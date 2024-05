Le crossover Audi A3 allstreet affiche un look tout-terrain caractéristique

L'Audi A3 allstreet affiche un look tout-terrain distinctif.



Le crossover Audi A3 allstreet revendique une expérience de conduite similaire à celle d'un SUV compact grâce à une garde au sol accrue de trois centimètres à celle de l'Audi A3 Sportback et sa position assise surélevée.



EXTERIEUR



L'A3 allstreet se distingue du reste de la famille A3 par des éléments de design spécifiques qui mettent en valeur la garde au sol plus élevée du véhicule.



La calandre Singleframe noir mat est accentuée verticalement.



La grande calandre octogonale avec sa structure en nid d'abeille est plus haute que sur l'Audi A3 Sportback, ce qui rapproche le crossover du design des modèles Q.



Les trois rainures à l'avant et à l'arrière, propres à l'allstreet, renforcent le caractère tout-terrain.



À l'avant, la garniture est intégrée dans le bord de l'aileron, qui rappelle une plaque de protection, et à l'arrière, dans le diffuseur qui fait partie du bouclier arrière.



Les jupes latérales foncées et les garnitures dans la zone inférieure des portes mettent en évidence la garde au sol accrue.



La suspension de l'Audi A3 allstreet est plus haute de 15 mm que la suspension standard de l'Audi A3 Sportback.



Le réglage spécifique des ressorts et des amortisseurs offre une expérience de conduite précise et un confort de conduite élevé.



Associée à un diamètre de roue plus important, cela se traduit par une garde au sol supérieure de 30 mm.



De larges passages de roues soulignent les jantes de 17 pouces de série.



INTERIEUR



Grâce à la position légèrement plus élevée du siège, l'Audi A3 allstreet offre un confort accru lors de l'entrée et de la sortie du véhicule ainsi qu'une meilleure maîtrise de la route.



Le coffre à bagages a une capacité de 380 litres, et jusqu'à 1 200 litres lorsque la banquette arrière est rabattue.



Outre la radio numérique DAB plus, un écran tactile de 10,1 pouces, l'Audi virtual cockpit et un chargeur de smartphone par induction sont tous de série. En plus des deux ports de charge USB-C à l'avant dans la console centrale, il y a deux ports supplémentaires à l'arrière de série.



DOTATION D'EQUIPEMENTS



De série, l'Audi A3 allstreet est dotée d'un niveau de sécurité élevé. Audi pre-sense front, l'évitement des collisions et l'aide au changement de direction, ainsi que le système d'alerte de franchissement de ligne offrent un haut niveau de sécurité sur la route. Le régulateur de vitesse adaptatif, qui aide au contrôle longitudinal et latéral a été complété par une fonction de changement de voie assisté qui améliore le confort de conduite. Le système gère l'accélération, le freinage et la direction à des vitesses allant jusqu'à 210 km/h, et aide également pour le changement de voie à des vitesses supérieures à 90 km/h sur autoroute. Activé via le MMI, le système utilise les données du radar arrière pour afficher des flèches blanches sur le tableau de bord et l'affichage tête haute afin d'indiquer s'il est possible de changer de voie et dans quelle direction. Si le conducteur initie le changement de voie en actionnant le clignotant, le système l'aide activement à se diriger.



En ville, le système d'aide au stationnement avec le système « park assist plus » (de série ou en option selon les modèles) aide le conducteur à se garer et à sortir d'une place de parking en effectuant des manœuvres de direction ciblées. Les systèmes d'alerte de changement de voie, d'alerte de sortie de route et d'assistance au trafic transversal arrière utilisent les radars arrière pour surveiller le trafic à l'arrière et à côté du véhicule en offrant une sécurité et un confort accrus.



MOTORISATIONS



L'Audi A3 allstreet est d'abord lancée en deux versions de moteur/transmission.



La version 35 TFSI avec un moteur de 1.5 litre d'une puissance de 110 kW (150 ch) est disponible en version automatique avec la boîte S tronic à sept vitesses et la technologie mild hybrid.



Le 1.5 TSI 150 ch, associé à une boîte S-tronic à double embrayage à 7 rapports, délivre un couple de 250 Nm entre 1 500 et 3 500 tr/mn. Il entraîne l'Audi A3 allstreet 1.5 TSI 150 S-tronic 7 à une vitesse de pointe de 221 km/h et atteint une vitesse de 100 km/h en 8,1 secondes. Deux des quatre cylindres sont désactivés aussi souvent que possible et de manière imperceptible grâce à la gestion active des cylindres, ce qui réduit. Un turbocompresseur à géométrie de turbine variable (VTG) veille en parallèle à une dynamique efficace sur chaque plage de régime.



Le moteur diesel est une version 35 TDI de 110 kW (150 ch) avec une boîte S tronic à sept vitesses.



Le 2.0 diesel TDI quatre cylindres 150 ch, associé à une boîte S-tronic à 7 rapports, délivre un couple de 360 Nm entre 1 600 et 2 750 tr/mn. Le moteur TDI développe une puissance 150 ch entre 3 500 et 4 000 tr/min. Il entraîne l'A3 allstreet 2.0 TDI 150 S-tronic 7 à une vitesse de pointe de 218 km/h et atteint une vitesse de 100 km/h en 8,1 secondes.



PRODUCTION



Tous les modèles de l'Audi A3 allstreet sortent des chaînes de l'usine principale d'Audi à Ingolstadt.



PRIX



Les prix de l'Audi A3 allstreet:



Essence



35 TFSI Mild Hybrid 150 S tronic 7 Design: 39 980 €

35 TFSI Mild Hybrid 150 S tronic 7 Avus: 44 430 €



Diesel



35 TDI 150 ch S tronic 7 Design: 42 500 €

35 TDI 150 ch S tronic 7 Avus: 46 950 €



ÉQUIPEMENTS DE SERIE



Les équipements de série de l'Audi A3 allstreet:



De série sur l'ensemble de la gamme dès la finition Design



Design extérieur



• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de carrosserie

• Jantes 17 pouces en alliage léger, 5 branches parallèles



Design intérieur



• Ciel de pavillon en tissu

• Sièges Tissu "Intention"

• Volant en cuir style 3 branches avec multifonctions plus



Confort et vie à bord



• Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant

• Accoudoir central coulissant en longueur, avec inclinaison réglable

• Audi drive select

• Clé à fréquence radio (sans safelock). Verrouillage central "Keyless-Go" verrouille et déverrouille les portes, le capot de coffre et la trappe à carburant ; incluant ouverture/fermeture confort des vitres

• Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse

• Dossier de banquette arrière rabattable en 40:60

• Pare-brise à vitrage acoustique

• Câbles de recharge pour téléphone portable. Compatibles Apple et Android

• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants

• Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre

• Sièges avant réglables manuellement

- Hauteur et du positionnement en longueur

- Inclinaison de dossier

- Hauteur des appuie-tête et des ceintures

• Sièges classiques à l'avant avec réglage manuel de la hauteur et du positionnement en longueur, de l'inclinaison de dossier, de la hauteur des appuie-tête et des ceintures

• Tapis de sol à l'avant et à l'arrière



Audio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement



• Système audio Audi

• Audi connect Appel d'urgence & Service

• Audi virtual cockpit plus

• Audi phone box light

• MMI Radio plus

• MMI Navigation plus avec MMI touch

• Réception radio numérique (DAB)

• 2 ports de charge USB à l'arrière

• Audi smartphone interface

• Audi connect Navigation & Infotainment



Éclairage et visibilité



• Détecteur de pluie et de luminosité

• Pack éclairage d'ambiance

• Phares avant halogènes



Sécurité active et passive du véhicule



• Audi park assist

• Airbags latéraux à l'avant et système d'airbags de tête

• Appel d'urgence Audi connect

• Audi pre sense front

• Commande de désactivation de l'airbag passager avant

• Contrôle de la pression de pneus

• Dispositif de limitation de vitesse

• Écrous de roues antivol

• I-Size et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs

• Kit de réparation

• Outillage de bord

• Rappel de ceinture de sécurité avec dispositif arrière de détection d'occupation du siège

• Sécurité enfant électrique

• Trousse de secours. Triangle de présignalisation et 2 vestes de sécurité

• Détection de signalisation routière par caméra



Avus



Équipements additionnels par rapport aux équipements de série



Design extérieur



• Jantes 17 pouces style "wing' à 5 bras

• Pack brillance extérieur

• Phares à LED avec clignotants dynamiques à l'arrières



Design intérieur



• Pack intérieur #2

Contient :

- Sellerie en combinaison cuir/en matériaux synthétiques

- Application décoratives en style aluminium

- Sièges standard à l'avant

- Pédalerie standard

- Dossier de banquette arrière rabattable en trois parties

- Pavillon en tissu

- Accoudoir en matériaux synthétiques



Confort et vie à bord



• Accoudoir en matériaux synthétiques

• Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable (en 3 parties)

• Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur

• Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre

• Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement

• Pack éclairage d'ambiance



Audio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement



• 2 ports de charge USB à l'arrière

• Pack Connectivité

Comprend :

- Audi virtual cockpit plus

- MMI Navigation plus

- Audi connect

- Audi sound system

- Audi Smartphone Interface



Éclairage et visibilité



• Projecteurs à LED et blocs de feux arrières à LED avec clignotants séquentiels arrière



Sécurité active et passive du véhicule



• Alerte de sortie de voie avec assistant d'urgence

• Assistant de vitesse adaptatif

• Pack Assistance M

Contient :

- Caméra de recul

Liens vidéos:



Audi A3 allstreet 2024 (Extérieur)

Audi A3 allstreet 2024 (Intérieur)