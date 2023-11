La berline électrique Hyundai Ioniq 5 N incarne l'essence de la performance du label N

Laincarneà travers ses trois principaux piliers :etLa berline électrique Hyundai Ioniq 5 N entend devenir une référence dans l'univers desLe premier véhicule électrique hautes performances de Hyundai N exploite la plateforme modulaire internationale électrique (E-GMP) de Hyundai qui bénéficie des technologies N optimisées pour la compétition automobile La berline électrique Hyundai Ioniq 5 N se distingue par ses aptitudes en virage. Le véhicule électrique hautes performances a fait l'objet d'améliorations au niveau de sa structure de caisse, de sa direction et de son système de pédalier.La colonne de direction, associée au système N R-MDPS (moteur d'assistance électrique monté sur la crémaillère), offre une précision de commande élevée. Du fait de sa plus grande rigidité, la direction gagne en réactivité tout en procurant de meilleures sensations. Le système N R‑MDPS a été spécialement calibré pour offrir un rapport de démultiplication supérieur et un retour de couple optimisé.La structure de caisse bénéficie de 42 points de soudure supplémentaires et d'un nombre accru d'adhésifs destinés à renforcer sa rigidité. Les fixations de la batterie et du moteur ont été renforcées pour résister au surcroît de couple du groupe propulseur électrique, tandis que les faux-châssis avant et arrière ont été optimisés pour garantir une rigidité latérale accrue.La berline électrique Hyundai Ioniq 5 N est dotée à l'avant et à l'arrière d'essieux moteurs intégrés (IDA) inspirés du championnat du monde des Rallyes qui ont été renforcés pour supporter le couple des moteurs électriques.Le logiciel du système N Pedal optimise le comportement du véhicule électrique hautes performances en virage et la sensibilité de l'accélérateur, favorisant ainsi une tenue de route plus réactive tout en procurant des sensations de moteur thermique.Le système N Drift Optimizer permet de maintenir les angles de dérive en opérant une régulation en temps réel tandis que la fonction Torque Kick Drift est utilisée pour simuler un coup d'embrayage et garantir un déclenchement plus rapide du drift.Le système N Torque Distribution assure une répartition du couple entièrement variable entre les trains avant et arrière (réglable par le biais d'un menu à 11 niveaux) afin d'optimiser les performances en virage.Le différentiel électronique à glissement limité (e-LSD) intégré au train arrière permet d'améliorer les capacités, l'agilité et la maîtrise du véhicule électrique hautes performances en virage.La berline électrique Hyundai Ioniq 5 N repose sur des jantes en aluminium forgé de 21 pouces, qui contribuent à réduire les masses non suspendues tout en améliorant les performances générales du véhicule.Grâce à l'ajout de capteurs de roue supplémentaires et à l'adoption d'amortisseurs surdimensionnés, optimisés et spécialement étalonnés, la suspension à pilotage électronique permet d'élargir l'éventail des performances du véhicule électrique tout en garantissant une conduite dynamique.Le cœur de la Ioniq 5 N est constitué par ses moteurs électriques hautement performants qui développent une puissance de 650 ch (478 kW) peuvent atteindre un régime maximal de 21 000 tr/min.La fonction N Grin Boost fournit un surcroît de puissance pendant 10 secondes, optimisant la capacité d'accélération du véhicule électrique et les sensations de conduite.La Ioniq 5 N bénéficie du système N Launch Control qui offre trois niveaux de motricité différents pour des démarrages rapides. Le système garantit une grande vivacité d'accélération, permettant au conducteur d'effectuer les démarrages dans des conditions optimales.La Ioniq 5 N dispose du système Track SOC (state‑of‑charge) qui calcule automatiquement la consommation de la batterie à chaque tour sur circuit. La fonction s'adresse aux pilotes qui doivent contrôler et gérer les performances du véhicule électrique pendant tout le temps où ils sont en piste.La Ioniq 5 N est dotée d'un système avancé de gestion thermique de la batterie. Le système est conçu pour pallier toute réduction de puissance due à une chaleur excessive. Le système intègre à cet effet une surface de refroidissement élargie, un refroidisseur d'huile moteur optimisé et un refroidisseur de batterie. Le fait que la motorisation électrique et la batterie disposent de radiateurs de refroidissement distincts permet au véhicule électrique de faire face à une perte de performances en cas de conditions de conduite exigeantes sur circuit.Le système N Race permet de gérer précisément la consommation d'énergie tout en bénéficiant de performances optimales du véhicule électrique. En appuyant sur quelques boutons, le conducteur peut choisir entre le mode Sprint, qui permet au véhicule de délivrer sa pleine puissance, et le mode Endurance qui accroît l'autonomie sur circuit en limitant la puissance maximale.La Ioniq 5 N est dotée de freins N optimisés. Le véhicule reçoit à l'avant des disques de frein de 400 mm de diamètre couplés à des étriers monoblocs à quatre pistons, et à l'arrière des disques de frein de 360 mm. Ces disques de frein intègrent des matériaux légers et bénéficient d'un flux d'air optimisé pour un refroidissement plus efficace sur circuit.Le système de freinage régénératif a été entièrement repensé dans le but d'accroître les performances de freinage du véhicule électrique. Le système de freinage à récupération d'énergie constitue la principale source de freinage, les freins mécaniques fournissant une force de freinage complémentaire en cas de besoin, garantissant ainsi au véhicule électrique des capacités d'endurance optimales sur circuit. Le système de freinage régénératif N Brake Regen déploie à lui seul une force de décélération maximale de 0,6 G.La Ioniq 5 N électrique est conçue pour être une authentique sportive du quotidien grâce à une série d'innovations technologiques destinées à rehausser l'expérience de conduite.Le système N e-shift permet de contrôler le niveau de puissance délivré tout en simulant les changements de rapport. Le système contribue à créer une expérience interactive, reproduisant fidèlement les sensations procurées par la transmission à double embrayage à huit rapports des modèles N à moteur thermique.Le système N Active Sound plus agit en complément du système N e-shift pour délivrer une sonorité futuriste doublée de bruits à l'échappement dignes d'un moteur thermique. Le système N Active Sound plus offre trois thèmes sonores distincts. Le thème ‘Ignition' reproduit la sonorité du bloc 2.0 litres suralimenté des modèles N tandis que le mode ‘Evolution' diffuse un son hautes performances. Le thème ‘Supersonic' est directement inspiré de la sonorité des avions de chasse biréacteur, et se caractérise par une variation du volume sonore en virage. Les différents thèmes contribuent à rendre l'expérience de conduite électrique plus enthousiasmante tout en permettant au conducteur de personnaliser son expérience sonore.La fonction N Road Sense recommande automatiquement l'activation du mode N lorsqu'il détecte des panneaux de signalisation annonçant une succession de virages. Le système permet de rehausser l'expérience de conduite en optimisant les réglages du véhicule électrique en fonction de l'état de la route.La fonction de recharge inversée V2L (Vehicle-to-Load) permet au conducteur d'utiliser l'énergie stockée dans la batterie haute tension du véhicule électrique pour recharger toutes sortes d'équipements électriques à l'arrêt. Le véhicule électrique peut faire office de source d'alimentation.À l'extérieur, la Ioniq 5 N électrique se distingue par une série d'attributs stylistiques et des proportions qui révèlent sa personnalité résolument axée sur la performance sur circuit.Les proportions de la Ioniq 5 N ont fait l'objet d'ajustements spécifiques. Outre une garde au sol abaissée de 20 mm, le véhicule électrique hautes performances gagne 50 mm en largeur pour accueillir des pneus de plus grandes dimensions, et 80 mm en longueur.À l'avant, la Ioniq 5 N se distingue par une calandre N-Mask graphique au maillage fonctionnel et par des rideaux d'air et des volets d'air actifs garants d'un refroidissement plus efficace.La lèvre inférieure du bouclier contribue à accentuer l'assise surbaissée du véhicule électrique tout en mettant en avant son design axé sur la performance.Le liseré orange vif qui souligne la partie inférieure du bouclier avant noir se prolonge le long des jupes latérales.Le véhicule électrique hautes performances est doté de jantes en aluminium forgé de 21 pouces chaussées de pneus Pirelli P-Zero 275/35R21.Un becquet de toit de type aileron et un diffuseur arrière permettent de réguler les écoulements d'air et d'optimiser l'aérodynamique du véhicule électrique.Un troisième feu stop de forme triangulaire est intégré dans le becquet de toit pour garantir une meilleure visibilité.La face arrière se distingue par un bouclier de couleur noire rehaussé de graphismes réfléchissants en forme de drapeau à damiers.À l'intérieur, la Ioniq 5 N intègre les éléments de design distinctifs du label N.Le volant N est flanqué de boutons N permettant au conducteur de sélectionner son mode de conduite préféré, et d'associer les différents modes aux boutons de son choix pour profiter d'une expérience de conduite personnalisée.Le bouton N Grin Boost permet de bénéficier d'une accélération maximale.Des palettes facilitent la sélection des fonctions N e-shift et N Pedal.La console centrale dispose de renforts destinés à protéger les jambes et les genoux du conducteur pour la conduite sur circuit.Les sièges N sont dotés de renforts afin d'assurer une parfaite stabilité en virage et en cas de forte accélération latérale.Les sièges surbaissés sont conçus pour les amateurs de conduite hautes performances.Le design bicolore des sièges avant est repris aux places arrière.L'intérieur affiche un design inspiré de la compétition automobile, avec reprise de la thématique du drapeau à damiers au niveau des plaques de seuil, des couvre-pédales métallisés et du repose-pied.La Hyundai Ioniq 5 N 478 kW /84 kWh s'affiche àAccoudoirs avant et arrièreAffichage caméra des angles mortsAffichage tête-haute sur pare-briseAide au stationnement avant et arrière avec fonction freinageAlerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinageAssistance active à la conduite sur autoroute (Niveau 2) avec fonction changement de voieAssistance active au maintien et au suivi de voieAssistance à la sortie du véhiculeBadges Hyundai noirCâble de recharge pour prise domestiqueCaméra 360°Chargeur inversé (V2L) - Adaptateur pour prise de charge extérieure et prise 230V à l'arrièreChargeur sans fil pour téléphone compatibleCiel de toit noirClé numérique - accès et démarrage par smartphoneClimatisation automatique bi-zoneCommande à distance de sortie de stationnement via télécommande (avant / arrière / créneau / bataille / épi)Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto Compteurs numériques 12,3 poucesDifférentiel électronique à glissement limitéEclairage d'ambiance à LED personnalisableFeux arrière à LED type «Pixel» et clignotants à LEDFeux avant Bi-LED type projection et clignotants à LEDFeux de jour et feux de position avant à LED type «Pixel» et clignotants à LEDFrein de parking électriqueFreinage d'urgence autonome avec détection des piétons et cyclistes et fonctions intersection et croisementFreinage régénératif intelligentFreinage régénératif renforcé (N Pedal)Hayon mains-libres intelligentJantes alliage 21 poucesModes N (N Grin Boost, N e-Shift, N Race, N Launch Control, N Drift Optimizer, N Battery Conditioning, N Torque Distribution)Palettes de freinage régénératif modulable au volant (avec fonction i-Pedal)Pare-chocs avant et arrière et jupes latérales noir laqué avec ligne de bas de caisse orange matPlanificateur de trajetsProgrammation de la recharge et de la ventilationRégulateur de vitesse adaptatif intelligentRétroviseurs extérieurs noir laquéSièges avant baquetsSellerie cuir / AlcantaraServices connectés Bluelink et Hyundai LiveSièges avant et arrière chauffantsSièges avant ventilésSon moteur virtuel actif (N Active Sound plus)Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voieSuspensions pilotéesSystème audio premium Bose 8 haut-parleursSystème d'accès mains-libres et démarrage sans cléSystème de chauffage par pompe à chaleurSystème de navigation Europe avec programme de mise à jour à distanceSystème multimédia avec écran couleur tactile 12,3 poucesToit vitré panoramiqueVitres arrière surteintéesVolant gainé cuir chauffant «N»