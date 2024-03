Le SUV électrique emblématique Cadillac Lyriq de 2 774 kg revendique une autonomie de 530 km

La marque américaine légendaireannonce son retour en France avec le. Le Cadillac Lyriq est actuellement disponible en Europe, en Suisse et en Suède.Le Lyriq est lasur laquelle la marque américaine de General Motors entend construire son avenir électrique sur le marché français.Le modèle charismatique de Cadillac se distingue par seset sonConstruit sur lade General Motors, le Lyriq établit la norme pour l'avenir de Cadillac.Les livraisons du Lyriq débuteront au second semestre 2024.L'extérieur du Lyriq présente une esthétique audacieuse avec des surfaces sculpturales et fluides, une calandre noire cristalline distinctive, des feux verticaux et un toit panoramique en verre.L'intérieur présente un design épuré et organique, avec comme point central un écran LED avancé incurvé de 33 pouces de diagonale, sans joints. Il se compose de 3 parties distinctes : des commandes de conduite à portée de main, un tableau de bord qui aide à garder les yeux sur la route et des fonctions d'infodivertissement qui peuvent être partagées avec le passager avant. Le Cadillac Lyriq permet d'accéder aux commandes de conduite, que ce soit d'une simple pression, ou via les commandes traditionnelles.Le bloc électrique Cadillac développe une puissance de 528 ch et un couple de 610 Nm.Avec le système d'entraînement électrique Ultium, le Lyriq de 2 774 kg offre une expérience de conduite caractérisée par un couple presque instantané. Cette technologie contribue à une accélération élevée au démarrage et lors des dépassements.La batterie de 102 kW affiche une autonomie estimée de 530 km en charge complète correspondant à un trajet de Paris - Lyon sur les routes nationales.L'autonomie dépend du terrain, de la température et des conditions de conduite. La conduite à une vitesse de 130 km/h sur autoroute réduit l'autonomie WLTP de 40%.Le Cadillac Lyriq électrique est long de 5 005 mm, large de 2 207 mm avec les rétroviseurs et haut de 1 623 mm.L'empattement dépasse les 3 mètres (3 003 mm).Le Cadillac Lyriq électrique est équipé d'une série de fonctionnalités conçues pour enrichir l'expérience de conduite, mais aussi celle des passagers. Il s'agit notamment de la technologie de conduite mains libres Super Cruise qui permet de réduire la fatigue du conducteur sur de longues distances, ainsi que des sièges massants.Le système audio AKG Studio à 19 haut-parleurs, y compris dans l'appuie-tête, est une exclusivité Cadillac qui intègre un volume adaptatif et la technologie surround créant une expérience d'écoute immersive.Le système de suppression active du bruit permet d'éliminer les sons indésirables provenant de la chaussée. Lorsqu'elle est combinée à l'amélioration du son du véhicule électrique Lyriq qui équilibre et mélange les sons du système de propulsion, cette technologie crée un habitacle silencieux.Ce mode de conduite personnalisé permet d'ajuster la réactivité de l'accélérateur et des freins, mais aussi la sensation directionnelle de conduite et l'expérience sonore.Le Lyriq est distribuée en France à partir du 23 mars 2024 directement sur une plateforme d'achat digital. L'ensemble du processus d'achat peut être effectué en ligne en quelques minutes, de la sélection des finitions à l'obtention du financement, en passant par la gestion du titre de propriété, l'immatriculation et la planification de la livraison.Un centre d'expérience immersif conçu pour être le cœur de la vision électrique de Cadillac en France est annoncé à Paris, Cadillac City servira de carrefour pour les acheteurs potentiels qui pourront explorer le Lyriq, plonger dans le monde des véhicules électriques, personnaliser leur propre véhicule et l'acheter.