Le SUV Opel Grandland Electric 98 kWh peut parcourir jusqu'à 700 kilomètres batterie pleine

Le grand SUV repose sur la plate-forme STLA Medium spécifique aux modèles électriques à batterie (BEV) Stellantis.Le Grandland Electric de Rüsselsheim présente de nombreusesvues initialement sur leParmi ces caractéristiques, citons lequi trône au centre de la face avant et leLe système d'éclairage Intelli-Lux Pixel HD, avec plus de 50 000 éléments individuels et le design plat de la batterie permettant d'utiliser une batterie de 98 kWh, sont d'autres caractéristiques du Grandland Electric.Le Grandland Electric embarque unde 213 ch (157 kW).Le Grandland Electric est proposé avec (au choix): 73 kWh, 82 kWh et 98 kWh.Doté d'une batterie de 98 kWh, le Grandland Electric peut parcourirsans émissions locales (chiffres provisoires selon la norme WLTP).La recharge de la batterie de 98 kWh de 20 à 80 % de sa capacité sur une borne rapide prend 26 minutes sur une borne rapide.Le Grandland est aussi disponible avec des motorisations électrifiées hybrides rechargeables (Grandland Plug-in Hybrid) et hybride léger 48 volts (Grandland Hybrid).Le Grandland s'installe à la tête de la gamme de SUV d'Opel.Conçu et développé à Rüsselsheim, le Grandland est construit à Eisenach en Allemagne.Le Grandland est long de 4 650 mm, large de 1 905 mm et haut de 1 665 mm.Le SUV d'Opel repose sur des jantes en alliage allant jusqu'à 20 pouces.Le SUV compact Opel arbore la nouvelle exécution de la face avant typiquement Opel dénommée 3D Vizor. Cet élément est associé à un logo lumineux Opel, rendu plus proéminent grâce à la technologie Edge Light.Le bandeau 3D avec logo Blitz éclairé trône au centre de la face avant.Le Grandland reprend le design "Opel Compass " que le concept car Experimental avait introduit. Il s'appuie sur le principe esthétique du pli central, toutes les caractéristiques étant organisées horizontalement avec l'emblème "Electrified Blitz" au centre.Avec un toit flottant bicolore et un habillage contrasté, le Grandland est visuellement étiré.Le design général de la carrosserie est structuré tout en restant fluide.Les lignes marquées des passages de roue contribuent visuellement à repousser les roues vers l'extérieur.Le Grandland se singularise par le lettrage " Opel " éclairé à l'arrière.Sur le plan architectural, l'aménagement intérieur met l'accent sur l'horizontalité, avec des lignes traversant le tableau de bord jusqu'aux portes.L'écran central de 16 pouces est légèrement orienté vers le conducteur.Derrière le volant, le combiné d'instruments entièrement numérique fournit les informations essentielles, permettant au conducteur de se concentrer sur la conduite et, en combinaison avec l'affichage tête haute Intelli-HUD, d'éviter d'avoir à quitter la route des yeux.Le conducteur a la possibilité de déclencher manuellement ou automatiquement le mode "Pure". Ce mode réduit le nombre d'informations sur l'instrumentation, l'affichage tête haute et l'écran central, ce qui limite d'autant les distractions lors de la conduite de nuit ou sous la pluie.Les réglages fréquemment utilisés, tels que la climatisation, peuvent être commandés intuitivement à l'aide de boutons physiques.Les bouches d'aération latérales sont intégrées dans la porte, renforçant visuellement la largeur du tableau de bord.La partie supérieure du tableau de bord présente une apparence technique. Il est visuellement divisé en deux finitions de surface.En dessous, le "edge light", basé sur la technologie utilisée sur le Vizor, ajoute une exécution précise de la couleur et de la lumière et accentué par la lumière ambiante indirecte sur le tableau de bord et les inserts de porte.La partie centrale du tableau de bord est enveloppée de tissu et se prolonge visuellement sur le haut des portes.L'empattement de 2 784 mm et le hayon vertical permettent un espace accru dans l'habitacle et le coffre.Le volume de chargement atteint 550 litres. Les sièges arrière peuvent être rabattus dans les proportions 40/20/40, ce qui permet d'obtenir jusqu'à 1 645 litres de rangement banquette arrière repliée.Certifiés par l"Aktion Gesunder Rücken e. V." ("Organisme pour la santé du dos"), les sièges ergonomiques AGR Opel disposent d'un système d'amortissement des chocs en intégrant des coussins motorisés. Cette fonction améliore considérablement le confort latéral grâce à deux poches pneumatiques réglables situées dans les renforts latéraux du dossier. Les sièges offrent également des fonctions de ventilation et de massage pour le conducteur.Le Grandland bénéficie d'amortisseurs dotés de la technologie d'amortissement sélectif de fréquence (FSD). Cette technologie dispose d'un second circuit hydraulique dans le tube d'amortisseur pour adapter l'amortissement selon la fréquence des chocs. En fonction de la situation, de l'état de la chaussée et du style de conduite, elle permet de varier les caractéristiques d'amortissement pour une roulage confortable à haute fréquence (sur des pavés ou une plaque d'égout par exemple) ou lors d'une conduite plus sportive à basse fréquence. Le Grandland réagit plus rapidement et directement aux sollicitations du conducteur et reste stable au freinage en virage ou à grande vitesse.L'éventail de systèmes d'aide à la conduite de série sur le Grandland comprend le régulateur de vitesse automatique avec fonction Stop & Go, la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, l'adaptation intelligente de la vitesse ou l'assistance automatique au freinage.L'adaptation de la vitesse recommandée permet de réduire la vitesse du véhicule lorsqu'une nouvelle limite est détectée ou d'augmenter la vitesse jusqu'à cette limite.Le système Intelli-Drive 2.0, qui intègre de nombreuses assistances électroniques et les associe à l'aide semi-automatique au changement de voie et à l'adaptation de la vitesse recommandée, es disponible en option. Si la voie est libre, l'assistant dirige le Grandland dans la voie souhaitée par de légers mouvements de direction.Le stationnement et les manœuvres sont facilités par les aides au stationnement avant et arrière, une caméra de recul avec fonction de nettoyage automatique et une caméra Intelli-Vision à 360 degrés.Le système Intelli-Lux Pixel Matrix HD dispose de plus de 50 000 segments de leds (51 200 pour être précis, soit 25 600 de chaque côté) pour une répartition lumineuse haute définition optimale.En fonction de l'état de la circulation, les objets sont détectés par une caméra.Le système Intelli-Lux Pixel Matrix HD découpe les objets détectés avec précision pour fournir un faisceau lumineux et homogène, tout en veillant à ce que les autres usagers de la route ne soient pas éblouis.Le Grandland Electric embarque un moteur électrique délivrant une puissance de 213 ch (157 kW) et un couple de 345 Nm.Le Grandland Electric 213 ch 73 kWh de 2 207 kg atteint une vitesse de pointe de 170 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 9 secondes.Le Grandland Electric 213 ch 82 kWh de 2 195 kg atteint une vitesse de pointe de 170 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 9 secondes.Le Grandland Electric est proposé avec trois batteries haute tension: 73 kWh, 82 kWh et 98 kWh.Doté d'une batterie de 73 kWh, le Grandland Electric peut parcourir jusqu'à 523 kilomètres sans émissions locales (selon la norme WLTP).Doté d'une batterie de 82 kWh, le Grandland Electric peut parcourir jusqu'à 582 kilomètres sans émissions locales (selon la norme WLTP).Doté d'une batterie de 98 kWh, le Grandland Electric peut parcourir jusqu'à 700 kilomètres sans émissions locales (chiffres provisoires selon la norme WLTP).La recharge de la batterie de 73 kWh de 20 à 80 % de sa capacité sur une borne rapide prend 30 minutes sur une borne rapide.La recharge de la batterie de 82 kWh de 20 à 80 % de sa capacité sur une borne rapide prend 29 minutes sur une borne rapide.La recharge de la batterie de 98 kWh de 20 à 80 % de sa capacité sur une borne rapide prend 26 minutes sur une borne rapide (chiffres provisoires).Le Grandland Electric 213 ch 73 kWh affiche une consommation électrique mixte de 17,1 - 17,6 kWh aux 100 km.Le Grandland Electric 213 ch 82 kWh affiche une consommation électrique mixte de 17,7-18,1 kWh aux 100 km.Le Grandland Electric est disponible en deux finitions: Edition et GS.Le Grandland Electric démarre à partir de 42 490 euros (213 ch 73 kWh Edition).213 ch 73 kWh Edition: 42 490 €213 ch 73 kWh GS: 44 990 €213 ch 82 kWh GS: 45 990 €Les prix du Grandland Electric incluent le prix de la batterie de 73 kWh à 17 520 € et de la batterie 82 kWh à 19 680 €.SÉCURITÉAirbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant, rideaux (6 airbags)Alerte de sous-gonflage des pneumatiquesCeintures de sécurité à prétension pyrotechniqueContrôle électronique de stabilité ESPDétection de non-bouclage des ceintures de sécurité aux places avant et arrièreFixations Isofix et Top Tether aux places latérales arrièreFrein de parking électriquePack visibilité- Phares avant et arrière Eco Full LED- Réglage manuel des feux- Allumage automatique des feux- Capteur de pluie- Rétroviseur intérieur electrochromatiqueSystème de freinage antiblocage ABSVerrouillage centralisé avec télécommande et en roulantPack Drive Assist- Aide active au maintien dans la voie- Aide au démarrage en côte- Aide au freinage d'urgence- Freinage automatique en cas de collision grave- Alerte anti-somnolence- Système anti-collision à basse vitesse avec détection des piétons et des vélos- Limiteur de vitesse- Reconnaissance des panneaux de signalisation étendue- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go- Adaptation intelligente de la vitesseOpel Connect (BTA) avec e-call / b-callKit anti-crevaisonCONFORT2 clés à télécommandes 3 boutons (verrouillage, coffre, déverrouillage)5 appuis-tête réglables en hauteurBanquette arrière avec dossier rabattable 40/20/40Pare-soleils avec miroir de courtoisie conducteur et passagerParebrise feuilleté et acoustiqueRétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquementAir conditionné automatique bi-zone avec filtre à pollen et aérateurs avant et arrièreBoite à gants réfrigéréeConsole centrale avec porte gobelet3 prises 12v (avant, arrière et coffre)Vitres avant et arrière électriques avec système anti-pincementVolant réglable en hauteur et en profondeurPlancher de coffre modulable 2 positionsMULTIMÉDIABluetooth 2 canauxRadio FM & AM bi-tunerDAB plus (Digital Audio Broadcasting)6 haut-parleurs (4 woofers et 2 tweeters)1 port USB-C à l'avantApple CarPlay ou Android Auto sans filDESIGNCalandre Opel Vizor 3DCoques de rétroviseurs - NoirSpoiler arrièreSignature lumineuse 3D avec technologie Edge LightSPECIFIQUE ELECTRICChargeur embarqué triphasé 11 kW triphaséCâble de recharge Mode 3 22 kWTechnologie d'amortissement sélectif en fréquencePalettes au volant permettant de réguler le freinage régénératif sur 3 niveauxPrincipaux équipements de série en plus de BASE:CONFORTSellerie mixte tissu Noir et GrisSièges conducteur et passager ergonomiques et réglables sur 6 voiesAccoudoir central avantAir conditionné automatique bi-zoneVolant TEP avec commandes intégréesEntrée et démarrage sans cléDESIGNVizor 3DSigle arrière 3D illuminéSignature lumineuse avec technologie Edge LightCoques de rétroviseurs NoirJantes alliage 19 pouces Gris AnthraDécor intérieur Gris LitosphereDécors extérieurs Gris AnthraLame inférieure avant / arrière Noir LaquéArches de roues larges Noir LaquéMULTIMÉDIAEcran d'instrumentation digitale de 10 poucesEcran infotainment de 10 poucesApple CarPlay ou Android Auto sans fil1 port USB-C à l'avantApple CarPlay / Android Auto sans fil6 haut-parleursSÉCURITÉAide au stationnement avant et arrièreRétroviseurs rabattables électriquementPack Drive AssistRégulateur de vitesse adaptatifOpel Connect (BTA) avec e-call / b-callPhares avant et arrière Eco Full LEDSPECIFIQUE ELECTRICTechnologie d'amortissement sélectif en fréquencePrincipaux équipements en plus de BASE :CONFORTSellerie mixte tissu TEP Noir et GrisSièges conducteur et passager ergonomiques certifiés AGR et réglables sur 10 voiesAppuis tête avant réglables sur 4 voiesRéglages lombaires pneumatiquesSièges avant chauffantsPoches arrière spécifiques smartphoneAccoudoir central avant et arrièreConsole centrale Pixel BoxVolant TEP chauffantMiroirs de courtoisie éclairés LEDDESIGNVizor 3D et Logo illuminésEclairage d'ambiance personnalisable Edge LightPeinture bi-ton avec toit et spoiler arrière Noir KarbonVitres arrière surteintéesJantes alliage 19 pouces DiamantéDécor intérieur Carbon MetalDécors extérieurs Noir LaquéLame inférieure avant / arrière Noir LaquéArches de roues larges Noir LaquéMULTIMÉDIAEcran infotainment de 16 poucesNavigation connectée TomTom avec mise à jour à distance (OTA)Reconnaissance vocale naturelle4 ports USB-C (2 avant et 2 arrière)Recharge smartphone sans fil (15W)SÉCURITÉCaméra de recul 180° avec buse de nettoyageSiège passager avec fixations IsofixPhares Matrix IntelliLux LED Pixel HDSPECIFIQUE ELECTRICTechnologie d'amortissement sélectif en fréquence