cm³

Puissance nominale: 197 ch

Sortie électrique additionnelle (boost): 23 ch

Couple nominal moteur thermique: 440 Nm

Couple additionnel (boost): 200 Nm

Consommation de carburant combinée (WLTP): 5.1-5.8 l/100 km

Émissions combinées de CO2 (WLTP): 135-152 g/km

Accélération 0-100 km/h: 8.1 s

Vitesse maximale: 225 km/h



GLC 300 de 4MATIC (hybride diesel rechargeable)



Cylindrée: 1 993 cm³

Puissance nominale moteur thermique: 197 ch

Couple nominal moteur thermique: 440 Nm

Puissance nominale moteur électrique: 100 kW

Couple nominal moteur électrique: 440 Nm

Vitesse maximale électrique: 140 km/h

Sortie du système: 335 ch

Couple du système: 750 Nm

Capacité nominale de la batterie: 31.2 kWh

Consommation de carburant combinée (WLTP): 0.4-0.5 l/100 km

Consommation d'énergie combinée pondérée (WLTP): 20.3-22.7 kWh/100 km

Émissions combinées de CO2 (WLTP): 10.0-13.0 g/km

Accélération 0-100 km/h: 6.4 s

Vitesse maximale: 219 km/h



Les suspensions



Le système de suspension du GLC Coupé est basé sur une suspension avant à quatre bras et une suspension arrière indépendante multibras montée sur un faux-châssis.



Les modèles hybrides sont équipés d'une suspension pneumatique et d'un correcteur d'assiette sur l'essieu arrière.



Toutes les autres variantes sont équipées d'une suspension sport.



La direction à démultiplication variable est présente sur toutes les versions.



Le Pack Tech optionnel comprend le système de suspension pneumatique Airmatic et la direction active de l'essieu arrière avec un angle de braquage de 4,5°. La suspension pneumatique Airmatic permet de régler en continu l'amortissement en compression et en détente des amortisseurs.



Le GLC Coupé est particulièrement agile et stable avec l'essieu arrière en option (inclus dans le pack Tech).



En dessous de 60 km/h, les roues arrière braquent dans la direction opposée à celle des roues avant (jusqu'à 4,5° lors des manœuvres de stationnement). L'empattement est alors plus court, ce qui rend le véhicule plus maniable et plus agile, et le rayon de braquage atteint 10,9 mètres.



Lorsque la vitesse atteint 60 km/h ou plus, les roues arrière s'orientent dans la même direction que les roues avant, jusqu'à 4,5°. L'empattement pratiquement allongé présente des avantages notables en termes d'amélioration de la stabilité et de la sécurité à grande vitesse, lors de changements de voie rapides ou de manœuvres d'évitement soudaines.



Lors de manœuvres dynamiques, le véhicule réagit mieux aux commandes de la direction.



La direction de l'essieu arrière est combinée à un rapport de direction plus direct au niveau de l'essieu avant, ce qui permet de réduire le nombre de tours de volant d'une butée à l'autre.



Les systèmes d'assistance



Les systèmes d'assistance à la conduite réduisent la charge de travail du conducteur dans les situations quotidiennes. Lorsque le danger menace, les systèmes d'assistance à la conduite sont capables de réagir aux collisions imminentes en fonction de la situation.



Le système d'aide à la distance active Distronic peut maintenir une distance prédéfinie avec les véhicules qui précèdent, quel que soit le type de route : sur autoroute, sur route de campagne ou en ville.



L'assistance active au freinage utilise les capteurs installés dans le véhicule pour détecter les collisions imminentes avec les véhicules traversant ou venant en sens inverse, ou les collisions par l'arrière. En cas de danger, le système peut émettre une alerte sonore et visuelle. Si le conducteur ne freine pas assez fort, le système peut également l'aider en augmentant la force de freinage de manière appropriée ou en déclenchant un arrêt d'urgence.



Les systèmes de stationnement peuvent aider les conducteurs lors des manœuvres. L'intégration des capteurs dans le système MBUX fournit une assistance par le biais de l'affichage visuel.



Le pack Parking avec caméra à 360° est disponible en option. Il comprend également le "capot transparent" et les fonctions actives d'aide au stationnement avec Parktronic. La visibilité panoramique et l'aide au stationnement facilitent les manœuvres : l'écran central affiche clairement les environs immédiats. Quatre caméras (avant, arrière, latérales) fournissent les images, qui sont combinées en une vue virtuelle à 360°. lL'écran affiche différents angles de vue tels que l'avant, l'arrière ou le mode remorque. Le conducteur peut choisir d'utiliser les écrans pour se garer lui-même ou de laisser l'assistant de stationnement prendre le contrôle.



L'assistant de stationnement à mémoire est disponible en option : il mémorise les emplacements de stationnement, comme la façon d'entrer et de sortir du garage à la maison. Une fois le processus d'apprentissage terminé, le système laisse le conducteur au volant choisir s'il souhaite exécuter le processus de stationnement automatique. Si des obstacles sont détectés, le système s'arrête jusqu'à ce qu'ils soient éliminés.



L'éclairage



Le GLC Coupé est équipé de phares LED haute performance.



Le système Digital Light est disponible en option. La lumière est créée par une matrice de diodes électroluminescentes dans le bloc optique qui peut être contrôlée individuellement. Cela permet une distribution et un contrôle ciblés et dynamiques de la lumière en fonction des conditions de roulage. Le résultat est une excellente visibilité pour le conducteur sans nuire à celle des autres usagers de la route.



L'éclairage numérique avec fonction de projection est disponible en option. Il peut rendre la conduite plus sûre en projetant des lignes de guidage, des symboles et des animations. La technologie intelligente met en évidence les piétons qui se trouvent dans la zone de danger grâce à une fonction de projecteur et clarifie leur position en projetant des points de direction. Un symbole d'avertissement apparaît lorsque le conducteur se trompe de direction sur les bretelles d'entrée d'autoroute ou dans les rues à sens unique. Le même symbole apparaît avant que le véhicule ne grille un feu rouge ou un panneau d'arrêt.



La conduite tout-terrain



Le GLC Coupé est adapté à la conduite tout-terrain et dispose de plusieurs équipements et systèmes conçus pour cette utilisation.



L'équipement de série comprend un mode de conduite tout-terrain et le système DSR (Downhill Speed Regulation).



Les modèles plug-in offrent une conduite tout-terrain entièrement électrique. Le couple total du moteur électrique de 440 Nm est disponible dès le premier tour du moteur et sa puissance est facile à contrôler à tout moment. Cela permet une conduite précise et contrôlée sur des terrains difficiles. Comme le moteur électrique ne consomme de l'énergie que lorsqu'il fait avancer le véhicule, la demande de puissance est faible à des vitesses normales en tout-terrain. Il est possible de rouler longtemps en mode tout électrique sur des terrains difficiles.



En mode tout-terrain, le GLC Coupé équipé de la caméra 360° offre un "capot transparent". L'écran central affiche une vue virtuelle sous l'avant du véhicule, y compris les roues avant et leur position de direction. Le conducteur peut reconnaître rapidement et facilement les obstacles tels que les grosses pierres ou les nids-de-poule profonds.



Le mode d'affichage tout-terrain utilise les deux écrans pour une présentation claire des informations, des commandes et des fonctions clés pour les conditions tout-terrain. L'écran du conducteur affiche l'inclinaison, la pente, l'altitude topographique, les coordonnées géographiques et une boussole, ainsi que la vitesse sur route et le régime moteur en cas d'utilisation d'un moteur à combustion interne. L'écran central indique la position actuelle sur le terrain ainsi que l'angle de braquage des roues avant. Si le véhicule est équipé d'une direction arrière, il indique également la direction des roues arrière.



Le Pack Technologie (option) avec la suspension pneumatique Airmatic incluant le correcteur d'assiette et la direction sur l'essieu arrière fait valoir ses avantages en matière de confort en tout-terrain, où il offre des avantages supplémentaires. La suspension Airmatic permet une garde au sol élevée en tout-terrain, quelle que soit la charge, et un long débattement de la suspension pour une traction optimale. La direction par l'essieu arrière augmente la maniabilité en tout-terrain.



La sécurité passive



Le concept de sécurité du GLC Coupé repose sur une carrosserie intelligemment conçue, avec une cellule passagers rigide, des structures de collision à déformation sélective et une interaction situationnelle entre les ceintures de sécurité, les rétracteurs de ceinture et les systèmes d'airbags.



Les occupants sont particulièrement bien protégés par la structure du véhicule en cas de collision. Tous les éléments structurels et les parties de la carrosserie sont conçus pour résister aux contraintes grâce à la combinaison des matériaux et à l'épaisseur appropriée des parois. Le concept global permet une répartition homogène des charges et une absorption élevée de l'énergie avec une décélération modérée agissant sur les occupants.



Côté tarif, le Mercedes GLC Coupé démarre à partir de 68 700 euros (200 4MATIC 9G-Tronic AMG Line).



Les prix du Mercedes GLC Coupé :



Essence



200 4MATIC 9G-Tronic AMG Line : 68 700 €



Hybride essence rechargeable



300 e 4MATIC 9G-Tronic AMG Line : 82 500 €

400 e 4MATIC 9G-Tronic AMG Line : 86 600 €



Diesel



220 d 4MATIC 9G-Tronic AMG Line : 72 900 €



Hybride diesel rechargeable



300 de 4MATIC 9G-Tronic AMG Line : 86 450 €



Les équipements de série du Mercedes GLC Coupé :



EXTERIEUR



Calandre avec motif Mercedes-Benz et étoile Mercedes intégrée, ainsi que lamelle en gris foncé mat avec insert chromé et cadre noir

Habillages de passage de roues dans la couleur du véhicule

Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches, optimisées en termes d'aérodynamisme, finition gris tantale/naturel brillant

Kit carrosserie AMG: jupe avant AMG avec prises d'air sportives et insert décoratif chromé, jupe arrière AMG façon diffuseur avec insert noir et protection de bas de caisse latéraux AMG

Système d'échappement à 2 enjoliveurs de sortie d'échappement intégrés au pare-chocs

Système de freinage avec disques de frein avant surdimensionnés (non disponibles sur les motorisations hybrides rechargeables)

Vitrage athermique teinté foncé



INTERIEUR



Accoudoir central arrière rabattable avec vide-poches et porte-gobelets

Accoudoir central avant avec vide-poches incluant deux prises USB et un slot SD

Banquette arrière rabattable 40/20/40

Boîte à gants éclairée

Buses d'aération avec éléments chromés argentés

Cache-bagage Easy-Pack

Ciel de pavillon en tissu noir

Console centrale dans le ton noir brillant avec plaque chromée argentée

Double porte-gobelets

Eclairage d'ambiance (64 couleurs)

Éclairage de proximité avec projection du logo

Filet dans le coffre à bagages (côté gauche) et 4 œillets d'arrimage sur le plancher du coffre

Pack d'éclairage intérieur

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés (x2)

Partie supérieure de la planche de bord dans le ton noir et partie inférieure noire

Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots en caoutchouc noirs

Planche de bord et lignes de ceinture en Artico façon Nappa noir

Portes avec inserts décoratifs noirs brillants, bordure chromée argentée et commutateurs chromés argentés

Range-lunettes dans l'unité de commande au toit

Sièges avec design sport noir avec surpiqûres contrastées grises et sellerie en garniture Artico / microfibre Microcut

Tableau de bord avec insert décoratif en finition structure métallique

Tapis de sol noirs avec inscription AMG

Unité de commande au toit en finition noir brillant

Volant sport multifonction en cuir Nappa avec doubles branches horizontales, méplat dans la partie inférieure, perforé dans la zone de préhension



INFODIVERTISSEMENT & CONNECTIVITE



Capteur d'empreinte digitale

Écran central tactile LCD haute résolution de 30 cm (11,9 pouces) légèrement incliné vers le conducteur, en liaison avec système multimédia MBUX

Écran conducteur entièrement numérique de 31,2 cm (12,3 pouces), avec grand écran couleur LCD

Fonctionnalités élargies MBUX :

- Personnalisation (profils) et fonctions prédictives

- Assistant vocal MBUX avec compréhension vocale naturelle -activation via « Hey Mercedes »

- Fonction d'apprentissage de l'assistant vocal MBUX

- Borne Wi-Fi

- Radio internet

Intégration sans fil pour smartphone Android Auto et Apple CarPlay

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services

Mercedes me connect

Navigation MBUX Premium :

- Navigation par disque dur

- Navigation haute résolution avec vue satellite

- Live Traffic Information et communication Car-to-X (utilisable gratuitement pendant 7 ans à partir de l'activation)

- Calcul rapide de l'itinéraire en ligne avec prise en compte des informations routières actualisées en continu le long de l'itinéraire (utilisation gratuite pendant 3 ans à partir de l'activation)

- Fonction Send2Car : envoie des adresses sélectionnées via l'application au système de navigation du véhicule, par exemple des sites touristiques ou des restaurants

- Mise à jour des données cartographiques (utilisable gratuitement jusqu'à 7 ans à partir de l'activation)

- Services de navigation (utilisables gratuitement pendant 3 ans à partir de l'activation) : recherche libre de lieux et d'adresses au choix, vue détaillée de la carte avec informations météo (température) et possibilités de stationnement actuelles

Pack USB : 2 ports USB-C sous l'accoudoir central, permettant la transmission de données

Pré-équipement pour la remise numérique des clés

Pré-équipement pour radio numérique DAB

Radio numérique DAB

Système de sonorisation avec six haut-parleurs pour une puissance de 125 Watts

Système de charge sans fil pour appareils mobiles à l'avant

Services à distance :

- Pré-équipement pour Mercedes me Charge, utilisation gratuite pendant 1 an à partir de l'activation (pour motorisations hybrides rechargeables)

- Interrogation à distance de l'état du véhicule : indique le kilométrage, la pression des pneus, le niveau de liquide lave-glace, etc.

- Chauffage additionnel/ventilation à l'arrêt

- Verrouillage et déverrouillage à distance des portes

- Toit ouvrant/vitres avec fermeture et ouverture à distance et fonction d'aération

- Personnalisation : enregistre dans le profil de conducteur personnalisé des réglages tels que les stations de radio ou les destinations de navigation et permet de les importer dans des véhicules dotés de la même génération télématique

- Emplacement du véhicule : indique l'emplacement du véhicule garé dans un périmètre d'environ 1,5 km

- Localisation du véhicule : transmet les coordonnées géographiques du véhicule en mouvement via le GPS (peut être désactivé dans le véhicule à tout moment, selon le modèle)

- Géolocalisation du véhicule : sélectionne une certaine zone et informe par message Push quand le véhicule quitte une zone définie au préalable ou y pénètre

- Alerte voiturier : informe via l'application lorsque le contact est mis/coupé et lorsque le véhicule se déplace en dehors d'un rayon défini (1 km, 2,5 km ou 5 km)

- Localiser le véhicule : les clignotants sont activés par le biais de l'application pour attirer l'attention sur le véhicule, par exemple dans un grand parking où il est difficile de se repérer

- Dépassement de la vitesse autorisée : établit également une liste indiquant quand et où la vitesse définie préalablement a été dépassée

- Fonction Send2Car : envoie via l'application des adresses sélectionnées au système de navigation du véhicule (lieux intéressants ou restaurants par exemple)



CONFORT ET FONCTIONNALITES



Climatisation automatique Thermatic à 2 zones

Fonction de démarrage sans clé Keyless-Go

Hayon Easy-Pack avec ouverture et fermeture par commande électrique

Indicateur de température extérieure

Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement

Manuel d'utilisation en français

Pack Confort du coffre :

- Dossiers électriquement rabattables à l'arrière

- Ouverture et fermeture électrique du cache

- Prise 12V dans le coffre

- Collier de serrage sur la paroi droite

Pack Confort Sièges avant :

- Soutien lombaire électropneumatique à 4 réglages et réglage du maintien latéral, avec élément de commande sur le siège

- Réglage électrique de l'inclinaison de l'assise, de la hauteur, du dossier, de la profondeur d'assise de 6 cm avec repose-jambes

- Réglage mécanique de l'approche et des appuie-tête

Pack Rangement :

- Poches au dos des sièges avant

- Caisse pliante (non disponible sur les véhicules hybrides rechargeables)

- Etrier cargo permettant de relever le dossier des sièges arrière de 10°

Pack Rétroviseurs :

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

- Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique

- Eclairage de proximité du rétroviseur extérieur pour l'éclairage de la zone d'accès, avec projection du logo Mercedes-Benz

Pack Stationnement avec caméra de recul :

- 12 capteurs à ultrasons : 6 sur le pare-chocs avant, 6 sur le pare-chocs arrière

- Caméra de recul

- Assistant de stationnement actif avec Parktronic :

- Détecte les places de stationnement en deçà de 35 km/h et régule le braquage, peut vous aider à accélérer, freiner et changer de rapport

- Signale, jusqu'à une vitesse d'environ 10 km/h, la présence d'obstacles détectée devant ou derrière le véhicule, le système déclenche une alerte sonore et visuelle

- Rear Cross Traffic Alert : Peut alerter le conducteur s'il détecte de la circulation transversale lors d'une sortie de stationnement en marche arrière. Si nécessaire, il déclenchera alors automatiquement un freinage d'urgence

- Aide au départ Away Assist : peut réduire brièvement la vitesse de démarrage en cas de détection d'un obstacle situé à moins d'un mètre environ lors d'un changement de rapport à l'arrêt

Sièges conducteur et passager avant chauffants

Unité de commande au toit en finition noir brillant



SECURITE ET TECHNIQUE



ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)

ADAPTIVE BRAKE avec fonction HOLD, aide au démarrage en côte, préremplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluie

Affichage de l'état des ceintures arrière sur le combiné d'instruments

Airbag genoux pour conducteur

Airbags frontaux à 2 seuils de déclenchement (conducteur et passager avant)

Airbags latéraux à l'avant (conducteur et passager avant)

Airbags rideaux (conducteur, passager avant et passagers assis aux places arrière extérieures)

Alterno-démarreur intégré avec réseau de bord 48V (pour motorisation 220 et 220 d)

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Liens vidéos:



Mercedes GLC Coupé (Design)

Mercedes GLC Coupé (Conduite)