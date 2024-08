Le crossover urbain électrique Mini Aceman propose cinq places et un coffre de 300 litres

Réinterprétation du principe d'« l'utilisation intelligente de l'espace », lede Mini associe des dimensions extérieures compactes à un maximum d'espace intérieur pour les passagers et à une motorisation électrique de dernière génération.Le Mini Aceman permet d'accueillir cinq passagers grâce à une longueur d'un peu plus de quatre mètres.Le Mini Aceman dispose de cinq sièges et d'un coffre à bagages totalisant un volume de chargement de 300 litres. Des options de modularité permettent d'étendre cette capacité jusqu'à 1 005 litres, avec une banquette rabattable en 60/40.Le groupe motopropulseur entièrement électrique donne une nouvelle impulsion à la sensation de « Go-kart feeling » caractéristique de la marque britannique.Le Mini Aceman à propulsion entièrement électrique affiche une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 385 kilomètres pour s'aventurer en dehors des frontières de la ville.Les premières livraisons auront lieu en novembre 2024.Le style minimaliste du crossover urbain Mini Aceman reflète un caractère affirmé.Mesurant 4,08 mètres de longueur, 1,75 mètre de largeur et 1,51 mètre de hauteur, le Mini Aceman est positionné entre la Mini Cooper et la Mini Countryman Le crossover urbain Mini se singularise par sa face avant, ses lignes nettes et sa ceinture de caisse athlétique.Le Mini Aceman est doté d'une face avant profilée, de porte-à-faux courts et d'un pavillon à l'aspect flottant.Les panneaux carrosserie et leurs surfaces sans interruption mettent en valeur des teintes chaleureuses.Le caractère polyvalent du Mini Aceman est souligné par les rails de toit, des jantes allant de 17 à 19 pouces et des protections de carrosserie à l'avant, à l'arrière et sur les ailes.Le design moderne de la face avant du Mini Aceman réinterpréte des éléments de design typiques de Mini tels que les projecteurs expressifs et la calandre avant caractéristique, remodelée sous forme octogonale. Le contour de la calandre s'étend jusqu'à la partie basse du tablier. Quelle soit en « vibrant silver » ou en noir brillant, la calandre apporte des accents contrastés.Le Mini Aceman adopte des projecteurs à LED, à la forme plus anguleuse, intégré dans la clarté du design du capot qui exposent des lignes précises. Les éléments d'éclairage diurne des projecteurs à LED peuvent être personnalisés selon trois modes différents.Les surfaces de la carrosserie tendues sont accentuées par des lignes précises et des angles saillants. Tout en étant progressiste, le style accrocheur du Mini Aceman permet de l'identifier instantanément comme une Mini.L'aspect visuel en trois parties distinctes de la carrosserie, les surfaces vitrées périphériques et le toit contrastant a été réinterprété.Une transition affleurante entre la carrosserie et les surfaces vitrées optimise les propriétés aérodynamiques de la voiture . Les poignées de portes sont intégrées, tandis que les contours diagonaux de la carrosserie sous les montants A font écho au pli de soudure des modèles Mini traditionnelles dans la zone avant des panneaux latéraux. Des lignes horizontales entre les passages de roue créent une ligne de caisse qui confère à la carrosserie du crossover un design Mini. Les passages de roue, avec leur long décroché vers l'arrière, sont une caractéristique spécifique au Mini Aceman. Les seuils de porte en noir mat complètent le design latéral et leur forme se prolonge dans la zone des portes.Le langage stylistique Mini « Charismatic Simplicity » s'exprime dans l'habitacle du Mini Aceman.Avec son volant facile à manier, son écran central circulaire OLED et sa toggle bar, le poste de pilotage reprend trois éléments de design clés de la Mini originelle.Le toit panoramique en verre apporte une source additionnelle de lumière provenant de l'extérieur dans l'habitacle.Dans l'obscurité, l'éclairage d'ambiance le long du pavillon crée une atmosphère lumineuse dans l'habitacle.Les poignées de porte indépendantes et les caches des haut-parleurs dans la finition Vibrant Silver sont alignés en diagonale.Le style léger et arrondi de l'intérieur se reflète dans les surfaces incurvées de la planche de bord, recouverte d'un matériau tricoté dans lequel la couleur inférieure transparaît à travers la couleur supérieure.La structure en polyester recyclé s'étend à la garniture intérieure de la porte.Des sièges, en tissu ou en similicuir perforé, complètent l'équipement de l'habitacle.Grâce à sa banquette rabattable 60/40, le volume du coffre à bagages peut passer de 300 à 1 005 litres.L'écran central circulaire OLED est une composante clé de l'habitacle et regroupe nombreuses fonctionnalités.L'interface Mini présente un diamètre de 24 cm. L'écran a été rapproché du conducteur, ce qui le rend facile à atteindre. La logique d'utilisation fait écho aux smartphones actuels. Grâce au Mini Operating System 9, toutes les fonctionnalités peuvent être utilisées à l'aide du toucher ou de la commande vocale.La présentation graphique du contenu se concentre sur l'essentiel. La partie supérieure contient des informations pertinentes relatives au véhicule, telles que la vitesse et l'état de charge de la batterie. Lorsque l'on appuie sur l'indicateur de vitesse, un grand écran visible s'affiche comportant un compteur de vitesse en plein écran qui met clairement l'accent sur l'expérience de conduite.Dans le menu principal, les autres « widgets » sont affichés sous forme de vignettes à gauche et à droite du bouton « Menu ». Ils peuvent être affichés et sélectionnés via un balayage vers le centre.Dans la partie inférieure de l'écran OLED, les éléments de « Navigation », « Médias », « Téléphone » et « Climatisation » peuvent être sélectionnés directement d'un simple touché.Les autres fonctions sont accessibles via le menu comme sur un smartphone.Le bouton d'accueil permet, d'un simple clic, de revenir à l'affichage initial.Les Mini Experience Modes émotionnels enrichissent l'habitacle d'expériences immersives pour l'utilisateur.Dans le MINI Aceman, deux projecteurs projettent des graphiques lumineux sur le tableau de bord avec des motifs et des couleurs différents.Selon le mode d'expérience sélectionné, des changements sont apportés à la palette de couleurs des motifs lumineux et à l'éclairage ambiant de l'ensemble de l'habitacle.Associés à des éléments graphiques spécifiques sur l'écran OLED, des sons de conduite animent l'expérience de la mobilité électrique Mini Les modes disponibles sont le mode Go-Kart, le mode Vivid, le mode Core, le mode Green, le mode Timeless, le mode Balance, le mode Trail et le mode Personal.Parmi les huit modes disponibles, le mode Personal permet de personnaliser le poste de pilotage. Dans ce mode, une image sélectionnée personnellement peut être téléchargée à partir d'un smartphone et choisie comme fond d'écran.Les fonctions de conduite les plus importantes (frein de stationnement, sélecteur de vitesse, touche Start/Stop, commutateur de Mini Expériences Modes, réglage du volume) sont directement accessibles via cinq commandes individuelles.L'agencement de la « toggle bar » permet de se passer de levier de vitesse.Plusieurs fonctions peuvent être contrôlées à l'aide de l'assistant vocal de la marque anglaise. Le Mini Intelligent Personal Assistant peut être activé en prononçant « Hey Mini » ou en utilisant le bouton « push-to-talk » situé sur le volant. L'interaction faisant suite à la commande vocale se fait directement sur l'écran OLED rond sous forme d'une animation graphique centrée autour d'un avatar. Les demandes orales sont transmises instantanément et visualisées sur l'écran. Le conducteur peut contrôler la navigation, la téléphonie et le divertissement grâce à la voix.Au cours des échanges entre le conducteur et la voiture, le Mini Intelligent Personal Assistant apprend en permanence au fil des trajets.Grâce à douze capteurs à ultrasons et à quatre caméras à vision panoramique, le Mini Aceman est capable d'identifier les places de stationnement vacantes et de lancer automatiquement des manœuvres de stationnement lorsque l'espace s'y prête.La fonction de stationnement à distance du Parking Assistant Professional, disponible en option, permet de garer le véhicule à l'aide d'un smartphone. Cette fonction permet au Mini Aceman de sortir automatiquement d'une place de parking, ce qui facilite l'accès au véhicule si l' espace sur le côté est trop limité.L'option Mini Digital Key Plus utilise également le smartphone de l'utilisateur en transformant le smartphone en clé de véhicule. Les feux avant et arrière lancent la projection de bienvenue dès que le conducteur se trouve à moins de trois mètres, et les portes se déverrouillent automatiquement. En remplacement de la clé de véhicule classique, la clé digitale peut être transférée à plusieurs utilisateurs.Le Driving Assistant Plus comprend notamment l'assistant de maintien dans la voie.Le « Trailer Assistant » aide à manœuvrer dans une place de stationnement avec une remorque et fournit des conseils sur l'angle de braquage requis en marche arrière.Le Mini Aceman est proposé en motorisations entièrement électriques (Mini Aceman E 135 kW/184 ch et Mini Aceman SE 160 kW/218 ch).Le moteur électrique de 135 kW/184 ch du Mini Aceman E génère un couple de 290 Nm, permettant à la voiture de 1 720 kg de passer de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 160 km/h.Avec une puissance de 160 kW/218 ch, le Mini Aceman SE génère un couple de 330 Nm, permettant au véhicule de 1 785 kg d'accélérer de 0 à 100 km/h en 7,1 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 170 km/h.Le châssis du Mini Aceman lui confère un caractère sportif.Les pneus d'un diamètre de 654 mm améliorent la dynamique de conduite et le confort de roulement.L'Aceman est équipé d'un système de suspension précis qui comprend des stabilisateurs à haute précontrainte : ceux-ci améliorent la précision et la justesse de la direction tout en garantissant un bon support du roulis.La réponse de la propulsion électrique à la pression exercée sur la pédale d'accélérateur est optimisée pour un comportement sportif.La direction directe, avec un rapport de crémaillère de 59,5 mm par tour de volant, souligne le dynamisme de la conduite. Associé à une pression de freinage courte et ferme, le système de freinage intégré accroît le confort de conduite grâce à une stabilisation fiable. En combinaison avec les nombreux systèmes d'aide à la conduite, les courtes distances de freinage augmentent la sécurité.Les Mini Experience Modes avec différents réglages de suspension sont disponibles pour une expérience de conduite personnalisée.Le plaisir de conduire peut être intensifié en ajustant la réponse de la direction ainsi que les limites d'intervention spécialement calibrées pour l'antipatinage.Le Mini Aceman E affiche une consommation mixte de 14,1 kWh (selon le cycle WLTP).Le Mini Aceman SE affiche une consommation mixte de 14,0 kWh (selon le cycle WLTP).Avec une capacité brute de 42,5 kW (capacité nette de 38,5 kW), la petite batterie du Mini Aceman E revendique une autonomie pouvant aller jusqu'à 290 kilomètres (selon le cycle WLTP).La batterie haute tension de la Mini Aceman SE totalise une capacité brute de 54,2 kW (capacité nette de 49,2 kW), ce qui lui confère une autonomie pouvant aller jusqu'à 330 kilomètres (selon le cycle WLTP).La batterie du Mini Aceman peut être rechargée avec un courant alternatif allant jusqu'à 11 kW.En courant continu, le Mini Aceman E revendique une puissance de recharge de 75 kW tandis que celle du Mini Aceman SE culmine à 95 kW.Dans une station de charge rapide, la batterie peut ainsi être rechargée de 10 % à 80 % en un peu moins de 30 minutes.En fonction des conditions météorologiques, et lorsque la navigation est active, le Mini Aceman veille à ce que sa batterie haute tension atteigne à l'avance la température idéale pour une recharge efficace. Cela permet de réduire le temps de recharge lorsque les températures extérieures sont basses.Les prix du Mini Aceman démarrent à partir de 36 000 euros (184 BVA E Essential).Les prix du Mini Aceman184 BVA E Essential: 36 000 €184 BVA E Essential Pack XS: 37 320 €184 BVA E Classic Pack S: 40 600 €184 BVA E Classic Pack L: 43 190 €184 BVA E Favoured Pack M: 43 070 €184 BVA E Favoured Pack L: 44 400 €184 BVA E Finition JCW Pack M: 45 000 €184 BVA E Finition JCW Pack XL: 49 360 €218 BVA SE Essential: 40 000 €218 BVA SE Essential Pack XS: 41 320 €218 BVA SE Classic Pack M: 45 860 €218 BVA SE Classic Pack XL: 50 220 €218 BVA SE Favoured Pack M: 47 070 €218 BVA SE Favoured Pack XL: 51 430 €218 BVA SE Finition JCW Pack M: 49 000 €218 BVA SE Finition JCW Pack XL: 53 360 €Les équipements de série du Mini Aceman:EXTERIEUR3ème feu stop LED intégré au spoiler arrièreClignotants LED intégrés aux feux de jour avantContour de calandre en noir matContour de vitres noirDésignation du modèle sur le hayonEclairage de bienvenueEclairage de plaque d'immatriculation à LEDEcrous de roues antivolFeux arrière à LED intégrant les clignotantsProjecteurs LED - Feux de croisement et feux de route à technologie LED DoubleLogo Mini avant et arrière en Vibrant SilverJantes 17 pouces en alliage léger 17 pouces, X-Spoke 'Pneus 7 J x 17/205/55 R17Poignées de portes affleurantesProjecteurs LEDRétroviseurs extérieurs couleur carrosserie et chauffants avec rappels de clignotants intégrésProtection acoustique pour piétonsBarres de toitINTERIEUR2 Portes-gobelets sur la console centrale4 placesAccoudoir central avantAppuis-tête avant et latéraux arrière réglables en hauteurBanquette arrière rabattable 60/40Ceintures de sécurité 3 points à toutes les placesKit éclairage- Lampes de courtoisie- Eclairage boîte à gants- Eclairage habitacle avant et arrière- Eclairage plancher avant et arrière- Lampes de lecture centrales- Eclairage coffre à bagages sur un côtéMini Interaction Unit : écran OLED 240 mm)Double plancher de coffreKit rangement :- bac de rangement dans les portes avant et arrière avec porte-bouteille- compartiment de rangement central- compartiment de rangement avec couvercle rabattable sous l'accoudoir central avant- crochets de vêtements arrièreTableau de bord en tissu imprimé 3D noirSellerie Tissu noirSièges conducteur et passages réglables manuellement : avance, hauteur et inclinaison du dossierTapis de sol en velours à l'avantVolant 2 branches gainé cuir avec touches multifonctions. Réglage manuel en hauteur et profondeurPlug & Charge (disponible en fonction des opérateurs)Welcome Pack MINI (avec carte MINI charging)Câble recharge professionnel Mode 3 (T2-T2) pour la recharge publiqueFONCTIONNELAppel d'Urgence IntelligentTeleservices et connectivitéCarte SIM 4G LTEClés (2) radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile"Climatisation automatique bi-zone avec microfiltrePersonal eSIMApple CarPlayAndroid Auto Mini Intelligent Personal AssistantAmazon AlexaMini Modes (Green, Personal, Sport)Fonctions à distance via application MINI AppRemote Software UpdateConnectivité téléphone Bluetooth avec interface USBDémarrage sans clé via le bouton Start/StopDétecteur de pluie et allumage automatique des projecteursSystème de navigation : MINI NavigationSélecteur de mode d'expérianceFonctionnalité "Follow Me Home" (éclairage d'accompagnement) : les feux de croisement restent allumés quelques instantsFrein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold"Hotspot WiFiLève-vitres avant électrique avec commande par impulsion et sécurité enfantsNotice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet d'entretien électronique avec Service History Contrôle de stabilité dynamique (DSC) avec dotation élargieOrdinateur de bord, Check-Control et indicateur de température extérieurePark Assist:- Système de manœuvres de stationnement en créneau et en bataille automatique- Caméra de recul avec lignes interactives de trajectoires. Fonction zoom pour attelage. Radars de recul avant & arrière (PDC). Fonction PDC actif et aide au parking latéral- Assistant de marche arrière "Auto-Reverse" sur 50 mètresPerformance control : contrôle du moteur et interventions freinage pour améliorer l'agilité et la neutralité en viragePorts USB Type C pour la recharge et transmission de données à l'avant ( x2 ) et recharge à l'arrière (x2)Prises de courant 12 volts dans la console centraleRégulateur de vitesse avec fonction freinage (en descente) et limiteur de vitesseSélecteur de mode d'expérienceServices Après-vente connectés MINI Teleservices (durée de vie de la voiture)Système audio 6 haut-parleurs (100 watt)Tuner DABVerrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à carburantKit de mobilitéPlug & Charge (disponible en fonction des opérateurs)SECURITEActive Guard:- Avertissement de franchissement de ligne avec impulsion sur la direction (> 70km/h)- Avertisseur de collision frontale avec intervention de freinage (3-210 km/h)- Avertisseur de présence d'un véhicule lors d'un changement de direction vers la gauche avec action sur les freins (3-35 km/h)- Avertisseur présence piéton/cycliste lors d'un virage en intersection (3-35 km/h)- Assistance de limitation de vitesse avec informations de limite de vitesse- Assistance d'évitement en cas de risque de collision frontale, 30-160 km/h (agilité accrue lors de l'évitement puis stabilisation)Drive Assist Regroupe plusieurs technologies pour une sécurité optimale :- Avertisseur d'angle mort (>20 km/h avec voyant d'alerte et intervention sur la direction)- Avertisseur de risque de collision arrière (déclenchement automatique des warning avec fréquence doublée)- Avertisseur de sortie (détecte les objets approchant (véhicule, cycliste) et alerte en cas d'ouverture de la portière du conducteur ou des passagers- Avertisseur de trafic transversal arrière (Avertisseur en cas de circulation transversale détectée derrière la voiture, incrustation sur imageAirbags :- Airbags frontaux pour conducteur et passager avant- Airbags latéraux pour conducteur et passager avant- Airbags de tête à l'avant et aux places latérales arrière- Airbag entre les deux sièges avant en cas de collision latéraleCapteurs d'impact:- Activation de l'airbag, des feux de détresse, de l'éclairage intérieur- Déverrouillage des portes- Activation de la borne batterie de sécurité- Contrôle de stabilité dynamique (DSC)- Contrôle de freinage en courbe (CBC)- Contrôle automatique de la stabilité (ASC)- Contrôle dynamique des freins (DBC)- Stabilisation de remorque- Assistant dynamique de motricité (DTC)- Freinage de séchage- Assistant de démarrage en côte- ABS - Système anti blocage des rouesFixations Isofix / i-Size pour le siège passagerMesure individuelle de pression des pneumatiquesSystème de détection de somnolence (> 70 km/h)Triangle de présignalisation avec kit de premiers secoursSystème de détection de somnolence:- analyse le style de conduite du conducteur (direction)- prend en compte l'heure et le temps de conduite- fonctionnement à partir de 70 km/h- recommandation de pause réglable : standard, sensible et pas de recommandation de pause et la recommandation de pause est automatiquement activée à chaque démarrage du moteurComprend les options suivantes en plus des équipements de série:Jantes en alliage léger 17 pouces X-SpokeToit en couleur carrosserieComprend les options suivantes en plus des équipements de série:Vescin/cloth combination Black/BlueJantes en alliage léger 17 pouces X-SpokeToit en couleur carrosserieVolant sport 3 branchesVolant chauffantComprend les options suivantes en plus des équipements de série:Nightshade Blue / Tableau de bord beige avec motif gris clairVolant sport 3 branchesToit en couleur carrosserieCiel de pavillon anthraciteJohn Cooper Works sport seatsVolant chauffantComprend les options suivantes en plus des équipements de série:Vescin/cord combination JCW BlackVolant JCW 3 branchesToit en couleur carrosserieFreins sport JCWCiel de pavillon anthraciteJohn Cooper Works sport seatsVolant chauffant(disponible avec finitions : Essential et Classic)Alarme antivolMini Experience ModesSièges avant chauffantsRecharge sans fil par induction(disponible avec finitions : Classic, Favoured)Comprend les équipements du Pack XS et les équipements suivants:Accès ConfortRétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, électrochrome côté conducteurRétroviseur intérieur électrochromePhares à LED avec contenu étendu (comprend la personnalisation de la signature lumineuse à l'avant et à l'arrière)Assistant feux de route anti-éblouissementAffichage tête haute Mini(disponible avec finitions : Classic, Favoured, JCW)Comprend les équipements du Pack S et les équipements suivants:Toit ouvrant panoramique en verreVitrage calorifuge(disponible avec finitions : Classic, Favoured)Comprend les équipements du Pack M et les équipements suivants:Park Assist PlusSystème Hi-Fi Harman KardonMINI Navigation AR (réalité augmentée)(disponible avec finitions : Favoured, JCW)Comprend les équipements du Pack L et les équipements suivants:Siège actif pour conducteurSièges avant électriques à mémoires conducteurCaméra d'habitacleDrive Assist PlusPersonal eSIMCrochet d'attelage