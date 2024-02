La Volkswagen Golf restylée s'offre de très légères retouches de style

La Volkswagen Golf restylée se reconnait à la face avant légèrement modifiée.



EXTERIEUR



L'emblème illuminé Volkswagen et les projecteurs à LED de conception nouvelle sont les éléments marquants sur le plan visuel.



Comme les projecteurs à LED à faisceau matriciel « IQ.Light » sur les versions supérieures, ils sont dotés d'un feu de route haute performance d'une portée allant jusqu'à 500 mètres.



Les feux arrière à LED 3D « IQ.Light » ont également été réinterprétés.



À l'extérieur, ce sont les projecteurs à LED, les feux arrière à LED et le pare-chocs avant qui permettent de reconnaître la Golf restylée.



Les projecteurs à LED sont plus rectilignes, visuellement plus marquants et nettement plus étroits vers l'intérieur.



Les alternatives aux projecteurs à LED de série comprennent, dans un premier niveau d'options étendues, des projecteurs « Performance ». Dans ce cas, parallèlement à une barre transversale à LED supplémentaire dans la grille de calandre, le logo Volkswagen (VW) est illuminé. Le V et le W ainsi que le cercle entourant les lettres sont bordés de fines lignes lumineuses à l'intérieur et à l'extérieur.



Le deuxième niveau d'options étendues du système LED, les projecteurs à LED à faisceau matriciel « IQ.Light », comprennent également le logo Volkswagen (VW) illuminé. Les projecteurs matriciels à LED « IQ.Light » sont équipés d'un nouveau feu de route à LED haute performance capable d'éclairer à une distance maximale de 500 mètres dans la nuit.



INTERIEUR



À l'intérieur, la Volkswagen Golf se caractérise par un nouveau système d'infodivertissement (MIB4) doté d'un écran tactile autonome, prolongé vers le bas par des curseurs tactiles optimisés sur le plan ergonomique et éclairés pour le réglage de la température et du volume.



SYSTEMES D'INFODIVERTISSEMENT



Volkswagen a entièrement redéveloppé le matériel et le logiciel des systèmes d'infodivertissement de la Golf. Ils sont désormais basés sur la plateforme modulaire d'infodivertissement de quatrième génération (MIB4). Leur utilisation a été améliorée et simplifiée. Le système d'infodivertissement est disponible dans deux formats d'affichage 16:9 différents : l'écran tactile de la version de base « Ready 2 Discover » mesure 26,4 cm (10,4 pouces), la version supérieure « Discover » 32,8 cm (12,9 pouces).



ASSISTANT VOCAL



Le volant multifonction et l'assistant vocal IDA permettent de commander en langage naturel des fonctions telles que la climatisation, le téléphone ou la navigation, mais aussi de consulter en ligne des informations relatives à tous les domaines possibles et imaginables, des prévisions météorologiques aux questions de connaissances.



Le système d'infodivertissement de dernière génération est doté d'un processeur rapide et de l'assistant vocal intelligent IDA avec ChatGPT intégré.



CADRANS NUMERIQUES



La Golf est équipée de cadrans numériques « Digital Cockpit Pro » (diagonale d'écran : 26 cm/10,2 pouces). Le conducteur peut régler deux configurations graphiques de base différentes (profils d'information) à l'aide des touches correspondantes du volant multifonction : « Classic » avec cadrans ronds et « Progressive » avec vignettes d'affichage. La surface comprise entre les cadrans ronds ou les vignettes peut être affectée librement. Différentes informations peuvent également être affichées à l'intérieur des cadrans ronds et des vignettes.



Un affichage tête haute sera disponible en option.



MANŒUVRES



Les manœuvres de la Golf sont facilitées par de nouveaux systèmes d'aide à la conduite tels que le « Park Assist Plus » et le « Park Assist Pro » pour les manœuvres de stationnement assistées par smartphone ainsi que la vue panoramique à 360 degrés « Area View ».



Le « Park Assist Pro » permet de se garer et de ressortir des places de stationnement à distance via un smartphone. Le conducteur commande la manœuvre de stationnement de l'extérieur via un smartphone, tandis que la Golf dirige, freine et accélère de manière autonome dans un cadre prédéfini.



Le système « Area View » permet de générer une vue panoramique à 360 degrés grâce à la fusion de quatre caméras et de transmettre l'image correspondante à l'écran tactile du système d'infodivertissement.



MOTORISATIONS



La Volkswagen Golf embarque neuf motorisations différentes: essence TSI (1.5 TSI 115 ch et 1.5 TSI 150 ch), semi-hybrides eTSI (1.5 eTSI 115 ch et 1.5 eTSI 150 ch), hybrides rechargeables eHybrid et GTE (eHybrid 204 ch et GTE 272 ch) et Diesel TDI (2.0 TDI 115 ch et 2.0 TDI 150 ch).



Les motorisations semi-hybrides de 48 V sont destinées aux automobilistes qui ne disposent pas d'une station de recharge (Wallbox) à domicile.



Les moteurs eTSI (1.5 TSI evo2), couplés à une boîte DSG à 7 rapports avec technologie 48 V et dotés d'une gestion active des cylindres (ACTplus), développent une puissance de 85 kW (115 ch) ou 110 kW (150 ch).



La Golf 1.5 TSI à boîte manuelle, de puissance identique, est équipée du même moteur essence sans système 48 V.



La Golf 2.0 TSI, qui suivra en 2025, se caractérise par une augmentation de puissance : elle développe 150 kW (204 ch). Cette version de motorisation est équipée de série de la transmission intégrale 4Motion.



La puissance des deux modèles TDI est de 85 kW (115 ch) et 110 kW (150 ch).



De nouvelles motorisations hybrides rechargeables offrant une autonomie en mode tout électrique de plus de 100 km permettront à la Golf de gagner considérablement en efficience.



La deuxième génération de la motorisation hybride rechargeable de Volkswagen met à disposition de la Golf eHybrid une puissance cumulée de 150 kW (204 ch).



La variante sportive GTE développe une puissance cumulée de 200 kW (272 ch).



La puissance est transmise aux roues avant par une boîte DSG à 6 rapports spécialement conçue pour les moteurs hybrides rechargeables.



Grâce à l'adoption d'un moteur essence de 1.5 litre (1.5 TSI evo2) doté d'un turbocompresseur à géométrie variable (VTG) et au procédé de combustion TSI evo, ainsi que d'une batterie de 19,7 kWh de capacité nette, la motorisation hybride rechargeable affiche une autonomie électrique de l'ordre de 100 km.



La recharge de la batterie sur la station de recharge domestique et sur d'autres points de recharge en courant alternatif (AC) s'effectue avec une puissance de 11 kW.



La Golf eHybrid et la Golf GTE peuvent être rechargées sur des stations de recharge rapide en courant continu (DC) d'une puissance maximale de 50 kW.



La recharge en courant alternatif (AC) est plus rapide sur toutes les versions eHybrid, et la recharge rapide en courant continu (DC) jusqu'à 50 kW est de série.



La Golf GTI gagne en sportivité avec un moteur 2.0 TSI à turbocompresseur de 265 ch (195 kW).



TARIFS



La Golf affiche des tarifs en baisse par rapport aux versions actuelles.



La berline compacte de Wolfsburg est disponible en France à partir de 29 990 euros en finition « Golf ».



GAMME



La Golf est proposée en France avec 6 niveaux de finition.



La finition « Golf » constitue l'entrée de gamme.



Deux finitions proposent une dotation enrichie par rapport à la finition « Golf » et constituent le cœur de gamme : « Life Plus » et la série spéciale « VW Edition ».



Les finitions « Style » et « R-Line » se basent sur la finition « Life Plus » et ajoutent des équipements technologiques et un look sportif sur la finition « R-Line ».



Selon les finitions, la nouvelle Golf est proposée au lancement avec trois moteurs essence turbocompressés : un moteur 1.5 TSI de 116 ch (85 kW) disponible en boite manuelle et deux moteurs 1.5 eTSI à micro-hybridation , associés à la boite automatique à double embrayage DSG à 7 rapports, de 116 ch (85 kW) et 150 ch (110 kW).



Le lancement des motorisations TDI, eHybrid ainsi que GTE et GTI interviendront ultérieurement au cours du second trimestre 2024.



Les premières livraisons de la Golf restylée auront lieu au cours du mois de juin 2024.



Le détail des finitions et des équipements de la berline compacte de Volkswagen



Finition « Golf » (disponible à partir de 29 990 euros)



Dans la version d'entrée de gamme nommée « Golf » disponible uniquement avec la carrosserie berline, la Golf offre de nombreux équipements de série tels que des projecteurs avant à LED, le Digital Cockpit, la climatisation automatique 'Climatronic' mono-zone, le démarrage sans clé 'Keyless Go', l'App-Connect sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto mais également des assistances à la conduite tels que les radars de stationnement avant et arrière, l'assistant de maintien dans la voie 'Lane Assist', l'assistant de freinage d'urgence 'Front Assist', la reconnaissance des panneaux de signalisation 'Sign Assist' et un régulateur de vitesse.



La Golf 'Golf' est équipée de série de jantes en alliage léger de 16'' au design 'Norfolk'.



Dans sa finition 'Golf', la berline compacte est disponible avec la motorisation essence 1.5 TSI de 116 ch (85 kW) associée à la boite manuelle à 6 rapports.



Finition « Life Plus » (disponible à partir de 31 630 euros)



La finition 'Life Plus' se base sur la finition 'Golf', et y ajoute de série des équipements technologiques.



On compte, par exemple, la caméra de recul 'Rear view' ou encore du régulateur de vitesse adaptatif et prédictif 'ACC' avec limiteur de vitesse.



Pour plus de confort à bord, la finition 'Life Plus' propose de série une interface téléphonique confort avec recharge par induction, la climatisation automatique tri-zone, l'éclairage d'ambiance 10 couleurs ou encore un système de navigation et d'infotainment 'Discover' associé à un écran de 12,9 pouces (contre 10,4 pouces sur la finition d'entrée de gamme 'Golf').



Sur la Golf, la finition 'Life Plus' est disponible avec le moteur 1.5 TSI de 116 ch (85 kW) associé à la boite manuelle à 6 rapports ainsi que le moteur à micro-hybridation 1.5 eTSI de 116 ch (85 kW) et sa boîte DSG7.



Dans cette finition et avec ces motorisations, la Golf restylée est respectivement 765 euros et 1 025 euros moins chère que la Golf 8 avant restylage.



Série spéciale 'VW Edition' (disponible à partir de 31 400 euros)



Pour 230 euros de moins que la finition 'Life Plus', la série spéciale 'VW Edition' en reprend les équipements et ajoute de série le verrouillage /démarrage sans clé 'Keyless Access', la peinture métallisée, la régulation automatique des feux de route 'Light Assist', les vitres arrières surteintées, l'alarme antivol ainsi que des jantes de taille supérieure en alliage léger de 17 pouces au design 'Nottingham'.



La Golf 'VW Edition' est disponible avec le moteur 1.5 TSI de 116 ch (85 kW) associé à la boite manuelle à 6 rapports ainsi que le moteur à micro-hybridation 1.5 eTSI de 116 ch (85 kW) et sa boîte DSG7.



Finition 'Style' (disponible à partir de 38 350 euros)



Basée sur la finition 'Life Plus', la finition 'Style' ajoute de série l'assistant de conduite semi-autonome 'Travel Assist', l'accès et démarrage sans clé 'Keyless Access' avec alarme, les projecteurs LED Plus avec 'Light Assist', le siège conducteur équipé de la technologie ErgoActive à réglages électriques, massant et à fonction mémoire. La sellerie est désormais en 'ArtVelours'. L'éclairage d'ambiance passe de 10 à 30 couleurs. La Golf s'équipe de jantes en alliage léger de 17 pouces au design 'Nottingham'.



La Golf berline est disponible en finition 'Style' avec la motorisation 1.5 eTSI à hybridation légère de 116 ch (85 kW) et 150 ch (110 kW) et la boite de vitesses DSG7.



Finition 'R-Line' (disponible à partir de 40 960 euros)



Le style résolument sportif de la finition 'R-Line'se traduit par un pack R-Line extérieur avec un bouclier avant et arrière spécifiques ou encore des jantes en alliage léger spécifiques de 17 pouces au design 'Coventry'.



Le look se traduit également à l'intérieur avec un pack intérieur R-Line incluant des sièges Sport avec appui-tête intégré et sellerie bi-matières en tissu/ArtVelours, des inserts décoratifs en aluminium et un volant sport.



Au niveau des équipements, la Golf 'R-Line' reprend les équipements de la finition 'Life Plus', et complète la dotation de série avec les projecteurs avant LED Plus avec 'Light Assist', l'assistant de conduite semi-autonome 'Travel Assist', l'accès et démarrage sans clé 'Keyless Access' avec alarme, les vitres arrière surteintées, l'éclairage d'ambiance 30 couleurs.



La Golf 'R-Line' est disponible avec le moteur à hybridation légère 1.5 eTSI de 150 ch (110 kW) et sa boîte de vitesses DSG7.



HISTORIQUE



Depuis que la première Golf est sortie de l'usine de Wolfsburg, il y a 50 ans, le modèle a été vendu à plus de 37 millions d'exemplaires dans le monde.



Liens vidéos:



Volkswagen Golf GTE

Volkswagen Golf GTI