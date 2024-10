La Hyundai Ioniq 5 restylée hérite d'une batterie de plus grande capacité

La grande berline compacte électriques'offre un restylage.La version restylée de la Ioniq 5 reçoitet deDans sa version restylée, la Ioniq 5 hérite d'unegage d'une autonomie supérieure. La version optimisée de la Ioniq 5 embarque une batterie de(contre 77,4 kWh jusqu'à présent pour la plus grande batterie).170 ch 63 kWh: 440 km (jantes 19 pouces)229 ch 84 kWh: 570 km (jantes 19 pouces)229 ch 84 kWh: 530 km (jantes 20 pouces)229 ch 84 kWh: 515 km (jantes 20 pouces N Line)325 ch 84 kWh: 495 km (jantes 20 pouces N Line)Unefait son apparition. Elle se distingue par une esthétique et une expérience de conduite conjuguant sportivité et dynamisme.À l'extérieur, la Ioniq 5 s'offre unetafin de mettre en valeur l'assise large et surbaissée.La Ioniq 5pour atteindreavec ses nouveaux boucliers. Les autres dimensions extérieures (largeur de 1 890 mm, hauteur de 1 605 mm et empattement de 3 000 mm) sont inchangées.Dans le souci de rehausser encore lesde la Ioniq 5, les designers de la marque coréenne ont allongé le bouclier arrière de 50 mm et l'ont doté de jantes profilées.A l'intérieur, la Ioniq 5 restylée offre uneAu niveau de la console centrale, la partie supérieure de l'îlot intègre des boutons physiques permettant de commander les fonctions les plus fréquemment utilisées, telles que les sièges chauffants, le volant chauffant et l'aide au stationnement. Le socle de recharge par induction pour smartphone a été transféré de la partie inférieure à la partie supérieure de l'îlot, pour une plus grande facilité d'utilisation. Le volant propose un design revu et intègre des pixels lumineux interactifs. Les commandes des systèmes d'infodivertissement et de climatisation ont été ré-agencées pour une plus grande facilité d'utilisation.Lebaptisé « connected car Navigation Cockpit » (ccNC) bénéficie des mises à jour logicielles à distance (OTA) qui lui assurent une actualisation permanente de ses principaux systèmes de commande électroniques.Plusieurs nouveauxet d'agrément font leur apparition. Le volant capacitif avec détecteur de présence des mains, l'assistance active au maintien et suivi de voie 2, la commande de stationnement à distance via télcommande 2 (RSPA 2), et le système de détection de trafic arrière/latéral/avant avec fonction freinage (PCA-F/S/R) contribuent à offrir une expérience de conduite plus sûre et plus agréable.La Ioniq 5 reçoit également des, un rétroviseur intérieur caméra (option) et des dossiers de sièges de deuxième rangée rabattable depuis le coffre.La Ioniq 5 restylée se dote d'amortisseurs contribuant à atténuer les vibrations de la route, garantissant ainsi une plus grande souplesse de conduite. La rigidité de la traverse de tablier a été augmentée afin de réduire les vibrations dans le volant. Le nombre de renforts au niveau du train arrière et de la partie inférieure du véhicule a été doublé en vue d'améliorer la stabilité et l'agilité du véhicule. La rigidité de la structure de caisse a été renforcée afin de réduire les bruits de résonance à basse fréquence, et la régulation des bruits du moteur électrique a été optimisée. L'isolation phonique du moteur électrique arrière a été améliorée pour un meilleur silence de fonctionnement du véhicule.En termes de sécurité, la caisse, les portes avant et arrière et les montants B ont été renforcés en vue d'améliorer la protection contre les chocs latéraux.La Ioniq 5 est dotée de sept airbags, dont des airbags latéraux de deuxième rangée, pour une meilleure protection des occupants des places arrière.Caractérisé par un design avant et arrière plus acéré et plus dynamique, la Ioniq 5 N Line se dote de boucliers exclusifs, de jupes latérales et de jantes aluminium spécifiques de 20 pouces.A l'intérieur, la Ioniq 5 N Line se distingue par un volant et une planche de bord spécifiques N Line, des couvre-pédales métallisés N Line, un ciel de pavillon noir, des sièges sport dédiés frappés du logo N, des surpiqûres contrastantes rouges et une sellerie en cuir et alcantara.170 ch 63 kWh Intuitive: 44 800 €229 ch 84 kWh Intuitive: 48 800 €229 ch 84 kWh Creative: 52 400 €229 ch 84 kWh Executive: 57 800 €229 ch 84 kWh N Line: 59 000 €325 ch 84 kWh 4WD HTRAC N Line: 62 800 €Peinture Atlas White: 400 €Peinture métallisée (sauf Ultimate Red): 800 €Peinture mate: 1 000 €Rétroviseurs extérieurs et intérieur caméra avec écrans intégrés: 1 500 Adaptateur V2L extérieur T2 / 230V pour charge inversée (3,6 kW max): 399 € (inclus sur Executive et N Line)Câble de recharge Type 2 / Type 2: 509 €7 airbagsAide au stationnement avant et arrièreAlerte de présence de passager arrièreAssistance active à la conduite sur autorouteAssistance active au maintien et au suivi de voieCâble de recharge pour prise domestiqueCaméra de recul avec lignes de guidage dynamiquesChargeur embarqué tri-phasé 11 kWClimatisation automatique bi-zoneCompatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans filCompteurs numériques 12,3 poucesDétection de fatigue du conducteurFeux de jour et feux de position avant à LED type « Pixel »Feux de route intelligentsFreinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton et cycliste et fonction intersectionFreinage regénératif intelligentJantes alliage 19 poucesPalettes de freinage régénératif modulable au volant (avec fonction i-Pedal)Prises USB type C avant et arrièreRégulateur de vitesse adaptatif intelligentRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementSellerie tissuServices connectés Bluelink avec mises à jour à distance (OTA)Siège conducteur avec support lombaire électriqueSièges arrière coulissants avec dossier inclinableSièges avant réglables en hauteurSystème audio RDS, MP3, 4 HP et 2 tweetersSystème de navigation Europe avec mise à jour de la cartographieSystème d'accès mains-libres et démarrage sans cléSystème multimédia avec écran couleur tactile 12,3 pouces(ajoute à la version Intuitive)Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinageAssistance à la sortie du véhiculeAssistance active à la conduite sur autoroute avec fonction changement de voie (Niveau 2)Chargeur sans fil pour téléphone compatibleCalandre rétroéclairéeConsole centrale avant coulissanteFeux Matrix LED intelligentsFreinage d'urgence autonome avec fonction croisementHayon mains-libres intelligentPare-soleils intégrés dans les portes arrièrePoignées de portes extérieures rétractables affleurantes automatiquesRevêtement de tableau de bord et contre-portes en similicuir avec surpiqûresSellerie cuir (dossier et assise)Sièges avant et volant chauffantsSièges avant réglables électriquementSiège passager avec support lombaire électriqueSystème de chauffage par pompe à chaleurSurveillance des angles morts avec assistance active au changement de voieVitres avant et arrière avec film acoustiqueVitres arrière surteintées(ajoute à la version Creative)Affichage caméra des angles mortsAffichage tête-haute 12 pouces sur pare-briseAide au stationnement arrière avec fonction freinageCaméra 360° avec lignes de guidage dynamiques et vue 3DChargeur inversé (V2L) - Adaptateur pour prise de charge extérieure et prise 220V sous les sièges arrièreCommande de stationnement à distance via télécommande (avant / arrière / créneau / bataille / épi)Eclairage intérieur à LED personnalisableJantes alliage 20 poucesJonc de vitres noir laquéPédalier façon aluminiumLigne de bas de caisse et passages de roues grain métalPrise 12V dans le coffreProtections avant et arrière grain métalSièges arrière chauffantsSièges arrière coulissants électriquementSièges avant électriques à mémoireSièges avant multi-confort inclinablesSièges avant ventilésSystème audio premium BoseToit vitré panoramique avec plafonnier à LEDVolant avec indicateurs lumineux dynamiques à LED(ajoute à la version Executive)Boucliers avant « N Line »Boucliers arrière « N Line »Calandre « N Line »Ciel de toit noirJantes alliage 20 pouces « N Line »Passages de roues couleur carrosseriePlanche de bord avec insert rougeRétroviseurs extérieurs noirs brillantsSellerie « N Line » cuir / alcantara avec surpiqures rougesVolant sport « N Line » gainé cuir avec surpiqûres rouges (suppression indicateurs lumineux LED)