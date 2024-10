Le SUV compact électrique Kia EV3 affiche un design avant-gardiste

Lereprend les technologies du grand SUV EV9 tout en affichant un design avant-gardiste et une identité propre.Le SUV électrique Kia revendiqueet une. L'permet des recharges de 10 à 80% entre 29 et 31 minutes environ sur des bornes de recharge rapides.Le Kia EV3 est disponible à partir de, avec une, et à partir, avec uneLa philosophie de design de Kia baptisée 'Opposites United' / (L'alliance des contraires), qui exploite la tension créative issue des valeurs divergentes de nature et de modernité est directement à l'origine du design avant-gardiste du Kia EV3.Le Kia EV3 affiche une présence imposante. Les projecteurs verticaux, rejetés aux extrémités de la face avant contribuent à accentuer la largeur du véhicule tout en lui conférant une allure affirmée.L'impression de volume qui s'en dégage, se conjugue à des surfaces graphiques clairement différenciées et à un look athlétique.Le Kia EV3 hérite de la nouvelle interprétation de la calandre 'Tiger Face' / (Tête de tigre) de la marque coréenne, qui intègre la technologie d'éclairage ‘Star Map' de Kia. Agencés verticalement, les feux de jour contribuent à souligner le design robuste de la face avant.De profil, le Kia EV3 dégage une impression de force associée à une sensation d'agilité et de dynamisme.La longue ligne de toit, en pente douce, vient se fondre dans le hayon, conférant une dimension high-tech au design extérieur.La silhouette dynamique du Kia EV3 et les dimensions de son habitacle lui valent un intérieur spacieux, tandis que ses volumes et ses formes très graphiques s'imbriquent naturellement les uns dans les autres.Le design de la face arrière reflète le style high-tech du Kia EV3 et son allure audacieuse.Un large insert d'aile de couleur noire souligne la jonction entre le montant C et la ligne de toit.Avec leur design géométrique, les feux arrière se fondent dans la lunette arrière. Flanqués de part et d'autre du hayon aux lignes futuristes, ils dégagent une impression de largeur.Le Kia EV3 est proposé dans une palette de neuf coloris extérieurs.La finition GT-line arbore un look plus typé baroudeur. À l'avant, l'insert de bas de caisse de couleur contrastante accentue le dynamisme du design tandis que la jupe de bouclier intégrée apporte une touche de sportivité supplémentaire.Le graphisme des lignes horizontales et verticales confère au véhicule une image audacieuse qui contraste avec les imposantes protections de bas de caisse de couleur noire.Ce traitement est repris au niveau de la face arrière, caractérisée par le profil triangulaire en forme d'aile de la jupe de bouclier.Les ingénieurs de Kia ont redoublé d'efforts pour optimiser l'efficience du SUV compact EV3. Pour améliorer l'aérodynamique de sa carrosserie, ils l'ont doté d'une protection de soubassement intégrale en trois dimensions afin de lui garantir un coefficient de traînée (Cx) de 0,263.Le Kia EV3 bénéficie d'un habitacle fonctionnel qui peut accueillir cinq occupants.La console centrale intègre une table coulissante et un espace de rangement. La partie inférieure permet de ranger des boissons et des petits sacs, tandis que les ordinateurs portables et les tablettes peuvent être posés sur la table, lorsque le véhicule est à l'arrêt.En plus de l'éclairage d'ambiance bicolore et des sièges grand confort intégrant un mode relaxation par inclinaison du dossier, la table coulissante permet aux occupants de se détendre lorsque le véhicule est stationné.Le Kia EV3 présente une longueur de 4 300 mm, une largeur de 1 850 mm et une hauteur de 1 560 mm pour un empattement de 2 680 mm.Le Kia EV3 offre un coffre avant de 25 litres et un coffre arrière de 460 litres. Le plancher de chargement réglable sur deux niveaux permet de faire varier la hauteur de chargement de 140 mm.La dalle numérique de près de 30 pouces, regroupant le combiné d'instrumentation de 12,3 pouces, l'écran de la console de climatisation de 5,3 pouces et un autre affichage de 12,3 pouces dédié au système audio-vidéo-navigation (AVN), intègre les commandes tactiles du système de chauffage et de climatisation. La dalle d'affichage s'étend jusqu'au centre de la planche de bord, permettant ainsi au passager avant d'accéder aux fonctions de divertissement et de navigation.Le sélecteur de mode de conduite, le régulateur de vitesse et les fonctions de divertissement et de navigation peuvent être commandées par le biais des boutons implantés sur le volant.Une autre série de boutons, intégrée sous l'écran central, permet de contrôler diverses fonctions telles que la cartographie, les médias et la configuration des systèmes du véhicule.Le Kia EV3 intègre des matériaux durables. La planche de bord et les contre-portes sont habillées d'un tissu recyclé. Le polyéthylène téréphtalate (PET), qui fait partie des plastiques les plus facilement recyclés au monde, se retrouve dans différents éléments de l'intérieur du véhicule, dont les sièges, le ciel de pavillon, les accoudoirs de porte, les garnissages, les tapis de sol et le plancher de chargement.Le Kia EV3 se dote d'un groupe propulseur électrique reposant sur la plateforme internationale modulaire électrique (E-GMP) et faisant appel à la technologie de batterie de quatrième génération de Kia.Dans la version standard, le Kia EV3 est proposé avec une batterie de 58,3 kWh, tandis que dans sa version autonomie longue, il bénéficie d'une batterie de 81,4 kWh.Les deux versions font appel à un moteur électrique de 150 kW (204 ch) / 283 Nm..Le Kia EV3 revendique une vitesse maximale bridée de 170 km/h.La version à traction 150 kW (204 ch) / 283 Nm Autonomie Standard abat le 0 à 100 km/h en 7,4 secondes.La version à traction 150 kW (204 ch) / 283 Nm Autonomie Longue abat le 0 à 100 km/h en 7,7 secondes.Le Kia EV3 intègre des modules de gestion de batterie (MBU) et de contrôle des cellules de batterie (CMU) permettant d'optimiser la consommation d'énergie des systèmes de batterie haute tension de 58,3 kWh et de 81,4 kWh.Dans sa version autonomie standard, le Kia EV3 revendique jusqu'à 436 km d'autonomie selon la norme WLTP.Dans sa version autonomie longue, le Kia EV3 revendique jusqu'à 605 km d'autonomie selon la norme WLTP.Le système de gestion de charge du véhicule assure la recharge de la batterie haute tension de 58,3 kWh de 10 à 80% en 29 minutes environ.Le système de gestion de charge du véhicule assure la recharge de la batterie haute tension de 81,4 kWh de 10 à 80% en 31 minutes environ.Le Kia EV3 hérite d'une vaste gamme de systèmes d'aide à la conduite évolués (ADAS) parmi lesquels la technologie eDTVC (Electric Dynamic Torque Vectoring Control) qui permet au véhicule de transférer sa puissance à la route en douceur et avec une grande stabilité. Il bénéficie également du système de freinage d'urgence autonome, de l'aide au maintien dans la file, de l'assistant à la conduite sur autoroute, et du système de détection d'obstacles en marche arrière avec fonction freinage.L'affichage tête haute de 12 pouces projette les informations sur le pare-brise afin de limiter au maximum la distraction du conducteur.L'aide au stationnement à distance de Kia permet au conducteur de manœuvrer le véhicule sans être assis au volant.Le Kia EV3 bénéficie du nouveau système de freinage régénératif i-Pedal 3.0 de Kia, qui permet au conducteur de régler le niveau de récupération d'énergie au freinage, tout en adoptant la conduite à une seule pédale. Ce système permet d'optimiser le rendement énergétique et de réduire la fatigue du conducteur sur les longs parcours. Il en résulte une meilleure autonomie du véhicule avec une simple charge, et une conduite à la fois plus agréable.Le Kia EV3 propose la recharge bi-directionnelle (V2L) permettant d'alimenter toutes sortes d'appareils électriques externes (ordinateurs portables, trottinettes et vélos électriques, réfrigérateurs portables, machines à café, sèche-cheveux, etc.).La clé numérique 2.0 de Kia évite de devoir utiliser une clé de contact physique et permet de déverrouiller et de démarrer le Kia EV3 en utilisant simplement un smartphone ou une montre connectée.Le Kia EV3 intègre l'assistant IA de Kia. Cette technologie permet d'interagir avec le véhicule et de commander des fonctions de façon directe et intuitive.Avec l'intégration de l'IA générative, l'assistant vocal de Kia est capable de comprendre des contextes complexes, grâce à la maîtrise du langage naturel, ce qui lui permet de converser naturellement avec les utilisateurs. L'assistant IA peut prendre en charge la planification des itinéraires tout en aidant le conducteur à profiter pleinement des fonctions du véhicule, en matière de divertissement et de recherche d'informations.Le Kia EV3 est disponible à partir de(150 kW 58,3 kWh EV3) et à partir(150 kW 81,4 kWh EV3).150 kW 58,3 kWh EV3: 35 990 €150 kW 58,3 kWh Earth: 38 390 €150 kW 81,4 kWh EV3: 40 990 €150 kW 81,4 kWh Earth: 43 990 €150 kW 81,4 kWh GT-line: 45 990 €La gamme EV3 s'articule selon trois finitions : EV3, Earth et GT-line.La finitionpropose l'ouverture et démarrage sans clé Smart Key, un régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C), une assistance active à la conduite sur autoroute, des projecteurs avant à LED, un chargeur triphasé 11 kW, une climatisation automatique bizone et un système d'info-divertissement à triple écran panoramique.La finitionajoute des équipements de sécurité et de confort avec un système anticollision avec détection des angles morts (BCA), des vitres et lunettes arrière surteintées, des sièges avant et volant chauffants et un siège conducteur réglable électriquement. La clé digitale 2.0, permettant d'accéder et de démarrer le véhicule grâce à un smartphone est également de série, avec la recharge par induction.La finitioncoiffe la gamme avec un assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), des projecteurs avant à LED à 12 cubes avec fonctionnalité d'éclairage de bienvenue, des feux arrière-full LED et un hayon électrique à ouverture mains libres. Un éclairage d'ambiance personnalisable habille l'intérieur tandis que le système audio Premium Harman Kardon propose 8 haut-parleurs avec un amplificateur central.SÉCURITÉ- Aide au maintien dans la file (LKA)- Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA2)- Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)- Caméra de recul- Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) Radars de parking avant et arrière- Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)- Régulateur de vitesse adaptatif (SCC2) couplé au système de navigation (NSCC-C) avec fonction Stop & Go- Système de freinage d'urgence autonome (FCA)EXTÉRIEUR- Feux arrière mi-LED- Jantes en alliage 17 pouces- Phares à LED- Poignées de porte affleurantes manuelles- Rails de toit- Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffantsINTÉRIEUR- Banquette arrière rabattable 40/60- Sellerie tissu/laine mélangéeCONFORT- Capteur de pluie- Climatisation automatique bi-zone- Poche aumônière au dos des sièges avant- Siège conducteur réglable en hauteur- Vitres avant et arrière électriques à impulsion à l'avantTECHNOLOGIE EMBARQUÉE- Caméra de détection de la vigilance du conducteur (ICC)- Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key »- Ports USB-C sur la console centrale et sur les sièges avant- Triple écran panoramique avec navigation intégrée, compatible Apple CarPlay / Android Auto sans filFINITION EV3 PLUSSÉCURITÉ- Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)EXTÉRIEUR- Habillage extérieur effet chrome- Poignées de porte affleurantes automatiques- Rétroviseurs rabattables électriquement- Vitres et lunette arrière surteintéesINTÉRIEUR- Couleur de contraste intérieur Bleu Givré- Sellerie en matière synthétique biosourcée- Table coulissanteCONFORT- Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé- Sièges avant et volant chauffants- Siège conducteur réglable électriquement avec réglage lombaires électrique- Siège passager réglable en hauteurTECHNOLOGIE EMBARQUÉE- Clé digitale 2.0 avec déverrouillage et démarrage via smartphone compatible- Rétroviseur intérieur électrochrome- Système de chargement du smartphone à induction- Volant chauffantFINITION EARTH PLUSTECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE- Batterie à autonomie longue (81,4 kWh)SÉCURITÉ- Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2)- Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 2)EXTÉRIEUR- Coques de rétroviseurs peintes en noir brillant- Feux arrière Full LED à signature « Constellation »- Inserts latéraux couleur carrosserie avec ceinture de caisse noir brillant- Jantes en alliage 19 pouces GT-line- Projecteurs à LED, 12 cubes avec fonctionnalité d'éclairage de bienvenueINTÉRIEUR- Pédalier en finition aluminium- Sellerie en matière synthétique biosourcée bicolore GT-line- Volant en matière synthétique 3 branchesCONFORT- Hayon électrique à ouverture mains libresTECHNOLOGIE EMBARQUÉE- Éclairage d'ambiance personnalisable et dynamique- Système audio premium Harman Kardon