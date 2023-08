La berline classique à trois volumes Mercedes Classe E de sixième génération en approche

Ladeentend faire le lien entre tradition et modernité.Des bossages accentuent le capot moteur.Un détail sur la face avant illustre le lien entre tradition et modernité.Une surface semblable à une Black Panel relie la calandre aux phares.L'insert en noir brillant rappelle visuellement les modèles électriques Mercedes -EQ.Laest progressive ou classique, selon la ligne d'équipement.Un cadre de calandre éclairé est disponible en option. Sur le cadre éclairé de la calandre, les baguettes chromées recouvrent deux fibres optiques. La lumière est injectée dans les faisceaux de fibres optiques via des modules LED.La Classe E est dotée de série de. En option, les Projecteurs Digital Light sont disponibles avec ou sans fonction de projection. Toutes les variantes de phares offrent un design distinctif de jour comme de nuit. Les feux de jour ont la forme d'un sourcil, typique de la marque.Les feux à LED en deux parties offre un design particulier de jour comme de nuit avec un aspect étoilé.En vue latérale, leprononcé est particulièrement mis en valeur.Lessont disponibles en option.Les deux lignes de caractère distinctes sur le côté soulignent le caractère sportif de la voiture La Classe E affiche les proportions d'une berline classique à trois volumes.La Classe E es large de 1 880 millimètres et haute de 1 468 millimètres.Le court porte-à-faux avant et le long capot moteur sont suivis par un habitacle reculé.L'habitacle est généreusement dimensionné, notamment grâce à l'empattement long de 2 961 millimètres.Le volume de chargement de lapeut atteindreLa planche de bord est un élément marquant de l'expérience numérique dans l'habitacle.La grande surface vitrée dus'étend jusqu'à l'écran central. L'écran passager avant est optionnel.Les modèles sans écran passager avant possèdent un grand insert décoratif qui s'étend jusqu'au centre. Détaché visuellement, l'écran central semble flotter au-dessus de la surface concave de l'élément décoratif.La partie avant de la planche de bord arbore la. Elle part du pare-brise, passe devant les montants A et se dirige vers les portes en formant un grand arc de cercle.L'écran conducteur haute résolution se trouve dans le champ de vision du conducteur.La console centrale se raccorde de manière rectiligne à la partie inférieure de la planche de bord. A l'avant, un compartiment de rangement avec couvercle et porte-gobelets est intégré dans l'insert décoratif de forme tridimensionnelle. Un accoudoir au rembourrage doux se trouve à l'arrière de la console centrale.L'est davantage déterminée par le logiciel que par le matériel. Les fonctions de calcul de domaines se font dans une seule unité de calcul. Les écrans et le système d'infodivertissement MBUX se partagent un ordinateur central de véhicule très performant. Ce mode de multiplexage augmente les performances et la rapidité des flux de données.Grâce à l'éclairage d'ambiance actif (optionnel) avec visualisation sonore, les passagers peuvent « vivre » les morceaux de musique et les sons des films ou des applications. La visualisation s'effectue sur le bandeau lumineux de l'éclairage d'ambiance actif. Des rythmes rapides peuvent provoquer des changements de lumière rapides tandis que des rythmes fluides peuvent créer des transitions d'ambiances lumineuses douces.Deux styles d'affichage (classique et sportif) et trois modes (navigation, assistance, service) permettent de personnaliser le graphisme des écrans. L'affichage des icones principaux (« Main Icons ») sur les écrans s'inspirent des couleurs des tuiles des smartphones.En fonction des pays, la transmission des données s'appuie sur un module de communication utilisant la 5G. Cette norme de téléphonie mobile atteint des débits de données beaucoup plus importants que le LTE/UMTS.Le programme de divertissement de la Classe E est plus interactif que jamais. Les experts en logiciels de Mercedes-Benz ont développé une nouvelle couche de compatibilité qui permet l'installation d'applications tierces disponibles sur l'écran central : la plateforme de divertissement « TikTok », le jeu « Angry Birds », l'application de collaboration « Webex » et l'application bureautique « Zoom » ainsi que le navigateur « Vivaldi ».Une caméra à selfie et vidéo (composant de l'option Super-écran MBUX) est également disponible sur le haut de la planche de bord.Avec la, l'iPhone et l'Apple Watch deviennent des clés de voiture. Si le conducteur a sur lui un terminal compatible, il peut l'utiliser pour démarrer et verrouiller la Classe E. Le partage de clés est également possible. La Clé de véhicule digitale peut être partagée avec 16 personnes au maximum.La voiture peut mémoriser grâce à l'(IA) les systèmes de confort utilisés de manière répétée par le conducteur et automatiser les fonctions lorsque les mêmes conditions se représentent.Le passager avant peut visualiser sur l'écran des contenus dynamiques tels que la télévision ou la vidéo en streaming pendant la conduite. Pour que le conducteur soit protégé contre la distraction, le conducteur ne peut pas reconnaître le contenu sur l'écran du passager avant pendant la conduite.La Classe E affiche une valeur, égalisant la valeur de son prédécesseur, alors que la surface frontale A est légèrement plus grande sur la nouvelle génération de la Classe E (2,36 m2) que sur la précédente (2,34 m2).La Classe E est disponible en option avec le Pack Technique. Il comprend la suspension pneumatique intégrale Airmatic avec amortissement réglable en continu ADS plus et la direction de l'essieu arrière.L'Airmatic avec coussins d'air et amortisseurs ADS plus adaptatifs réagit avec une grande sensibilité.La Classe E se montre agile et stable à la fois avec laen option. L'angle de braquage à l'essieu arrière est de 4,5°, ce qui réduit le diamètre de braquage de 90 centimètres. Sur les modèles de la Classe E avec 4Matic, le diamètre de braquage est de 11,1 mètres, tandis que sur les versions à propulsion arrière, il s'élève à 10,8 mètres.Lede série peut être lancé via l'écran tactile. Il est possible de se garer et de sortir d'une place de parking de manière automatisée plus rapidement qu'auparavant.La moitié des modèles de la Classe E proposés en Europe au moment du lancement sont desde quatrième génération : trois des six versions de la Classe E combinent les avantages d'un véhicule à moteur thermique avec ceux d'une voiture électrique (E 300 e de 204 ch, E 300 e 4Matic de 204 ch et E 400 e 4Matic de 252 ch avec une puissance électrique supplémentaire de 129 ch).Avec une puissance d'entraînement électrique de 129 ch (95 kW) et, les hybrides rechargeables peuvent rouler en mode électrique sans utiliser le moteur thermique dans de nombreux cas et pendant de nombreuses journées.Ladéveloppe une puissance cumulée de 313 ch (204 ch avec le moteur thermique et 129 ch avec le moteur électrique) et un couple combiné de 550 Nm (440 Nm avec le moteur thermique et 320 Nm avec le moteur électrique). La Classe E Berline E300 hybride essence rechargeable atteint une vitesse de pointe de 236 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,4 secondes.Ladéveloppe une puissance cumulée de 381 ch (252 ch avec le moteur thermique et 129 ch avec le moteur électrique) et un couple combiné de 650 Nm (440 Nm avec le moteur thermique et 400 Nm avec le moteur électrique). La Classe E Berline E400 4MATIC hybride essence rechargeable atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 5,3 secondes.Le moteur à essence (E 200 de 204 ch avec une puissance électrique supplémentaire de 23 ch) et les moteurs diesel (E 200 de 204 ch, E 220 d de 197 ch et E 220 d 4Matic de 197 ch avec une puissance électrique supplémentaire de 23 ch) disposent, en plus de la suralimentation par turbocompresseur, d'une assistance intelligente avec un alterno-démarreur intégré (ISG). Ce sont des moteurs semi-hybrides ou hybrides légers. La puissance du moteur électrique est de 23 ch (17 kW) et le couple de 205 Nm.Ladéveloppe une puissance de 204 ch (et 23 ch avec le moteur électrique) et un couple de 320 Nm (et 205 Nm avec le moteur électrique). La Classe E Berline E200 essence atteint une vitesse de pointe de 240 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,5 secondes.Ladéveloppe une puissance de 197 ch (et 23 ch avec le moteur électrique) et un couple de 440 Nm (et 205 Nm avec le moteur électrique). La Classe E Berline E220 atteint une vitesse de pointe de 238 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,6 secondes.Lede la Classe E repose sur une carrosserie avec uneet des. Les ceintures de sécurité et les airbags sont adaptés de manière ciblée à cette situation. En cas d'accident, ils peuvent être activés avec un effet protecteur pour les occupants adapté à la situation.En plus des airbags conducteur et passager avant, un airbag genoux côté conducteur est de série. Celui-ci peut protéger les jambes du contact avec la colonne de direction ou le tableau de bord en cas de collision frontale grave. Les airbags rideaux de série permettent de réduire le risque de choc de la tête contre la vitre latérale ou contre des objets pénétrant dans l'habitacle. L'airbag rideau s'étire du montant A au montant C tel un rideau pour couvrir toute la surface des vitres latérales en cas de collision latérale grave. Si un retournement est détecté, les airbags rideaux peuvent être activés des deux côtés. En plus du système de protection de la tête, les airbags latéraux peuvent couvrir la zone du thorax en cas de collision latérale grave, et ce même sur les sièges arrière extérieurs, en option . Les véhicules sont équipés d'un airbag médian. Des prétensionneurs et limiteurs de force pyrotechniques sont de série sur toutes les places extérieures.De multiples composants de la Classe E sont fabriqués en partie à partir deet de. Le siège de base de la Classe E est revêtu de laine d'alpaga non teinte, associée à un matériau recyclé. La mousse des sièges est composée de matières premières recyclées et certifiées selon l'approche du « bilan de masse ».Les premières livraisons de la nouvelle Mercedes Classe E en Europe débuteront à l'automne 2023.Depuis plus de 75 ans, la Mercedes Classe E est la berline de luxe de référence dans la catégorie moyenne supérieure.Mercedes-Benz a produit plus de 16 millions de véhicules de classe moyenne supérieure depuis 1946.Question tarif, la Mercedes Classe E Berline débute à partir de(200 9G-Tronic Avantgarde Line).La première version hybride essence rechargeable démarre à partir de 72 950 euros (300 e 9G-Tronic Avantgarde Line).Comptez 67 900 euros pour la première version diesel (220 d 9G-Tronic Avantgarde Line).200 9G-Tronic Avantgarde Line: 64 750 €200 9G-Tronic AMG Line: 70 700 €200 9G-Tronic Exclusive Line: 76 500 300 e 9G-Tronic Avantgarde Line: 72 950 €300 e 9G-Tronic AMG Line: 77 800 €300 e 9G-Tronic Exclusive Line: 83 600 €300 e 9G-Tronic 4MATIC Avantgarde Line: 75 750 €300 e 9G-Tronic 4MATIC AMG Line: 80 600 €300 e 9G-Tronic 4MATIC Exclusive Line: 86 400 €400 e 9G-Tronic 4MATIC Avantgarde Line: 83 200 €400 e 9G-Tronic 4MATIC AMG Line: 88 050 €400 e 9G-Tronic 4MATIC Exclusive Line: 90 200 €220 d 9G-Tronic Avantgarde Line: 67 900 €220 d 9G-Tronic AMG Line: 73 850 €220 d 9G-Tronic Exclusive Line: 79 650 €EXTERIEURBaguette de ligne de ceinture et de bas de glaces chroméesPeinture métallisée noir obsidiennePoignées de porte affleurantesINTERIEURBaguettes de seuil éclairées avec monogramme « Mercedes-Benz »Boîte à gants éclairéeChauffage de siège pour conducteur et passager avantDossiers arrière rabattablesFilet à bagages sur le dossier des sièges avantSeuils de portes éclairés avec monogramme « Mercedes-Benz » (motorisation 400 e uniquement)INFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉAutoradio numérique DABEcran central média tactile 14,4 pouces (36 cm)Ecran conducteur 12,3 pouces (31 cm)Intégration pour smartphone Android Auto et Apple CarPlayModule de communication (5G) pour l'utilisation des services Mercedes me connectNavigation MBUX Premium :- Navigation par disque dur- Navigation haute résolution avec vue satellite- Live Traffic Information et communication Car-to-X (utilisable gratuitement pendant 7 ans à partir de l'activation)- Calcul rapide de l'itinéraire en ligne avec prise en compte des informations routières actualisées en continu le long de l'itinéraire (utilisation gratuite pendant 3 ans à partir de l'activation)- Fonction Send2Car : envoie des adresses sélectionnées via l'application au système de navigation du véhicule, par exemple des sites touristiques ou des restaurants- Mise à jour des données cartographiques (utilisable gratuitement jusqu'à 7 ans à partir de l'activation)- Services de navigation (utilisables gratuitement pendant 3 ans à partir de l'activation) : recherche libre de lieux et d'adresses au choix, vue détaillée de la carte avec informations météo (température) et possibilités de stationnement actuellesPack USBPré-équipement pour système de divertissement MBUX Plus :- App-store intégré pour élargir l'offre multimédia dans le véhicule parmi différentes catégories, telles que- Musique en streaming (compte utilisateur requis)- Médias sociaux (compte utilisateur requis)- Zync Video Streaming (compte utilisateur éventuellement requis)- Jeux- Productivité- Intégration native d'Amazon Music, Apple Music et Spotify (compte utilisateur requis)- Informations radio étendues, utilisables gratuitement pendant 1 an à partir de l'activation- Webradio- Service de volume de données confort tiers, utilisable gratuitement pendant 1 an à partir de l'activation- Radio InternetRéalité augmentée pour la navigation MBUX (motorisation 400 e 4MATIC uniquement)Services à distance Premium (pour les motorisations thermiques) :- Assistance en cas de vol du véhicule (Assistance en cas de vol), utilisable gratuitement pendant 3 ans dès son activation- Services Mercedes me :- Interrogation à distance de l'état du véhicule : indique le kilométrage, la pression des pneus, le niveau de liquide lave-glace, etc.- Chauffage additionnel/ventilation à l'arrêt- Verrouillage et déverrouillage à distance des portes- Toit ouvrant/vitres avec fermeture et ouverture à distance et fonction d'aération- Personnalisation : enregistre des paramètres tels que les stations de radio ou les destinations de navigation dans le profil de conducteur personnel et permet de les importer dans les véhicules dotés de la même génération télématique , le profil peut être connecté avec la clé afin que les fonctions soient activées avant même de monter à bord- Alerte voiturier : informe via l'application lorsque le contact est mis/coupé et lorsque le véhicule se déplace en dehors d'un rayon défini- Localiser le véhicule- Dépassement de la vitesse autorisée- Fonction Send2Car : envoie via l'application des adresses sélectionnées au système de navigation du véhicule (lieux intéressants ou restaurants par exemple)Système de charge sans fil pour appareils mobiles à l'avantSystème multimédia MBUX avec routines intelligentes pour une expérience d'utilisation prédictive et apprenanteCONFORT ET FONCTIONNALITÉSAssistant de stationnement actif avec ParktronicCaméra de reculChauffage de siège pour conducteur et passager avantClimatisation automatique ThermaticEclairage d'ambianceEclairage de proximité avec projection du logo de la marquePack Confort sièges avantPack Mémoires (motorisation 400 e 4MATIC uniquement) pour régler et mémoriser électriquement les positions des éléments suivants :- Sièges conducteur et passager avec appuie-tête- Colonne de direction via les éléments de commande dans les portes (Réglage de la profondeur d'assise avec coussins sans interstice- Rétroviseurs extérieurs- Abaissement du rétroviseur côté passager lors du stationnement- Répartition de l'équilibre du chauffage du siège entre le dossier du siège et le coussin du siège- Réglages de l'affichage tête haute (équipement optionnel)- Digital Vent Control en liaison avec la climatisation automatique Thermotronic (équipement optionnel)- 3 possibilités d'enregistrement des réglages pour le conducteur et le passager dans chaque profil d'utilisateur- Fonction de positionnement pre-safe pour le siège passager- Cinétique de siège Energizing avec différents programmesPack Stationnement avec caméras panoramiques (motorisation 400 e 4MATIC uniquement)Pré équipement pour le transfert de la clé digitaleRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementRétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatiqueSoutien lombaire à 4 réglagesSystème d'autorisation d'accès et de conduite Keyless-GoSÉCURITÉ ET TECHNIQUEABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)Adaptive Brake avec fonction Hold, aide au démarrage en côte, pré remplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instrumentsAirbag genoux pour le conducteurAirbags frontaux pour le conducteur et le passager avantAirbags latéraux conducteur et passager avant (airbags combinés thorax et bassin)Airbags rideauxAssistant de changement de voie actifAssistant de feux de route adaptatifsAssistant de limitation de vitesse actifAssistant directionnel pour les manœuvres d'évitementAssistant de signalisation routière Attention Assist : système de détection de somnolenceBoîte de vitesse automatique à 9 rapports 9G-TRONICCapot moteur actif pour la protection des piétonsCapteurs arrière pour assistance au maintien de voieDétecteur d'angle mortDétecteur d'occupation de siège arrièreDésactivation automatique de l'airbag passagerDynamic Select avec 4 programmes de conduite (Eco, Confort, Sport et Individual)Frein de stationnement électriqueFreinage d'urgence assisté actifKit anti-crevaison Tirefit Pilote automatique de régulation de distance actif DistronicProjecteurs LED hautes performancesRappel passif de présence de personnesRéservoir de carburant de plus grande capacité (uniquement pour les motorisations thermiques)Système d'appel d'urgence Mercedes-BenzSystème de contrôle de la pression des pneusSystème Pre-SafeTrain de roulement Agility Control avec système d'amortissement sélectif et niveau surbaissé (pour les motorisations thermiques)Train de roulement Agility Control avec système d'amortissement sélectif (pour les motorisations hybrides rechargeables)Batterie et Charge (pour 300 e, 300 e 4M et 400 e 4M)Batterie de 25,4 kWh de capacité bruteChargeur embarqué courant alternatif (AC) 11 kWCâble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 5m, 22 kWCâble de charge pour prise secteur, 5mServices à distance et de Recharge Plus (service gratuit pendant 1 an à partir de l'activation) :- Pré équipement pour Mercedes me Charge, utilisation gratuite pendant 1 an à partir de l'activation- Services Mercedes me :- Interrogation à distance de l'état du véhicule : indique le kilométrage, la pression des pneus, le niveau de liquide lave-glace, etc.- Chauffage additionnel/ventilation à l'arrêt- Verrouillage et déverrouillage à distance des portes- Toit ouvrant (si l'option équipe le véhicule)/vitres avec fermeture et ouverture à distance et fonction d'aération- Personnalisation : sauvegarde des paramètres tels que les stations de radio ou les destinations de navigation dans le profil de conducteur personnel et permet de les importer dans les véhicules dotés de la même génération télématique , le profil peut être connecté avec la clé afin que les fonctions soient activées avant même de monter à bord- Géolocalisation du véhicule- Alerte voiturier : informe via l'application lorsque le contact est mis/coupé et lorsque le véhicule se déplace en dehors d'un rayon défini- Dépassement de la vitesse autorisée- Fonction Send2Car : envoie via l'application des adresses sélectionnées au système de navigation du véhicule (lieux intéressants ou restaurants par exemple)EXTERIEURCalandre avec étoile centrale Mercedes et encadrement, motif Mercedes-Benz et élément décoratif sur la lamelle individuelle en chromeCapot moteur avec bossages stylisésJantes alliage 43,2 cm (17 pouces) à 5 doubles branches, pour 200 et 220 dJantes alliage 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches, pour 220 d 4MATICJantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à 10 branches, pour 300 e, 300 e 4MATIC et 400 e 4MATICINTERIEURVolant multifonctions en cuir Nappa avec branches en noir brillant, encadrement en chrome argenté et palettes de commande de boîte au volant galvanisées en chromeSièges avant chauffantSièges confort partiellement électriques et soutien lombaireGarnitures des sièges en Tissu / Artico noirInserts décoratifs en frêne noir à pores ouvertsConsole centrale en frêne noir à pores ouvertsCiel de pavillon en tissu gris cristalTapis de sol en veloursINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEclairage d'ambianceSÉCURITÉ ET TECHNIQUEProjecteurs LED hautes performancesEXTERIEURCalandre avec étoile centrale Mercedes et encadrement, motif Mercedes-Benz et élément décoratif sur la lamelle individuelle en chromeCapot moteur avec bossages stylisésJantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 doubles branchesKit carrosserie AMGSystème de freinage avec disques de frein avant surdimensionnésVitrage athermique foncé (vitres latérales arrière et lunette arrière)Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouvertsConsole centrale en frêne noir à pores ouvertsINTERIEURVolant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure, perforé dans la zone de préhension et palettes de changement de rapport galvanisées chroméesSièges avant chauffantSièges sport partiellement électriques et soutien lombaireGarnitures des sièges en Artico / microfibre Microcut noirCiel de pavillon en tissu noirTapis de sol AMGPédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots en caoutchouc noirsPlanche de bord et bas de glace Artico façon Nappa noirCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEclairage d'ambianceVitrage acoustique teinté et insonorisantINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉSÉCURITÉ ET TECHNIQUEProjecteurs LED hautes performancesSystème de freinage avec disques de frein de plus grande dimension sur les essieux avantEXTERIEURCalandre avec encadrement et éléments décoratifs sur les 3 doubles lamelles en chromeCapot moteur avec bossages et étoile Mercedes deboutJantes alliage 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches, pour 220 d 4MATICJantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à 10 branches, pour 300 e, 300 e 4MATIC et 400 e 4MATICJantes alliage 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches, pour 200 et 220 dVitrage athermique foncé (vitres latérales arrière et lunette arrière)INTERIEURVolant multifonctions en cuir Nappa avec branches en noir brillant, encadrement en chrome argenté et palettes de commande de boîte au volant galvanisées en chromeSièges avant climatisés et chauffantSièges confort partiellement électriques et soutien lombaireGarnitures des sièges en Cuir Volant multifonctions en cuir Nappa avec branches en noir brillant, encadrement en chrome argenté et palettes de commande de boîte au volant galvanisées en chromeSièges avant climatisés et chauffantSièges confort partiellement électriques et soutien lombaireGarnitures des sièges en Cuir noirInserts décoratifs en bois d'érable marron à pores ouverts lignes aluminiumConsole centrale en bois d'érable marron à pores ouverts aluminium linesCiel de pavillon en tissu gris cristalTapis de sol en veloursPlanche de bord et bas de glace Artico façon Nappa noirINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉSystème de sonorisation 4D-Surround BurmesterCONFORT ET FONCTIONNALITÉSEclairage d'ambiance PremiumPack Confort Keyless-GoSièges avant à réglages électriques avec fonctions mémoiresVitrage acoustique teinté et insonorisantSÉCURITÉ ET TECHNIQUEDIGITAL LIGHTSystème de freinage avec disques de frein de plus grande dimension sur les essieux avant