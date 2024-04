Le crossover compact électrique Ford Explorer combine l'ingénierie allemande à un style américain

Conçu en Europe et pour l'Europe sur la plateforme électrique Volkswagen ID., lecombine l'ingénierie allemande à un style américain.Le crossover Explorer électrique ouvre la voie à une nouvelle vague de véhicules électriques imprégnés des racines américaines de Ford Le style extérieur de SUV futuriste se combine à un design intérieur moderne.L'extérieur aérodynamique reprend l'esprit et le style affirmé du SUV américain emblématique de Ford, également défini par la signature avant du "bouclier" qui remplace la traditionnelle calandre.L'Explorer électrique dispose d'un vaste volume intérieur, d'une espace de rangement d'environ 470 litres, d'un espace de rangement privé et d'une console centrale de 17 litres située entre le conducteur et le passager avant qui permet de ranger un ordinateur portable de 15 pouces.Le crossover compact électrique Ford peut accueillir cinq personnes.L'Explorer électrique offre une expérience connectée, permettant au conducteur et aux passagers de rester connectés lors de leurs déplacements, grâce à son système d'infodivertissement entièrement connecté, un écran mobile de 14,6 pouces et l'intégration d'applications sans fil. L'écran tactile mobile de 14,6 pouces peut coulisser en douceur pour s'adapter au conducteur et dissimule un espace de rangement privé pour les objets de valeur.Un compartiment pour deux grands smartphones reçoit un chargeur à induction.Le système d'infodivertissement Sync Move offre une compatibilité sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay.La recharge à domicile peut être programmée pour utiliser l'électricité au tarif heures creuses, et disposer d'une batterie pleine et d'un habitacle préchauffé par temps froid.La batterie haute tension du crossover Explorer électrique se recharge de 10 à 80 % en 26 minutes sur une borne de recharge rapide.Les systèmes avancés d'aide à la conduite comprennent le système Assisted Lane Change qui permet de changer de voie sur simple pression d'un bouton de clignotant et le système Clear Exit Assist qui avertit de l'approche d'un cycliste avant d'ouvrir les portes dans les centres-villes fréquentés.L'Explorer est proposé avec deux versions de motorisation: un simple moteur dont la puissance est transmise aux roues arrière (RWD) ou un double moteur et transmission intégrale (AWD).La version Extended Range RWD de 286 ch accélère de zéro à 100 km/h en 6,4 secondes.La version Extended Range AWD de 340 ch accélère de zéro à 100 km/h en 5,3 secondes.L'Explorer AWD peut tracter jusqu'à 1 200 kg. Le remorquage maximum varie en fonction du chargement, de la configuration du véhicule, des accessoires et du nombre de passagers.Capacité nette batterie (kWh): 77Durée charge CC : 10-80% (estimation): 28 minutesCC puissance charge max (kW): 135CA puissance charge maximale (kW): 11Puissance (kW): 210 / (ch): 286Couple arrière (Nm): 545Couple avant (Nm): 0Autonomie WLTP (km): 602/572 Consommation électrique (kWh/100 km): 13.9/14.7Vitesse Maximale (km/h): 1800-100 km/h (secondes): 6.4Capacité nette batterie (kWh): 79Durée charge CC: 10-80% (estimation): 26 minutesCC puissance charge max (kW): 185CA puissance charge maximale (kW): 11Puissance (kW): 250 / (ch): 340Couple arrière (Nm): 545Couple avant (Nm): 134Autonomie WLTP (km): 566/532Consommation électrique (kWh/100 km): 15.7/16.6Vitesse Maximale (km/h): 1800-100 km/h (secondes): 5.3Plus de 15 technologies d'aide à la conduite sont comprises en standard, dont une fonction de changement de voie automatisé, un freinage d'urgence pour les piétons et cyclistes, une alerte de circulation transversale, un régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec Stop and Go ainsi qu'un avertissement de sortie conçu pour prévenir les accidents d'ouverture de porte avec les cyclistes.Les deux versions RWD et AWD utilisent une batterie lithium-ion nickel manganèse cobalt (NMC) à autonomie étendue.Une autre version RWD à un seul moteur avec une batterie NMC à autonomie standard sera disponible dans les prochains mois.L'autonomie du Ford Explorer RWD peut aller jusqu'à 602 km avec une charge complète (chiffres provisoires / homologation WLTP en cours).L'autonomie réelle varie en fonction de facteurs tels que la température, le comportement de conduite, le profil de l'itinéraire, l'entretien du véhicule, l'âge et l'état de la batterie lithium-ion.La recharge de 10 à 80 % dure environ 26 minutes pour le modèle à transmission intégrale acceptant une puissance maximum de 185 kW (temps de charge basé sur les simulations techniques informatiques de Ford. Le taux de charge diminue à mesure que la batterie atteint sa pleine capacité. Les résultats peuvent varier en fonction des temps de charge de pointe et de l'état de charge de la batterie).Les conducteurs de l'Explorer peuvent accéder à plus de 600 000 bornes dans 36 pays européens, dont 100 000 en France au sein du réseau de charge BlueOval et en utilisant l'application FordPass.L'application FordPass, compatible avec certaines plates-formes de smartphones, est disponible en téléchargement.L'Explorer est doté du système d'infodivertissement connecté Sync Move avec un écran tactile central réglable de 14,6 pouces qui peut glisser et s'incliner via un arc de plus de 30 degrés.La finition Explorer Premium ajoute un système audio B&O à 10 haut-parleurs et un éclairage intérieur ambiant réglable ainsi que des feux de route automatiques à LED à matrice dynamique avec fonction anti-éblouissement.Sur le plan pratique, l'Explorer offre un espace de rangement de 470 litres qui comprend le coffre, une MegaConsole de 17 litres et le casier sécurisé My Private Locker.L'Explorer électrique est disponible en deux versions (Explorer et Explorer Premium).Le volant et les sièges avant chauffants, le siège conducteur massant et le chargement à induction font ainsi partie de la dotation de série.L'habitacle comprend des sièges sport avec appuie-tête intégrés et une barre de son pour profiter des appareils connectés sans fil Android Auto et Apple CarPlay qui nécessite un téléphone avec service de données actif et un logiciel compatible.Les autres équipements de série comprennent un hayon à ouverture mains libres, l'affichage tête haute, une caméra à 360 degrés.Équipements intérieurs• 2 ports USB C à l'avant et à l'arrière• 3ème appui-tête arrière• Banquette arrière rabattable 60/40 avec trappe à skis• Chargeur à induction pour smartphone• Ciel de toit clair• Console centrale avec porte-gobelets• Inserts décoratifs Explorer• Plancher de coffre ajustable• Sellerie mixte Sensico / Tissu• Sièges avant chauffants• Siège conducteur à réglage électrique 6 directions (avant / arrière - haut / bas - inclinaison de l'assise), à mémoire avec soutien lombaire électrique et fonction massage• Siège passager à réglage manuel 6 directions (avant / arrière - haut / bas - inclinaison de l'assise)• Tapis de sol avant et arrière• Volant chauffant• Volant gainé en SensicoÉquipements extérieurs• Allumage des feux automatique et feux de route intelligents (commutation automatique feux de route - feux de croisement)• Feux arrière LED• Jantes alliage 19 pouces• Phares Full LED• Recharge rapide jusqu'à 135 kW sur RWD Extended Range• Recharge rapide jusqu'à 185 kW sur AWD Extended Range• Rétroviseurs extérieurs Noir laqué chauffants, réglables et rabattables électriquement avec éclairage de bienvenue• Vitres arrière surteintéesTechnologies et confort• 5 modes de conduite sélectionnables : Normal, Eco, Sport, Individuel et Traction (spécifique à la version AWD)• Air conditionné automatique bi-zone avec réglage sur écran tactile• Câble de recharge Mode 3 Type 2 (32A) pour une utilisation sur borne publique et dispositif WallBox• Combiné d'instrumentation numérique 5,3 pouces• Écran central tactile de 14,6 pouces coulissant en hauteur• Essuie-glaces automatiques• FordPass Connect Modem embarqué - Abonnement gratuit pendant 10 ans• Frein de parking électrique avec Auto Hold• Keyfree - Accès et démarrage mains libres• "Mega Console"- Espace de rangement de 17 litres au niveau de la console centrale• My Private Locker - Casier secret• Rétroviseur intérieur électrochromique• SYNC Move avec navigation gérant les points de recharge connectés, mises à jour à distance OTA, commandes vocales et assistance vocale Alexa• Système audio 7 haut-parleurs incluant une barre de son sur le tableau de bord• Lève-vitres électriques à impulsion avant et arrière• 2 ans de garantie constructeur et 3 ans (ou 100 000 km) d'extension de garantie offertsSécurité et protection• Aide au maintien dans la voie• Aide au stationnement avant et arrière• Airbag genoux pour le conducteur• Airbags latéraux et rideaux• Alerte de la baisse de vigilance du conducteur• Alerte à la conduite en contresens• BLIS - Capteur d'angles morts avec alerte de circulation transversale lors de la sortie d'une place de stationnement• Caméra de recul• Capteur de pression des pneus TPMS• Dispositif de reconnaissance des panneaux de signalisation• Fixations Isofix (place passager avant et places arrière gauche et droite)• Freinage automatique post-collision• Kit de réparation pneumatique• Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse intelligent• Système de prévention de collision avec détection de véhicules, piétons et cyclistes(Équipements en plus de Explorer)Équipements intérieurs• Éclairage d'ambiance• Inserts décoratifs Premium• Plaques de seuil de porte avant• Sièges avant Sport avec appuis-tête intégrés• Sellerie Sensico Noir Onyx• Tapis de sol velours avant et arrièreÉquipements extérieurs• Jantes alliage 20 pouces (8.0 x 20 pouces à l'avant / 9,0 x 20 pouces à l'arrière)• Hayon mains libres• Phares Matrix LED avec fonction anti-éblouissement et éclairage par mauvais tempsTechnologies et confort• Système audio B&O - 10 haut-parleurs incluant un caisson de basses et une barre de son intégréeLe catalogue se limite à deux options: un toit panoramique (de série pour les modèles RHD Explorer Premium) et un pack supplémentaire d' assistance à la conduite Le Ford Explorer électrique est assemblé dans le Centre d'Electrification Ford (EV Center) situé à Cologne en Allemagne.L'Explorer débute au prix de 43 900 euros avec une batterie à autonomie standard (Explorer RWD Standard Range 52 kWh 170 ch) et à partir de 46 900 euros avec batterie à autonomie étendue (Explorer RWD Extended Range 77 kWh 286 ch).Explorer RWD Standard Range 52 kWh 170 ch: 43 900 €Pack Premium RWD Standard Range 52 kWh 170 ch: 47 500 Explorer RWD Extended Range 77 kWh 286 ch: 46 900 €Pack Premium RWD Extended Range 77 kWh 286 ch: 50 500 €Explorer AWD Extended Range 79 kWh 340 ch: 53 900 €Pack Premium AWD Extended Range 79 kWh 340 ch: 57 500 €