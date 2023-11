La troisième génération de la berline sportive Porsche Panamera revendique une dynamique optimisée

renouvelle la berline sportive quatre portesLade laPanamera bénéficie d'un nouveau système de réglage actif du châssis et d'une gamme de motorisation hybride rechargeable encore plus puissante.La berline sportive de luxe Panamera se caractérise par une dotation numérique enrichie, un design revu et une plus grande amplitude entre sportivité et confort.La Panamera est équipée de série d'une suspension pneumatique à deux chambres et deux valves associée à la gestion active Porsche Active Suspension Management (PASM). La technologie à deux valves permet de procéder à un réglage différencié de la compression et de la détente des amortisseurs. Le système amortit considérablement les chocs provoqués par les joints de dilatation et les irrégularités de la chaussée tout en assurant une plus grande stabilité de la caisse dans les situations de conduite dynamique.La maniabilité de la Panamera peut encore être améliorée grâce aux roues arrière directrices proposées en option.Le système de réglage actif du châssis Porsche Active Ride est disponible en option sur les modèles E-Hybrid.Le système surpasse les autres concepts de suspensions sur tous les paramètres et offre une plage de réglages sans précédent, entre confort et dynamique de conduite.Le système Porsche Active Ride repose sur de nouveaux amortisseurs actifs, également dotés d'une technologie à deux valves, reliés chacun à une pompe hydraulique à commande électrique. La pompe génère un flux dans l'amortisseur avec un débit volumique adapté à la situation de conduite, générant ainsi des forces entre le châssis et les roues de manière rapide, précise et ciblée, pour s'opposer aux forces générées par les sollicitations mécaniques liées aux irrégularités de la chaussée et les compenser presque entièrement. Cette technologie est complétée par un système de suspension pneumatique à une seule chambre.Le châssis maintient en permanence la caisse de la Panamera à l'horizontale, même lors de freinages appuyés ou lors de changements de direction et d'accélérations dynamiques.Le système absorbe presque entièrement les chocs liés aux chaussées accidentées.En conduite dynamique, le système Porsche Active Ride assure une répartition équilibrée des charges sur les roues et une liaison parfaite avec la route.Si le mode correspondant est activé, le système de réglage du châssis peut surcompenser les mouvements de tangage et de roulis afin de réduire les forces d'accélération auxquelles sont soumis les occupants dans l'habitacle.Dans ce mode, la Panamera s'incline dans les virages, à l'instar d'une moto.A l'accélération, la suspension arrière se rehausse pour supprimer le mouvement de cabrage.Au freinage, le phénomène est inversé: la suspension se relève à l'avant pour supprimer le mouvement de plongée.À l'arrêt, le système Porsche Active Ride hisse la caisse à une hauteur adaptée pour monter ou descendre confortablement.La gamme de motorisations de la Panamera comprend quatre motorisations hybrides rechargeables efficientes.Toutes les variantes E-Hybrid bénéficient de performances optimisées, d'une autonomie accrue et d'une efficience améliorée.Le groupe motopropulseur de la Panamera Turbo E-Hybrid est constitué d'un bloc V8 turbo de 4 litres entièrement redéveloppé, associé à un nouveau moteur électrique d'une puissance de 190 ch (140 kW), pour une puissance cumulée de 680 ch (500 kW) et un couple de 930 Nm. Porsche intègre le moteur électrique à la boîte PDK huit rapports à double embrayage, entièrement repensée. L'intégration du moteur électrique dans le circuit d'huile de la boîte de vitesses optimise le bilan thermique de l'unité d'entraînement électrique et permet d'augmenter la puissance du moteur électrique en régime permanent.La Panamera Turbo E-Hybrid atteint 100 km/h départ arrêté en 3,2 secondes. Sa vitesse de pointe sur circuit est de 315 km/h. La capacité de sa batterie est de 25,9 kWh, offrant ainsi une autonomie en mode tout électrique pouvant atteindre 91 km en cycle mixte WLTP. Le chargeur CA embarqué de 11 kW permet de recharger en 2 heures et 39 minutes sur une borne de recharge appropriée.Les modèles Panamera et Panamera 4 seront également disponibles dès le lancement sur le marché. Les modifications apportées à la pression de suralimentation, au débit d'injection de carburant et au calage de l'allumage optimisent les performances du moteur V6 turbo de 2.9 litres de cylindrée. Le bloc V6 turbo développe 353 ch (260 kW) et 500 Nm de couple.La Panamera franchit le 0 à 100 km/h en 5,1 secondes et atteint une vitesse de pointe sur circuit de 272 km/h.La Panamera 4 à transmission intégrale franchit les 100 km/h départ arrêté en 4,8 secondes, pour une vitesse de pointe sur circuit de 270 km/h.La berline sportive de troisième génération conserve ses lignes et ses proportions caractéristiques La Panamera mesure 5 052 mm de long (5 202 mm pour la version Executive), 1 937 mm de large et 1 423 mm de haut (1 428 mm pour la version Executive).Son apparence renouvelée confère à la berline sportive de luxe Porsche une allure encore plus expressive et sportive.A l'avant, une prise d'air supplémentaire au-dessus de la plaque d'immatriculation permet de fournir le surcroît d'air requis par les moteurs.La ligne redessinée des vitres latérales renforce le caractère de la berline sportive à quatre portes de Stuttgart.Les contours extérieurs de la lunette arrière sont affleurants.Le concept de cockpit Porsche Driver Experience mélange le numérique et l'analogique.Les principaux organes de commandes et d'affichage requis pour la conduite sont positionnés dans l'axe du conducteur.Le sélecteur de vitesse est situé à droite du volant.Le sélecteur de mode pour les programmes de conduite Normal, Sport et Sport Plus ainsi que le commodo pour la commande des systèmes d'assistance sont directement accessibles.Le conducteur n'a pas besoin de quitter la route des yeux pour sélectionner un mode de conduite ou commander un système d'assistance.L'écran passager de 10,9 pouces, disponible en option, affiche les données de performance du véhicule sur demande. Il permet de commander le système d'infodivertissement et de diffuser des vidéos en streaming pendant la conduite. L'affichage de l'écran passager n'est pas visible depuis le siège du conducteur.La Panamera fait partie intégrante de l'écosystème numérique du conducteur. Pour se connecter avec son identifiant Porsche personnel, il suffit à l'utilisateur de scanner un code QR affiché dans le PCM avec un smartphone. Apple CarPlay et Android Auto permettent d'interconnecter les données du smartphone et de la voiture pour une meilleure connectivité. L'intégration des fonctions de l'application MyPorsche dans Apple CarPlay permet d'optimiser les commandes numériques et de disposer d'une vue d'ensemble plus claire. Certaines fonctions, notamment la climatisation, les sièges massants et l'éclairage d'ambiance peuvent être commandées directement via Apple CarPlay ou avec l'assistant vocal Siri.La Panamera est équipée, de série, de phares matriciels à LED.Le système d'éclairage HD Matrix LED, qui compte plus de 32 000 pixels par projecteur, est disponible en option. Il offre des nouvelles fonctions d'éclairage, comme l'éclairage ciblé de la voie de circulation. La portée des phares matriciels peut atteindre 600 mètres.L'assistant de maintien de la vitesse, de série, interagit avec le système de reconnaissance des panneaux de signalisation. Lorsque le système est activé, la vitesse effective de la Panamera est ajustée automatiquement pour se conformer à la limite autorisée.Le système Porsche InnoDrive, qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif, assure un guidage actif sur la voie de circulation et une aide pour les intersections routières Un assistant d'évitement de collision fait partie des fonctions proposées.Lors du stationnement automatique, le conducteur n'a plus besoin d'être à bord de la voiture, même s'il reste responsable de la manœuvre. La manœuvre de stationnement peut être surveillée à partir d'un smartphone grâce à la fonction Remote ParkAssist.Porsche produit la Panamera dans l'usine de Leipzig. Le site de production situé en Saxe (Allemagne) est étroitement associé à la Panamera : de 2009 à 2016, la première génération de la berline sportive à quatre portes y a été assemblée puis la production complète y a été transférée en 2016 avec l'introduction de la deuxième génération. Les modifications nécessaires à la production de la troisième génération de la Panamera ont été intégrées à l'usine au cours des derniers mois.La Porsche Panamera est disponible à partir de 109 726 euros.Les prix de la Porsche Panamera:Panamera: 109 726 eurosPanamera 4: 113 883 eurosPanamera Turbo E-Hybrid: 194 833 eurosLa dotation de série est étendue par rapport à la génération précédente : suspension pneumatique à deux soupapes et double chambre, phares matriciels à LED, ParkAssist, sélecteur de mode de conduite sur le volant, compartiment pour smartphone avec système de refroidissement et fonction de recharge par induction, ainsi que filtre à poussières fines optimisé avec fonction de recirculation automatique de l'air assistée par GPS.Les livraisons de la Porsche Panamera débuteront en mars 2024.