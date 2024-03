Le ludospace Citroën Berlingo au caractère plus moderne et affirmé s'enrichit d'une offre Diesel

Lechange d'attitude en adoptant une face avant moderne et affirmée illustrant la nouvelle identité de style Citroën A l'intérieur, le ludospace Citroën intègre une nouvelle planche de bord ainsi qu'une connectivité de dernière génération avec un écran tactile de 10 pouces pilotant un nouveau système d'info-divertissement.Le Citroën Berlingo reçoit des sièges avant Citroën Advanced Comfort.Disponible en version 5 et 7 places , le Citroën Berlingo restylé arrive dans les concessions de la marque aux chevrons au printemps 2024.La face avant verticale et graphique du Berlingo intègre le logo et la signature lumineuse de la marque aux chevrons.La calandre et le bouclier forment un bloc homogène au centre duquel apparait le logo ovale de Citroën.De part et d'autre du logo un bandeau noir strié évoque les motifs des chevrons. Il fait la jonction entre le logo et les projecteurs qui intègrent la signature lumineuse Citroën à trois segments avec une barre verticale et deux barres horizontales qui ressemblent à des lames.Le bandeau et les différentes grilles inférieures forment des strates qui structurent la face avant.Avec le Pack Advanced Comfort XTR, le bouclier est animé en son centre par un sabot de protection effet alu.Des barres de toit sont disponibles.La ligne de fuite en arrière du pavillon dynamise la silhouette.Le Berlingo est disponible en cinq couleurs de carrosserie: Bleu Kiama, Vert Sirkka, Blanc Kaolin, Noir Perla Nera et Gris Acier.La planche de bord se distingue par un volume plein. Son dessin met en avant la technologie symbolisée par l'écran central tactile haute définition de 10 pouces situé sur sa partie supérieure, et par le combiné d'instruments digital personnalisable.Dans sa partie supérieure, la planche de bord intègre une boite à gants Top Box.Dans sa partie inférieure, le pied central rassemble les fonctions de sélection de commande de vitesses et de mode de conduite, le frein de stationnement électrique, le bouton de démarrage, 2 ports USB et un rangement permettant la recharge par induction d'un smartphone.Le volant, chauffant en option, intègre un léger méplat en partie basse, ainsi qu'un coussin central plus graphique qui présente en son centre le logo de Citroën. Il intègre les commandes permettant de gérer le système audio et le régulateur de vitesse.Le Berlingo dispose de sièges avant Citroën Advanced Comfort. Leur architecture sophistiquée associée à une mousse et des soutiens latéraux spécifiques garantit un confort élevé. Leur tissu spécifique et leur finition en trois couleurs sont soignés. Au centre de l'assise et du dossier la confection reprend un effet matelassé graphique et source de confort. Le dessin du dossier est animé par un bandeau de couleur en forme de U sur le dossier tandis que les flancs des sièges sont soulignés d'un liseré de la même couleur.Le Berlingo dispose de trois sièges arrière individuels. Les trois sièges de la deuxième rangée sont indépendants, coulissants et escamotables.Lorsque le siège du passager avant est replié, le plancher est entièrement plat et la longueur de chargement s'étend à 2,70 mètres pour la version M.Le Berlingo est disponible en deux tailles: M (longueur 4,40 mètres) et XL (longueur 4,75 mètres).La version XL permet d'accueillir deux sièges optionnels supplémentaires en troisième rangée.Le Berlingo conserve le pavillon multifonction Modutop qui intègre l'arche translucide, le coffre de pavillon arrière, l'éclairage d'ambiance et le toit vitré panoramique occultable avec store électrique.Le Berlingo offre 27 rangements répartis dans l'habitacle pour un volume global qui peut atteindre 186 litres.La lunette arrière ouvrante s'ouvre indépendamment du hayon pour charger ou décharger rapidement de petits objets dans le coffre.L'espace de chargement varie de 775 litres (volume sous tablette, Berlingo taille M) à 4 000 litres (volume total sous toit, Berlingo taille XL).Lorsque le siège du passager avant est replié, le plancher est entièrement plat et la longueur de chargement s'étend à 3,05 mètres pour la version XL, de quoi transporter des objets longs.La planche de bord accueille au centre un écran tactile 10 pouces associé au système multimédia Citroën.Le système d'info-divertissement My Citroën Play associé à un écran 10 pouces standard permet d'écouter la radio, gérer son téléphone ou les fonctions de la voiture . Il propose une fonction de réplication de son smartphone sans fil, compatible Apple CarPlay et Android Auto . Il permet également d'afficher la caméra de recul. Le système d'info-divertissement est associé à un combiné digital noir et blanc situé derrière le volant.Le système My Citroën Drive Plus, associé à un écran 10 pouces haute définition est disponible avec la navigation 3D connectée. Son système inspiré des widgets des smartphones permet de gérer les différents fonctions médias. Il propose un système de reconnaissance vocale naturelle. L'écran haute définition permet de projeter la caméra de recul avec fonction Top Rear Vision . Le système d'info-divertissement est associé à un combiné digital de 10 pouces couleur personnalisable.Un chargeur de smartphone sans fil est situé sur la console centrale.Deux prises USB sont disponibles.Le Berlingo propose jusqu'à 18 technologies d'aide à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, le frein de stationnement électrique, une caméra de recul avec Top Rear Vision, le Grip Control avec Hill Assist Descent ou le contrôle de stabilité de l'attelage.Le Berlingo est commercialisé en France avec deux moteurs diesel BlueHDi 100 et 130 ch, alors que le ë-Berlingo embarque une motorisation électrique.La motorisation Diesel BlueHDi 100 est couplée à une boite mécanique 6 rapports alors que le BlueHDI 130 est couplé avec une boite automatique EAT8.Le Berlingo Diesel vise les conducteurs n'ayant pas de capacité de charge ou nécessitant une grande polyvalence d'usage.Le Berlingo Diesel est plus accessible et offre une grande liberté de mouvement que la déclinaison électrique ë-Berlingo.Le véhicule populaire Berlingo est disponible en deux niveaux de finition, Plus et Max.Le niveau « Plus » propose des coques de rétroviseurs noir brillant, des poignées de porte couleur caisse, des projecteurs antibrouillard, et pour le confort à bord une climatisation manuelle, une radio numérique avec écran couleur standard tactile 10 pouces avec Bluetooth et Mirror Screen sans fil, une aide au stationnement arrière, la commutation automatique des feux, un essuie-vitre avant automatique, un frein de stationnement électrique, des rétroviseurs électriques, des lève-vitres avant électrique, une alerte risque collision et freinage d'urgence, la lecture des panneaux de vitesse, un régulateur-limiteur de vitesse et pour la modularité une banquette de deuxième rangée escamotable 2/3-1/3, un siège passager avant rabattable avec accoudoir, une tablette aviation au dos des sièges avant et une tablette arrière cache-bagages à deux positions.Le niveau « Max » ajoute des jantes alliage 16 pouces, des barres de toit longitudinales Noir Brillant, le surteintage des vitres arrière, un volant cuir multifonction, et pour le bien être à bord une climatisation automatique bizone, une radio numérique avec écran couleur HD tactile 10 pouces avec Bluetooth, Mirror Screen sans fil et système d'info-divertissement, un combiné numérique 10 pouces couleur, une caméra de recul avec Top Rear Vision, des lève-vitres électriques arrière, des rétroviseurs rabattables électriquement, et pour plus de fonctionnalité les deux portes latérales coulissantes, trois sièges arrière individuels escamotables et une lunette arrière ouvrante surteintée.Le Citroën Berlingo est disponible à partir de 26 550 euros (M BlueHDi 100 Plus).BlueHDi 100 Plus: 26 550 €BlueHDi 130 EAT8 Max: 31 400 €XLBlueHDi 130 EAT8 Max: 32 400 €Les options du niveau « Max » :Les sièges Citroën Advanced Comfort associés au garnissage XTR. Leur architecture sophistiquée associée à une mousse et des soutiens latéraux spécifiques garantit un confort de haut niveau. Leur tissu spécifique et leur finition en trois couleurs sont soignés.Le pavillon multifonction Modutop comprend l'arche translucide, le coffre de pavillon arrière, l'éclairage d'ambiance et le toit vitré panoramique occultable avec store électrique.La navigation 3D connectée associé à un écran 10 pouces haute définition. Ce système d'info-divertissement inspiré des widgets des smartphones permet de gérer les différents fonctions médias. Il propose un système de reconnaissance vocale naturelle, fluide et facile. L'écran haute définition permet de projeter la caméra de recul avec fonction Top Rear Vision.Le Pack Techno : Accès et démarrage mains-libres, Chargeur sans fil, Prise 230V, Grip Control avec Hill Assist Descent, Console de rangement et aérateurs climatisation en deuxième rangée avec prise USB.Le Pack Connect : Régulateur de vitesse auto-adaptatif avec fonction Stop And Go et système actif de maintien au centre de la voie, Aide au stationnement Avant et latéral, Surveillance des angles morts.Pack Hiver: 300 € (Pare-brise chauffant, Sièges conducteur et passager chauffants)Pack Techno: 1 400 € (Accès et Démarrage mains-libres, Chargeur sans fil, Prise 230 V, Grip Control avec Hill Assist Descent, Console de rangement et aérateurs climatisation en deuxième rangée avec prise USB)Pack Connect: 1 400 € (Régulateur de vitesse auto-adaptatif avec fonction Stop And Go, Système actif de maintien au centre de la voie, Aide au stationnement avant et latéral, Surveillance angles morts)Pack Connect Navigation: 700 € (avec tablette tactile 10 pouces avec reconnaissance vocales, aide au stationnement avant et latéral, Surveillance angles morts)Cartographie Europe: 540 €