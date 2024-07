La Fiat Panda Classic intègre de nouveaux systèmes ADAS et technologies de sécurité

Avec une carrière remontant à 1980, ladomine le marché depuis quarante-quatre ans, avec plus de 8 millions de voitures vendues en Europe au cours de son règne.La voiture la plus appréciée des Italiens est un symbole du Made in Italy, la Fiat Panda est fabriquée à Pomigliano d'Arco, en Italie, depuis 2011, où près de 2 millions d'unités ont été produites à ce jour.Aujourd'hui, la Panda change de nom commercial pour devenirLa Panda Classic est conforme aux normes GSR V2 avec l'intégrationet deLa Fiat Panda Classic est équipée d'unet d'unDisponible avec un moteur hybride 1.0 de 70 ch, Panda Classic se décline en deux finitions : la version d'entrée de gammeet la version, basée sur la carrosserie Cross, avec un look plus distinctif.L'équipement de série inclut de nouvelles fonctionnalités conçues pour assister le conducteur en ville comme en dehors :, pour réduire les collisions, notamment dans le trafic urbain ;; et, pour avertir le conducteur en cas de fatigue.est également incluse, détectant et reconnaissant les panneaux de signalisation et les affichant sur le nouveau tableau de bord numérique de 7 pouces.Lessimplifient le stationnement dans les rues bondées de la ville, et le régulateur de vitesse maintient la vitesse définie, à partir de 30 km/h, sans avoir à appuyer sur la pédale d'accélérateur.Les, adaptent automatiquement l'éclairage aux conditions de circulation, facilitant ainsi la conduite de nuit pour le conducteur.La plupart des fonctionnalités sont gérées par une caméra sur le rétroviseur intérieur.complètent l'équipement de sécurité de série.Les intérieurs ont été enrichis par un tableau de bord numérique de 7 pouces avec trois modes graphiques différents et un nouveau volant.La Fiat Pandina est équipée d'un écran tactile Radio DAB de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto . Du point de vue design intérieur, elle intègre une planche de bord peinte en blanc et des sièges spécifiques avec le monogramme et le logo "Pandina", des surpiqûres jaunes doublée, des détails blancs et un fil Seaqual contenant une matière première durable et entièrement traçable fabriquée à partir de déchets marins. Les extérieurs sont enrichis de détails ludiques tels que le visage d'un petit panda sur l'enjoliveur, des protections latérales intégrant le logo Pandina et une sérigraphie "Pandina" sur le montant C.La Fiat Panda Classic est disponible en jaune, blanc, noir, rouge et bleu.La version Pandina est également disponible en vert. Pour les options de carrosserie blanche et noire, les extérieurs sont enrichis de coques de rétroviseurs jaunes qui s'harmonisent avec les détails jaunes du logo Pandina sur la carrosserie latérale.La Fiat Panda Classic démarre à partir de(1.0 BSG 70 S/S Hybrid Panda City).1.0 BSG 70 S/S Hybrid Panda City: 15 900 €1.0 BSG 70 S/S Hybrid Pandina: 17 900 €STYLE ET CONFORT5 placesArches de roues avec protectionBanquette arrière rabattable monoblocBoucliers couleur carrosserieClé avec ouverture/fermeture à distanceClimatisation manuelleCoques de rétroviseurs extérieurs noir grainéDirection assistée électriqueJantes 14 pouces avec enjoliveursPlanche de bord grise anthracitePoignées de portes noires grainéesPrise 12vRétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffantsRétroviseurs extérieurs à réglage manuelSellerie tissu avec monogramme ''Pandina'' et surpiqûres jaunesSiège conducteur réglable en hauteurVitres avant à ouverture électriqueVolant avec commandesVolant réglable en hauteurTECHNOLOGIECapteur de pression des pneumatiquesCombiné d'instrumentation numériqueRadio 5 pouces DAB & BluetoothStart&Stop : Système automatique d'allumage/ extinction du moteur lors de courts arrêtsSECURITEAirbag conducteurAirbag passagerAirbags latérauxAirbags rideauxAlerte d'attention du conducteurAlerte de franchissement de ligneAlerte de non bouclage de ceintureCapteur de température extérieureCompteur de vitesseESPEssuie-glace arrièreFreinage autonome d'urgenceLecture des panneaux de signalisationPare-brise arrière dégivrantRadar de stationnement arrièreRégulateur de vitesse(en plus)STYLE ET CONFORTBarres de toit longitudinales noiresCoques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie ou jaunes au choix (selon coloris extérieurs)Jantes acier 15 pouces spécifiques PandinaLook PandinaPlanche de bord blancheProtection latérale avec logo PandinaSellerie tissu avec monogramme ''Pandina'', dossier avec flancs blancs et surpiqûres jaunesSérigraphie ‘'Pandina'' sur le montant CVitres latérales et lunette arrière surteintéesTECHNOLOGIERadio Uconnect 7 pouces tactile, DAB, Bluetooth, USB, intégration Apple CarPlay et Android AutoSECURITECapteurs de luminositéCapteurs de pluieCommutation feux de route/croisementFeux de jour à LEDProjecteurs antibrouillard