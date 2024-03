Le grand break électrique Volkswagen ID.7 Tourer en approche

Le design du grand break électrique Volkswagen ID.7 Tourer se caractérise par une longue ligne de toit.



D'un point de vue stylistique, le Tourer est la fusion entre un break classique et un shooting brake dynamique.



L'arrière de l'ID.7 Tourer se démarque de celui de la berline coupé.



La longueur totale de 4 961 mm permet aux passagers de bénéficier d'un espace suffisant pour les jambes à l'arrière.



La longueur d'empattement de 2 971 mm contribue au confort de mouvement dans l'habitacle.



Le grand break électrique de la catégorie moyenne supérieure Volkswagen ID.7 Tourer peut accueillir cinq personnes avec jusqu'à 605 litres de bagages, avec le dossier des sièges arrière en position cargo.



L'ID.7 Tourer figure parmi les voitures électriques les plus spacieuses du marché.



Avec deux passagers à son bord, le volume de chargement passe à 1 714 litres, en chargeant jusqu'aux dossiers des sièges avant et à hauteur du toit.



Dans cette configuration, la longueur de l'espace de chargement atteint près de deux mètres.



Dérivé de la berline coupé ID.7, fleuron des modèles électriques de Volkswagen, l'ID.7 Tourer représente l'un des premiers breaks électriques de la catégorie moyenne supérieure.



L'ID.7 Tourer est équipée de la dernière génération de système de propulsion électrique de Volkswagen.



Volkswagen propose deux capacités de batterie différentes pour l'ID.7 Tourer.



L'ID.7 Tourer associe les avantages en termes d'émissions de la mobilité électrique à une autonomie WLTP pouvant aller jusqu'à 685 km, avec la plus grande batterie, ainsi qu'à un niveau de confort élevé et beaucoup d'espace à bord.



La plus grande batterie est conçue pour une puissance de charge maximale de 200 kW dans les stations de charge rapide à courant continu. À ce niveau de puissance, la batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en moins de 30 minutes.



L'ID.7 Tourer dispose de série d'un affichage tête haute à réalité augmentée. Celui-ci projette dans le champ de vision du conducteur des informations utiles pour le trajet, afin que les yeux du conducteur restent concentrés sur la route. Dans le même temps, l'affichage tête haute à réalité augmentée modifie l'architecture du cockpit en permettant aux instruments classiques de devenir compacts.



L'ID.7 Tourer électrique vise un confort de première classe. Cela est rendu possible grâce à des détails tels que des bouches d'aération actionnées automatiquement par de petits moteurs de commande, des sièges ergoActive avec une fonction de massage par points de pression et régulation thermique automatique.



Le toit ouvrant panoramique avec verre intelligent dispose de couches de verre qui peuvent être commutées électroniquement pour être soit opaques, soit transparentes.



Le grand break électrique ID.7 Tourer est produit avec la berline coupé ID.7 et le SUV ID.4 à l'usine de Emden, en Allemagne.



Le break électrique ID.7 Tourer est commercialisé en parallèle de la Passat en version break.



Les deux modèles se complètent et proposent ensemble tous les types de motorisation: des motorisations Diesel et essence, efficientes, des motorisations hybrides rechargeables avec plus de 100 km d'autonomie électrique (WLTP) et électriques.



Volkswagen figure parmi les rares constructeurs du marché européen à proposer trois modèles de breaks sur le segment des grandes routières : la sportive Arteon Shooting Brake, la Passat SW et l'ID.7 Tourer.



Le grand break électrique de Volkswagen est disponible à partir de 58 990 euros (ID.7 Tourer Pro).



Le modèle ID.7 Tourer Pro est équipé d'une batterie de 77 kWh (valeur nette) et développe 210 kW (286 ch). Il se distingue par une puissance de recharge rapide en courant alternatif de 175 kW et affiche jusqu'à 606 km d'autonomie en cycle WLTP. À cette puissance, le temps de recharge de 10 % à 80 % est de 28 minutes environ sur les stations rapides en courant continu.



L'ID.7 Tourer Pro affiche une vitesse de pointe 180 km/h.



Deux finitions sont proposées: ID. et Life Max.



La finition ID. offre de nombreux équipements : climatisation automatique bi-zone 'Smart Air Vents' avec bouches d'aération intelligentes, système d'infodivertissement à écran tactile au format tablette (diagonale : 38 cm, 15 pouces) avec service « App-Connect » sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto, affichage tête haute à réalité augmentée, assistant vocal IDA, Assistant de maintien au centre de la voie 'Lane Assist', Assistant de changement de voie et sortie de stationnement 'Side Assist', Caméra de recul 'Rear View', sellerie en tissu, interface pour téléphone portable, quatre ports USB-C, éclairage d'ambiance (10 couleurs), alarme antivol, chauffage des sièges avant, filet pour le compartiment bagages, Projecteurs LED, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, éclairage du périmètre avec projection du logo via les coques des rétroviseurs extérieurs et éclairage des poignées, verrouillage centralisé et système de démarrage Keyless Access, capteur de pluie, barres de toit noires (charge : 75 kg) et jantes alliage 19 pouces 'Hudson'.



Des packs d'équipements sont disponibles en option et permettent de personnaliser l'ID.7 Tourer sur la finition ID..



Le pack Confort combine les fonctionnalités suivantes : climatiseur automatique tri-zone (Air Care Climatronic), système de navigation 'Discover Pro', chargeur à induction pour smartphones et volant et pare-brise chauffants.



Le pack Assistance inclut le Connected Travel Assist (conduite assistée), caméra 'Rear View' et 'Intelligent Park Assist Plus' avec la fonction mémoire.



Le pack Intérieur Style Plus propose un éclairage d'ambiance décliné en 30 couleurs, des sièges ergoActive réglables électriquement à l'avant (avec programmes de massage et climatisation active), un tissu microfibre ArtVelours Eco pour les panneaux centraux des revêtements de sièges avant et latéraux à l'arrière, et un système audio Harman Kardon d'une puissance totale de 700 watts.



Le pack Design propose un toit panoramique « Smart Glass », que le conducteur peut rendre opaque ou transparent d'une simple pression sur un bouton. Ce pack comprend également le contrôle dynamique du châssis (DCC), les feux matriciels à LED IQ. Light, le réglage du faisceau Dynamic Light Assist et des blocs de feux arrière à LED à clignotants séquentiels.



La finition Life Max dispose en plus des équipements de la finition ID., du Pack Assistance qui comprend le Travel Assist la caméra 360° 'Area View' et 'l'Intelligent Park Assist Plus', le Pack Confort comprenant la navigation 'Discover Pro', la climatisation tri zones 'Smart Air Vents', le volant et pare-brise chauffants et un chargeur à induction, le Pack Design qui comprend les projecteurs IQ.Light - Matrix LED, le coffre électrique 'Easy open & Close', des vitres surteintées, et du Pack intérieur Style Plus incluant la sellerie bi-matière ArtVelours, des sièges avant ErgoActive électriques et massants ainsi que l'éclairage d'ambiance personnalisable (30 couleurs).



Les deux versions de l'ID.7 Tourer sont équipées de nombreux systèmes d'aide à la conduite, notamment le régulateur de vitesse intelligent (ACC) avec fonction de maintien de voie (Lane Assist) et de changement de voie (Side Assist), le système d'alerte Car2X, la reconnaissance dynamique des panneaux de signalisation, une caméra de recul (Rear View) et le réglage du faisceau (Light Assist).



La Volkswagen ID.7 Tourer et la berline ID.7 sont construites dans l'usine Volkswagen de Emden, dans le nord de l'Allemagne.



Les prix de la Volkswagen ID.7 Tourer:



ID.7 Tourer Pro 210 kW 77 kWh ID.: 58 990 euros

ID.7 Tourer Pro 210 kW 77 kWh Life Max: 60 690 euros



Les principaux équipements de série de la Volkswagen ID.7 Tourer:



ID. - Autonomie WLTP: 606 km



Design extérieur



• Barres de toit noires

• Boitiers des rétroviseurs peints en noir

• Poignées de portes éclairées et éclairage périmétrique avec projection du logo

• Jantes en alliage 19 pouces 'Hudson' (8J x 19 à l'avant, 8,5J x 19 à l'arrière) avec pneumatiques AirStop 235/50 R19 à l'avant, 255/45 R19 à l'arrière avec écrous antivol

• Projecteurs LED et feux arrière à LED



Intérieur



• Sellerie en tissu Gris Soul

• Sièges avant réglables en hauteur et chauffants

• Revêtement du tableau de bord et des portes soft-touch composé de matériaux durables

• Eclairage d'ambiance personnalisable (10 couleurs)

• Pédalier en acier inoxydable avec symboles 'Play & Pause'

• Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés

• Volant capacitif multifonction avec préparation pour volant chauffant via Upgrades

• Banquette arrière 2/3 1/3 avec accoudoir central, trappe à skis et 2 porte-gobelets

• Filet à bagages

• Tapis de sol avant et arrière



Assistances à la conduite



• Assistant de maintien au centre de la voie 'Lane Assist' avec préparation pour assistant de conduite semi-autonome 'Travel Assist 2.5' via Upgrades

• Assistant au changement de voie et sortie de stationnement 'Side Assist'

• Caméra de recul 'Rear View' avec préparation pour Caméra 360° 'Area View' via Upgrades

• Système d'aide au stationnement avant et arrière 'Park Pilot' avec préparation pour 'Intelligent Park Assist Plus' avec fonction mémoire via Upgrades

• Reconnaissance des panneaux de signalisation routière 'Sign Assist'

• Régulation automatique des feux de route 'Light Assist'

• Fonction Car2X



Sécurité



• Airbags frontaux avant conducteur et passager (Airbag passager désactivable par clé)

• Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière, airbags latéraux à l'avant et airbag central

• Appuie-tête à sécurité optimisée à l'avant

• 'Pre safe assist' : Système proactif de protection des occupants

• Alarme antivol - Protection volumétrique et anti-soulèvement



Confort et Connectivité



• Affichage tête haute à réalité augmentée

• Commande vocale intuitive - "Bonjour ID."

• Climatiseur 2-zones 'Smart Air Vents' avec filtre à charbon actif et élément de commande à l'arrière avec préparation pour climatisation 3 zones via Upgrades

• Système d'infotainment 'Ready to Discover' avec écran 15 pouces personnalisable

• Préparation pour activation ultérieure de la Navigation via Upgrades

• 2 ports USB-C à l'avant (recharge et data) et 2 à l'arrière (recharge)

• Réception de radio numérique DAB plus

• Système de son 8 plus 1 haut-parleurs

• Système de verrouillage et de démarrage sans clé 'Keyless Access Advanced'

• Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

• Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement avec abaissement du rétroviseur passager

• Pare-brise en verre athermique avec préparation pour pare-brise chauffant via Upgrades

• Vitres athermiques teintées vertes

• App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay, Android Auto et MirrorLink (avec fil)

• Interface téléphonique Bluetooth Confort avec préparation pour recharge par induction via Upgrades

• Préparation pour services connectés ""VW Connect"" activables via la boutique en ligne du véhicule ou via l'espace MyVolkswagen

• Buses à dégivrage automatique à l'avant et indicateur de niveau de lave-glace

• Capteurs de pluie avec essuie-glace automatique

• Plancher de coffre à bagages modulable

• Sélection du profil de conduite



Life Max - Autonomie WLTP: 602 km



Equipements supplémentaires de série par rapport à la finition ID.



Pack Assistance



• Assistant de conduite semi-autonome 'Travel Assist 2.5' avec changement de voie assistée, assistant de maintien au centre de la voie 'Lane Assist' et assistance en cas d'incapacité du conducteur à réagir 'Emergency Assist'

• Caméra 360° 'Area View' et caméra de recul 'Rear View'

• 'Intelligent Park Assist Plus' avec la fonction mémoire



Pack Confort



• Système de Navigation & Infotainment 'Discover Pro' avec "Services de streaming et radio via Internet"

• Climatiseur 3-zones 'Smart Air Vents' avec filtre à charbon actif et élément de commande à l'arrière

• Volant capacitif multifonction chauffant, avec commandes tactiles

• Pare-brise en verre athermique, chauffant, avec isolation phonique renforcée

• Interface téléphonique Bluetooth® Confort avec fonction de recharge par induction (en fonction du téléphone compatible)



Pack Design



• Projecteurs IQ. Light - Matrix LED avec commutation automatique des feux de route, éclairage de mauvais temps et fonction de bienvenue

• Régulation dynamique des feux de route 'Dynamic Light Assist'

• Bande lumineuse entre les projecteurs et le logo avec logo Volkswagen illuminé à l'avant et à l'arrière

• Feux arrière à LED 3D avec clignotants défilants

• Réglage dynamique du site des projecteurs, avec feux de braquage

• Coffre électrique avec fonction 'Easy Open & Close'

• Vitres arrière surteintées



Pack Intérieur Style Plus



• Sellerie bi-matière ArtVelours

• Sièges avant ErgoActive : ajustables électriquement 14 positions, chauffants, avec supports lombaires ajustables, assise coulissante, fonction massante avec 10 coussins gonflables et fonction de mémoire

• Revêtement du tableau de bord et des portes soft-touch avec surpiqûres composé de matériaux durables

• Éclairage d'ambiance personnalisable (30 couleurs)

• Filet à bagages et filets de rangement latéraux



