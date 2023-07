La Renault Clio restylée adopte des lignes tendues et facettées

Depuis son lancement en 1990, la Renault Clio s'est vendue à près de 16 millions d'exemplaires dans le monde à travers ses cinq générations.



Autrefois voiture préférée des français et élue deux fois Voiture de l'année en Europe, le best-seller Renault a vu ses ventes diminuer au fil des générations.



La Renault Clio de cinquième génération s'est faite détrôner par la Peugeot 208 sur la marché français au cours des dernières années.



En Europe, la Dacia Sandero, qui repose sur une base technique de Renault Clio, se vend mieux auprès de la clientèle des particuliers que la Renault Clio de cinquième génération.



Avec l'objectif de rester l'une des citadines les plus emblématiques du marché, la Renault Clio se réinvente à l'occasion de son restylage.



Alors que la Renault Clio de cinquième génération était restée extérieurement quasi-identique au modèle remplacé, la Renault Clio restylée affiche une style extérieur plus affirmé.



La nouvelle face avant, la signature lumineuse repensée, et les lignes tendues donnent à la Clio un caractère plus marqué.



A l'intérieur, la Clio se met au goût du jour côté technologies avec un tableau de bord numérique.



Côté motorisations, la Clio propose des moteurs essence, Diesel, bicarburation essence/GPL et un moteur E-Tech full hybrid 145 chevaux.



LANGAGE STYLISTIQUE MODERNISÉ



Conçue à travers le prisme du design modernisé de la marque Renault, la Clio gagne en expressivité, avec une face avant redessinée.



La nouvelle signature lumineuse s'intègre au nouveau langage stylistique.



DESIGN EXTÉRIEUR



- Une face avant aux lignes tendues et facettées



La face avant a été totalement redessinée avec des volumes sculptés et des lignes tendues et facettées.



La calandre à damier élargie confère au véhicule avant un caractère plus affirmé.



L'effet de dégradé qui va du sombre au niveau du logo au plus clair aux extrémités apporte de la profondeur.



- Un logo en chrome satin brossé



Au centre de la calandre, le logo Renault en chrome satin brossé revendique l'héritage de la marque au losange. Avec sa forme géométrique simple, le logo devient intemporel. Une symbiose entre deux losanges qui s'imbriquent par un effet d'optique crée une complémentarité et une impression de mouvement continu.



- Une lame aérodynamique sculptée



En finition Techno et Esprit Alpine, la partie basse de la calandre est parcourue d'une lame aérodynamique. Ses volumes sculptés et ses lignes tendues et facettées apportent du dynamisme à la face avant. Elle reprend la couleur de la carrosserie en finition Techno et revêt une teinte Gris Schiste Mat sur Esprit Alpine.



- Une signature lumineuse inédite



Une signature lumineuse avant inédite est intégrée sur la Clio.



C'est le premier véhicule de série de la marque Renault à embarquer cette identité visuelle. Celle-ci s'inspire du logo revisité, avec des feux de jour à LED verticaux en forme de demi-losange. Ils accentuent le caractère vivant de la face avant.



Les projecteurs avant très fins à LED offrent un regard plus acéré à la Clio. Plus compacts, les projecteurs intègrent jusqu'à 5 modules de faisceaux capables d'adapter automatiquement la distribution de la lumière entre feux de route et feux de croisement.



- Une face arrière élargie visuellement



Le bouclier arrière est ponctué d'écopes aérodynamiques qui élargissent visuellement la face arrière et posent la voiture au sol. Sa partie inférieure adopte la teinte Noir Mat sur les premiers niveaux de finition, le Noir Brillant sur la version Techno et le Gris Schiste Mat sur la version Esprit Alpine.



Selon les finitions, la canule d'échappement reste visible ou est cachée par le diffuseur.



Les feux arrière modernisés intègrent des verrines transparentes cristal. Elles laissent entrevoir l'intérieur, donnant un aspect plus moderne au véhicule.



Le motif latéral extérieur des feux arrière rayonne, faisant ainsi écho à la signature identitaire de la face avant.



La Clio se décline en sept teintes de carrosserie: Blanc Glacier, Noir Etoilé, Gris Schiste, Bleu Iron, Rouge Flamme, Orange Valencia et Gris Rafale.



DIMENSIONS



Ces évolutions stylistiques ne chamboulent pas les proportions de la Clio restylée, qui conserve des cotes identiques à la version précédente. Elle mesure ainsi 4 053 mm de long, pour une largeur de 1 988 mm et une hauteur de 1 439 mm.



DESIGN INTÉRIEUR



L'intérieur utilise des matériaux plus nobles et plus durables.



- Un tableau de bord numérique



Le tableau de bord repose sur un afficheur numérique sans rebord de 7 à 10 pouces de diagonale, selon les finitions.



Selon les versions, la Clio peut être équipée de la radio et de la fonction R&GO ou du système multimédia Renault Easy Link.



- Des textiles responsables



La Clio utilise pour les sièges, panneaux de portes et planche de bord de la finition Techno un textile durable constitué à 60 % de fibres modal biosourcées, à base de cellulose de bois, baptisé Tencel par son fabricant autrichien Lenzing. Réputées pour leur douceur, ces fibres sont fabriquées à partir d'une ressource renouvelable, le bois, et sont issues de forêts semi-naturelles gérées durablement en Europe. Ces forêts poussent sans utiliser d'engrais chimiques, ni d'irrigation artificielle, et absorbent de grandes quantités de dioxyde de carbone.



Il n'y a pas de cuir à bord. Il est remplacé par un mixte textile enduit grainé (TEP) constitué de fibres biosourcées et de fibres de polyester.



TECHNOLOGIES



- Affichage numérique



Toutes les finitions intègrent un tableau de bord numérique de 7 pouces ou 10 pouces. Ce dernier intègre la réplication de la cartographie de navigation et propose un paramétrage personnalisé.



- Compatibilité smartphone sans fil



Le système multimédia Renault Easy Link donne accès à plusieurs applications, comme la navigation, la maintenance proactive et « l'infotainment ».



Le système Renault Easy Link se décline en deux versions désormais compatibles sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay :



- Une version écran 7 pouces

- Une version écran 9,3 pouces avec navigation intégrée



- 20 aides à la conduite



20 aides à la conduite (ADAS) sont intégrées dans la Clio. Elles sont déclinées en trois familles : Conduite, Parking et Sécurité.



Parmi les prestations les plus importantes figurent l'Active Driver Assist, la caméra 360° et le freinage actif d'urgence avec détection de cyclistes et de piétons.



L'Active Driver Assist est un des équipements les plus importants au niveau sécurité. Cet ADAS combine le régulateur de vitesse adaptatif avec « Stop & Go » et la fonction de centrage dans la voie. La prestation de délégation de conduite de niveau 2 apporte un gain de confort sur autoroute et dans les embouteillages.



Le freinage actif d'urgence alerte le conducteur d'une situation dangereuse. Si le conducteur ne réagit pas, le système enclenche automatiquement le freinage.



Pour le stationnement, outre le parking mains libres, la Clio est dotée de la fonction Caméra Vision 360° qui offre une vue du dessus composée de quatre images permettant de situer et visualiser les obstacles situés autour du véhicule.



MOTORISATIONS



La Clio bénéficie d'une gamme de motorisations multi-énergies : essence, Diesel, bicarburation essence/GPL et full hybrid.



- Essence SCe 65



Avec sa boîte manuelle à 5 rapports et sa puissance de 65 ch pour un couple de 95 Nm, le moteur 1.0 SCe (3 cylindres atmosphérique) propose une conduite souple adaptée aux trajets en ville.



- Essence TCe 90



La motorisation essence 3 cylindres turbocompressé d'une puissance de 90 ch et 160 Nm de couple est associée à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.



- Essence/GPL TCe 100 GPL



Grâce à sa bi-carburation, le moteur TCe 100 GPL, trois cylindres turbo, carbure à l'essence et au GPL. Il améliore les performances tout en réduisant la consommation et les émissions de CO2 (8 % de CO2 en moins que la motorisation essence équivalente). Ce moteur offre un couple maximal de 170 Nm à partie de 2 000 tour/min, avec un fonctionnement transparent entre l'essence et le GPL. Avec ses deux réservoirs distincts pleins, le véhicule dispose d'une autonomie cumulée de plus de 1 000 km. Le carburant GPL est économique à l'usage en France. L'intégration de la carburation GPL sur le véhicule est une opération réalisée directement dans l'usine de fabrication.



- Hybride essence E-Tech full hybrid 145



L'architecture hybride dite « série-parallèle » combine deux moteurs électriques (un « e-moteur » de 36 kW et un démarreur haute tension de type HSG - High-Voltage Starter Generator- de 18 kW) et un moteur thermique essence 4 cylindres 1.6 litre de 94 ch (69 kW), associés à une boîte de vitesses multimode à crabots sans embrayage et une batterie de 1,2 kWh.



La boîte de vitesses dispose de 4 rapports pour le moteur à essence et de 2 rapports pour le moteur électrique principal.



La motorisation E-Tech full hybrid offre ainsi jusqu'à 14 combinaisons de fonctionnement entre le moteur thermique et le moteur électrique pour optimiser le rendement énergétique.



Tous les démarrages s'effectuent en électrique et il est ainsi possible de rouler jusqu'à 80 % du temps en tout électrique en ville. Le gain de consommation peut aller jusqu'à 40 % par rapport à un moteur thermique essence classique en cycle urbain. Les émissions de CO2 sont limitées à partir de 95 grammes/km avec une consommation normée WLTP de 4,2 l/100 km.



- Diesel Blue dCi 100



Le moteur diesel développe 100 ch et 260 Nm de couple. Doté d'une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports qui réduit le régime moteur au-delà de 110 km/h, la Clio Blue dCi est efficace pour un usage autoroutier. Le moteur répond aux normes de dépollution avec l'intégration d'un système de réduction catalytique sélective (SCR).



CONDUITE



La Clio bénéficie d'une direction plus précise et communicative grâce à la calibration améliorée de la direction assistée.



La citadine Renault se distingue par sa polyvalence et sa précision.



Grâce à sa stabilité à grande vitesse, à la facilité de conduite en ville et dans les virages et à sa tenue de route, la Clio procure un bon équilibre entre plaisir de conduite et confort.



PRIX



La Renault Clio démarre à partir de 18 500 euros (SCe 65 Evolution).



Les prix de la Renault Clio:



ESSENCE



SCe 65 Evolution: 18 500 €

TCe 90 Evolution: 20 900 €

TCe 90 Techno: 19 600 €

TCe 90 Esprit Alpine: 23 400 €



GPL



TCe 100 GPL Evolution: 20 300 €



HYBRIDE ESSENCE



E-Tech Full Hybrid 145 Evolution: 23 600 €

E-Tech Full Hybrid 145 Techno: 24 900 €

E-Tech Full Hybrid 145 Esprit Alpine: 27 400 €



DIESEL



Blue dCi 100 Evolution: 22 000 €



EQUIPEMENTS



Climatisation automatique, carte mains libres, chargeur de smartphone à induction, siège du passager avant réglable en hauteur, lumières d'ambiance paramétrables sur le tableau de bord et la console centrale Multi-Sense et un accoudoir central font partie des équipements proposés.



Trois finitions sont au catalogue: Evolution, Techno et Esprit Alpine.



La finition Evolution propose de nombreuses aides à la conduite, un cockpit entièrement digital, des feux de jour LED verticaux en forme de demi-losange et des projecteurs full LED à 5 faisceaux.



La finition Techno intègre une calandre en dégradé de chrome et une lame aérodynamique couleur carrosserie. Les vitres et la lunette arrière reçoivent un vitrage surteinté. Les montants de portes et la jupe de bouclier arrière s'enrichissent de finitions noir brillant. Cette finition est également équipée de jantes en alliage 16 pouces, diamantées noires. A l'intérieur, les sièges, panneaux de portes et planche de bord sont revêtus d'un textile constitué à 60 % de fibres modal biosourcées, à base de cellulose de bois.



La finition Esprit Alpine se dote d'un caractère sportif et élégant en mixant des éléments représentatifs de l'ADN de la marque Alpine au langage stylistique de Renault. Les logos avant et arrière sont assombris. Les ailes avant et les jantes 17 pouces sont ornées d'une signature Alpine. La lame aérodynamique avant revêt une teinte Gris Schiste Mat tout comme les finitions de bas de porte et la partie inférieure du bouclier arrière. La finition Esprit Alpine est équipée de sièges avant sport avec maintien latéral renforcé. Le tissu des sièges est composé de fibres recyclées PET (polyéthylène) à 72 % (sur l'assise et le dossier), ainsi que du textile enduit grainé recyclé à 13 % (sur la partie latérale).



Les équipements de série de la Renault Clio:



EVOLUTION



Conduite



• Projecteurs full LED à 5 faisceaux

• Allumage automatique des phares

• Essuie-glace auto avec capteur pluie

• Régulateur-limiteur de vitesse

• Aide au parking arrière avec alerte visuelle



Sécurité



• 6 airbags, dont airbags rideaux latéraux

• Isofix (i-Size) passager avant latéraux arrière

• Assistant maintien dans la voie et alerte franchissement de ligne

• Freinage automatique d'urgence avec détection voitures, piétons, cyclistes

• Reconnaissance des panneaux de signalisation



Design



• Feux de jour avant à LED avec signature verticale en demi-losange

• Jantes 16 pouces acier

• Rétroviseurs extérieurs noir brillant

• Sellerie tissu gris avec motifs 3D

• Bandeau de décor de planche bord en gris chiné

• Entourage de levier de vitesse et aérateurs latéraux chromés



Confort



• Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants, avec rabattement électrique

• 4 vitres électriques impulsionnelles

• Siège conducteur réglable en hauteur

• Banquette arrière rabattable 60/40

• Volant multifonction, réglable en hauteur et profondeur

• Climatisation manuelle



Multimédia



• Compteur numérique 7 pouces

• Easy link 7 pouces - radio avec écran tactile - 6 haut-parleurs, Bluetooth, 2 USB

• Réplication smartphone sans fil, Android Auto et Apple CarPlay

• Renault appel d'urgence automatique (112)



TECHNO = EVOLUTION plus



Conduite



• Aide au parking arrière avec caméra de recul

• Frein de parking assisté avec fonction auto-hold

• Multi-Sense avec modes de conduites personnalisables, et éclairage d'ambiance intérieur



Design



• Jantes alliage 16 pouces diamantées noires

• Bouclier avant spécifique avec lame aérodynamique ton carrosserie

• Calandre avant en dégradé de chrome

• Finitions noir brillant sur montant de portes, jupe bouclier arrière

• Antenne requin noire

• Vitres et lunette arrière surteintées

• Coiffe de planche de bord moussée

• Sellerie mixte TEP/ tissu Tencel 60% biosourcé

• Bandeau de planche de bord en tissu Tencel

• Ciel de pavillon noir



Confort



• Siège passager réglable en hauteur

• Carte Renault avec ouverture et démarrage mains-libres

• Rétroviseur intérieur jour /nuit automatique

• Climatisation automatique

• Chargeur Smartphone à induction

• Console centrale haute avec accoudoir avant



ESPRIT ALPINE = TECHNO plus



Conduite



• Active Driver Assist, conduite autonome niveau 2 (E-tech Full Hybrid)

• Régulateur adaptatif (TCe 90)

• Aide au parking avant et arrière avec caméra de recul

• Avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière

• Avertissement d'angle mort

• Feux de route/croisement automatiques



Design extérieur



• Badges gris sur les ailes avant avec signature esprit Alpine

• Logo ‘ice black' et naming Clio en noir brillant

• Bouclier avant spécifique avec lame aérodynamique gris schiste mat

• Jupe de bouclier arrière et protection inférieures des portes, gris schiste mat

• Jantes alliage diamantées 17 pouces «la flèche» avec centre de roue bleu ou gris selon couleur carrosserie



Design intérieur



• Pédalier sport en aluminium

• Ceintures de sécurité noires avec liseré bleu

• Bandeau de planche de bord et panneau de portes avant en tissu esprit Alpine

• Drapeau bleu/blanc/rouge brodé sur planche de bord côté passager

• Volant revêtu en TEP Fraganza perforé, surpiqûres bleu, blanc et rouge

• Sièges avant sport, avec maintien latéral renforcé

• Sellerie en tissu et textile enduit grainé noir, surpiqûres bleues, avec signature au A fléché sur le dossier et étiquette drapeau français



Multimédia



• Compteur numérique virtual cockpit 10 pouces

• Easy link 9,3 pouces avec navigation - radio et navigation avec écran tactile 9,3 pouces haute résolution, finition brillante antireflet.



Les premières livraisons interviendront en septembre 2023.