Le SUV Coupé électrique de taille intermédiaire Skoda Enyaq bénéficie d'améliorations techniques

met à jour leLe SUV Coupé électrique de taille intermédiaire de Mlada Boleslav reçoit un moteur électrique plus puissant, une meilleure gestion de la batterie permettant de réduire les temps de recharge et d'augmenter l'autonomie du véhicule, une interface d'infotainment plus intuitive, des détails visuels conformes à la nouvelle identité visuelle Skoda et une finition haute Laurin & Klement.Les versions 85 et 85X, plus efficaces et plus puissantes, font leur apparition sur l'Enyaq Coupé en remplacement des versions 80 et 80X.Comme les modèles RS, les versions 85 et 85X sont dotées d'un groupe motopropulseur plus puissant avec un moteur synchrone sur l'essieu arrière.Pour l'Enyaq Coupé 85, la puissance augmente de 60 kW (81 ch) par rapport à la version 80, pour atteindre 210 kW (285 ch).La version à transmission intégrale de l'Enyaq Coupé 85X délivre également 210 kW (285 ch), soit 15 kW (20 ch) de plus que son prédécesseur.L'Enyaq Coupé RS offre désormais une puissance de 250 kW (340 ch), soit une augmentation de 30 kW (40 ch).Une batterie optimisée avec une gestion thermique plus avancée augmente l'autonomie à plus de 575 kilomètres pour la version 85.La version Enyaq Coupé 60 reste techniquement inchangée.Le lettrage sur le hayon de l'Enyaq Coupé ainsi que tous les logos sont conformes à l'identité visuelle 2023 de Skoda.Grâce à de nouvelles batteries, les versions à transmission intégrale Enyaq Coupé 85X et RS offrent des performances de charge supérieures avec une puissance de recharge sur les bornes rapides allant jusqu'à 175 kW.Charger la batterie haute tension de 82 kWh (77 kWh net) de 10 à 80% prend 28 minutes, soit 8 minutes de moins qu'auparavant.La puissance de recharge de l'Enyaq Coupé 85 reste de 135 kW.Une nouvelle version du logiciel d'infotainment permet à l'Enyaq Coupé de pré-conditionner la batterie à la recharge. Cela permet de préchauffer la batterie en vue d'une charge en courant continu à des températures ambiantes basses et d'optimiser la vitesse de charge jusqu'à 22%.La nouvelle interface présente un menu plus intuitif. Elle permet aux conducteurs de définir des raccourcis pour les paramètres et les applications du véhicule les plus fréquemment utilisés.Le système de navigation est désormais doté de nouveaux graphiques et d'une zone de cartographie plus grande.Parmi les autres nouveautés du logiciel on retrouve la fonction Walkaway pour le système de déverrouillage sans clé Kessy. Cette fonction verrouille automatiquement le véhicule lorsque le conducteur s'éloigne de la voiture avec la clé.L'Enyaq Coupé Laurin&Klement complète la gamme par le haut des équipements de série haut de gamme.La liste des équipements de série sur la finition Laurin&Klement inclut entre autres des phares Full Matrix LED et des feux arrière à LED avec clignotants animés, la « Crystal Face » éclairée par 131 LED, des jantes en alliage de 20 pouces, des éléments de design gris platine, ou encore des sièges chauffants, massants et ventilés à commandes électriques.Le Skoda Enyaq Coupé démarre à partir de(Version 60).60: 50 320 €60 Sportline: 57 420 €85: 55 460 €85 Sportline: 62 560 €85 L&K: 65 610 €85x: 57 730 €85x Sportline: 64 880 €85x L&K: 67 880 €RS: 65 230 €CONFORT ET AGREMENTCapacité de puissance de recharge maximale sur prise CCS : 120 kW DCCapacité de puissance maximale du chargeur embarqué pour prise Type 2 : 11 kW ACClimatisation à régulation automatique bi-zone ClimatronicDémarrage sans clé Kessy GoDesign Intérieur Loft (inserts décoratifs aluminium brossé)Détecteur de pluie et allumage automatique des pharesPrise 12V dans le coffreRétroviseur intérieur électrochromatique automatiqueRétroviseurs extérieurs réglables électriquement, dégivrants, rabattables électriquement, électrochromatique côté conducteurTapis de sol avant et arrièreToit panoramiqueVolant 2 branches en cuir multifonctions réglable en hauteur et profondeurMULTIMEDIA2 prises USB-C à l'avant - recharge et transfert de données8 haut-parleursCommande vocaleDigital Cockpit : tableau de bord numérique personnalisable avec écran couleur 5,3 poucesEcran multimédia 13 poucesSystème de navigation et Infotainment Online 3 ans Škoda ConnectSmartlink sans fil (Carplay et Android Auto ) et bluetoothLIGNE ET DESIGNBas de caisse peints couleur carrosserieContour de calandre chroméCoques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserieEntourage de vitres chroméJantes alliage 19 pouces ProteusLettrage Škoda chromé sur la malle arrièreSECURITE ET CONDUITE7 airbagsCaméra de recul avec buse lavanteContrôle de la pression des pneusFrein à main électriqueFront Assist : freinage automatique d'urgenceGénérateur de son e-noiseKit anti-crevaisonLane Assist (assistant de maintien dans la voie) Radars de stationnement avant et arrièreRégulateur et limiteur de vitesseSécurité enfant aux portes arrière (manuelle)Signal acoustique et visuel d'oubli de ceinture de sécuritéSystème de récupération d'énergie au freinage(en plus de la Version 60)CONFORT ET AGREMENT :Version 85 : capacité de puissance de recharge maximale sur prise CCS : 135 kW DCVersion 85x : capacité de puissance de recharge maximale sur prise CCS : 175 kW DCMULTIMEDIALIGNE ET VERSIONSECURITE ET CONDUITE(en plus)CONFORT ET AGREMENTChâssis sportClimatisation à régulation automatique tri-zone ClimatronicDirection assistée progressiveDriving Mode Select (sélection du mode de conduite)Feux arrière full LED avec clignotants à défilement et fonctions animations des feuxHayon de coffre électrique incluant ouverture mains libresKessy Advanced : système d'accès, de démarrage et arrêt du moteur sans clé (fonctionne sur les 4 portes) avec fonction Walk Away Locking : la voiture se verrouille/déverrouille lorsque vous vous en approchez/éloignezPhares avant Full Crystal LED avec technologie Matrix LEDPhonebox avec recharge du téléphone par inductionPréparation attelageSièges avant chauffantsSiège conducteur réglable électriquement avec fonction mémoire et soutien lombaire électriqueStores pare soleil manuels pour les vitres latérales arrièreVolant sport 3 branches en cuir chauffant multifonctions avec détection des mainsMULTIMEDIA2 prises USB-C à l'arrière (chargement uniquement)Prise 230VLIGNE ET DESIGNBadge "Sportline" sur le volant et sur les ailes avantDesign intérieur Sportline (sellerie cuir et suédine avec inserts décoratifs effet carbone)Jantes en alliages 20 pouces VegaPack black : contour de calandre, entourage des vitres, lettrage Škoda sur le coffrePare-chocs sport avant/arrière noir glossyPédalier aluminiumVitres et lunette arrière surteintéesSECURITE ET CONDUITEAlarme antivolAirbags latéraux arrièreDétecteur de fatigueEmergency Assist : fonction semi-automatique pour urgence médicalePalettes au volant pour sélection du freinage régénératifRégulateur de vitesse adaptatif et prédictifSécurité enfant aux portes arrière (électrique)Side Assist (détecteur d'angles mort jusqu'à 70 mètres)Travel Assist 2.5 incluant : assistant de changement de voie, assistant d'évitement en milieu urbain, aide au maintien au centre de la voie et assistant de conduite en embouteillage(en plus de Sportline)CONFORT ET AGREMENTMULTIMEDIALIGNE ET DESIGNBadge ‘'VRS'' sur le volant et sur les ailes avantBouclier avant spécifique à la version RSCrystal Face : calandre illuminéeDesign intérieur RS lounge : sellerie cuir/ suédine et tissu microfibre avec surpiqures « Lime »Jantes alliage 20 pouces TaurusPack black : contour de calandre, entourage des vitres, lettrage SKODA sur le coffrePédalier aluminiumSECURITE ET CONDUITE(en plus)CONFORT ET AGREMENTAffichage tête avec réalité augmentéePack Hiver incluant pare-brise chauffant et sièges avant et arrière chauffantsSans châssis sportSans direction assistée progressiveSièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire, massants, ventilés et soutien lombaire électriqueSystème son CantonVolant 2 branches en cuir chauffant multifonctions avec détection des mainsMULTIMEDIALIGNE ET DESIGNBadge L&K sur le volant et sur les ailes avantBouclier avant spécifique à la version L&KCrystal Face : calandre illuminéeDesign intérieur L&K Shell (sellerie cuir perforé beige, surpiqûres avec inserts décoratifs beige)Jantes en alliage 20 pouces Asterion Pack « Platin Grey » : bouclier avant, diffuseur arrière, coques de rétroviseur extérieures gris platineSECURITE ET CONDUITE