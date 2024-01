Le Renault Scénic E-Tech Electric 87 kWh affiche une autonomie WLTP jusqu'à 625 km

Le Renault Scénic E-Tech Electric se réinvente en véhicule familial électrique du segment C avec une autonomie jusqu'à 625 km selon le cycle WLTP avec une batterie de 87 kWh.



Conçu sur la plateforme électrique CMF-EV développée par l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le Scenic électrique de cinquième génération embarque une motorisation jusqu'à 160 kW (l'équivalent de 220 chevaux) et une batterie jusqu'à 87 kWh.



Le véhicule familial électrique emploie jusqu'à 24 % de matériaux recyclés et est recyclable (par rapport à la Directive 2005/64/CE) à 90 % de sa masse (batterie incluse) dans des filières de recyclage industrielles.



Fabriqué en France à la Manufacture Ampere ElectriCity de Douai, le Scenic E-Tech Electric est disponible à partir de 39 990 euros pour la version Evolution autonomie confort (batterie 60 kWh / 430 km d'autonomie) tandis que la version techno grande autonomie (batterie 87 kWh / 625 km d'autonomie) est proposée à partir de 46 990 euros.



Les premières livraisons débuteront au printemps 2024.



DESIGN EXTÉRIEUR



Le Scénic E-Tech Electric incarne une nouvelle forme de véhicule familial. Certains traits et certains attributs empruntent les codes des SUV, tandis que sa ceinture de caisse abaissée et ses lignes fluides rappellent ceux des berlines.



Le design extérieur combine la contemporanéité des lignes de tension et des détails techniques avec des galbes tirés de l'ADN des voitures à vivre de la marque de Billancourt.



Avec ses porte-à-faux courts à l'avant et à l'arrière et ses roues repoussées au maximum aux quatre coins de la carrosserie, le Scénic E-Tech Electric affiche une personnalité marquée.



La ceinture de caisse se prolonge jusqu'à la custode pour accentuer la forme dynamique du véhicule.



Les protections de bas de portes, les élargisseurs de roues et les skis avant et arrière renforcent le caractère affirmé du véhicule.



Des barres de toit complètent sont présentes sur toutes les finitions.



Le capot horizontal est sculpté avec des lignes de caractère symétriques qui s'estompent progressivement pour se fondre dans la ligne de carre quasiment horizontale qui surplombe la calandre.



Les découpes latérales au-dessus des ailes confèrent plus de robustesse.



Le logo « Nouvel'R » est positionné de manière verticale sur la grille de calandre, au centre d'un jeu de motifs où de petits losanges apparaissent en surimpression ou disparaissent selon l'exposition à la lumière et l'angle de vue.



Les feux de jour (DRL), en forme de demi-losanges, sont positionnés de manière verticale, aux deux extrémités de la face avant.



Les feux arrière sont largement séparés aux extrémités, comme deux flèches qui se retrouvent positionnées de part et d'autre de la carrosserie.



Le Renault Scénic E-Tech electric se décline en six teintes de carrosserie : Rouge Flamme, Bleu Nocturne, Noir Étoilé, Gris Schiste, Gris Schiste avec finition satinée (proposé exclusivement avec l'option esprit Alpine).



Des offres de teintes bi-ton sont optionnelles à partir de la finition Techno.



AERODYNAMIQUE



L'aérodynamisme a été un élément clé de la conception du Scénic E-Tech electric, afin de maximiser l'efficience et l'autonomie du véhicule électrique.



À l'avant, des rideaux d'airs placés sous les feux de jour améliorent la pénétration de l'air autour du véhicule.



Le profil du véhicule est dessiné par des plis de carrosserie mixant des galbes et des arrêtes tranchées.



À l'arrière, la forme du véhicule est sculptée pour améliorer la trainée de l'air et affiche une ligne de caractère marquée de part et d'autre du bouclier.



Le dessin des jantes 20 pouces est spécifique. Les jantes « Oracle » légères, forgées en aluminium, sont équipées d'« add-ons » qui réduisent la surface d'entré d'air et permettent un gain aérodynamique (SCx). Le Scénic E-Tech Electric intègre des poignées de porte de type « flush » modernes et bénéfiques pour l'aérodynamisme.



DIMENSIONS EXTERIEURES



Le Renault Scénic E-Tech Electric est long de 4,47 m, large d'1,86 m et haut de 1,57 m.



DIMENSIONS INTERIEURES



Le Scénic E-Tech Electric propose un habitacle plus compact que les véhicules habituels du segment C.



Avec son empattement de 2,78 mètres, il affiche un rayon aux genoux de 278 mm pour les passagers arrière.



Les passagers arrière bénéficient d'une garde au toit de 884 mm.



Le Scénic E-Tech electric affiche un volume de coffre de 545 litres. Banquette rabattue, le volume de coffre est de 1 670 litres avec un plancher plat.



PLATEFORME



Le rapport de réduction de la direction affiche une valeur de 12 assurant ainsi une réponse immédiate aux sollicitations.



La direction assistée électrique, ainsi que le train arrière multi-bras Parallel Link, contribuent à assurer une excellente tenue de route et précision dans la direction.



Le diamètre de braquage entre trottoirs est de 10,9 mètres.



L'angle de roulis est limité à 0,4 degrés, avec des mouvements de caisse maitrisés garants de la stabilité en virages.



L'empattement allongé, les voies élargies, les réglages de la course des ressorts d'amortisseurs et de tarage de suspension contribuent à obtenir une excellente stabilité, pour une voiture qui vire à plat.



MOTORISATIONS



Le Scénic E-Tech Electric est doté d'un moteur synchrone à rotor bobiné à 8 pôles magnétiques. Il est proposé en deux versions : 125 kW (170 ch) et 280 Nm et 160 kW (220 ch) et 300 Nm.



BATTERIES



La batterie utilise une chimie NMC (pour « Nickel, Manganèse, Cobalt »).



Deux capacités de batteries sont proposées: 60 kWh pour une autonomie jusqu'à 430 km selon le cycle WLTP et 87 kWh pour une autonomie jusqu'à 625 km selon le cycle WLTP.



Sur un trajet Paris-Bordeaux, après une longue première partie de voyage (jusqu'à 370 km d'autoroute), le conducteur peut choisir de n'effectuer qu'un seul arrêt d'une heure ou deux arrêts courts de moins de 30 minutes.



Un trajet Paris-Marseille s'effectue de la même manière en deux ou trois arrêts.



La batterie est constituée en version 60 kWh de 12 modules de 24 cellules chacun et en version 87 kWh de 12 modules de 16 cellules chacun.



Les modules des batteries peuvent être échangés et réparés individuellement.



Toutes les versions disposent d'un chargeur embarqué compatible avec la recharge DC des bornes rapides qu'on trouve sur et près des autoroutes, et avec la recharge AC des bornes domestiques en monophasé.



La compatibilité avec la recharge AC en triphasé jusqu'à 22 kW est en option. La recharge 22 kW est typique des bornes publiques en ville et permet de recharger assez rapidement à un coût souvent raisonnable.



Quatre niveaux de freinage régénératif



Le Scénic E-Tech Electric est doté de quatre niveaux de freinage régénératif.



Actif en mode de conduite (D), le freinage génératif commence lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée, transformant l'énergie cinétique provenant du mouvement du véhicule en énergie électrique stockée dans la batterie. Le moteur électrique sert de générateur lors de l'utilisation du freinage pour la récupération de l'énergie.



Le conducteur peut choisir parmi ces quatre niveaux de freinage régénératif par le biais de deux palettes situées derrière le volant : du niveau 0 (pas de freinage récupératif, la voiture conserve sa vitesse lorsque l'on lève le pied de l'accélérateur pour la conduite sur l'autoroute) au niveau 3 (récupération maximale pour une conduite en ville, où il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la pédale de frein, la plupart des décélérations s'effectuent avec le frein moteur, en relâchant seulement la pédale d'accélérateur).



Chaque freinage contribue ainsi à récupérer de l'énergie et à améliorer l'autonomie globale du véhicule, tout en assurant une conduite optimale et agréable pour le conducteur.



Les calories émises par la batterie et le groupe motopropulseur sont récupérées au freinage et à la décélération puis utilisées pour chauffer l'habitacle via la pompe à chaleur en série sur toutes les versions du véhicule.



Temps de recharge



Jusqu'à deux heures d'autonomie sur autoroute (l'équivalent de 50 kWh environ avec une charge pouvant aller jusqu'à 150 kW) sont récupérées en 30 minutes de charge.



Mobilize Charge Pass



La carte Mobilize Charge Pass, disponible via l'application My Renault, permet de payer la recharge, sans souscrire de multiples abonnements, sur plus de 500 000 points de charge dans 25 pays d'Europe, dont 50 % proposant une recharge 22 kW. Les recharges sur autoroute peuvent s'effectuer à tarif préférentiel sur les bornes du réseau Ionity (plus de 2 600 points de charge) après souscription d'un abonnement spécifique.



SYSTEME MULTIMEDIA OPENR LINK



Le système multimédia OpenR Link (avec Google intégré) reçoit plusieurs nouveautés liées à la planification et personnalisation des trajets via Google Maps et intègre plus de 50 applications disponibles via Google Play.



Le système OpenR Link se pilote comme un smartphone ou une tablette, que ce soit par le toucher ou avec la voix grâce à la reconnaissance vocale. Il est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, avec ou sans fil.



Les mises à jour du système OpenR Link s'effectuent facilement, à distance, grâce à la technologie FOTA (firmware over the air), comme sur un smartphone.



Le système OpenR Link propose une fonction de planification de trajets en électrique.



SÉCURITÉ



Le Scénic E-Tech Electric embarque plus de 30 aides à la conduite et fonctions de sécurité.



Le système Active Driver Assist d'assistance autoroute et trafic offre une prestation de délégation de conduite de niveau 2 sur routes et voies rapides. Le système combine le régulateur de vitesse adaptatif contextuel avec « Stop & Go » avec la fonction de centrage dans la voie ainsi qu'à des données de géolocalisation associées à une cartographie spécifique. À basse vitesse (dans un embouteillage), la fonction de centrage dans la voie peut être modulée temporairement par le conducteur, afin que le véhicule reste sur un côté et facilite, de l'autre côté, le passage des motos ou d'un véhicule prioritaire.



DÉVELOPPEMENT DURABLE



Le Scénic E-Tech electric intègre en moyenne 37 % de matière recyclée dans l'ensemble de sa partie ferreuse (structure, châssis, trains, pièces de soubassement, etc.) et jusqu'à 40 % d'aluminium recyclé pour les ouvrants, comme pour le capot et les portes. L'utilisation de l'aluminium est pensée de manière circulaire. Lors de l'emboutissage (l'opération de découpe qui donne la forme souhaitée à chaque pièce), les chutes de matière sont triées, compactées et renvoyées au fournisseur initial qui les réintègre dans son cycle de production. Elles reviennent ensuite à l'usine pour servir à la fabrication de nouvelles pièces. Cette boucle fermée de recyclage contribue à réduire l'empreinte carbone de la fabrication du véhicule et à sécuriser le stock de matières. L'aluminium est également un matériau qui permet d'alléger la carrosserie pour une meilleure efficience.



Comme à l'extérieur, de nombreux composants visibles et au contact des passagers et du conducteur sont recyclés ou issus de matières renouvelables à l'intérieur:



- Jusqu'à 80 % de matière recyclée pour la structure de la planche de bord (polypropylène issu de résidus de l'industrie) et 43 % de matière biosourcée (kenaf, une plante textile dont les fibres ressemblent à celles du jute) dans la coiffe de planche de bord ;

- 51 % de matière biosourcée pour l'habillage du volant : 25 % de PVC à base d'huile de ricin et 26 % de trame de coton ;

- 26 % de matériaux recyclés composent le cockpit, à la fois visibles et non-visibles (plastiques, acier, etc.) ;

- 50 % de fibres naturelles dans les renforts de poches de rangement situées dans les panneaux des portes ;

- 97,65 % de matière recyclée (Dilours) issue de bouteilles en plastique dans les tapis de l'habitacle ;

- 99,5 % de matière recyclée provenant de bouteilles en plastique pour la garniture du pavillon ;

- 100 % de fibres recyclées pour le textile des sièges sur les finitions Techno et Esprit Alpine et 87 % sur la finition Iconic. Sur Esprit Alpine, les fibres proviennent de retraitement de bouteilles en plastique (80 %) et de ceintures de sécurité (20 %).



En plus d'un usage limité du chrome, le cuir est totalement absent .



Le Scénic E-Tech electric utilise du verre recyclé. Le véhicule est équipé d'un toit vitré panoramique opacifiant Solarbay développé en partenariat avec Saint-Gobain. Celui-ci n'est composé que de 50 % de verre issu de ressources primaires, le reste étant issu des résidus de production de verre plat et automobile, dans leur ensemble.



Le Scénic E-Tech electric utilise un moteur électrique synchrone à rotor bobiné. L'absence de terres rares limite son impact environnemental.



La conception modulaire de la batterie facilite sa réparation et son recyclage.



Lorsque la batterie haute tension n'offre plus le niveau de prestation requis, elle est réutilisée pour le stockage stationnaire d'énergie à destination de bâtiments résidentiels ou de bureaux, voire pour des solutions mobiles (bateaux, systèmes frigorifiques, engins, logistiques aéroportuaires, etc.).



L'impact environnemental du véhicule est limité par l'absence de terres rares dans les batteries.



DIMENSIONS



Longueur : 4 470 mm

Largeur : 1 864 mm

Hauteur : 1 571 mm

Empattement : 2 785 mm

Porte-à-faux avant : 842 mm

Porte-à-faux arrière : 842 mm

Rayon aux genoux arrière: 278 mm

Garde au toit arrière: 884 mm

Volume de coffre : 545 litres



FICHE TECHNIQUE



Version Autonomie standard



- Moteur 125 kW

- Batterie 60 kWh

- Couple 280 Nm

- Pic de charge DC jusqu'à 130 kW

- Autonomie WLTP de 430 km

- 0-100 km/h 9,3 secondes

- Vitesse maximale 150 km/h



Version Grande autonomie



- Moteur 160 kW

- Batterie 87 kWh

- Couple 300 Nm

- Pic de charge DC jusqu'à 150 kW

- Autonomie WLTP de 625 km

- 0-100 km/h 8,4 secondes

- Vitesse maximale 170 km/h

- Poids 1 850 kilos



FINITIONS



Le Scenic E-Tech electric est proposé en deux versions : Evolution et Techno, disponibles avec la batterie autonomie confort (60 kWh) offrant jusqu'à 430 km (WLTP).



La batterie grande autonomie de 87 kWh est proposée à partir de la version techno atteignant jusqu'à 625 km (WLTP).



La version Evolution embarque des équipements tels qu'une pompe à chaleur et une climatisation automatique, des jantes alliage de 19 pouces, une caméra de recul, un régulateur de vitesse adaptatif et le système multimédia openR avec écran central 9 pouces.



La version Techno bénéficie en complément d'un hayon arrière motorisé, des modes de conduite « Multi-Sense », d'un écran central 12 pouces avec openR link, de la navigation, des services Google et d'un planificateur de trajet.



La version Techno grande autonomie peut être enrichie de l'une des options suivantes :



- L'option esprit Alpine apporte une touche de sportivité avec une sellerie esprit Alpine, des sièges avant et volant chauffants, des jantes 20 pouces speedway et des éléments de design intérieurs et extérieurs spécifiques.



- L'option iconic, inclut des équipements tels que des sièges avant et un volant chauffants, le Solarbay, Harman Kardon, une caméra 360° et des aides à la conduite supplémentaires.



Toutes les versions disposent d'un chargeur embarqué compatible avec la recharge DC pour la recharge sur les bornes rapides et un chargeur AC 7 kW pour la charge domestique.



PRIX



Les tarifs du Scenic E-Tech Electric 60 kWh, offrant jusqu'à 430 km d'autonomie WLTP, démarrent à partir de 39 990 euros (autonomie confort / version Evolution).



La version 87 kWh, offrant jusqu'à 625 km d'autonomie WLTP, est proposée à partir de 46 990 euros (grande autonomie / version Techno).



Le Scenic E-Tech Electric 87 kWh grande autonomie est éligible au bonus écologique 2024.



La version 60 kWh autonomie confort devrait, selon Renault, compléter la liste des véhicules éligibles aux règles d'éco-score environnemental établies par le gouvernement lors d'une prochaine mise à jour mensuelle et être éligible au bonus écologique 2024 (Sous réserve de compatibilité avec la publication du décret gouvernemental attendu en janvier 2024 et de la prochaine publication de la liste des véhicules éligibles par l'ADEME).



Les tarifs du Renault Scenic E-Tech Electric:



autonomie confort (batterie 60 kWh / 430 km d'autonomie) Evolution: 39 990 €

autonomie confort (batterie 60 kWh / 430 km d'autonomie) Techno: 41 990 €

grande autonomie (batterie 87 kWh / 625 km d'autonomie) Techno: 46 990 €



option iconic: 5 500 €

option esprit Alpine: 2 000 €



La compatibilité avec la recharge AC en triphasé jusqu'à 22 kW est proposée en option à 2 000 euros.



Le câble de recharge domestique est en option à 400 euros.



PRODUCTION



Le Renault Scénic E-Tech Electric est fabriqué à la manufacture de Douai (ElectriCity) en France.



Liens vidéos:



Renault Scénic E-Tech Electric (Extérieur)



Renault Scénic E-Tech Electric (Intérieur)