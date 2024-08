Le Volkswagen ID. Buzz à empattement allongé est capable d'accueillir jusqu'à sept passagers

Lese décline dans unecapable d'accueillir jusqu'à sept passagersLe Volkswagen ID. Buzz Pro à empattement long se distingue par sa batterie de 86 kWh (capacité énergétique nette), son habitacle capable d'accueillir sept passagers, ainsi que par son autonomie électrique en cycle WLTP jusqu'à 469 km.Toutes les déclinaisons du Volkswagen ID. Buzz Pro sont équipées d'und'une puissance de(210 kW).La vitesse de pointe estL'ID. Buzz à empattement long franchit leL'ID. Buzz Pro affiche uneUne pompe à chaleur améliore l'efficacité de la motorisation électrique en hiver.Lase branche sur des stations de recharge rapide DC grâce à sa puissance de charge pouvant allerLa batterie de 86 kW se recharge de 10 à 80 % en moins de 30 minutes à puissance maximale. Le comportement de charge de chaque station de recharge peut varier malgré une puissance affichée identique. Outre la puissance de sortie de la station de recharge, le courant de charge maximal joue aussi un rôle dans la quantité d'énergie disponible. La température ambiante, la température de la batterie et le niveau de charge ont une incidence sur la puissance de charge maximale tolérée. La puissance de charge maximale indiquée est calculée en cycle WLTP à une température moyenne de 23 °C et avec un niveau de charge supérieur ou égal à 5 %. La puissance de charge peut varier en fonction de l'écart de ces données avec les valeurs standard indiquées.Baptisé Long Wheel Base ou LWB, le Volkswagen ID. Buzz à empattement long (3 239 mm d'empattement) mesure, soit 250 mm de plus que les déclinaisons à empattement normal). Ce gain de longueur permet d'installer jusqu'à sept sièges pour les passagers (deux à l'avant, trois au milieu et deux à l'arrière en configuration 2-3-2), d'agrandir le coffre à bagages et d'embarquer la batterie de 86 kWh.Avec cinq passagers à bord, le coffre affiche une(chargé jusqu'au sommet du dossier des sièges arrière), et avec sept passagers, le volume du coffre est de 306 litres.Lorsque les dossiers des cinq sièges du milieu et de l'arrière sont repliés, le volume du coffre passe à 2 482 litres.Le modèle ID. Buzz à empattement long fait l'objet d'une mise à jour logicielle et matérielle.Il embarque une nouvelle génération de systèmes d'infodivertissement fournis de série et dotés d'un nouveau menu de navigation ainsi que d'une capacité de traitement plus rapide.L'écran de commande tactile mesure 12,9 pouces de diagonale (32.8 cm).Le contrôle de la température et du volume sonore s'effectue via une commande tactile lumineuse à glissière.L'assistant vocal IDA (en option), qui fonctionne à la commande vocale naturelle, permet de contrôler un certain nombre de fonctionnalités du véhicule et de répondre à des questions de culture générale grâce à la connexion à des bases de données comme Wikipédia. L'assistant vocal IDA intègre l'outil d'intelligence artificielle ChatGPT.Le modèle ID. Buzz à empattement long propose (en option) l'application Wellness qui s'appuie sur des programmes préconfigurés pour adapter un certain nombre de fonctionnalités du véhicule électrique afin d'améliorer le bien-être du conducteur en conduite ou lors des procédures de recharge.L'ID. Buzz à empattement long peut être doté d'un système d'affichage tête haute (en option).De nouveaux systèmes d'aide à la conduite sont également disponibles, comme l'aide au stationnement Park Assist Pro (en option), qui propose une fonctionnalité de stationnement commandé à distance par smartphone.Le système de sortie sécurisée des occupants prévient les passagers de l'approche par l'arrière d'un véhicule motorisé ou d'un vélo lorsqu'une portière est ouverte.Tous les modèles ID. Buzz Pro sont équipés de deux portières coulissantes, de feux de route et de blocs optiques arrière à LED, d'une caméra avant pour les systèmes d'aide à la conduite, d'un volant multifonction, du système de maintien dans la voie Lane Assist, du système de freinage d'urgence autonome Front Assist, du système Car2X qui s'appuie sur l'intelligence en essaim pour prévenir des dangers présents à proximité, d'un régulateur de vitesse, d'un système de reconnaissance de la signalisation, du système d'aide au stationnement Park Distance Control, du système d'infodivertissement Ready 2 Discover, du système App-Connect (avec App-Connect Wireless) pour l'intégration d'Apple CarPlay et d'Android Auto , d'une interface pour téléphone mobile, d'un système de déclenchement automatique de l'air conditionné et du système de démarrage sans clé Keyless Start.L'ID. Buzz Pro à empattement allongé est disponible à partir de 58 400 euros ( 7 places ).Le toit panoramique avec vitrage intelligent n'est pas sans rappeler le Combi Samba des années 1950. Déployé sur une surface de 1,5 m², c'est le toit panoramique le plus vaste jamais fabriqué par Volkswagen. Son vitrage intelligent permet d'augmenter ou de diminuer électroniquement l'opacité du toit grâce à une molette tactile ou à la commande vocale.Tous les modèles ID. Buzz sont fabriqués sur le site principal de Volkswagen Véhicules Utilitaires à Hanovre.Principaux équipements de sérieÉquipements spécifiques au véhicule électrique• Sélecteur de vitesse situé à droite derrière le volant avec frein de stationnement électronique (P), marche avant (D/B), neutre (N) et marche arrière (R).• e-sound son spécifique ID.• Réglages de la charge via le système d'infodivertissement ou l'application Volkswagen.Design Extérieur• Projecteurs LED et feux arrière à LED• Lane Assist : L'Assistant au maintien dans la voie avec correction de trajectoire (Lane Assist) aide le conducteur à maintenir le véhicule dans la voie dans les limites inhérentes au système.• Park Pilot : Système d'aide au stationnement avant et arrière avec signaux sonores et visualisation de la distance des obstacles sur l'écran. Intervention de freinage automatique lors des manœuvres.• Pack Visibilité : Allumage automatique des feux, capteurs de pluie avec essuie-glace automatique.• Car2X : La fonction Car2X utilise les informations des autres véhicules présents dans un périmètre pouvant s'étendre jusqu'à 800 mètres, ainsi que les signaux des infrastructures de transport pour avertir le conducteur et transmettre ces avertissements à d'autres véhicules équipés de la fonction Car2X.Confort et connectivité• ID. Light - L'ID. Light est un concept d'éclairage qui fournit des informations complémentaires sur l'état du véhicule.• Écran central tactile de 12.9 pouces personnalisable et ID. Display de 5,3 pouces : L'ID. Display est un combiné d'instruments numérique permettant d'afficher des informations supplémentaires provenant des systèmes d'aide à la conduite.• App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay, Android Auto et Mirror Link (avec fil)• Dispositif électronique de démarrage sans clé ‘Keyless-Go'• Climatiseur 2-Zones 'Air Care Climatronic' avec mode recyclage de l'air ambiant• Réception de radio numérique DAB plus (Digital Audio Broadcasting)Sécurité- Airbags latéraux et rideaux pour conducteur et passager avant et airbag central à l'avant- Airbags pour conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant- Antidémarrage électronique- Assistant d'évitement et assistant de braquage- Assistant de freinage d'urgence Front Assist avec système de détection des piétons et cyclistes- Assistant de maintien de voie Lane Assist- Avertisseur sonore un ton- Bloc de feux arrière à LED- Caméra multifonction pour aides à la conduite - Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE- Ceintures de sécurité 3 points à l'avant avec rétracteur de ceinture et de ceinture sous-abdominale et réglage en hauteur- Direction assistée électromécanique, réglée en fonction de la vitesse- e-Sound- Freins à disque à l'avant- Freins à tambour à l'arrière- Pare-soleil avec miroir, éclairé, avec étiquette d'airbag sur les pare-soleil et le montant central- Projecteurs à LED- Protection proactive des occupants en combinaison avec Front Assist- Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit automatique- Système antiblocage (ABS)- Système d'appel d'urgence eCall- Trousse de secours, triangle de présignalisation et 1 gilet rétro-réfléchissant- Volant multifonction, avec commande tactile, chauffantIntérieur- Accoudoirs pour les sièges avant côté intérieur- Bandes centrales des sièges avant et arrière extérieurs en tissu- Banquette arrière et dossier divisés, rabattables- Couvre-coffre- ID. Buzz Box, console centrale amovible avec plusieurs rangements- Revêtement de plancher en moquette (Dilour), renforcé- Revêtement de porte en plastique avec insert, accoudoir en tissu- Réglage en hauteur des deux sièges avant, manuel- Siège avant à réglage manuel- Éclairage intérieur de plancher à l'avant et à l'arrièreExtérieur- Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en Noir Brillant et poignées de porte dans la teinte du véhicule- Fenêtre latérale fixe dans le compartiment de charge/passagers à l'avant à gauche- Fenêtre latérale fixe dans le compartiment passagers à l'avant à droite- Hayon avec baie de fenêtre- Lunette arrière- Pare-brise en verre athermique chauffant- Pare-chocs dans la teinte du véhicule- Plaques design montant D- Porte coulissante à droite- Porte coulissante à gauche- Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement, avec abaissement automatique du rétroviseur côté passager avant- Vitres teintées à l'arrière- Éclairage périmétrique avec projection de logo- 4 jantes en acier 8J x 18 pouces à l'avant, 8,5J x 18 à l'arrière, en Noir avec enjoliveurs de roue en Bicolore (Noir/Argent)- Amortisseurs avant- Amortisseurs à l'arrière, base 1- Boulons de roue avec protection antivol étendue- Circulation à droite- Outillage de bord- Pneus AirStop 235/55 R19 105T à l'avant, pneus AirStop 255/50 R19 107T à l'arrière- Poids total autorisé en charge 3 000 kg- Protections pour jantes en alliage léger- Véhicule à direction à gaucheConfort/Infotainment- 2 clés de véhicule- 2 interfaces USB-C dans le tableau de bord, 1 prise de charge USB-C à l'avant et prises de charge USB-C à l'arrière- 9 haut-parleurs (5 haut-parleurs à l'avant et 4 haut-parleurs à l'arrière)- Antenne à fonction Diversité pour réception FM- App-Connect, y compris App-Connect Wireless pour Apple CarPlay et Android Auto- Autoradio «Ready 2 Discover» avec écran tactile couleur de 32,8 cm (12,9 pouces)- Batterie 340A (58Ah)- Bordure de l'écran d'Infotainment et des éléments de commande centraux en Noir- Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant- Car2X- Chauffage de siège pour les deux sièges dans la cabine, à gauche et à droite réglable séparément- Climatiseur Air Care Climatronic avec filtre charbon actif, climatisation stationnaire et régulation de température 2 zones- Convertisseur CC/CC 3,0 kW- Câble de recharge Mode 2 UE Schuko coudé (8 A) pour la Finlande et la France- Câble de recharge Mode 3 type 2, 16 A- Détection de fatigue- Essuie-glace arrière à fonctionnement intermittentConfort/Infotainment- Fermeture du hayon sans fonction de déverrouillage de l'intérieur- Fonctionnement intermittent des essuie-glaces, avec détecteur de pluie- Réception de radio numérique (DAB plus)- Réglage du site des projecteurs, manuel (statique)- Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse et limiteur de vitesse prédictif en combinaison avec services mobiles en ligne- Rétroviseur extérieur côté conducteur convexe, côté passager avant convexe- Sans mesure particulière de dépollution- Signal sonore et lumineux pour ceintures de sécurité non attachées à l'avant et à l'arrière- Système d'aide au stationnement - signaux d'avertissement en cas d'obstacles à l'avant et à l'arrière- Système de contrôle de l'état des pneus- Système de détection de la signalisation routière - Tension de service 12 V- Verrouillage centralisé avec fonction de démarrage confort sans clé, sans Safelock- Version non fumeur (sans allume-cigare, avec cendrier portatif)- Éclairage du coffre à bagages à LEDÉquipements supplémentaires de série par rapport à 'ID. Buzz Pro 5 places'Extérieur- 4 jantes en alliage léger "Tilburg" 8J x 19 pouces à l'avant, 9J x 19 à l'arrière, en Noir, surface tournée brillante- Poids total autorisé en charge 3 340 kgConfort- Climatiseur bizone avec 2 chauffages d'appointIntérieur- 7 sièges- Banquette/dossier arrière divisés, rabattables, plus 2 sièges amovibles dans la 3ème rangée de sièges