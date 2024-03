Le SUV entièrement électrique Mercedes-Maybach EQS SUV offre l'exclusivité Maybach

Laest lede la marque de luxe automobile Maybach.Le SUV Mercedes-Maybach EQS est basé sur la technologie de l'EQS SUV de Mercedes-EQ.Le SUV de luxe automobile entièrement électrique de Maybach combine la technologie électrique de Mercedes-Benz avec l'exclusivité de Maybach conformément à la maxime de Wilhelm Maybach : « Ce qui est bon doit aussi être beau ».L'extérieur doté de l'étoile Mercedes verticale sur le capot et d'une façade noire reprend la calandre Maybach spécifique à l'ère de l'électromobilité.La peinture bicolore en option est typique de la marque de luxe sophistiquée Maybach.Mercedes-Maybach enrichit le design de l'EQS SUV de Mercedes-EQ avec des éléments de design sophistiqués qui lui confèrent un propre caractère.L'étoile Mercedes trône sur le capot.L'avant se caractérise par le panneau noir typique de la marque avec des bandes de garniture verticales chromées dans un aspect de profondeur tridimensionnel.Le grand panneau noir est lisse fermé. L'élément pour les capteurs radar est entièrement intégré et n'est plus visible.Des lattes en filigrane chromées peuvent être trouvées sur l'entrée d'air du pare-chocs.Le lettrage Maybach est discrètement incorporé dans une bande décorative chromée, qui forme une unité avec la bande lumineuse continue des phares Digital Light standard.Vu de côté, les caractéristiques spécifiques Maybach comprennent les entourages chromés des vitres latérales et la garniture chromée du montant B. Cet élément décoratif souligne la longueur de la zone des sièges arrière. Le lettrage EQS est subtilement intégré dans le triangle de la fenêtre avant.Les passages de roue prononcés avec des habillages en noir brillant soulignent la puissance et la présence du SUV.La Mercedes-Maybach EQS SUV est équipée de jantes en alliage et forgées de 21 ou 22 pouces. Le lettrage Maybach figure sur les enjoliveurs de roues intégrés. Les marchepieds de série, qui s'illuminent dans l'obscurité, attirent l'attention. Les bandes de roulement sont en aluminium anodisé. L'emblème Maybach y est également intégré.À l'arrière, les feux arrière soulignent le caractère exclusif d'une bande lumineuse continue avec une hélice en deux parties.Les lumières sont animées sur toute la largeur. Il y a aussi des éléments de garniture chromés sur le hayon, sur la jupe arrière et la lèvre du spoiler, ainsi que le lettrage Maybach.L'apparence de la Mercedes-Maybach EQS SUV comprend également la peinture bicolore typique de la marque avec une bande filigrane. Elle est disponible en cinq combinaisons de couleurs: argent high-tech / noir obsidienne, argent high-tech / bleu nautique, noir obsidienne / gris sélénite, noir obsidienne / or Kalahari et brun velours / noir onyx.Le SUV Mercedes-Maybach EQS est long de 5 125 mm, large de 2 034 mm et haut de 1 721 mm.L'empattement atteint 3 210 mm avec un volume de coffre de 440 litres.Le design de l'intérieur suit également le credo de Maybach « Ce qui est bon doit aussi être beau ».Le point culminant pour les passagers avant est l'Hyperscreen MBUX standard avec « zéro layer ».Parmi les fonctionnalités exclusives à Maybach, citons l'affichage animé du combiné d'instruments en mode « Maybach ». Les pointeurs dans les deux tubes sont conçus comme un foulard en soie qui se déplace dans le vent en fonction de la vitesse et du style de conduite. Dans le même temps, les chiffres changent de taille et sont dynamiquement fondus. Les contours des instruments ronds sont en or rose, typique de la marque Maybach. Une forme d'affichage alternative aux tubes est le style sportif « Pure EV ». Une barre de performance tridimensionnelle indique l'état de conduite (conduite, accélération, charge).L'affichage central commence par l'écran d'accueil et la « zéro layer ». Dans ce paramètre de base, la carte de navigation domine. Le conducteur peut effectuer 80 pour cent des interactions les plus courantes directement sans changer d'application. Le système réagit de manière situationnelle.Le contenu et la structure de fonctionnement des trois écrans correspondent à ceux de l'EQS SUV de Mercedes-EQ. L'apparence peut être personnalisée avec trois styles d'affichage (discret, sportif, Maybach) et trois modes (navigation, assistance, service).Les passagers arrière bénéficient de la même gamme de fonctions d'infodivertissement et de confort avec deux écrans de 11,6 pouces sur les dossiers des sièges avant. Avec le système de divertissement arrière MBUX, le contenu peut être partagé sur les différents écrans. Il est également possible de sélectionner et de modifier les destinations de navigation depuis les sièges arrières. L'équipement de série comprend également la tablette arrière MBUX et le MBUX Interior Assist. À l'aide de caméras, il peut reconnaître les demandes de fonctionnement des passagers à partir des mouvements du corps et des mains et exécuter les fonctions correspondantes.La Mercedes-Maybach EQS SUV est dotée de série d'un cuir Nappa exclusif Maybach dans les couleurs brun expresso / marron balao perle. La perle beige Macchiato/brun bronze est disponible en option.Le cuir sophistiqué Maybach Manufaktur Exclusive Nappa est disponible en option en blanc cristal/gris argenté perle.Le cuir provient d'un traitement durable.Les bois naturels sont disponibles en tant que pièces décoratives: Manufaktur bois de bouleau brun à pores ouverts et bois de pont brun à pores ouverts Manufaktur noyer, ainsi que des lignes fluides noires de laque piano Manufaktur.L'emblème Maybach, qui est intégré à différents endroits en tant qu'élément de design, souligne l'apparence de qualité typique de la marque. Il orne le système de pédales en acier inoxydable, les coussins sur les appuie-tête, les dossiers des sièges avant et, en saillie, l'espace pour les pieds à l'arrière. Il peut également être trouvé sur la garniture en bois entre les sièges arrière. Lorsque le coffre est ouvert, il peut également être vu sur la doublure intérieure du hayon. Le lettrage de la marque Maybach différencie le volant et accueille tous les passagers sur les seuils de porte en acier inoxydable sous forme lumineuse.À l'arrière de la Mercedes-Maybach EQS SUV, la combinaison de matériaux de qualité, d'un savoir-faire sophistiqué et de détails exclusifs crée une atmosphère de bien-être cocooning. Comme les sièges avant, les sièges Executive sont équipés d'une ventilation, d'une fonction de massage et d'un chauffage du cou et des épaules. Il y a aussi un massage des mollets. Dès que le passager arrière droit choisit la position inclinée, le siège du passager avant avance automatiquement vers la position du chauffeur.Avec l'équipement « First-Class Rear », la console centrale avant continue comme une bande flottante vers les sièges arrière. Des garnitures en bois ornent le compartiment de rangement arrière. Il complète les garnitures en bois à l'arrière des dossiers des sièges avant et entre les sièges arrière.L'équipement supplémentaire Maybach comprend deux porte-gobelets thermiques et une tablette pour la tablette arrière MBUX standard. Quatre ports USB-C à charge rapide et deux interfaces HDMI permettent aux voyageurs d'utiliser facilement leurs appareils numériques.Sur demande, la console centrale peut comprendre deux tables pliantes, un compartiment de refroidissement et des gobelets à champagne plaqués argent.Une lampe est intégrée dans chacun des montants C. L'éclairage arrière adaptatif offre des lampes de lecture supplémentaires dans les poignées de maintien et des bandes lumineuses dans la garniture de pavillon. La luminosité ainsi que la taille et la position des taches lumineuses peuvent être ajustées. Le réglage de la couleur de la lumière suit automatiquement le rythme quotidien humain et peut être ajusté à la main.L'éclairage ambiant traverse tout le véhicule, jusqu'à la doublure de toit et derrière les sièges arrière.La Mercedes-Maybach EQS SUV dispose d'un éclairage ambiant actif avec 253 LED à commande individuelle et 64 couleurs sélectionnables individuellement.La Mercedes-Maybach EQS SUV dispose en standard de l'Energizing Air Control Plus avec filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air). Le capteur de qualité de l'air prend en charge l'interrupteur de recirculation d'air frais. L'air conditionné est filtré plusieurs fois en mode circulation d'air. Le filtre HEPA nettoie l'air extérieur entrant des poussières fines, des très petites particules et du pollen. Un charbon actif spécial dans le filtre HEPA et le filtre d'habitacle filtre le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ainsi que les odeurs. Le rinçage à l'air frais a lieu à intervalles réguliers. La pré-climatisation permet de purifier l'air intérieur avant l'embarquement. Les valeurs de particules à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule sont affichées au MBUX. Ils sont énumérés en détail dans leur propre menu de qualité de l'air. Si la qualité de l'air extérieur est faible, le système peut faire des recommandations pour fermer les fenêtres latérales ou le toit ouvrant.L'odeur active fait partie du pack standard Air Balance avec un parfum spécial créé pour la Mercedes-Maybach EQS SUV: Mood Ebony No. 12. est composé de bois de santal stimulant associé à des notes d'épices.La Mercedes-Maybach EQS SUV est équipée de série du système de son surround Burmester 4D.Elle propose l'expérience audio immersive Dolby Atmos, qui donne à la musique plus d'espace, de clarté et de profondeur. Dolby Atmos permet de placer des éléments audio discrets ou des objets dans un champ sonore tridimensionnel et de les adapter à l'environnement de lecture. Les passagers peuvent entendre leur musique avec une clarté égale à la composition originale du studio de l'artiste.Le système audio comprend 15 haut-parleurs : deux haut-parleurs de basse avant dans l'espace de pied avant, un médium et un tweeter dans chaque porte, deux haut-parleurs 3D dans la garniture de pavillon, deux haut-parleurs surround dans le couvercle du compartiment à bagages et un haut-parleur central dans le tableau de bord. Il y a aussi deux excitateurs dans chaque siège. La reproduction directe du bruit de structure dans les sièges rend l'expérience d'écoute quadridimensionnelle. Les passagers assis sur le siège passager avant et à l'arrière peuvent également appliquer le son 4D au contenu audio du casque. Le son peut être ajusté individuellement pour chaque profil d'utilisateur MBUX.Avec différents univers sonores, le son devient également une expérience acoustique. « Aerial Grace » est le nom du son de conduite qui a été spécialement créé pour le modèle tout électrique Mercedes-Maybach et peut être entendu à l'intérieur. Le son est interactif et réagit à une douzaine de paramètres différents, y compris la position de la pédale d'accélérateur, la vitesse et la récupération. À l'aide d'algorithmes de conception sonore, les sons sont calculés en temps réel sur l'amplificateur du système de son surround Burmester 4D et lus par les haut-parleurs.Le SUV de luxe Maybach s'appuie sur le confort sonore de l'EQS SUV de Mercedes-EQ. Cela comprend l'encapsulation de la transmission électrique à l'avant et à l'arrière, le cadre de support sur l'essieu avant et les unités d'entraînement qui sont doublement découplées via des supports en caoutchouc. Les mousses acoustiques spéciales dans certains profils de carrosserie et les rampes dans les panneaux de soubassement sont également adoptées. Ils réduisent le bruit du gravier projeté dans les passages de roue.Les mesures NVH plus étendues (bruit, vibration, dureté) de la Mercedes-Maybach EQS SUV sont principalement destinées à l'arrière.La housse du coffre à bagages, recouverte de cuir artificiel Artico, est une cloison transversale fixée à la carrosserie, comme dans un salon. Il se fixe au bord supérieur du dossier de la banquette arrière et scelle le coffre jusqu'au bord inférieur de la lunette arrière. Cela provoque une suppression du bruit efficace.L'unité de déconnexion (DCU) y contribue également. En fonction de la situation de conduite et de la puissance requise, il découple automatiquement le moteur électrique sur l'essieu avant pour augmenter l'autonomie. À faible charge, le DCU passe en mode de conduite deux roues motrices. Ensuite, le moteur électrique et la transmission sur l'essieu avant s'arrêtent. En outre, des matériaux isolants supplémentaires et des vitres en verre feuilleté acoustiquement efficaces sont utilisés dans la Mercedes-Maybach EQS SUV. Diverses mesures de déviation du vent sur le toit panoramique, telles que les déflecteurs de vent, les couvertures et les joints à géométrie améliorée, assurent un haut niveau de confort acoustique malgré la grande ouverture du toit.La suspension pneumatique Airmatic avec amortissement réglable en continu ADS plus est de série. Pour augmenter la garde au sol, le niveau du véhicule Maybach peut être relevé jusqu'à 35 millimètres.La direction de l'essieu arrière avec un angle de braquage allant jusqu'à 4,5 degrés est de série. Alternativement, les roues arrière peuvent être tournées jusqu'à 10 degrés. Cela permet un rayon de braquage de 11,0 mètres.En plus des programmes de conduite Dynamic Select Eco, Sport, Offroad et Individual, la Mercedes-Maybach EQS SUV dispose du programme Maybach drive. Il est entièrement conçu pour un confort de conduite maximal pour les passagers arrière. Il garantit qu'il n'y a que des mouvements minimes de la carrosserie sous les sièges arrière. Un nœud d'oscillation y est situé, de sorte que les amplitudes sont au plus bas.La Mercedes-Maybach EQS SUV 680 à transmission intégrale 4Matic délivre une puissance de 484 kW et un couple de 950 Nm.La Mercedes-Maybach EQS SUV 680 atteint une vitesse de pointe de 210 km/h sur les portions illimitées des autoroutes allemandes avec une accélération de 0-100 km/h en 4,4 secondes.La consommation électrique combinée est de 24.1-22.0 kWh/100 km.L'autonomie atteint jusqu'à 559-612 kilomètres.Les valeurs ont été déterminées conformément à la procédure de mesure WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures). La consommation d'énergie d'une voiture électrique dépend non seulement de l'utilisation efficace de la source d'énergie par la voiture , mais aussi du style de conduite et d'autres facteurs non techniques. Sur autoroute, à une vitesse de 130 km/h, la consommation est réelle est inférieure de 40% aux valeurs WLTP.La Mercedes-Maybach EQS SUV 680 est équipée d'un chargeur embarqué de 22 kW permettant une recharge en 5h50 (temps de charge en CA ; triphasé 22 kW).La capacité de charge DC maximale est de 200 kW. Le temps de charge de 10 à 80 % sur une station de charge rapide à courant continu de catégorie "K" ou "L" conformément à la norme EN17186 avec un courant de charge de 500 A est de 31 minutes (soit jusqu'à 230 km d'autonomie après 15 minutes de chargement en courant continu sur une stations de charge rapide à courant continu de 500 ampères).La Mercedes-Maybach EQS SUV est disponible avec une clé numérique. Elle peut être utilisée pour verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule en toute simplicité. Il suffit au conducteur de porter sur lui un appareil Apple compatible (iPhone ou Apple Watch). Le partage de la clé est possible avec un maximum de 16 personnes via AirDrop, iMessage ou d'autres plateformes de messagerie. La pré-installation de la clé numérique du véhicule est un équipement de série.La Mercedes-Maybach EQS SUV 680 est commercialisée au prix de 216 100 euros.